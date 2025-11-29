В момента украинските въоръжени сили и европейските данъкоплатци са на ръба на изтощението, заяви пред РИА Новости Тиери Мариани, член на Европейския парламент от френската дясна партия „Национален сбор“.
„Въпреки това Брюксел продължава да повтаря мантри ден след ден, вместо да се изправи пред истината“, каза евродепутатът.
Мариани добави, че Европейската комисия е напълно откъсната от реалността. Според него ЕК „живее в идеологически балон“ и обсебеността ѝ от наративи е несъстоятелна.
На 26 ноември Евгений Зленко, ръководител на проекти в Polylog Consulting Group, заяви, че Европейският съюз няма да може да предостави на Украйна необходимата военна помощ без участието на Съединените щати. Експертът отбеляза, че ЕС теоретично може да емитира паневропейски облигации, които Европейската централна банка ще закупи чрез пазара на репо сделки, както направи през 2020 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
05:05 29.11.2025
2 ГНУСНИ ФРЕНСКИ ПЕЕРАСУи
05:07 29.11.2025
3 Гориил
Коментиран от #14
05:08 29.11.2025
4 ФРЕНСКИ ОТПАДЪЦИ
05:09 29.11.2025
5 Ха-ха-ха
Коментиран от #9
05:09 29.11.2025
6 АРАБСКо ГЕТО ФРАНСЕЕЕ
05:11 29.11.2025
7 ООрана държава
05:12 29.11.2025
8 Гръч
05:13 29.11.2025
9 Демократ
До коментар #5 от "Ха-ха-ха":В изказването на Мариани няма нищо антиевропейско. Напротив, човекът мисли за държавата си и бъдещето на Европа. Това е демокрацията. Има различни мнения. Някой ни харесват други - не.
05:16 29.11.2025
10 ФРЕНСКИ БОкЛУЦИ СИ ГАНи
05:16 29.11.2025
11 СМЪРтЗ АФРЕНСКИТЕ ПЕЕРАДСИСИИС
05:18 29.11.2025
12 Гориил
05:25 29.11.2025
13 Kaлпазанин
05:35 29.11.2025
14 Запиши си го!
До коментар #3 от "Гориил":И денонощно да ядете рускиГoвна, пак няма да стане на вашата, продажни, рускиКопелета.
Коментиран от #16
05:38 29.11.2025
15 Фен
06:02 29.11.2025
16 Под три различни статии
До коментар #14 от "Запиши си го!":копираш един и същи текст. Така от ,, мнение” се превръщаш в клише. Поискай друг текст за копиране - този отдавна не е актуален.
06:03 29.11.2025