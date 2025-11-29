Новини
Песков: Путин ще посрещне Уиткоф през първата половина на идващата седмица
  Тема: Украйна

Песков: Путин ще посрещне Уиткоф през първата половина на идващата седмица

29 Ноември, 2025 04:35, обновена 29 Ноември, 2025 04:46 527 2

  • уиткоф-
  • путин-
  • тръмп-
  • среща-
  • русия

Руският президент съобщи преди това, че американецът пристига в Москва по молба на Тръмп

Песков: Путин ще посрещне Уиткоф през първата половина на идващата седмица - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Путин ще се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф следващата седмица.

„През първата половина на седмицата. Ще обявим датата своевременно“, каза прессекретарят Дмитрий Песков.

Още новини от Украйна

Ден преди това Владимир Путин обяви, че Уиткоф ще дойде в Москва по молба на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според съветника на руския президент Юрий Ушаков, няколко служители на администрацията, занимаващи се с украинските дела, ще пристигнат със специалния пратеник.

Междувременно стана ясно, че първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров ще бъдат част от делегацията, която ще посети САЩ за обсъждане на американския план за ми. Новината съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях Умеров и Кислица ще се срещнат във Флорида с пратеника на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер. Агенцията отбелязва, че пътуването на украинската делегация идва в труден момент за Киев, тъй като „Володимир Зеленски е изправен пред нарастващ натиск в страната поради корупционен скандал“, а неговият „най-близък съюзник и висш помощник“ Андрей Ермак е подал оставка.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    САЩ и Русия ще унищожат Фашистка Европа.

    04:48 29.11.2025

  • 2 Историк

    0 0 Отговор
    Липсата на всякакъв морален компас и експертни критерии са характерни за диктаторските режими, защото за тях е важно да се изпълнят техните задачи без да се съобразяват с нищо друго. Арогонтността на Тръмп е неописуема и тя е характерна и за всички около него. Уиткоф е определен от съпартийците си за предател и руски агент ,но дебелоочието му е както на Тръмп. Такива безнравствени хора не може да решават световната съдба, това може единствено да доведе до пълен колапс на цивилизования свят. Цивилизацията може да бъде защитена единствено от цивилизовани хора, а не от арогантни и безскрупулни с власт и пари.

    05:48 29.11.2025

