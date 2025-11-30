В Киргизстан гласуват за нов парламент на предсрочни избори ВИДЕО

Избирателите в Киргизстан са призовани днес пред урните, за да определят новия състав на парламента, предаде ДПА.

Право на глас имат малко под 4,3 милиона избиратели. По конституция изборите трябваше да се състоят през ноември 2026 г., но бяха изтеглени по-рано - официално с аргумента да се избегне възможността произвеждането им да е твърде близко по време с президентските избори, планирани за началото на 2027 г.

Според анализатори новите избори целят преди всичко да се увеличи властта на президента Садир Жапаров, който води страната във все по-авторитарна посока.

Гражданите на Киргизстан ще изберат общо 90 депутати. Съгласно извършената неотдавна реформа на избирателната система партийните листи са премахнати, а страната е разделена на едномандатни райони.

Избирателните секции ще са отворени от 8:00 до 20:00 ч. (от 4:00 ч. до 16:00 ч. българско време). Първите резултати се очаква да станат известни малко след края на изборния ден.

Киргизстан има население от около 7 милиона души. Сегашният парламент беше избран през 2021 г. след тежка политическа криза, която предизвика ожесточени сблъсъци. Това доведе и до оставката на тогавашния президент Сооронбай Жеенбеков.

Жапаров направи конституционни промени. Малко преди изборите бяха арестувани няколко известни опозиционни фигури, сред които Кадирбек Атамбаев, син на бившия президент Алмазбек Атамбаев, който живее в изгнание в Испания.

Те са обвинени в опит за организиране на масови безредици след изборите.