128 са жертвите на пожара в Хонконг, неясна е съдбата на стотици домашни любимци ВИДЕО

30 Ноември, 2025 06:43, обновена 30 Ноември, 2025 07:02 587 11

Спасителни екипи са открили живи три котки и костенурка близо четири дни след началото на пожара

128 са жертвите на пожара в Хонконг, неясна е съдбата на стотици домашни любимци ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 90 домашни любимци са открити в изгорелите сгради на жилищния комплекс в Хонконг, съобщи South China Morning Post. Спасителни екипи са открили живи три котки и костенурка близо четири дни след началото на пожара.

Както съобщава вестникът, спасителите са претърсили щателно две от загасените високи сгради. В тях не са открити човешки останки, но е имало домашни животни.

Котките и костенурката са били предадени на Дружеството за предотвратяване на жестокостта към животните. Все още няма информация за здравето им, освен че са живи.

Активисти за правата на животните съобщиха по-рано, че в изгорелия комплекс може да е имало 243 домашни любимци; 92 животни вече са били намерени. Настоящото им състояние все още не е оповестено. Останалите домашни любимци се считат за изчезнали.

Жителите на осмата висока сграда, която е била до голяма степен невредима от пожара, са поискали разрешение да влязат в апартаментите си, за да вземат котките, кучетата и другите си домашни любимци. Когато пожарът избухва, на всички жители е наредено незабавно да евакуират сградата и не всички са взели домашните си любимци със себе си. След това всички подходи към сградата бяха блокирани и спасителите съсредоточиха усилията си върху останалите седем повредени сгради. Агенцията за защита на животните съобщава, че в момента координира действията си с пожарната и полицията, за да намери безопасен начин за подпомагане на тези животни.

Най-малко 128 души са загинали при пожара в метрополиса. Пожарът започна в сряда в жилищния комплекс Wang Fuk Court, състоящ се от осем високи сгради в квартал Тай По. Една сграда е до голяма степен невредима, докато седем бяха обхванати от пламъци. Огънят се е разпространил през бамбукови скелета, издигнати върху сградите за козметични ремонти. Комплексът съдържа близо 2000 апартамента и е дом на приблизително 4000 жители.

Този пожар е най-смъртоносният пожар в жилищна сграда в историята на града. Предишният най-смъртоносен жилищен пожар там е в сградата Гарли през 1996 г., при който загинаха 41 души и бяха ранени 81. Хонконг е виждал и по-трагични пожари. Най-смъртоносният в историята на града се е случил на 27 февруари 1918 г. на хиподрума „Хепи Вали“. Повече от 600 души загиват, след като временна трибуна се срутва и избухна пожар. Друг пожар, който избухва на улица „Де Воу“ през 1948 г., когато пратка целулоидно фолио се запалва в склад и се разпространява в жилищни помещения, убива 176 души и ранява 69.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пламен

    1 0 Отговор
    А като си помислиш че квадрата почва от 15000 долара нагоре

    07:35 30.11.2025

  • 2 СПРАВЕДЛИВ

    2 2 Отговор
    Тука, ако стане такъв пожар, едва ли някой ще помисли за животните, а дори ще каже "Толкова хора пострадаха, че ще мислим за някакви животни", както се коментира винаги, когато някой проявява повече внимание към животните. Такъв е нашият манталитет.

    Коментиран от #3, #4, #6, #7, #8

    07:43 30.11.2025

  • 3 Защото

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Тук живеят нормални хора. А ти не си. Над 100 човека загинали, а малоумниците се вайкат за купища и мачки? Имаш ли връзка с мозъка, ако не правиш разлика?

    07:57 30.11.2025

  • 4 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Точно !!! И това са азиатци , които продължават в някой изостанали райони на консумират кучета и котки !!! И въпреки това реагират по този начин !!! А на Територията дето уж е в Европа и даже има европейско законодателство по отношение на животните всекидневно се сблъскваш със садистично и дивашко отношение към домашните любимци и животните въобще !!! Колко кучета изгоряха при пожарите в селата , завързани с вериги докато "стопаните " им си спасяваха бурканите с туршия и ракията ....!?!

    07:58 30.11.2025

  • 5 Уф и тия

    3 1 Отговор
    Вместо да гледат деца - гледат животни.

    07:59 30.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Ей го бе , номер 3...."НОРМАЛНИЯ " ...ей ти го манталитета !!! На" нормалния " българин от ЕС , в Европа !!!

    Коментиран от #10

    08:15 30.11.2025

  • 9 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    И НАШИТЕ КУЧКАРИ ЗАЩО НЕ СА БИЛИ ТАМ ДА ГИ СПАСЯТ! ВЕЧЕ,,ЧОВЕК,, ЗВУЧИ ОБИДНО! БЪДИ ПЕС!

    08:16 30.11.2025

  • 10 Лили

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Ами коментарът е много нормален и човешки! Ако Вие не разбирате, повредата си е във Вашият телевизор.

    Коментиран от #11

    08:21 30.11.2025

  • 11 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лили":

    ДОБРО УТРО! ЯВНО КУЧКАРИТЕ НЕ СА СЕ СЪБУДИЛИ ЗА ДА ОПРОВЕРГАВАТ! АНДРЕЕВ ДЕН Е! НАЗДРАВЕ!

    08:27 30.11.2025

Новини по държави:
