Оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Ермак, и провалите на украинската армия на фронтовата линия принуждават президента на страната да се бори за оцеляване, заяви Кристоф Ванер, кореспондент на телевизионния канал Die Welt, базиран в украинската столица.

„Дясната ръка на Зеленски вече е отстранена след корупционен скандал, а самият украински президент сега е затънал в проблеми не само на фронтовата линия, но и във вътрешната политика. Той по същество се бори за оцеляването си!“, отбеляза журналистът.

Според него американският натиск върху Киев се е увеличил с цел извличане на териториални отстъпки в полза на Русия.

„Натискът на фронтовата линия е силен. Натискът от американците също е силен, за да се съгласи Зеленски на териториални отстъпки като част от евентуален мирен план“, обясни кореспондентът.