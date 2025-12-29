Новини
Китай ще проведе мащабно военно учение край Тайван
  Тема: Тайван

Китай ще проведе мащабно военно учение край Тайван

29 Декември, 2025 05:48, обновена 29 Декември, 2025 06:48 1 478 7

САЩ се отказаха да изтеглят 4-ти полк на морската пехота от японския остров Окинава

Китай ще проведе мащабно военно учение край Тайван - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 30 декември Китай ще проведе мащабно военно учение, наречено „Справедлива мисия 2025“, около Тайван, включващо всички видове въоръжени сили, включително учения с бойни стрелби и временни ограничения в морето и във въздуха, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Източното командване на Народноосвободителната армия.

В ученията ще участват части от сухопътните сили, военноморските сили, военновъздушните сили и ракетните войски. „Тези учения служат като сериозно предупреждение за сепаратистите сили за „независимост на Тайван“ и силите за външна намеса“, заяви говорител на Източното командване на НОАК в изявление.

Ученията ще включват отработка на патрулиране на „морска и въздушна бойна готовност“, както и постигане на интегриран контрол, блокиране на ключови пристанища и райони и прилагане на многоизмерно възпиране.

В изявлението на командването е публикувана и графика, очертаваща пет зони около острова, където ще бъдат в сила ограничения за морско и въздушно пространство.

Междувременно въоръжените сили на САЩ решиха да се откажат от плана си за изтегляне на 4-ти полк на морската пехота от южния японски остров Окинава.

Полкът е предназначен за операции на малки острови край Тайван в случай на военен конфликт в района. Преди това беше планирано той да бъде предислоциран на американския остров Гуам като част от програма за намаляване на военното присъствие на Окинава, съобщава информационната агенция Киодо.

Този план беше преразгледан по оперативни причини. Американското военно командване оцени, че разстоянието от Гуам до зоната на Тайван е приблизително 3000 километра, а от Окинава - около 500 километра, а това значително намалява времето за разгръщане на полка в случай на извънредна ситуация.

Вашингтон и Токио от години преговарят за намаляване на американския контингент на Окинава. Около 70% от американските военни бази в Япония и на практика всички бойни части са концентрирани там, което предизвиква недоволство сред местните власти и населението. В момента на Окинава са разположени приблизително 19 000 американски морски пехотинци, за 9000 от тях беше решено да бъдат изтеглени от острова, включително 4 000 на Гуам.


САЩ
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Търновец

    0 3 Отговор
    Преди седмици Китайски генерали и офицери предупредиха Сци да не почва атака срещу Тайван и бяха дисциплинарно уволнени и изгонени от ККП, а наскоро третият Китайски самолетоносач с импулсен катапулт беше върнат в корабостроителницата за ремонт. Ако Китай нападне Тайван Такаичи Сан предупреди за Японска намеса.

    07:26 29.12.2025

  • 4 Търновец

    3 0 Отговор
    Може би има връзка между Американските военни акции край Венецуела - най богатите нефтени запаси са там - и Китайски военни подготовки около Тайван. Китай се снабдява с нефт най вече от Венецуела - Бай Дончо убива нарко мулета около Венецуела и плаши с военна намеса. Ако има война във Венецуела вероятно ще има Китайска атака срещу Тайван. Според мен Бай Дончо иска Американски протекторат над Венецуела и Гренландия а един ден може да посегне на България.

    07:38 29.12.2025

  • 5 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ

    4 0 Отговор
    След някоя и друга година всички крави ще се приберат в обора.

    07:41 29.12.2025

  • 6 Някой

    1 0 Отговор
    Дори САЩ са признали с решение на ООН, че острова Тайван е част от единен Китай.

    08:02 29.12.2025

  • 7 пешо

    0 0 Отговор
    по примера на путин и китайците май започват война след като видяха че с военна сила може да завземат територия

    08:08 29.12.2025