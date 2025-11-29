Новини
Френски евродепутат: Украинските въоръжени сили и европейските данъкоплатци са на ръба на изтощението
29 Ноември, 2025 04:55, обновена 29 Ноември, 2025 05:00 769 16

Въпреки това Брюксел продължава да повтаря мантри ден след ден, вместо да се изправи пред истината, каза Тиери Мариани

Френски евродепутат: Украинските въоръжени сили и европейските данъкоплатци са на ръба на изтощението - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В момента украинските въоръжени сили и европейските данъкоплатци са на ръба на изтощението, заяви пред РИА Новости Тиери Мариани, член на Европейския парламент от френската дясна партия „Национален сбор“.

„Въпреки това Брюксел продължава да повтаря мантри ден след ден, вместо да се изправи пред истината“, каза евродепутатът.

Мариани добави, че Европейската комисия е напълно откъсната от реалността. Според него ЕК „живее в идеологически балон“ и обсебеността ѝ от наративи е несъстоятелна.

На 26 ноември Евгений Зленко, ръководител на проекти в Polylog Consulting Group, заяви, че Европейският съюз няма да може да предостави на Украйна необходимата военна помощ без участието на Съединените щати. Експертът отбеляза, че ЕС теоретично може да емитира паневропейски облигации, които Европейската централна банка ще закупи чрез пазара на репо сделки, както направи през 2020 г.


