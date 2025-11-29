Новини
Орбан каза каква да е ролята на Украйна след края на войната
  Тема: Украйна

29 Ноември, 2025 12:07 621 13

  • унгария-
  • украйна-
  • русия-
  • виктор орбан-
  • съдба-
  • война

Тя трябва да бъде буферна държава между Русия и НАТО

Орбан каза каква да е ролята на Украйна след края на войната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан смята, че Украйна трябва да продължи да съществува след конфликта най-много като „буферна държава“ между Русия и НАТО.

„Единственото възможно дългосрочно решение е следвоенният ред да се основава на фундаменталния принцип, че Украйна става буферната държава, каквато е била някога. „Русия запазва територията, договорена на международната мирна конференция, и всичко на запад от тази линия – чак до източната граница на НАТО – е територия на украинска държава, която отново ще се превърне в буферна държава“, каза той в интервю за вестник „Велт ам Зонтаг“.

Още новини от Украйна

Според унгарския премиер, като част от такова решение, НАТО и Русия трябва да се споразумеят „за броя и оборудването на ограничените украински въоръжени сили, на които е разрешено да действат в буферната зона“. „Също така двете страни предоставят гаранции, че никой няма да подчини тази буферна държава“, добави той. „Това е въпрос на преговори; „Международното право предоставя инструментите за създаване на такава система от гаранции“, заключи Орбан.

На 28 ноември руският президент Владимир Путин и Орбан проведоха разговори в Москва. Срещата между Путин като президент и Орбан като министър-председател, проведена в Кремъл, беше 13-ата за двамата лидери и третата от началото на Споразумението за съвместно военно сътрудничество. Путин и Орбан поддържат и активен телефонен контакт.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Орбан

    4 9 Отговор
    Е пътник.

    12:11 29.11.2025

  • 2 След 2026г.

    4 7 Отговор
    Орбанчо отива в историята с най корумпираното управление на Унгария.
    Никой не ти иска мнението, Чао

    Коментиран от #11

    12:11 29.11.2025

  • 3 По добре

    4 8 Отговор
    Украйна да влезе в НАТО а маджария да стане буферна зона!
    На мургавия орбан дали му харсва така?

    Коментиран от #10

    12:12 29.11.2025

  • 4 не може да бъде

    3 4 Отговор
    Имам едно подозрение че Орбан е избран да официализира позицията на САЩ /Тръмп като предварителен сондаж и разбира се като разяснение пред европейските лидери какво предстои!?И че това всъщност е въпрос на време и рано или късно че стане това което Тръмп е замислил!?НЕма лабаво!

    12:13 29.11.2025

  • 5 Точно

    4 2 Отговор
    И вярно

    12:13 29.11.2025

  • 6 .....

    1 3 Отговор
    я марш бе!

    12:14 29.11.2025

  • 7 стоян георгиев

    1 5 Отговор
    Интересно орбан какъв се пада за да казва нещо за украйна?

    Коментиран от #12

    12:16 29.11.2025

  • 8 Скептик

    1 4 Отговор
    Всеки опит да се възроди ялтенската система за сигурност, непременно ще доведе до нови конфликти и войни.
    Украйна сама трябва да избира своето бъдеще и съюзите, в които да членува!

    12:17 29.11.2025

  • 9 БГ православната цивилизация

    4 1 Отговор
    Буферна зона трябва да бъде и България. Зона без чуждестранни военни части и място за срещи между изтока и запада при гарантирана сигурност от великите сили. Но, първо мисирките на стадион Васил Левски.

    12:18 29.11.2025

  • 10 Ако погледнеш географската карта

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "По добре":

    ще разбереш защо не може.

    12:18 29.11.2025

  • 11 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "След 2026г.":

    Орбанчо оглавява ЕС след реформирането на ЕС,а Украйна ще бъде неутрална ,но под влиянието на Москва..

    Коментиран от #13

    12:18 29.11.2025

  • 12 Ганчев

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Никакъв.

    12:20 29.11.2025

  • 13 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Премери ли ги?Ммм?

    12:20 29.11.2025

