Над четирима депутати от партията на Зеленски може да напуснат парламентарната фракция

Над четирима депутати от партията „Слуга на народа“ може да напуснат парламентарната фракция, което ще лиши управляващата партия на Украйна от възможността да взема решения едностранно в законодателния орган. Това съобщи The Times, позовавайки се на високопоставен източник в партията.
„Повече от четирима“, каза неназован представител на партията на Володимир Зеленски, отговаряйки на въпрос колко от нейните представители биха могли да напуснат фракцията „Слуга на народа“. Както отбелязва вестникът, подобен сценарий може да дестабилизира правителството, като се има предвид, че то разчита на работещо мнозинство от само четири гласа в парламента.
„Слуга на народа“ Зеленски има мнозинство във Върховната рада, което му позволява да прокара всички необходими решения. Въпреки това, на фона на корупционния скандал около бизнесмена Тимур Миндич, в партията се появи разрив. Някои депутати преди това поискаха уволнението на началника на офиса на Зеленски, Андрей Йермак, чието име също беше споменато във връзка със случая. Впоследствие Йермак подаде оставка, но искането на депутатите предизвика разногласия в партията и Зеленски проведе закрита среща със своята фракция. Както отбелязва The Times, това е едва втората среща в този формат от 2019 г. насам.
След оставката на Йермак украинските медии и експерти не изключват пълна промяна на властта и възможността за разместване на правителството и парламентарното мнозинство. Както отбеляза изданието "Страна", депутати от "Слуга на народа" може да напуснат фракцията и да се опитат да сформират нов кабинет с помощта на опозицията.
1 БРАВО
Коментиран от #14
16:39 30.11.2025
2 Той
Коментиран от #6, #11, #12, #35
16:39 30.11.2025
3 Лопата Орешник
16:41 30.11.2025
5 Бялджип
16:41 30.11.2025
6 На руски Ермак
До коментар #2 от "Той":На мова Йермак.
16:42 30.11.2025
7 Сталин
Коментиран от #55
16:42 30.11.2025
8 бат ви зелко ухилен на снимката
всички русофоби дето цъкахте неуморно за копейки и лошия Мечок
но скъпи мои цъкачи пак да напомня
до бункера ни
изпратете ни по заплата за коледен бонус преди да клекнем пред Русия
16:43 30.11.2025
9 Кирил Димитриев получи награда от САЩ
Коментиран от #43
16:44 30.11.2025
10 Спецназ
Зеления нема скачане от борда- вързан е за щурвала от Господарите си от ЕС- SS Дивизия на Европа!
ФАКТ!
Коментиран от #27
16:44 30.11.2025
11 ...вероятно...
До коментар #2 от "Той":Помак😂
16:44 30.11.2025
12 Андрей Ермак е
До коментар #2 от "Той":ама на укроезик е Андрий Йермак :))
16:45 30.11.2025
14 Време е за сметката
До коментар #1 от "БРАВО":Завчера,Сенатът поиска одит на всички разходи към Украйна .
16:46 30.11.2025
15 Ретро спомен
16:47 30.11.2025
16 Цък
16:48 30.11.2025
17 Смяна на лица, фигури и
Коментиран от #46
16:48 30.11.2025
18 много яко
16:49 30.11.2025
19 ..6елото им показА,тъмната страна
Коментиран от #24
16:51 30.11.2025
20 пони, ама розАво
Реших, ще си се самоумра или ще си посегна на живота си по друг начин. Черния си елекрически пингвин си го завещавам на ана борисовна, да си го ползва вместо счупената си химикалка.
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!!!
16:51 30.11.2025
21 "Украйна е мъртъв човек, който още върви
Лари Джонсън (САЩ, пенсионер от ЦРУ).
16:52 30.11.2025
22 Готвачът
16:52 30.11.2025
24 Хм...
До коментар #19 от "..6елото им показА,тъмната страна":Преди ден на тоя му изскочи нещо странно от носа, в пряк ефир. Според повечето, включително западни специалисти (разбирай доктори) е недоусвоен наркотик, вероятно кока.
17:04 30.11.2025
25 Посетител
17:08 30.11.2025
26 Плъховете бягат
Коментиран от #41
17:09 30.11.2025
27 Посетител
До коментар #10 от "Спецназ":Ха, много цветисто описание! Дори си го представих - сам, на борда на ветроход от 17-18 век, привързан към щурвала, а той - блокиран... Засилил се към рифовете...
