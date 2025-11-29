Френският външен министър: Зеленски е напълно легитимен, случаите на корупция не трябва да пречат на мирния процес

Френският президент Еманюел Макрон ще посрещне украинския президент Володимир Зеленски в Париж в понеделник, 1 декември, за разговори, фокусирани върху усилията за осигуряване на „справедлив и траен мир“, съобщиха от френското президентство.

Новината дойде на фона на политическата нестабилност в Украйна след корупционния скандал. Той доведе до оставката на ръководителя на кабинета на Зеленски Андрий Ермак.

Междувременно украинска делегация, водена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица, замина за Съединените щати за среща в неделя, 30 ноември, със Стивън Уиткоф и зетя на Тръмп, за да продължи дискусиите по мирното уреждане на конфликта между Киев и Москва.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви пред La Tribune Dimanche, че Франция ще „приветства президента Зеленски в Париж в понеделник, за да придвижи преговорите напред“. Той каза, че мирът е постижим, „ако президентът Владимир Путин се откаже от заблуждаващата си надежда да възстанови Съветската империя, като първо подчини Украйна“.

Баро предупреди, че Русия трябва да приеме прекратяване на огъня или да се изправи пред „нови санкции, които ще изтощят икономиката ѝ“, наред със засилената европейска подкрепа за Украйна. Той добави, че Макрон и Зеленски са в чести контакти, като украинският лидер е посетил Париж за последно на 17 ноември.

Въпреки сътресенията в Украйна, Баро каза, че Зеленски запазва „пълната легитимност да води Украйна към мир“. „Що се отнася до случаите на корупция, те трябва да се разглеждат от компетентни органи и не трябва да пречат на мирния процес“, каза първият дипломат на Франция.