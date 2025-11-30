Новини
Мирните преговори за Украйна са набрали скорост

Мирните преговори за Украйна са набрали скорост

30 Ноември, 2025 17:37 1 910 65

  • украйна-
  • великобритания-
  • нато-
  • мир-
  • преговори-
  • марк рюте-
  • киър стармър

Около това мнение се обединиха британският премиер и генералният секретар на НАТО

Мирните преговори за Украйна са набрали скорост - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър и генералният секретар на НАТО Марк Рюте отбелязаха, че преговорите за мирно прекратяване на конфликта в Украйна набраха скорост.

„Мирните преговори набраха скорост през последните дни, но фокусът трябва да бъде върху постигането на справедлив и траен мир за Украйна“, се казва в изявление, публикувано от кабинета на премиера след телефонния му разговор с Рюте на 30 ноември.

Както беше отбелязано, британският премиер и генералният секретар на НАТО „обсъдиха работата, извършвана от „коалицията на желаещите“, за подготовка за прекратяване на военните действия и приветстваха тясната координация между тази група и НАТО по следващите стъпки“.

САЩ предложиха мирен план за Украйна от 28 точки. Документът разгневи Киев и неговите европейски партньори, които се опитаха да го изменят значително. На 23 ноември Съединените щати и Украйна проведоха консултации по мирния план в Женева. Според РБК-Украйна, делегациите са се споразумели за по-голямата част от предложената от Вашингтон програма, но няколко ключови точки са били оставени за обсъждане на среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, чиято дата все още не е определена. По-късно Тръмп обяви, че броят на точките в плана е намален от 28 на 22.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 първо фашистен каапут

    39 8 Отговор
    после мир

    17:39 30.11.2025

  • 2 побърканяк

    41 6 Отговор
    На фотото трима не ну ж ни ци от които нищо не зависи набират скорост.

    17:39 30.11.2025

  • 3 Набра скорост

    28 6 Отговор
    Изхвърлянето на зеления от Тръмп..
    Акдеее

    Коментиран от #22

    17:39 30.11.2025

  • 4 аz CВО Победа 80

    10 21 Отговор
    Отново! Снощи докато смятах колко пъти вече превзех Покровск двама турски тираджии ме отвлякоха и ме иzнасилиха.

    Коментиран от #14, #32

    17:40 30.11.2025

  • 5 УСА боклук

    18 5 Отговор
    Сайтът няма ли съгледвачи и шпиони да ни информират какво става?

    17:41 30.11.2025

  • 6 Я па тея !

    31 7 Отговор
    Британският премиер и генералният секретар на НАТО са от губещата страна . По-добре да са по-тихички !

    17:42 30.11.2025

  • 7 Дон Корлеоне

    7 24 Отговор
    Тръмп вече не е може да спаси Хаяско.

    Коментиран от #12

    17:42 30.11.2025

  • 8 И шмъркането не помага

    21 5 Отговор
    ,,Високопоставен американски служител заяви, че Белият дом иска да преодолее празнините по тези последни два въпроса в неделя, казвайки: „Украинците знаят какво очакваме от тях“.

    Айде...

    17:42 30.11.2025

  • 9 Съдията

    25 6 Отговор
    Бял флаг на хоризонта и "достоен мир", пардон капитулация на Украйна. Логичен завършек на безумието на западналите, започнато от рижавия турчин.😂

    17:42 30.11.2025

  • 10 Мурка

    16 4 Отговор
    набра скорост разпада на хунтата

    17:42 30.11.2025

  • 11 Бялджип

    25 6 Отговор
    Кремъл и Белият дом, ще определят мирните преговори. Тези тримата от снимката могат да бъдат герои само на Доню Донев!

    17:42 30.11.2025

  • 12 Говежди,

    19 4 Отговор

    До коментар #7 от "Дон Корлеоне":

    Повтаряй след мен:
    404 в киреча!
    404 в киреча!😁

    17:44 30.11.2025

  • 13 Спокойния гларус

    21 4 Отговор
    Събрали се да се окуражат и да се успокоят, че голям стрес ги споходи.

    17:44 30.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пешо

    15 4 Отговор
    набраха но без вас

    17:45 30.11.2025

  • 16 Ей,кво нещо!

    25 6 Отговор
    Руснаците поставиха условията от ден първи на СВО, тези пудели продължават да овъртат.

