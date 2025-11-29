Новини
Френският външен министър: Зеленски е напълно легитимен, случаите на корупция не трябва да пречат на мирния процес
  Тема: Украйна

29 Ноември, 2025 22:40, обновена 29 Ноември, 2025 23:12 1 014 32

Украинският президент пристига на среща с колегата си Макрон в Париж в понеделник, 1 декември, потвърди Жан-Ноел Баро

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон ще посрещне украинския президент Володимир Зеленски в Париж в понеделник, 1 декември, за разговори, фокусирани върху усилията за осигуряване на „справедлив и траен мир“, съобщиха от френското президентство.

Новината дойде на фона на политическата нестабилност в Украйна след корупционния скандал. Той доведе до оставката на ръководителя на кабинета на Зеленски Андрий Ермак.

Междувременно украинска делегация, водена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица, замина за Съединените щати за среща в неделя, 30 ноември, със Стивън Уиткоф и зетя на Тръмп, за да продължи дискусиите по мирното уреждане на конфликта между Киев и Москва.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви пред La Tribune Dimanche, че Франция ще „приветства президента Зеленски в Париж в понеделник, за да придвижи преговорите напред“. Той каза, че мирът е постижим, „ако президентът Владимир Путин се откаже от заблуждаващата си надежда да възстанови Съветската империя, като първо подчини Украйна“.

Баро предупреди, че Русия трябва да приеме прекратяване на огъня или да се изправи пред „нови санкции, които ще изтощят икономиката ѝ“, наред със засилената европейска подкрепа за Украйна. Той добави, че Макрон и Зеленски са в чести контакти, като украинският лидер е посетил Париж за последно на 17 ноември.

Въпреки сътресенията в Украйна, Баро каза, че Зеленски запазва „пълната легитимност да води Украйна към мир“. „Що се отнася до случаите на корупция, те трябва да се разглеждат от компетентни органи и не трябва да пречат на мирния процес“, каза първият дипломат на Франция.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Един

    47 0 Отговор
    да хванем ли бас, че проскубания френски петел е получават кинтички по тая линия :)

    Коментиран от #7

    23:13 29.11.2025

  • 2 Какво ли е туй?!

    36 0 Отговор
    Щтраусово яйце на снимката...?!

    23:14 29.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ачо от ПП

    31 0 Отговор
    Ох, бях се притеснил, че като превеждаме заплати за Украйна с господин Кирил Петков и парите потъват някъде. Но вече съм спокоен. Всичко е точно.

    23:19 29.11.2025

  • 5 Гориил

    17 0 Отговор
    "Заблуждавата надежда", каза Путин.

    23:20 29.11.2025

  • 6 Кой си ти

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Пълен,кръгал ,тъпанароиденен индевид си .
    Оглеждай се като лазиш .

    23:21 29.11.2025

  • 7 По-скоро

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Президентът не е легитимен. Затова и корупция няма. Корупция в У... на без американско участие е немислима.

    23:24 29.11.2025

  • 8 Каунъ

    26 0 Отговор
    Айди беееее, как стана тая работа без редовни избори, нъл беше демократичен западналия свят?!?

    23:25 29.11.2025

  • 9 За размисъл

    29 0 Отговор
    Единствените супер настървени европейски политици за война са френските и немските.
    "Германските власти са разработвали секретен план за водене на конфликт с Русия повече от две години, включително разполагането на 800 000 войници на НАТО на изток през Германия".

    Какво им става на тия хора??? Човешката мелачка в Украйна трябва ли да продължава работи???
    Толкова ли са некадърни европейските дипломати???

    23:25 29.11.2025

  • 10 Тома

    27 0 Отговор
    Щом на урсула нищо не направиха за милиарди от ваксини защо на бати зеле да направят нещо като той редовно връща процент от рестото

    23:25 29.11.2025

  • 11 Така е ! Мирът е постижим

    9 0 Отговор
    Ама после тея от украинската делегация ще им е малко болезнена фекализацията

    23:26 29.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Това може само

    10 0 Отговор
    Пе дал да го каже-ПАРДОН

    23:34 29.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 МОСКАЛ

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "ГНУСС 200":

    ТВОЙТА МАМА УКРО

    Коментиран от #19

    23:36 29.11.2025

  • 17 ООрана държава

    13 0 Отговор
    Случайте на корупция не пречат на мирния процес ама нещо много взе да ни пречи на европейския джоб

    23:36 29.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 сха ждигасх ръка и сха козиружасх

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "МОСКАЛ":

    готви се и тренираи за хитлериски поздравв у КРИМЕ.... вдигни ръка..!!! АХАХАХАХХАААААА

    23:37 29.11.2025

  • 20 Васил

    10 0 Отговор
    А какво става със парите, още ли ще даваме безотчетни пари на измамниците от Укропия, да си купуват златни тоалетни. Путин ще сготви пртлите със картофи.

    23:37 29.11.2025

  • 21 Е ГА ТИ

    6 0 Отговор
    Т Р а в е р с а

    23:38 29.11.2025

  • 22 В В.П.

    11 0 Отговор
    Всичко е оваляно в уйана ,само зелю е чист .. Ахахаха.

    23:38 29.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 УАЙНОО

    3 1 Отговор
    РЯДКО УАЙНОСЪМ, АМА КОМАНДВАМ, А В РЕДАКЦИЯТА ТУК СА ПЕ ДА ЛИ.

    23:41 29.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 МигоядетеУьот

    2 0 Отговор
    От РСМ

    00:05 30.11.2025

  • 27 Това е същия Жан-Ноел Баро

    6 0 Отговор
    който заяви, че ако в Германия победи АзГ на изборите, просто изборите ще бъдат анулирани както в Румъния, та да не се плашим!
    Сега пък, Зеленски бил "легитимен"! ???

    Колко ли още, ще ги изтърпят французите тия опасни психопати?

    00:06 30.11.2025

  • 28 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    6 0 Отговор
    АМА РАЗБИРА СЕ 😆
    НАЛИ НЯМА НАИВНИЦИ КОИТО СИ МИСЛЯТ, ЧЕ 3ЕЛЕHOTO KPAДЕ САМО ЗА СЕБЕ СИ
    🤣
    НЕ Е ЯСНО ОТ 100 КОЛКО ВРЪЩА НА БAБЧKИTE И ПEДAЛЧETATA B БРЮКСЕЛ, НО НЯМА КСК ДА Е ПО МАЛКО ОТ 60.
    😮
    КЮЛЧЕTATA И ПАЧKИTE B ШКАФЧETO HA HAШTO ЧОBEKOПОДOБHO ДА НЕ БИ ДА СА БИЛИ САМО ЬА НЕГО ?! 😆

    00:09 30.11.2025

  • 29 Туриста Володимир

    3 0 Отговор
    Става досаден

    00:17 30.11.2025

  • 30 Празнодумци

    1 0 Отговор
    И празноглавци. Кво бил казал Баро.И пука ли му на някой?

    00:21 30.11.2025

  • 31 ПРО СИА ПРИКЛу4и

    1 2 Отговор
    схо ме изтрии беббе ХуМАНОИД ???? банкаинската КУРВААА сх ауМЕР заедноо с ГНУСНИЕТТЕ КРИВВИ ИАСХАРИ евнусите скоро ЕНИУЕИ... СЛАВА УКРАИНЕ

    00:25 30.11.2025

  • 32 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Я па тоя!

    00:30 30.11.2025

Новини по държави:
