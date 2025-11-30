Над четирима депутати от партията на Зеленски може да напуснат парламентарната фракция

Над четирима депутати от партията „Слуга на народа“ може да напуснат парламентарната фракция, което ще лиши управляващата партия на Украйна от възможността да взема решения едностранно в законодателния орган. Това съобщи The Times, позовавайки се на високопоставен източник в партията.

„Повече от четирима“, каза неназован представител на партията на Володимир Зеленски, отговаряйки на въпрос колко от нейните представители биха могли да напуснат фракцията „Слуга на народа“. Както отбелязва вестникът, подобен сценарий може да дестабилизира правителството, като се има предвид, че то разчита на работещо мнозинство от само четири гласа в парламента.

„Слуга на народа“ Зеленски има мнозинство във Върховната рада, което му позволява да прокара всички необходими решения. Въпреки това, на фона на корупционния скандал около бизнесмена Тимур Миндич, в партията се появи разрив. Някои депутати преди това поискаха уволнението на началника на офиса на Зеленски, Андрей Йермак, чието име също беше споменато във връзка със случая. Впоследствие Йермак подаде оставка, но искането на депутатите предизвика разногласия в партията и Зеленски проведе закрита среща със своята фракция. Както отбелязва The Times, това е едва втората среща в този формат от 2019 г. насам.

След оставката на Йермак украинските медии и експерти не изключват пълна промяна на властта и възможността за разместване на правителството и парламентарното мнозинство. Както отбеляза изданието "Страна", депутати от "Слуга на народа" може да напуснат фракцията и да се опитат да сформират нов кабинет с помощта на опозицията.