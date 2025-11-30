Новини
Над четирима депутати от партията на Зеленски може да напуснат парламентарната фракция
  Тема: Украйна

Над четирима депутати от партията на Зеленски може да напуснат парламентарната фракция

30 Ноември, 2025 16:35

Това ще лиши управляващата партия на Украйна от възможността да взема решения едностранно в законодателния орган

Над четирима депутати от партията на Зеленски може да напуснат парламентарната фракция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над четирима депутати от партията „Слуга на народа“ може да напуснат парламентарната фракция, което ще лиши управляващата партия на Украйна от възможността да взема решения едностранно в законодателния орган. Това съобщи The Times, позовавайки се на високопоставен източник в партията.

„Повече от четирима“, каза неназован представител на партията на Володимир Зеленски, отговаряйки на въпрос колко от нейните представители биха могли да напуснат фракцията „Слуга на народа“. Както отбелязва вестникът, подобен сценарий може да дестабилизира правителството, като се има предвид, че то разчита на работещо мнозинство от само четири гласа в парламента.

„Слуга на народа“ Зеленски има мнозинство във Върховната рада, което му позволява да прокара всички необходими решения. Въпреки това, на фона на корупционния скандал около бизнесмена Тимур Миндич, в партията се появи разрив. Някои депутати преди това поискаха уволнението на началника на офиса на Зеленски, Андрей Йермак, чието име също беше споменато във връзка със случая. Впоследствие Йермак подаде оставка, но искането на депутатите предизвика разногласия в партията и Зеленски проведе закрита среща със своята фракция. Както отбелязва The Times, това е едва втората среща в този формат от 2019 г. насам.

След оставката на Йермак украинските медии и експерти не изключват пълна промяна на властта и възможността за разместване на правителството и парламентарното мнозинство. Както отбеляза изданието "Страна", депутати от "Слуга на народа" може да напуснат фракцията и да се опитат да сформират нов кабинет с помощта на опозицията.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БРАВО

    44 6 Отговор
    Тръмп мачка здраво, разкрития за корупция, притискане на подкупни дyпeтати да се обърнат срещу хунтата и клоуна, който са сложили за президент, отстраняване на силни фигури. Няма лабаво, хунтата издиша.

    Коментиран от #14

    16:39 30.11.2025

  • 2 Той

    32 3 Отговор
    Йермак ли е или Ермак ?

    Коментиран от #6, #11, #12, #35

    16:39 30.11.2025

  • 3 Лопата Орешник

    26 2 Отговор
    Над четирима са и всички негови депутати??? Що за заглавие?

    16:41 30.11.2025

  • 5 Бялджип

    46 2 Отговор
    Не вярвам да са разочаровани, да имат съвест, да са потресени от корупцията на шефовете си. Според мен са плъхове. Бягат, защото са подушили потъването. Спасяват кожи, у нас ще стане същото.

    16:41 30.11.2025

  • 6 На руски Ермак

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "Той":

    На мова Йермак.

    16:42 30.11.2025

  • 7 Сталин

    40 3 Отговор
    Ермак е вече в Тел Авив с милиардите откраднати от гоите на Европа,а вие продължавайте да гладувате и пращайте милиарди на зеления талмудист

    Коментиран от #55

    16:42 30.11.2025

  • 8 бат ви зелко ухилен на снимката

    26 2 Отговор
    поздравявам предколедно
    всички русофоби дето цъкахте неуморно за копейки и лошия Мечок

    но скъпи мои цъкачи пак да напомня
    до бункера ни
    изпратете ни по заплата за коледен бонус преди да клекнем пред Русия

    16:43 30.11.2025

  • 9 Кирил Димитриев получи награда от САЩ

    12 1 Отговор
    Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин, който играе ключова роля в мирните преговори със Съединените щати в Украйна, ръководителят на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев, получи награда от Американската търговска камара в Руската федерация на 29.11.25 г. Дмитриев получи наградата за "лидерство в насърчаването на диалога между Съединените щати и Русия. "В бележката си той отбеляза, че над 150 американски компании продължават да оперират в Русия, като отбеляза, че 70% от тях работят вече 25 години, тоест откакто страната неизменно е била управлявана от Владимир Путин. Кирил Дмитриев, коментирайки наградата, обвини предишния президент на САЩ Джо Байдън, че е загубил над 300 милиарда долара печалба от Русия заради своята политика.

    Коментиран от #43

    16:44 30.11.2025

  • 10 Спецназ

    31 2 Отговор
    Когато кораб започне да потъва плъховете се спасяват първи!