17:15 30.11.2025
28 Нова партида
" В него се посочва, че „Молдован“ (известен още като „Хухря“) е оперирал със суми, вариращи от 300 до 500 хиляди щатски долара“, се казва в публикацията.
17:28 30.11.2025
29 Зеленски наложи
Коментиран от #47
17:31 30.11.2025
30 Компропартиец
17:31 30.11.2025
31 Ъхъъъъъ....
17:32 30.11.2025
32 Ъхъъъъъ....
17:33 30.11.2025
33 Червената шапчица
17:33 30.11.2025
34 Ъхъъъъъ....
17:35 30.11.2025
35 Дали е :
До коментар #2 от "Той":,,Йермак ли е или Ермак ?"
Няма кой-знае какво значение...!
Все си е крадец и далавераджия...-Главен Ортак ,в кражбите на Зеленият Потник...!
17:36 30.11.2025
36 Ъхъъъъъ....
Новата администрация този месец потвърди края на плащането на безвъзмездната помощ, която в момента беше 350 паунда на месец.....Това решение може да доведе до това значителен брой хазяи да поискат от украинците да напуснат домовете си.
Отмяната на плащанията може да предизвика вълна от заявления за помощ от хора, които ще останат без дом. А системата вече работи на предела си, отбелязва изданието.
Шотландското правителство заяви, че се опитва да убеди правителството в Лондон да продължи финансовата подкрепа.
17:37 30.11.2025
38 Ъхъъъъъ....
17:38 30.11.2025
39 Ццц
17:38 30.11.2025
41 Освен,че бягат...
До коментар #26 от "Плъховете бягат":...,ами се и правят на обидени патриоти...!
Ермак каза :
,,,Аз съм човек с чест и достойнство и затова заминавам за фронта...!"....!
А ве Аланкоолу,разбирам да си на фронта,но на първа линия...,а не като теб да наблюдаваш бойните действия с бинокъл от десетки километри,скрит в някой укрепен и бетониран бункер...!
17:46 30.11.2025
42 ОБАЧЕ!
Партия...,,Слуга на народа"...😝😝😝😝
17:49 30.11.2025
43 Рублевка
До коментар #9 от "Кирил Димитриев получи награда от САЩ":Кирил Димитриев е велик! САЩ и РФ бизнес навеки!
17:53 30.11.2025
45 Такова крадене като в Украйна и ЕК
17:56 30.11.2025
46 ПРАВ СИ...!
До коментар #17 от "Смяна на лица, фигури и":Ама Урсула и Калас,
дали ще върнат откраднатото от нас-обикновените членове на ЕС...?!
Знам отговора,но просто за един комшия питам...
17:59 30.11.2025
47 Перо
До коментар #29 от "Зеленски наложи":Много ми е чудно, бизнесмена Цукерман, от коя държава е и къде в чужбина е избягал? Сега играят карти с Миндич и кроят инвестиции в Ривиерата Газа и натискат коалицията на желаещите за още пари! БГ започна да изостава от САЩ и сега има одит на правителството Байдън
Коментиран от #54
18:02 30.11.2025
48 Правете си сметка пичове
18:03 30.11.2025
49 Писахме го още преди година нали?
18:06 30.11.2025
50 Kaлпазанин
18:08 30.11.2025
51 Писахме го още преди година нали?
18:10 30.11.2025
52 „Слуга на народа“ Зеленски
Коментиран от #57
18:14 30.11.2025
53 Странно защо обаче
18:24 30.11.2025
54 Цукерман
До коментар #47 от "Перо":По информация на сайтове от САЩ е депозирал 293 милиона долара в Израел ! 293,580 милиона
18:26 30.11.2025
55 Ние сме ясни!Прецакани сме...!...
До коментар #7 от "Сталин":Но лошото е,че.....и от твоят(европейски...) джоб,също са крали....😝!
19:32 30.11.2025
56 Корабът потъва
19:33 30.11.2025
57 По-скоро!
До коментар #52 от "„Слуга на народа“ Зеленски":,,Клоунът на народа"...!
19:36 30.11.2025
58 веднъж да кажете нещо вярно
20:18 30.11.2025