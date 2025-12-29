Тайван призова Китай: Спрете провокациите!

Тайван призова Китай да "незабавно спре безотговорните провокации" малко след като Пекин обяви мащабни военни учения около острова.
Китай не трябва да "преценява погрешно ситуацията и да се превръща в смутител, който подкопава регионалния мир", заяви президентската канцелария на Тайван.
Освен това министерството на националната отбрана на острова обяви, че неговите сили са във "висока бойна готовност" и са готови да се защитят от заплахи.
Ученията с бойна стрелба, наречени "Мисия справедливост 2025", ще бъдат проведени от Източното командване на Китайската народна освободителна армия.
Пекин заяви, че армията, флотът и въздушните сили ще участват в едно от най-големите учения, провеждани някога около Тайван. Военните отбелязаха, че целта е да се тества способността им да провеждат прецизни удари срещу ключови цели.
1 минаващия
Коментиран от #3, #5, #10
08:53 29.12.2025
2 си пън
08:54 29.12.2025
3 Какво
До коментар #1 от "минаващия":направиха тайванците
Коментиран от #4, #6
08:56 29.12.2025
4 минаващия
До коментар #3 от "Какво":Ще разбереш , има време ...
08:58 29.12.2025
5 И урсолианците
До коментар #1 от "минаващия":не спират с провокациите и Тръмп е между два конфликта и се опитва да балансира.
Русия ясно заяви че ще застане зад Китай в случай на каквато и да е агресия в китайско море и тайванския проток.
Коментиран от #8
09:01 29.12.2025
6 онзи
До коментар #3 от "Какво":Чети предсказанията на Ванга за Третата Световна ! Дано се окаже , че не е познала , но , едва ли ще се размине .
09:02 29.12.2025
7 Предупредител
Коментиран от #9, #14
09:04 29.12.2025
8 минаващия
До коментар #5 от "И урсолианците":Струва ми се , че в крайна сметка Щатите ще вземат страната на тайванците и оттам ще стане мелето .
Коментиран от #11
09:04 29.12.2025
9 онзи
До коментар #7 от "Предупредител":Новата 2026 година няма да е никак интересна . Очертава се доста динамична и напрегната , но ......Ще видим .....
09:06 29.12.2025
10 драскач
До коментар #1 от "минаващия":Китай със сигурност, но това ще е краят на комунизма за вечни времена, защото китайските роби ще напомнят за себе си на дамао
Коментиран от #12
09:29 29.12.2025
11 наивник
До коментар #8 от "минаващия":Падне ли тръмп, пада СССР и Китай
Коментиран от #13
09:31 29.12.2025
12 Си Дзи
До коментар #10 от "драскач":Преди пет-шест години фирма докара китайски работници в едно пловдивско село! След седмица си тръгнаха с думите няма да работим в тази изостанала държава! Така че робите сме ние но май не го разбираш! Като сме европейци да не сме много добре!
09:41 29.12.2025
15 Ако Китай
09:48 29.12.2025