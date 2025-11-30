Новини
Свят »
САЩ »
Щатски изтребител F-16 прехвана граждански самолет над резиденцията на Тръмп във Флорида

Щатски изтребител F-16 прехвана граждански самолет над резиденцията на Тръмп във Флорида

30 Ноември, 2025 04:40, обновена 30 Ноември, 2025 04:46 667 2

  • изтребител-
  • флорида-
  • резиденци-
  • тръмп-
  • палм бийч

Цивилната машина нарушила временно ограниченото въздушно пространство над Палм Бийч

Щатски изтребител F-16 прехвана граждански самолет над резиденцията на Тръмп във Флорида - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изтребител на американските военновъздушни сили е бил вдигнат на 29 ноември, след като граждански самолет е навлязъл в ограничено въздушно пространство над резиденцията на президента на САЩ Доналд Тръмп в Палм Бийч, Флорида, съобщи Северноамериканското командване на аерокосмическата отбрана.

„Изтребител F-16 е прехванал граждански самолет, който е нарушил временно ограниченото въздушно пространство над Палм Бийч, Флорида, в събота следобед“, се казва в изявлението. „Самолетът е бил безопасно отстранен.“

Инцидентът е станал около 16:20 ч. източно време. Командването отбеляза, че по-рано през седмицата са станали няколко подобни нарушения.

Тръмп е във Флорида от 25 ноември. Очаква се завръщането му във Вашингтон на 30 ноември.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    1 1 Отговор
    ФЛОРИДА Е НЕ ГЪРСКи СМЪРДИАСХТО НА ЛА И НА... СИ ГАнСКо ГЕТО.. ГО ВЕД ООО И У ФЛОРИДА е същото и евнусите Ти СХА УМРАТ ТАМ

    04:52 30.11.2025

  • 2 батСали

    1 0 Отговор
    те толкова могат кенЕФките!
    Да гонят малки витлови бръмчалки.
    Гледам и за авиошоу не стават щото изораха нивите в германия.

    06:24 30.11.2025