Тайван призова Китай: Спрете провокациите!

Тайван призова Китай да "незабавно спре безотговорните провокации" малко след като Пекин обяви мащабни военни учения около острова.

Китай не трябва да "преценява погрешно ситуацията и да се превръща в смутител, който подкопава регионалния мир", заяви президентската канцелария на Тайван.

Освен това министерството на националната отбрана на острова обяви, че неговите сили са във "висока бойна готовност" и са готови да се защитят от заплахи.

Ученията с бойна стрелба, наречени "Мисия справедливост 2025", ще бъдат проведени от Източното командване на Китайската народна освободителна армия.

Пекин заяви, че армията, флотът и въздушните сили ще участват в едно от най-големите учения, провеждани някога около Тайван. Военните отбелязаха, че целта е да се тества способността им да провеждат прецизни удари срещу ключови цели.