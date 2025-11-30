128 са жертвите на пожара в Хонконг, неясна е съдбата на стотици домашни любимци ВИДЕО

Над 90 домашни любимци са открити в изгорелите сгради на жилищния комплекс в Хонконг, съобщи South China Morning Post. Спасителни екипи са открили живи три котки и костенурка близо четири дни след началото на пожара.
Както съобщава вестникът, спасителите са претърсили щателно две от загасените високи сгради. В тях не са открити човешки останки, но е имало домашни животни.
Котките и костенурката са били предадени на Дружеството за предотвратяване на жестокостта към животните. Все още няма информация за здравето им, освен че са живи.
Активисти за правата на животните съобщиха по-рано, че в изгорелия комплекс може да е имало 243 домашни любимци; 92 животни вече са били намерени. Настоящото им състояние все още не е оповестено. Останалите домашни любимци се считат за изчезнали.
Жителите на осмата висока сграда, която е била до голяма степен невредима от пожара, са поискали разрешение да влязат в апартаментите си, за да вземат котките, кучетата и другите си домашни любимци. Когато пожарът избухва, на всички жители е наредено незабавно да евакуират сградата и не всички са взели домашните си любимци със себе си. След това всички подходи към сградата бяха блокирани и спасителите съсредоточиха усилията си върху останалите седем повредени сгради. Агенцията за защита на животните съобщава, че в момента координира действията си с пожарната и полицията, за да намери безопасен начин за подпомагане на тези животни.
Най-малко 128 души са загинали при пожара в метрополиса. Пожарът започна в сряда в жилищния комплекс Wang Fuk Court, състоящ се от осем високи сгради в квартал Тай По. Една сграда е до голяма степен невредима, докато седем бяха обхванати от пламъци. Огънят се е разпространил през бамбукови скелета, издигнати върху сградите за козметични ремонти. Комплексът съдържа близо 2000 апартамента и е дом на приблизително 4000 жители.
Този пожар е най-смъртоносният пожар в жилищна сграда в историята на града. Предишният най-смъртоносен жилищен пожар там е в сградата Гарли през 1996 г., при който загинаха 41 души и бяха ранени 81. Хонконг е виждал и по-трагични пожари. Най-смъртоносният в историята на града се е случил на 27 февруари 1918 г. на хиподрума „Хепи Вали“. Повече от 600 души загиват, след като временна трибуна се срутва и избухна пожар. Друг пожар, който избухва на улица „Де Воу“ през 1948 г., когато пратка целулоидно фолио се запалва в склад и се разпространява в жилищни помещения, убива 176 души и ранява 69.
