Die Welt: Зеленски се бори за оцеляването си
Die Welt: Зеленски се бори за оцеляването си

1 Декември, 2025 05:37, обновена 1 Декември, 2025 05:41 815 13

Според журналиста Кристоф Ванер, американският натиск върху Киев се е увеличил с цел извличане на териториални отстъпки в полза на Русия

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Ермак, и провалите на украинската армия на фронтовата линия принуждават президента на страната да се бори за оцеляване, заяви Кристоф Ванер, кореспондент на телевизионния канал Die Welt, базиран в украинската столица.

„Дясната ръка на Зеленски вече е отстранена след корупционен скандал, а самият украински президент сега е затънал в проблеми не само на фронтовата линия, но и във вътрешната политика. Той по същество се бори за оцеляването си!“, отбеляза журналистът.

Според него американският натиск върху Киев се е увеличил с цел извличане на териториални отстъпки в полза на Русия.

„Натискът на фронтовата линия е силен. Натискът от американците също е силен, за да се съгласи Зеленски на териториални отстъпки като част от евентуален мирен план“, обясни кореспондентът.


Украйна
  • 2 Мдаа!🤔

    5 1 Отговор
    Оцеляване не се предвижда.

    05:48 01.12.2025

  • 3 Скоро ще разберем от коментарите

    2 2 Отговор
    дали Die Welt са копейки и дали Тръмп е "агент Краснов"

    /Прокурор Мълър/

    Коментиран от #11

    05:53 01.12.2025

  • 4 Карл Маркс

    8 0 Отговор
    Западните военнолюбци винаги изхвърлят корумпираните си проксита като мръсни носни кърпички. Сега, когато загубиха войната си срещу Русия, некадърните натовски генерали и елити ще прехвърлят загубата си на Земенски, който с тяхна помощ унищожи страната си. Какви лицемерни варвари!

    05:54 01.12.2025

  • 6 Мдааа Дааа

    7 0 Отговор
    1 декември 1943 г. В Техеран Рузвелт, Сталин и Чърчил решават съдбата на Хитлер....
    А днес съдбата на ЗЕЛЕНСКИ новия Хитлер!!!

    05:54 01.12.2025

  • 7 Берлин, 8 май 1945 г., Капитулацията

    6 0 Отговор
    Генерал Кайтел, сочейки към американските, британските и френските представители, пита маршал Жуков: "И тези ли са победители?"

    05:57 01.12.2025

  • 8 Гориил

    5 0 Отговор
    Бандера отчаяно търси начин да избегне подписването на каквото и да било. Американците са съгласни, но за да го направи, Бандера трябва да загуби изборите и да напусне страната възможно най-скоро.Но като напуска страната, Бандера става враг на Украйна и подлежи на съд.

    Коментиран от #12

    05:58 01.12.2025

  • 10 И така

    3 0 Отговор
    Сега Кървавият клоун ще разбере защо Русия е единствения приятел на Украйна.

    06:06 01.12.2025

  • 11 Да,ама-НЕ...!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Скоро ще разберем от коментарите":

    Шаблоните,клишетата и опорките,са до едно време...!
    После умират,защото фактите ги тушират!
    Както умря и клишето...-
    ,,Чей Курск?!"...!

    06:06 01.12.2025

  • 12 СПОКО!

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    С една брилянтна операция,ще го приберат ,с Оленка на сигурно място,примерно в Израел...!
    Даже ще ги изчакат да си натъпчат куфарите с пачките и бижутата ,,Картие"...!

    06:10 01.12.2025

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    06:10 01.12.2025

