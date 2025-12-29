Новини
Тайван призова Китай: Спрете провокациите!

29 Декември, 2025 08:45 800 15

  • китай-
  • тайван-
  • си дзинпин-
  • тайвански проток

Ученията с бойна стрелба, наречени "Мисия справедливост 2025", ще бъдат проведени от Източното командване на Китайската народна освободителна армия

Тайван призова Китай: Спрете провокациите! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Тайван призова Китай да "незабавно спре безотговорните провокации" малко след като Пекин обяви мащабни военни учения около острова.

Китай не трябва да "преценява погрешно ситуацията и да се превръща в смутител, който подкопава регионалния мир", заяви президентската канцелария на Тайван.

Освен това министерството на националната отбрана на острова обяви, че неговите сили са във "висока бойна готовност" и са готови да се защитят от заплахи.

Ученията с бойна стрелба, наречени "Мисия справедливост 2025", ще бъдат проведени от Източното командване на Китайската народна освободителна армия.

Пекин заяви, че армията, флотът и въздушните сили ще участват в едно от най-големите учения, провеждани някога около Тайван. Военните отбелязаха, че целта е да се тества способността им да провеждат прецизни удари срещу ключови цели.


Тайван
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 минаващия

    6 4 Отговор
    Защо си мисля , че тия тайванци като нищо могат да запалят Третата Световна война .

    Коментиран от #3, #5, #10

    08:53 29.12.2025

  • 2 си пън

    13 2 Отговор
    що не призовете сащ да спре терористичните действия срещу венецуела бе сащ подлоги

    08:54 29.12.2025

  • 3 Какво

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "минаващия":

    направиха тайванците

    Коментиран от #4, #6

    08:56 29.12.2025

  • 4 минаващия

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Какво":

    Ще разбереш , има време ...

    08:58 29.12.2025

  • 5 И урсолианците

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "минаващия":

    не спират с провокациите и Тръмп е между два конфликта и се опитва да балансира.
    Русия ясно заяви че ще застане зад Китай в случай на каквато и да е агресия в китайско море и тайванския проток.

    Коментиран от #8

    09:01 29.12.2025

  • 6 онзи

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Какво":

    Чети предсказанията на Ванга за Третата Световна ! Дано се окаже , че не е познала , но , едва ли ще се размине .

    09:02 29.12.2025

  • 7 Предупредител

    8 1 Отговор
    И да предупреждава няма кой да ги чуе. Американците са стъкмили блокада на Венецуела, която е приятел на Китай в момента. Сега китайците справят нещо по-просто около Тайван, за да изпратят ясен сигнал на американците. Светът вече е многополюсен, времето на американското доминиране приключва. Интересно дали Австралия ще се осмели да се опълчи на Китай? Или пък Великобритания, Франция или Германия да изпратят някой и друг кораб в подкрепа на Тайван? 2026 ще започне интересно.

    Коментиран от #9, #14

    09:04 29.12.2025

  • 8 минаващия

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "И урсолианците":

    Струва ми се , че в крайна сметка Щатите ще вземат страната на тайванците и оттам ще стане мелето .

    Коментиран от #11

    09:04 29.12.2025

  • 9 онзи

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Предупредител":

    Новата 2026 година няма да е никак интересна . Очертава се доста динамична и напрегната , но ......Ще видим .....

    09:06 29.12.2025

  • 10 драскач

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "минаващия":

    Китай със сигурност, но това ще е краят на комунизма за вечни времена, защото китайските роби ще напомнят за себе си на дамао

    Коментиран от #12

    09:29 29.12.2025

  • 11 наивник

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "минаващия":

    Падне ли тръмп, пада СССР и Китай

    Коментиран от #13

    09:31 29.12.2025

  • 12 Си Дзи

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "драскач":

    Преди пет-шест години фирма докара китайски работници в едно пловдивско село! След седмица си тръгнаха с думите няма да работим в тази изостанала държава! Така че робите сме ние но май не го разбираш! Като сме европейци да не сме много добре!

    09:41 29.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ако Китай

    3 0 Отговор
    Духне само европейски те пудели да се нас....л Какви кораби ,какво чудо ,да изпращат!Те отдавна фалираха Европа с Покрайна!😂

    09:48 29.12.2025