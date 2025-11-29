Новини
Масова демонстрация в подкрепа на Палестина в Берлин

Масова демонстрация в подкрепа на Палестина в Берлин

29 Ноември, 2025 21:11 504 13

Демонстрантите призовават за прекратяване на доставките на оръжие за Израел и за прекратяване на геноцида в ивицата Газа

Масова демонстрация в подкрепа на Палестина в Берлин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В Берлин се провежда масова демонстрация в подкрепа на Палестина и срещу Израел. Активисти се събраха близо до метростанция Kottbusser Tor в берлинския квартал Кройцберг и тръгнаха към центъра на града.

Те държат палестински знамена, плакати и транспаранти с лозунги в подкрепа на Палестина. Участниците в демонстрацията, озаглавена „Спрете съучастието. Санкции сега!“, скандират различни пропалестински лозунги. Активистите, наред с други неща, призовават за незабавно налагане на строги икономически и дипломатически санкции срещу Израел, докато той не спази напълно международното хуманитарно право. Освен това демонстрантите призовават за прекратяване на доставките на оръжие за Израел и за прекратяване на геноцида в ивицата Газа.

Скандирания могат да се чуят на английски и немски език. Демонстрацията протича мирно, а многобройни берлински полицаи осигуряват безопасността на участниците. Активистите са ескортирани от голям брой полицейски превозни средства. Досега не са съобщени сериозни инциденти.

В момента няма точни данни за броя на участниците в демонстрацията, но може да са поне няколкостотин. На въпрос за броя на активистите, представител на местните правоохранителни органи заяви пред кореспондент на ТАСС, че точните данни ще бъдат налични едва по-късно вечерта.

На 15 септември германският канцлер Фридрих Мерц обяви война на всички форми на антисемитизъм в Германия и отбеляза, че е шокиран от новото избухване на това явление в страната. След ескалацията на ситуацията в Близкия изток, предизвикана от проникването на бойци от радикалното палестинско движение Хамас от ивицата Газа на израелска територия на 7 октомври 2023 г., в Германия почти редовно се провеждат демонстрации в подкрепа на Палестина. На 8 октомври 2023 г. тогавашният канцлер Олаф Шолц обяви, че Германия ще охранява по-внимателно израелските правителствени обекти и еврейските културни и религиозни институции.

Източник: tass.ru


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Али

    3 2 Отговор
    Да име ба май ката джага лскам ръснад олна !!!

    21:15 29.11.2025

  • 2 В Берлин няма германци

    6 4 Отговор
    а лилави патладжан и всякаква цигания в аритметична прогресия.

    21:16 29.11.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    8 4 Отговор
    Браво! Долу исраел. Германистан и в частност Берлин е европейската част на тюркие.

    21:16 29.11.2025

  • 4 Адолф

    8 1 Отговор
    Идвам да помагам !

    21:17 29.11.2025

  • 5 Гориил

    8 5 Отговор
    Видяхме мъдростта на еврейската „мека сила“. Тя е готова да сътрудничи с Русия, независимо от цената или реакцията в Европа. Следователно, проукраинската шизофрения, водена от палестински натиск, е обречена на провал.Този вид натиск върху Съединените щати е безполезен и вреден за самата Европа.Богатата и влиятелна руска еврейска диаспора (невероятно дълбоко интегрирана в руската национална култура) е напълно съгласна с това.

    21:18 29.11.2025

  • 6 Гого

    7 2 Отговор
    Чудя се как може да има хора по света да харесват САЩ страната на неограничените ненормалности

    Коментиран от #8

    21:20 29.11.2025

  • 7 Демократа Мерц слуга на Валенберг и Соро

    4 3 Отговор
    Не може вееее... Сорос и Валенберг не дават АХАХА

    Коментиран от #10

    21:20 29.11.2025

  • 8 Митко

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гого":

    Аз харесвам Русия!

    21:23 29.11.2025

  • 9 Феникс

    1 2 Отговор
    Затова ли слагате противотанкови заграждения по коледните базари? :)

    Коментиран от #11

    21:25 29.11.2025

  • 10 Гориил

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Демократа Мерц слуга на Валенберг и Соро":

    Валенберг първоначално е арестуван за опит за подкупване на офицери от Червената армия. По-късно е разкрито, че Валенберг е използвал положението си, за да предоставя чувствителна информация на западните съюзници. Ако подобно нещо се беше случило в окупираната от американците зона на Германия, Валенберг досега щеше да е на електрическия стол.

    21:27 29.11.2025

  • 11 Владо

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Феникс":

    Това ли ти казаха да напишеш?

    21:29 29.11.2025

  • 12 И това какво го интересува

    1 0 Отговор
    Целокупният български народ?

    21:34 29.11.2025

  • 13 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ЕВРОПА СЕ СЪБУЖДА! БРАВО!

    21:35 29.11.2025

Новини по държави:
