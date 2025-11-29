Проучване показва силно положително отношение на японците към Тайван и негативно към Китай

По-рано тази седмица представителството на Тайван в Япония направи изявление в официалния си X акаунт, че „Тайван е Тайван, а не провинция Тайван“.

В петък пратеникът на Тайван в Япония Лий И-янг направи допълнителна публикация в социалните медии, споделяйки резултатите от скорошно проучване, в което японците са били питани за Тайван. Проучването установи, че 74,5% от анкетираните са заявили, че имат добро впечатление от Тайван, докато 89% от анкетираните са заявили, че имат отрицателно впечатление от Китай.

И двете публикации получиха положителен отзвук от японските потребители в интернет, натрупвайки милиони гледания и хиляди харесвания. След като поясни, че „Тайван е Тайван“, Лий каза, че искрено благодари на японския народ за разбирането и затова, че не гледа на Тайван и Китай като на едно цяло.