В Берлин се провежда масова демонстрация в подкрепа на Палестина и срещу Израел. Активисти се събраха близо до метростанция Kottbusser Tor в берлинския квартал Кройцберг и тръгнаха към центъра на града.

Те държат палестински знамена, плакати и транспаранти с лозунги в подкрепа на Палестина. Участниците в демонстрацията, озаглавена „Спрете съучастието. Санкции сега!“, скандират различни пропалестински лозунги. Активистите, наред с други неща, призовават за незабавно налагане на строги икономически и дипломатически санкции срещу Израел, докато той не спази напълно международното хуманитарно право. Освен това демонстрантите призовават за прекратяване на доставките на оръжие за Израел и за прекратяване на геноцида в ивицата Газа.

Скандирания могат да се чуят на английски и немски език. Демонстрацията протича мирно, а многобройни берлински полицаи осигуряват безопасността на участниците. Активистите са ескортирани от голям брой полицейски превозни средства. Досега не са съобщени сериозни инциденти.

В момента няма точни данни за броя на участниците в демонстрацията, но може да са поне няколкостотин. На въпрос за броя на активистите, представител на местните правоохранителни органи заяви пред кореспондент на ТАСС, че точните данни ще бъдат налични едва по-късно вечерта.

На 15 септември германският канцлер Фридрих Мерц обяви война на всички форми на антисемитизъм в Германия и отбеляза, че е шокиран от новото избухване на това явление в страната. След ескалацията на ситуацията в Близкия изток, предизвикана от проникването на бойци от радикалното палестинско движение Хамас от ивицата Газа на израелска територия на 7 октомври 2023 г., в Германия почти редовно се провеждат демонстрации в подкрепа на Палестина. На 8 октомври 2023 г. тогавашният канцлер Олаф Шолц обяви, че Германия ще охранява по-внимателно израелските правителствени обекти и еврейските културни и религиозни институции.

Източник: tass.ru