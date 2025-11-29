Новини
Проучване показва силно положително отношение на японците към Тайван и негативно към Китай
Проучване показва силно положително отношение на японците към Тайван и негативно към Китай

29 Ноември, 2025 16:59 607 14

  • тайван-
  • китай-
  • япония-
  • проучване-
  • свобода-
  • суверенитет-
  • независимост-
  • подкрепа

Тайван благодари на японците, че не разглеждат страната като провинция на Китай

Проучване показва силно положително отношение на японците към Тайван и негативно към Китай - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

По-рано тази седмица представителството на Тайван в Япония направи изявление в официалния си X акаунт, че „Тайван е Тайван, а не провинция Тайван“.

В петък пратеникът на Тайван в Япония Лий И-янг направи допълнителна публикация в социалните медии, споделяйки резултатите от скорошно проучване, в което японците са били питани за Тайван. Проучването установи, че 74,5% от анкетираните са заявили, че имат добро впечатление от Тайван, докато 89% от анкетираните са заявили, че имат отрицателно впечатление от Китай.

И двете публикации получиха положителен отзвук от японските потребители в интернет, натрупвайки милиони гледания и хиляди харесвания. След като поясни, че „Тайван е Тайван“, Лий каза, че искрено благодари на японския народ за разбирането и затова, че не гледа на Тайван и Китай като на едно цяло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така Така

    8 4 Отговор
    Япония е за съжаление тя е фиктивно независима държава и мнението и е наложено

    Коментиран от #12

    17:04 29.11.2025

  • 3 Нямат думата

    11 4 Отговор
    Японците нямат думата - избили са над 40 милиона китайци.

    Коментиран от #5

    17:05 29.11.2025

  • 4 побърканяк

    11 3 Отговор
    Не е лошо самураите да си траят, че зверствата им в Китай не са забравени.

    17:08 29.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мария

    2 7 Отговор
    Браво на японците....личи си че са от държавите от ОСТА......истински хора търсещи съвършенството в живота...браво...това са друг левъл хора

    Коментиран от #8, #14

    17:13 29.11.2025

  • 7 Рижавото Тръмпи

    9 1 Отговор
    Хайде , започва ново промиване на мозъците от глобалните либерасти ! Украйна приключи , не успяха да подпалят света , сега следва втори опит !

    17:15 29.11.2025

  • 8 демократ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мария":

    Те и Италианците са от уста ти алфа Умрело карал ли си

    17:18 29.11.2025

  • 9 И тия нацисти се размърдаха като по кома

    5 1 Отговор
    От кого ли

    17:21 29.11.2025

  • 10 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Японците са избили над 37 000 000 китайци през втората световна.Сега пак са се наточили ама ще ядат бахура

    17:25 29.11.2025

  • 11 бик томов и христов от сдс

    0 7 Отговор
    е многу ясно ,че японците ще харесват умните, интелигентните и демократични държави като Тайван,а не копировачите с диктатура Китай. Все пак не остана нещо,което китайците да не са прекопирали от японците- като почнем от автомобилите и свършим до телевизори и телефони.

    17:30 29.11.2025

  • 12 бик томов от герб

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Така Така":

    Интересно каква държава е Беларус?

    Коментиран от #13

    17:31 29.11.2025

  • 13 Така Така

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "бик томов от герб":

    Също зависима те са съюзна държава с Ресия така, че взаимно зависят една от друга

    18:11 29.11.2025

  • 14 ежко

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мария":

    Какво е общото между японеца и правителството му?Ами същото каквото между българина и неговото правителство!Разликата е, че поне японците не са гьонсурати като нас!

    18:14 29.11.2025