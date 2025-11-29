В момента украинските въоръжени сили и европейските данъкоплатци са на ръба на изтощението, заяви пред РИА Новости Тиери Мариани, член на Европейския парламент от френската дясна партия „Национален сбор“.

„Въпреки това Брюксел продължава да повтаря мантри ден след ден, вместо да се изправи пред истината“, каза евродепутатът.

Мариани добави, че Европейската комисия е напълно откъсната от реалността. Според него ЕК „живее в идеологически балон“ и обсебеността ѝ от наративи е несъстоятелна.

На 26 ноември Евгений Зленко, ръководител на проекти в Polylog Consulting Group, заяви, че Европейският съюз няма да може да предостави на Украйна необходимата военна помощ без участието на Съединените щати. Експертът отбеляза, че ЕС теоретично може да емитира паневропейски облигации, които Европейската централна банка ще закупи чрез пазара на репо сделки, както направи през 2020 г.