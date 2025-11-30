Щатски изтребител F-16 прехвана граждански самолет над резиденцията на Тръмп във Флорида

Изтребител на американските военновъздушни сили е бил вдигнат на 29 ноември, след като граждански самолет е навлязъл в ограничено въздушно пространство над резиденцията на президента на САЩ Доналд Тръмп в Палм Бийч, Флорида, съобщи Северноамериканското командване на аерокосмическата отбрана.

„Изтребител F-16 е прехванал граждански самолет, който е нарушил временно ограниченото въздушно пространство над Палм Бийч, Флорида, в събота следобед“, се казва в изявлението. „Самолетът е бил безопасно отстранен.“

Инцидентът е станал около 16:20 ч. източно време. Командването отбеляза, че по-рано през седмицата са станали няколко подобни нарушения.

Тръмп е във Флорида от 25 ноември. Очаква се завръщането му във Вашингтон на 30 ноември.