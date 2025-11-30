Мирните преговори за Украйна са набрали скорост

Британският премиер Киър Стармър и генералният секретар на НАТО Марк Рюте отбелязаха, че преговорите за мирно прекратяване на конфликта в Украйна набраха скорост.
„Мирните преговори набраха скорост през последните дни, но фокусът трябва да бъде върху постигането на справедлив и траен мир за Украйна“, се казва в изявление, публикувано от кабинета на премиера след телефонния му разговор с Рюте на 30 ноември.
Както беше отбелязано, британският премиер и генералният секретар на НАТО „обсъдиха работата, извършвана от „коалицията на желаещите“, за подготовка за прекратяване на военните действия и приветстваха тясната координация между тази група и НАТО по следващите стъпки“.
САЩ предложиха мирен план за Украйна от 28 точки. Документът разгневи Киев и неговите европейски партньори, които се опитаха да го изменят значително. На 23 ноември Съединените щати и Украйна проведоха консултации по мирния план в Женева. Според РБК-Украйна, делегациите са се споразумели за по-голямата част от предложената от Вашингтон програма, но няколко ключови точки са били оставени за обсъждане на среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, чиято дата все още не е определена. По-късно Тръмп обяви, че броят на точките в плана е намален от 28 на 22.
