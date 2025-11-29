Френският външен министър: Зеленски е напълно легитимен, случаите на корупция не трябва да пречат на мирния процес

Френският президент Еманюел Макрон ще посрещне украинския президент Володимир Зеленски в Париж в понеделник, 1 декември, за разговори, фокусирани върху усилията за осигуряване на „справедлив и траен мир“, съобщиха от френското президентство.
Новината дойде на фона на политическата нестабилност в Украйна след корупционния скандал. Той доведе до оставката на ръководителя на кабинета на Зеленски Андрий Ермак.
Междувременно украинска делегация, водена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица, замина за Съединените щати за среща в неделя, 30 ноември, със Стивън Уиткоф и зетя на Тръмп, за да продължи дискусиите по мирното уреждане на конфликта между Киев и Москва.
Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви пред La Tribune Dimanche, че Франция ще „приветства президента Зеленски в Париж в понеделник, за да придвижи преговорите напред“. Той каза, че мирът е постижим, „ако президентът Владимир Путин се откаже от заблуждаващата си надежда да възстанови Съветската империя, като първо подчини Украйна“.
Баро предупреди, че Русия трябва да приеме прекратяване на огъня или да се изправи пред „нови санкции, които ще изтощят икономиката ѝ“, наред със засилената европейска подкрепа за Украйна. Той добави, че Макрон и Зеленски са в чести контакти, като украинският лидер е посетил Париж за последно на 17 ноември.
Въпреки сътресенията в Украйна, Баро каза, че Зеленски запазва „пълната легитимност да води Украйна към мир“. „Що се отнася до случаите на корупция, те трябва да се разглеждат от компетентни органи и не трябва да пречат на мирния процес“, каза първият дипломат на Франция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Коментиран от #7
23:13 29.11.2025
2 Какво ли е туй?!
23:14 29.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ачо от ПП
23:19 29.11.2025
5 Гориил
23:20 29.11.2025
6 Кой си ти
До коментар #3 от "Готов за бой":Пълен,кръгал ,тъпанароиденен индевид си .
Оглеждай се като лазиш .
23:21 29.11.2025
7 По-скоро
До коментар #1 от "Един":Президентът не е легитимен. Затова и корупция няма. Корупция в У... на без американско участие е немислима.
23:24 29.11.2025
8 Каунъ
23:25 29.11.2025
9 За размисъл
"Германските власти са разработвали секретен план за водене на конфликт с Русия повече от две години, включително разполагането на 800 000 войници на НАТО на изток през Германия".
Какво им става на тия хора??? Човешката мелачка в Украйна трябва ли да продължава работи???
Толкова ли са некадърни европейските дипломати???
23:25 29.11.2025
10 Тома
23:25 29.11.2025
11 Така е ! Мирът е постижим
23:26 29.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Това може само
23:34 29.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 МОСКАЛ
До коментар #12 от "ГНУСС 200":ТВОЙТА МАМА УКРО
Коментиран от #19
23:36 29.11.2025
17 ООрана държава
23:36 29.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 сха ждигасх ръка и сха козиружасх
До коментар #16 от "МОСКАЛ":готви се и тренираи за хитлериски поздравв у КРИМЕ.... вдигни ръка..!!! АХАХАХАХХАААААА
23:37 29.11.2025
20 Васил
23:37 29.11.2025
21 Е ГА ТИ
23:38 29.11.2025
22 В В.П.
23:38 29.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 УАЙНОО
23:41 29.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 МигоядетеУьот
00:05 30.11.2025
27 Това е същия Жан-Ноел Баро
Сега пък, Зеленски бил "легитимен"! ???
Колко ли още, ще ги изтърпят французите тия опасни психопати?
00:06 30.11.2025
28 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
НАЛИ НЯМА НАИВНИЦИ КОИТО СИ МИСЛЯТ, ЧЕ 3ЕЛЕHOTO KPAДЕ САМО ЗА СЕБЕ СИ
🤣
НЕ Е ЯСНО ОТ 100 КОЛКО ВРЪЩА НА БAБЧKИTE И ПEДAЛЧETATA B БРЮКСЕЛ, НО НЯМА КСК ДА Е ПО МАЛКО ОТ 60.
😮
КЮЛЧЕTATA И ПАЧKИTE B ШКАФЧETO HA HAШTO ЧОBEKOПОДOБHO ДА НЕ БИ ДА СА БИЛИ САМО ЬА НЕГО ?! 😆
00:09 30.11.2025
29 Туриста Володимир
00:17 30.11.2025
30 Празнодумци
00:21 30.11.2025
31 ПРО СИА ПРИКЛу4и
00:25 30.11.2025
32 Сатана Z
00:30 30.11.2025