    Зеления нема скачане от борда- вързан е за щурвала от Господарите си от ЕС- SS Дивизия на Европа!

    ФАКТ!

    Коментиран от #27

    16:44 30.11.2025

  • 11 ...вероятно...

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Той":

    Помак😂

    16:44 30.11.2025

  • 12 Андрей Ермак е

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Той":

    ама на укроезик е Андрий Йермак :))

    16:45 30.11.2025

  • 14 Време е за сметката

    28 2 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО":

    Завчера,Сенатът поиска одит на всички разходи към Украйна .

    16:46 30.11.2025

  • 15 Ретро спомен

    24 1 Отговор
    Взеха да се пръскат като Битълсите🤣🤣

    16:47 30.11.2025

  • 16 Цък

    18 1 Отговор
    Американците ще сготвят наркомана на бавен огън. Купете си пуканки или пък семки сеира започва

    16:48 30.11.2025

  • 17 Смяна на лица, фигури и

    11 1 Отговор
    пешки е малко. Парата, парата която е дарена от САЩ и ЕС и открадната това са 48 милиарда долара да се възстанови от крадците на бедстващия Украинския народ, това е важно.

    Коментиран от #46

    16:48 30.11.2025

  • 18 много яко

    6 0 Отговор
    Това на снимката е президента на ФАЩ - демократично избран от колониите през 2046-та

    16:49 30.11.2025

  • 19 ..6елото им показА,тъмната страна

    16 1 Отговор
    На снимката е гътнал една линийка

    Коментиран от #24

    16:51 30.11.2025

  • 20 пони, ама розАво

    9 1 Отговор
    Вече не мога да се справя с когнитивния дисонанс! Нищо не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса. И синтетиката вече не ми върши работа.
    Реших, ще си се самоумра или ще си посегна на живота си по друг начин. Черния си елекрически пингвин си го завещавам на ана борисовна, да си го ползва вместо счупената си химикалка.
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!!!

    16:51 30.11.2025

  • 21 "Украйна е мъртъв човек, който още върви

    12 2 Отговор
    И всички се правят, че не го забелязват."

    Лари Джонсън (САЩ, пенсионер от ЦРУ).

    16:52 30.11.2025

  • 22 Готвачът

    14 1 Отговор
    Готвят го като жа6а

    16:52 30.11.2025

  • 24 Хм...

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "..6елото им показА,тъмната страна":

    Преди ден на тоя му изскочи нещо странно от носа, в пряк ефир. Според повечето, включително западни специалисти (разбирай доктори) е недоусвоен наркотик, вероятно кока.

    17:04 30.11.2025

  • 25 Посетител

    7 1 Отговор
    И да сформират нови мнозинство и кабинет, кел файда?! Украйна също е президентска република, властта е в ръцете на Зе...

    17:08 30.11.2025

  • 26 Плъховете бягат

    14 1 Отговор
    От потъващият кораб. Нищо ново

    Коментиран от #41

    17:09 30.11.2025

  • 27 Посетител

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Спецназ":

    Ха, много цветисто описание! Дори си го представих - сам, на борда на ветроход от 17-18 век, привързан към щурвала, а той - блокиран... Засилил се към рифовете...

    17:15 30.11.2025

  • 28 Нова партида

    5 1 Отговор
    от „записи на Миндич“ може да съдържа доказателства, че бившият секретар на Съвета за национална сигурност и сигурност Олексий Данилов е „търгувал“ със санкционни списъци . Това съобщава „Украински новини“ , позовавайки се на Андрий Миселюк, директор на експертно-аналитичния център „Диалог“ .Според Миселюк, записите съдържат подробности за това как Данилов е продавал услугите си на потенциални жертви на санкционни списъци и как е докладвал за извършената работа, предоставяйки подробни отчети с поетапно лобиране.Отбелязва се също, че в офиса на Миндич-Деркач са открити доклади от „Хухри“, които са били изпращани до различни бизнесмени за включване и невключване в списъците със санкции.
    " В него се посочва, че „Молдован“ (известен още като „Хухря“) е оперирал със суми, вариращи от 300 до 500 хиляди щатски долара“,  се казва в публикацията.

    17:28 30.11.2025

  • 29 Зеленски наложи

    6 1 Отговор
    "санкции" срещу свой сътрудник, израелски гражданин, и партньорката си но след като им позволи да избягат в Израел със семействата си. Тимур Миндич, обвиняем по делото за корупционни схеми в Енергоатом, който напусна Украйна преди началото на разследващите действия на детективите от НАБУ и в момента се намира в Израел, както и бизнесменът Александър Цукерман, който също в момента е в чужбина....

