Орбан каза каква да е ролята на Украйна след края на войната

Унгарският премиер Виктор Орбан смята, че Украйна трябва да продължи да съществува след конфликта най-много като „буферна държава“ между Русия и НАТО.
„Единственото възможно дългосрочно решение е следвоенният ред да се основава на фундаменталния принцип, че Украйна става буферната държава, каквато е била някога. „Русия запазва територията, договорена на международната мирна конференция, и всичко на запад от тази линия – чак до източната граница на НАТО – е територия на украинска държава, която отново ще се превърне в буферна държава“, каза той в интервю за вестник „Велт ам Зонтаг“.
Според унгарския премиер, като част от такова решение, НАТО и Русия трябва да се споразумеят „за броя и оборудването на ограничените украински въоръжени сили, на които е разрешено да действат в буферната зона“. „Също така двете страни предоставят гаранции, че никой няма да подчини тази буферна държава“, добави той. „Това е въпрос на преговори; „Международното право предоставя инструментите за създаване на такава система от гаранции“, заключи Орбан.
На 28 ноември руският президент Владимир Путин и Орбан проведоха разговори в Москва. Срещата между Путин като президент и Орбан като министър-председател, проведена в Кремъл, беше 13-ата за двамата лидери и третата от началото на Споразумението за съвместно военно сътрудничество. Путин и Орбан поддържат и активен телефонен контакт.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Орбан
12:11 29.11.2025
2 След 2026г.
Никой не ти иска мнението, Чао
Коментиран от #11
12:11 29.11.2025
3 По добре
На мургавия орбан дали му харсва така?
Коментиран от #10
12:12 29.11.2025
4 не може да бъде
12:13 29.11.2025
5 Точно
12:13 29.11.2025
6 .....
12:14 29.11.2025
7 стоян георгиев
Коментиран от #12
12:16 29.11.2025
8 Скептик
Украйна сама трябва да избира своето бъдеще и съюзите, в които да членува!
12:17 29.11.2025
9 БГ православната цивилизация
12:18 29.11.2025
10 Ако погледнеш географската карта
До коментар #3 от "По добре":ще разбереш защо не може.
12:18 29.11.2025
11 Атина Палада
До коментар #2 от "След 2026г.":Орбанчо оглавява ЕС след реформирането на ЕС,а Украйна ще бъде неутрална ,но под влиянието на Москва..
Коментиран от #13
12:18 29.11.2025
12 Ганчев
До коментар #7 от "стоян георгиев":Никакъв.
12:20 29.11.2025
13 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #11 от "Атина Палада":Премери ли ги?Ммм?
12:20 29.11.2025