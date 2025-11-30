The Economist: Ермак не бил на себе си, когато научил, че е отстранен. Последната дума в Киев винаги имал Зеленски ВИДЕО

Бившият началник на кабинета на украинския президент Андрий Ермак не бил на себе си, когато е научил за отстраняването му, пише британското списание The Economist, позовавайки се на източници в Киев.

Поддръжници Ермак от неговия близък кръг казали пред изданието, че той е жертва на непопулярни решения, взети от самия президент Володимир Зеленски.

The Economist отбелязва, че държавният глава е предоставил на Ермак „огромни правомощия в политиката за сигурност и икономическа политика, както и в преговорите“. Вътрешни хора обаче подчертали пред медията, че Зеленски винаги е имал последната дума.

Някои от източниците на изданието смятат, че президентът е запазил Ермак на поста му, защото го е смятал за човек, който може да бъде пожертван, ако е необходимо.

„Ермак беше нещо повече от просто висш съветник на Зеленски. Но президентът му даде правомощията и той можеше да ги отнеме“, каза бивш украински служител пред списанието.

Ермак беше освободен от поста си на 28 ноември на фона на антикорупционно разследване в енергийния сектор. Зеленски твърди, че сам е написал писмото за оставката му. Същата сутрин в дома на Ермак бяха извършени претърсвания. „Файненшъл таймс“ съобщи, че те са свързани с разследването „Мидас“ – корупционна схема, за която се твърди, че е организирана от бизнесмена и сътрудник на Зеленски Тимур Миндич.

Говорейки за претърсванията, Ермак ги нарече посегателство върху достойнството му. Посланикът на Украйна в Съединените щати, Олга Стефанишина, заяви пред New York Post, че „домът му е бил претърсен, но не са последвали процедурни действия“. „Ермак подаде оставка, защото искаше да спре спекулациите“, каза тя.

Самият Зеленски нарече инцидента „рестартиране на украинския президентски офис“ и благодари на Ермак, че винаги е представял „украинската позиция в преговорите точно както трябва да бъде“.

Ермак пое поста в канцеларията на украинския президент през 2020 г. и служи като главен преговарящ на Зеленски в разговорите със съюзниците на Украйна. Загубата на помощника му направи украинския лидер „уязвим“, съобщава Bloomberg. Axios нарече оставката на Ермак „политическо земетресение“, тъй като той „беше най-влиятелната политическа фигура в Украйна след Зеленски“. Washington Post и The New York Times също съобщиха, че позицията на украинския президент е била отслабена от оставката.

След уволнението си Ермак каза пред New York Times, че ще се отправи към фронта. „Отивам на фронта и съм готов за всякакви репресии. Аз съм честен и достоен човек“, каза той, добавяйки, че е „служил на Украйна“ и не е искал да „създава проблеми“ на Зеленски. В интервю за "Файненшъл таймс" Ермак заяви, че „не таи лоши намерения“ към държавния глава и че остава негов приятел.