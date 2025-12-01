Die Welt: Зеленски се бори за оцеляването си

Оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Ермак, и провалите на украинската армия на фронтовата линия принуждават президента на страната да се бори за оцеляване, заяви Кристоф Ванер, кореспондент на телевизионния канал Die Welt, базиран в украинската столица.
„Дясната ръка на Зеленски вече е отстранена след корупционен скандал, а самият украински президент сега е затънал в проблеми не само на фронтовата линия, но и във вътрешната политика. Той по същество се бори за оцеляването си!“, отбеляза журналистът.
Според него американският натиск върху Киев се е увеличил с цел извличане на териториални отстъпки в полза на Русия.
„Натискът на фронтовата линия е силен. Натискът от американците също е силен, за да се съгласи Зеленски на териториални отстъпки като част от евентуален мирен план“, обясни кореспондентът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мдаа!🤔
05:48 01.12.2025
3 Скоро ще разберем от коментарите
/Прокурор Мълър/
Коментиран от #11
05:53 01.12.2025
4 Карл Маркс
05:54 01.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мдааа Дааа
А днес съдбата на ЗЕЛЕНСКИ новия Хитлер!!!
05:54 01.12.2025
7 Берлин, 8 май 1945 г., Капитулацията
05:57 01.12.2025
8 Гориил
Коментиран от #12
05:58 01.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И така
06:06 01.12.2025
11 Да,ама-НЕ...!
До коментар #3 от "Скоро ще разберем от коментарите":Шаблоните,клишетата и опорките,са до едно време...!
После умират,защото фактите ги тушират!
Както умря и клишето...-
,,Чей Курск?!"...!
06:06 01.12.2025
12 СПОКО!
До коментар #8 от "Гориил":С една брилянтна операция,ще го приберат ,с Оленка на сигурно място,примерно в Израел...!
Даже ще ги изчакат да си натъпчат куфарите с пачките и бижутата ,,Картие"...!
06:10 01.12.2025
13 оня с коня
06:10 01.12.2025