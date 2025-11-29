Масова демонстрация в подкрепа на Палестина в Берлин

В Берлин се провежда масова демонстрация в подкрепа на Палестина и срещу Израел. Активисти се събраха близо до метростанция Kottbusser Tor в берлинския квартал Кройцберг и тръгнаха към центъра на града.
Те държат палестински знамена, плакати и транспаранти с лозунги в подкрепа на Палестина. Участниците в демонстрацията, озаглавена „Спрете съучастието. Санкции сега!“, скандират различни пропалестински лозунги. Активистите, наред с други неща, призовават за незабавно налагане на строги икономически и дипломатически санкции срещу Израел, докато той не спази напълно международното хуманитарно право. Освен това демонстрантите призовават за прекратяване на доставките на оръжие за Израел и за прекратяване на геноцида в ивицата Газа.
Скандирания могат да се чуят на английски и немски език. Демонстрацията протича мирно, а многобройни берлински полицаи осигуряват безопасността на участниците. Активистите са ескортирани от голям брой полицейски превозни средства. Досега не са съобщени сериозни инциденти.
В момента няма точни данни за броя на участниците в демонстрацията, но може да са поне няколкостотин. На въпрос за броя на активистите, представител на местните правоохранителни органи заяви пред кореспондент на ТАСС, че точните данни ще бъдат налични едва по-късно вечерта.
На 15 септември германският канцлер Фридрих Мерц обяви война на всички форми на антисемитизъм в Германия и отбеляза, че е шокиран от новото избухване на това явление в страната. След ескалацията на ситуацията в Близкия изток, предизвикана от проникването на бойци от радикалното палестинско движение Хамас от ивицата Газа на израелска територия на 7 октомври 2023 г., в Германия почти редовно се провеждат демонстрации в подкрепа на Палестина. На 8 октомври 2023 г. тогавашният канцлер Олаф Шолц обяви, че Германия ще охранява по-внимателно израелските правителствени обекти и еврейските културни и религиозни институции.
Източник: tass.ru
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Али
21:15 29.11.2025
2 В Берлин няма германци
21:16 29.11.2025
3 таксиджия 🚖
21:16 29.11.2025
4 Адолф
21:17 29.11.2025
5 Гориил
21:18 29.11.2025
6 Гого
Коментиран от #8
21:20 29.11.2025
7 Демократа Мерц слуга на Валенберг и Соро
Коментиран от #10
21:20 29.11.2025
8 Митко
До коментар #6 от "Гого":Аз харесвам Русия!
21:23 29.11.2025
9 Феникс
Коментиран от #11
21:25 29.11.2025
10 Гориил
До коментар #7 от "Демократа Мерц слуга на Валенберг и Соро":Валенберг първоначално е арестуван за опит за подкупване на офицери от Червената армия. По-късно е разкрито, че Валенберг е използвал положението си, за да предоставя чувствителна информация на западните съюзници. Ако подобно нещо се беше случило в окупираната от американците зона на Германия, Валенберг досега щеше да е на електрическия стол.
21:27 29.11.2025
11 Владо
До коментар #9 от "Феникс":Това ли ти казаха да напишеш?
21:29 29.11.2025
12 И това какво го интересува
21:34 29.11.2025
13 Боруна Лом
21:35 29.11.2025