    Коментиран от #25, #29, #35

    17:45 30.11.2025

  • 17 Чакат Виткоф

    21 7 Отговор
    В Русия..
    Зеления позеленя , не могат го открият в тревата

    17:45 30.11.2025

  • 18 Направо е смешен

    4 17 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    17:45 30.11.2025

  • 19 Уса

    18 6 Отговор
    Коалицията на желаещи е съставена от трима длъжници и Ганьо клошаря с откраднатите милиарди.Страшна коалиция

    17:46 30.11.2025

  • 20 Владимир Путин офишъл

    10 7 Отговор
    u 6ал съм ва

    17:47 30.11.2025

  • 21 Оставете политиката

    2 14 Отговор
    Важно е някаква Саяна да е добре и бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #54

    17:47 30.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бащата на някаква Саяна

    4 12 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #55

    17:48 30.11.2025

  • 25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 15 Отговор

    До коментар #16 от "Ей,кво нещо!":

    Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?


    Не ми отваряй,че сега имам дъга работа.

    Коментиран от #36

    17:48 30.11.2025

  • 26 Кариера

    2 12 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт

    17:48 30.11.2025

  • 27 Бащата на някаква Саяна

    2 14 Отговор
    Ще и подари ли камионче за Нова година?

    17:49 30.11.2025

  • 28 Скара бира

    17 6 Отговор
    Тези, не се спряха да харчат парите на данъкоплатците...през ден някъде летят и се събират да ядат,пият, друсат и да се га3ират на Русия.

    Коментиран от #31

    17:49 30.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пора

    5 16 Отговор

    До коментар #28 от "Скара бира":

    Путинова русия умира.

    17:50 30.11.2025

  • 32 Оиии

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "аz CВО Победа 80":

    И мене същото на края на Босфора двамата турци....Лошо много лошо взеха ми последните пари.Путин е виновен

    17:50 30.11.2025

  • 33 СВО=ПРОВАЛ

    2 13 Отговор
    Точка 29.

    Коментиран от #40

    17:51 30.11.2025

  • 34 Овчи,

    8 5 Отговор

    До коментар #29 от "Ко стаа бе боклук?":

    Той сам доброволно се предава.

    17:51 30.11.2025

  • 35 Ей,кво нещо!

    2 9 Отговор

    До коментар #16 от "Ей,кво нещо!":

    Купи си 6уквар, научи се да четеш,пишеш и мислиш и тогава отговаряй,илитерат.

    17:51 30.11.2025

  • 36 Мислител

    11 3 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Крим , Луганс и Донбас смъркача щял да ги връща … хихихи с поставен пръст в носа ли ?

    Коментиран от #38

    17:52 30.11.2025

  • 37 Само питам

    3 10 Отговор
    Мога ли да кача видео на което руски войници ходят върху труповете на своите другари?

    Коментиран от #53

    17:52 30.11.2025

  • 38 Руснак без крак

    4 9 Отговор

    До коментар #36 от "Мислител":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #43

    17:52 30.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дон Корлеоне

    3 9 Отговор

    До коментар #33 от "СВО=ПРОВАЛ":

    Кой ще обеси Хаяско?

    17:55 30.11.2025

  • 41 Тръмп

    7 2 Отговор
    Обясних му на актьорчето че няма карти ама не слуша …. Сега и имението му ще проверим преди да му подпишем отпусното ….

    17:55 30.11.2025

  • 42 Ха-ха-ха

    9 2 Отговор
    И с кого преговарят?

    17:55 30.11.2025

  • 43 Минувач

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Руснак без крак":

    Бандерите стигнаха в Москва и Сибир в прахообразно състояние …. Напролет може и да прехвърчат през северният полюс хихи !

    17:58 30.11.2025

  • 44 нннн

    4 2 Отговор
    Струва ми се, че няма опасност да глобят преговарящите за превишена скорост. За премахване причините за конфликта не чувам да се говори...

    Коментиран от #50, #56

    17:58 30.11.2025

  • 45 Моряка

    10 2 Отговор
    Пак сметки без Кръчмаря.За кой ли път.Даже не се срамуват,че Кръчмаря им хвърля точките в кошчето за боклук,без да ги чете.И пак започват да пишат нови.Познайте,кой е Кръчмаря.