    Коментиран от #47

    17:31 30.11.2025

  • 30 Компропартиец

    3 0 Отговор
    Може не само коалицията,ами и Укрия,ако са спестили достатъчно от закуски,като Миндич.

    17:31 30.11.2025

  • 31 Ъхъъъъъ....

    7 0 Отговор
    По-рано беше съобщено , че ръководителят на Николаевския МСЕК, който е регистрирал инвалидност за себе си и сина си, е задържан с половин милион долара.

    17:32 30.11.2025

  • 32 Ъхъъъъъ....

    6 1 Отговор
    .Скандалът около командировката във Варшава на директора на Държавния експертен център към Министерството на здравеопазването Михаил Бабенко се превърна в един от най-острите в медицинската област през последните години и показа, че корупционните рискове в държавните органи. Според разследващите, пътуването е включвало настаняване в хотел на цена от около 1500 долара на вечер, достъп до VIP ложата на концерт на Армин ван Бюрен и частни събития.Въпреки широкото възмущение, нито Министерството на здравеопазването, нито Министерският съвет са реагирали публично на появата на подобни обвинения.

    17:33 30.11.2025

  • 33 Червената шапчица

    2 0 Отговор
    Войната в Украйна - Четирима души бяха убити, а десет ранени при стрелба на семейно събиране - детски рожден ден, в банкетна зала в Стоктън, Северна Калифорния, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс...

    17:33 30.11.2025

  • 34 Ъхъъъъъ....

    6 0 Отговор
     Сметната палата публикува резултатите от одит на използването на средства от ЕС и държавния бюджет - разходите за компенсации за хуманитарно разминиране на земеделски земи през септември възлизат на 11% (!) от планираната сума. Всички други пари от ЕС са изчезнали безследно. 89% ....

    17:35 30.11.2025

  • 35 Дали е :

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Той":

    ,,Йермак ли е или Ермак ?"
    Няма кой-знае какво значение...!
    Все си е крадец и далавераджия...-Главен Ортак ,в кражбите на Зеленият Потник...!

    17:36 30.11.2025

  • 36 Ъхъъъъъ....

    7 1 Отговор
    Хиляди украински бежанци може да останат без дом след решението на шотландските власти. Украинците, намерили убежище от войната в Шотландия, може да останат без дом не само поради несигурност относно визите , но и поради решението на властите да спрат плащанията на домакините, които ги настаняват в домовете си.Според изданието, предишното консервативно правителство на Обединеното кралство е финансирало програмата „Жилища за Украйна“, по която британските семейства са получавали по 500 паунда стерлинги на месец като благодарност за готовността им да приемат бежанци.
    Новата администрация този месец потвърди края на плащането на безвъзмездната помощ, която в момента беше 350 паунда на месец.....Това решение може да доведе до това значителен брой хазяи да поискат от украинците да напуснат домовете си.
    Отмяната на плащанията може да предизвика вълна от заявления за помощ от хора, които ще останат без дом. А системата вече работи на предела си, отбелязва изданието.
    Шотландското правителство заяви, че се опитва да убеди правителството в Лондон да продължи финансовата подкрепа.

    17:37 30.11.2025

  • 38 Ъхъъъъъ....

    9 1 Отговор
    А между другото: Русия напредва бързо в Запорожие, бавно, но сигурно в Покровск и Купянск.

    17:38 30.11.2025

  • 39 Ццц

    8 0 Отговор
    Като го гледам този паразит от снимката, ами то мутра на мошеник. Очичките му са като на изтормозен в училище никаквец, който от тогава таи злоба към целия свят. А носа му като на Пинокио. Добре не е овца, че не може да се напасе с тревичка. Тая фуния трябва да побира поне по 5 грама наведнъж. Какво може да се очаква от подобен уруд?

    17:38 30.11.2025

  • 41 Освен,че бягат...

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Плъховете бягат":

    ...,ами се и правят на обидени патриоти...!
    Ермак каза :
    ,,,Аз съм човек с чест и достойнство и затова заминавам за фронта...!"....!
    А ве Аланкоолу,разбирам да си на фронта,но на първа линия...,а не като теб да наблюдаваш бойните действия с бинокъл от десетки километри,скрит в някой укрепен и бетониран бункер...!

    17:46 30.11.2025

  • 42 ОБАЧЕ!

