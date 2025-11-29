Песков: Путин ще посрещне Уиткоф през първата половина на идващата седмица

Владимир Путин ще се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф следващата седмица.

„През първата половина на седмицата. Ще обявим датата своевременно“, каза прессекретарят Дмитрий Песков.

Още новини от Украйна

Ден преди това Владимир Путин обяви, че Уиткоф ще дойде в Москва по молба на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според съветника на руския президент Юрий Ушаков, няколко служители на администрацията, занимаващи се с украинските дела, ще пристигнат със специалния пратеник.

Междувременно стана ясно, че първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров ще бъдат част от делегацията, която ще посети САЩ за обсъждане на американския план за ми. Новината съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях Умеров и Кислица ще се срещнат във Флорида с пратеника на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер. Агенцията отбелязва, че пътуването на украинската делегация идва в труден момент за Киев, тъй като „Володимир Зеленски е изправен пред нарастващ натиск в страната поради корупционен скандал“, а неговият „най-близък съюзник и висш помощник“ Андрей Ермак е подал оставка.