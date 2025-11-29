Орбан каза каква да е ролята на Украйна след края на войната

Унгарският премиер Виктор Орбан смята, че Украйна трябва да продължи да съществува след конфликта най-много като „буферна държава“ между Русия и НАТО.

„Единственото възможно дългосрочно решение е следвоенният ред да се основава на фундаменталния принцип, че Украйна става буферната държава, каквато е била някога. „Русия запазва територията, договорена на международната мирна конференция, и всичко на запад от тази линия – чак до източната граница на НАТО – е територия на украинска държава, която отново ще се превърне в буферна държава“, каза той в интервю за вестник „Велт ам Зонтаг“.

Според унгарския премиер, като част от такова решение, НАТО и Русия трябва да се споразумеят „за броя и оборудването на ограничените украински въоръжени сили, на които е разрешено да действат в буферната зона“. „Също така двете страни предоставят гаранции, че никой няма да подчини тази буферна държава“, добави той. „Това е въпрос на преговори; „Международното право предоставя инструментите за създаване на такава система от гаранции“, заключи Орбан.

На 28 ноември руският президент Владимир Путин и Орбан проведоха разговори в Москва. Срещата между Путин като президент и Орбан като министър-председател, проведена в Кремъл, беше 13-ата за двамата лидери и третата от началото на Споразумението за съвместно военно сътрудничество. Путин и Орбан поддържат и активен телефонен контакт.