The Economist: Ермак не бил на себе си, когато научил, че е отстранен. Последната дума в Киев винаги имал Зеленски ВИДЕО
  Тема: Украйна

The Economist: Ермак не бил на себе си, когато научил, че е отстранен. Последната дума в Киев винаги имал Зеленски ВИДЕО

30 Ноември, 2025 06:01, обновена 30 Ноември, 2025 06:13 740 6

  • ермак-
  • зеленски-
  • украйна

Според източници на изданието, президентът го е държал на поста му, защото го смятал за подходящ човек, който може да бъде пожертван, ако е необходимо

The Economist: Ермак не бил на себе си, когато научил, че е отстранен. Последната дума в Киев винаги имал Зеленски ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият началник на кабинета на украинския президент Андрий Ермак не бил на себе си, когато е научил за отстраняването му, пише британското списание The Economist, позовавайки се на източници в Киев.

Поддръжници Ермак от неговия близък кръг казали пред изданието, че той е жертва на непопулярни решения, взети от самия президент Володимир Зеленски.

The Economist отбелязва, че държавният глава е предоставил на Ермак „огромни правомощия в политиката за сигурност и икономическа политика, както и в преговорите“. Вътрешни хора обаче подчертали пред медията, че Зеленски винаги е имал последната дума.

Някои от източниците на изданието смятат, че президентът е запазил Ермак на поста му, защото го е смятал за човек, който може да бъде пожертван, ако е необходимо.

„Ермак беше нещо повече от просто висш съветник на Зеленски. Но президентът му даде правомощията и той можеше да ги отнеме“, каза бивш украински служител пред списанието.

Ермак беше освободен от поста си на 28 ноември на фона на антикорупционно разследване в енергийния сектор. Зеленски твърди, че сам е написал писмото за оставката му. Същата сутрин в дома на Ермак бяха извършени претърсвания. „Файненшъл таймс“ съобщи, че те са свързани с разследването „Мидас“ – корупционна схема, за която се твърди, че е организирана от бизнесмена и сътрудник на Зеленски Тимур Миндич.

Говорейки за претърсванията, Ермак ги нарече посегателство върху достойнството му. Посланикът на Украйна в Съединените щати, Олга Стефанишина, заяви пред New York Post, че „домът му е бил претърсен, но не са последвали процедурни действия“. „Ермак подаде оставка, защото искаше да спре спекулациите“, каза тя.

Самият Зеленски нарече инцидента „рестартиране на украинския президентски офис“ и благодари на Ермак, че винаги е представял „украинската позиция в преговорите точно както трябва да бъде“.

Ермак пое поста в канцеларията на украинския президент през 2020 г. и служи като главен преговарящ на Зеленски в разговорите със съюзниците на Украйна. Загубата на помощника му направи украинския лидер „уязвим“, съобщава Bloomberg. Axios нарече оставката на Ермак „политическо земетресение“, тъй като той „беше най-влиятелната политическа фигура в Украйна след Зеленски“. Washington Post и The New York Times също съобщиха, че позицията на украинския президент е била отслабена от оставката.

След уволнението си Ермак каза пред New York Times, че ще се отправи към фронта. „Отивам на фронта и съм готов за всякакви репресии. Аз съм честен и достоен човек“, каза той, добавяйки, че е „служил на Украйна“ и не е искал да „създава проблеми“ на Зеленски. В интервю за "Файненшъл таймс" Ермак заяви, че „не таи лоши намерения“ към държавния глава и че остава негов приятел.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 златен ке.еф

    8 21 Отговор
    И разбира се зеления нищо не знае. Всички около него корумпирани само той света вода ненапита.

    06:16 30.11.2025

  • 2 Дzверцов

    2 22 Отговор
    А най последната дума до скоро имаха Ми6. Този бивш служител на украинска служба е по линия на британските служби "казвам ти, дъще, сещай се снахо"!

    06:22 30.11.2025

  • 3 Дрън,дрън.

    10 0 Отговор
    Ха-ха-ха ,абе всеки може да съчини "теория " която да му изнася или бъде платена.
    Примерите са безброй .

    06:22 30.11.2025

  • 4 Защо не публикувате туита

    1 5 Отговор
    на Зеленски от преди неотдавна:

    "Ермак дойде с мене и с мен ще се оттегли!"

    Коментиран от #6

    06:27 30.11.2025

  • 5 Ъъъъъъъъъ

    0 4 Отговор
    "Последната дума в Киев винаги имал Зеленски"

    Да видим кой има последната дума? Това ще си проличи от неговия заместник. Павло Палиса и Юлия Свириденко са от "квотата" на Ермак. Ако един от двамата бъде избран за негов заместник, това означава, че Зеленски просто няма думата. Да не забравяме, че точно Ермак направи Свириденко премиер. Ермак използваше правителствения самолет през Свириденко, тъй като той не можеше да го използва официално, докато Свириденко като министър можеше. И Свириденко го придружаваше във всяко едно негово пътуване с правителствения самолет. Друг ветропоказател за политическите ветрове в Украйна ще са ръководителите на регионалните военни администрации. Към днешна дата 2/3 от тях са назначени от Ермак. Евентуална масова чистка там ще означава, че Ермак е загубил влиянието си за сметка на Арахамия и Тихонов, които меко казано не харесват Ермак.

    06:30 30.11.2025

  • 6 Насила хубост не става ,копейко !

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Защо не публикувате туита":

    Ермак си е подал оставката .

    06:31 30.11.2025