    9 0 Отговор
    Само колко Патетично звучи...:
    Партия...,,Слуга на народа"...😝😝😝😝

    17:49 30.11.2025

  • 43 Рублевка

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кирил Димитриев получи награда от САЩ":

    Кирил Димитриев е велик! САЩ и РФ бизнес навеки!

    17:53 30.11.2025

  • 45 Такова крадене като в Украйна и ЕК

    10 0 Отговор
    Света не беше виждал. Тепърва ще гръмне скандала как от парите за така нареченото "хуманитарно разминиране на земеделски земи" едва 11% (!) от преведената уж от ЕК сума е стигнала реално до Украйна. Всички други пари от ЕС са изчезнали безследно ! 89% от тях... А и тези 11% стигнали до Украйна реално са били усвоени от 3-ма близки до Зеленски ... Става дума за над милиард евро пичове за 2 години. Един куп хора около Урсулата и ЕК са замесени...

    17:56 30.11.2025

  • 46 ПРАВ СИ...!

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Смяна на лица, фигури и":

    Ама Урсула и Калас,
    дали ще върнат откраднатото от нас-обикновените членове на ЕС...?!
    Знам отговора,но просто за един комшия питам...

    17:59 30.11.2025

  • 47 Перо

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Зеленски наложи":

    Много ми е чудно, бизнесмена Цукерман, от коя държава е и къде в чужбина е избягал? Сега играят карти с Миндич и кроят инвестиции в Ривиерата Газа и натискат коалицията на желаещите за още пари! БГ започна да изостава от САЩ и сега има одит на правителството Байдън

    Коментиран от #54

    18:02 30.11.2025

  • 48 Правете си сметка пичове

    8 0 Отговор
    Само двама евреи Тимур Миндич и Александър Цукерман са откраднали сума равна на почити половината от БВП на България ....и сега са в нацистки Израел с любезното съдействие на ЕК ...

    18:03 30.11.2025

  • 49 Писахме го още преди година нали?

    4 0 Отговор
    Премиерчето дЖилезку все някак трябва да си заработи вторият златен плакет от 340 грама с украинският герб. Златото си е злато а и като държавен подарък един ден може и клиент на Магнитски да стане впрочем . (държавната измяна с цел печалба, която сега наричаме „стратегическа корупция“, е толкова стара, колкото и самото управление. Конституцията на САЩ (Член I, Раздел 9, Параграф 8) включва клауза за чуждестранни възнаграждения, разпоредба, която по принцип забранява на федералните длъжностни лица да получават каквито и да е подаръци, плащания или други ценни неща от чужда държава или нейните управници, служители или представители (съществуваше неуспешен опит това да се използва срещу Тръмп)....

    18:06 30.11.2025

  • 50 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Тази партия би трябвало да се казва ,слуга на дявола

    18:08 30.11.2025

  • 51 Писахме го още преди година нали?

    4 0 Отговор
    По отчети на украинската банка са изработени 950 плакете от по 342 грама злато с украинският герб. От тях до сега (става дума към март 2025 г.) са раздадени като "държавни" подаръци 518 . Отделно златни значки от по 16 гр всяка са изработени 6850 от които раздадени са 6002 към март. На видеозаписи са документирани 52 случая от американски журналисти. 52 корумпета взели реално подкуп от 342 грама злато от Зеленски в нарушение на американският закон. Блинкен е един от тях... Поне 3-ма българи също са в списъка ....

    18:10 30.11.2025

  • 52 „Слуга на народа“ Зеленски

    6 0 Отговор
    Майко мила.....майко мила.....

    Коментиран от #57

    18:14 30.11.2025

  • 53 Странно защо обаче

    3 0 Отговор
    Дневник - Най-важното и най-новото, Избрано съдържание от България и света, Новини, Анализи, Видео, Фотографии.) Днес не работи, и достъп няма ...

    18:24 30.11.2025

  • 54 Цукерман

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Перо":

    По информация на сайтове от САЩ е депозирал 293 милиона долара в Израел ! 293,580 милиона

    18:26 30.11.2025

  • 55 Ние сме ясни!Прецакани сме...!...

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Но лошото е,че.....и от твоят(европейски...) джоб,също са крали....😝!

    19:32 30.11.2025

  • 56 Корабът потъва

    2 0 Отговор
    Плъховете се усетиха

    19:33 30.11.2025

  • 57 По-скоро!

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "„Слуга на народа“ Зеленски":

    ,,Клоунът на народа"...!

    19:36 30.11.2025

  • 58 веднъж да кажете нещо вярно

    2 0 Отговор
    много добре сте ги определили като фракция

    20:18 30.11.2025

