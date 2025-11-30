САЩ убиха двама терористи от Ал Кайда в Йемен

Американските сили използваха дрон, за да убият командир на терористи от Ал Кайда и друг член на групировката в провинция Мариб в Йемен, съобщи саудитският телевизионен канал Ал Хадат.

Според техни източници, САЩ са ударили мотоциклет в района на Ал-Уади в провинция Мариб в събота вечерта с помощта на дрон. Мотоциклетът е превозвал командира на Ал Кайда Мунир Баджли ал-Ахдал, известен още като Абу ал-Хаджа ал-Хадиди, и неговия неназован спътник. Според йеменския журналист Мохамед бин Файсал, Ал-Ахдал е смятан за един от ключовите командири на Ал Кайда в Йемен.

Регионалната групировка Ал Кайда на Арабския полуостров, която преди това беше смятана от САЩ за най-опасния клон на терористичната организация, се е укрепила в Йемен на фона на повече от десетилетие конфликт между правителствените сили и бунтовниците хути от движението Ансар Аллах, които контролират около една трета от територията на страната.