    17:59 30.11.2025

  • 46 До украинските мисирки

    7 3 Отговор
    Къде стои Украйна на масата за преговори,а???...ха ха ха...аз ще ви кажа...стоят на дед0вия на Путин

    18:00 30.11.2025

  • 47 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    7 4 Отговор
    АБЕ УКРОДЕ....БИЛИТЕ
    Я СА ПОФАЛЕТЕ ЗА ТАНКЕРИТЕ БЕ
    ЩО МЪЛЧИТЕ
    АЙДЕ ГОЛЕМА ПИРИМОГА
    В ОДЕСА
    Я ПИТАЙТЕ И ЗА КРАСНОАРМЕЙСК ЩОТО ПОКРОВСК ГО НЯМА А В МИРНОГРАД ВАЩЕ ЛЮБИМЦИ СА ПОЧНАЛИ ДА ЯДАТ ПЛЪХОВЕТЕ
    АЙДЕ ПИТАЙТЕ БЕ
    КО СТАА С ГУЛЯЙОПОЛЕ
    МАЙ НЯКОЙ СА ОБЪРКАЛ И МЕСТО НА ИЗТОК АТАКУВАЛ НА ЗАПАД
    В МЪГЛАТА СТААТ ТАКВИЗ РАБТИ
    АЙДЕ ДЕ ВЕЧЕ НЯМАТЕ МЕРАК ДОРИ И ДА КВИЧИТЕ

    18:06 30.11.2025

  • 48 Николай

    7 3 Отговор
    "справедлив и траен мир" омръзна ми от този компот .

    18:07 30.11.2025

  • 49 ТЕА ТРИМАТА

    7 3 Отговор
    МАЛОУМНИЦИ НА СНИМКАТА КВО ОБЩО ИМАТ С ТАЯ РАБОТА

    18:08 30.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Амбразурите са пак на

    4 2 Отговор
    гурме с парите на овцете.

    18:20 30.11.2025

  • 52 БРАВО

    2 3 Отговор
    ДАНО ДА СВЪРШИ...

    18:22 30.11.2025

  • 53 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Само питам":

    Шефчетата от Козяк 16 не успяват ли да ти измислят ник , та пишеш глупости от моя ?.

    18:24 30.11.2025

  • 54 55555

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Оставете политиката":

    Б.ок.л.у.к.

    18:26 30.11.2025

  • 55 55555

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Бащата на някаква Саяна":

    Б.ок .л.у.к.

    18:28 30.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Пловдив

    0 0 Отговор
    Тия двамата кой ги брои за живи?!

    18:42 30.11.2025

  • 61 С тази скорост ще излетят скоро

    1 1 Отговор
    Жалки ненормални фашисти

    18:45 30.11.2025

  • 62 Илюзии!

    1 0 Отговор
    Всеки, който се надява,че ще бъде сключен мирен договор с Примитивна рус се заблуждава, защото преподобна Стойна ясно и категорично е заявила: "Русия ще бъде победена и засрамено ще наведе глава за злото, което е причинила на съседите си."

    18:47 30.11.2025

  • 63 Моряка

    0 1 Отговор
    Справедлив и траен мир в територията Украйна може да се постигне само с изкореняване на нацизма.С какви технинологи ще се въздейства върху татуираните с нацистки символи хъшлаци,ще бъде изрично записано в мирния договор.Дали ще ги превъзпитават гулагно или направо ще ги .............. ще решат високодоговарящите се страни ,представяни от Путин и Тръмп.И никакви Урсули.

    18:48 30.11.2025

  • 64 ТРЪМП ВИ УБЕДИ А?ЧАКАХТЕ ТОЙ ДА ВИ УБЕДИ

    1 1 Отговор
    БРЕЙ , ТЕ ВЕЧЕ БИЛИ УБЕДЕНИ ???? МРЪСНА ДОЛНОПРОБНА ФАШИСТКА ИЗМИТ , УБИЙЦИ , УБИХТЕ МИЛОНИ СВЕСТНИ ЧИТАВИ ХОРА , СЕГА ВЕЧЕ БИЛИ УБЕДЕНИ !!! И ЩЕ ОТГОВАРЯТЕ ЗА ВСИЧКО , ВКУПОМ С ЗЕЛЬОВАТА БАНДА!!!!

    18:58 30.11.2025

  • 65 Хубава снимка

    0 1 Отговор
    Два гейзера и един алчен глупак.

    19:05 30.11.2025

