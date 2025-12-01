Новини
След вота в Киргизстан: Около 1/3 от настоящите депутати остават в новия парламент

1 Декември, 2025 05:47, обновена 1 Декември, 2025 05:56 407 2

Предсрочните избори бяха проведени по мажоритарна система

След вота в Киргизстан: Около 1/3 от настоящите депутати остават в новия парламент - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според предварителни данни, приблизително 30 депутати от предишния състав ще съставят новия парламентарен орган на Киргизстан, който ще се състои от 90 членове.

Това сочат предварителните резултати от предсрочните парламентарни избори, проведени в страната на 30 ноември, публикувани на официалния уебсайт на Централната избирателна комисия.

Сред избраните са бившият говорител на парламента Нурланбек уулу Тургунбек, съпредседателя на Руско-киргизката междупарламентарна комисия Гуля Кожокулова и видните парламентаристи Жанар Акаев, Улан Примов и Дастан Бекешев.

Според председателя на Киргизската централна избирателна комисия, Тинчтик Шайназаров, това са предварителни резултати от гласуването, проведено в неделя. Официалните резултати ще бъдат преброени и обявени в рамките на две седмици въз основа на ръчно преброяване на протоколи от избирателните секции.

Избирателните секции в Киргизстан затвориха в 20:00 ч. местно време. Според Централната избирателна комисия, избирателната активност е била 34,31% (1 473 264 души) час преди края на гласуването, въпреки че информация за броя на гласоподавателите продължава да постъпва от избирателни секции в чужбина. Последната от тези избирателни секции, разположена в Сан Франциско (САЩ), ще затвори на 1 декември в 10:00 ч. киргизстанско време.

Настоящите избори се провеждат по нови правила: парламентът вече се избира по мажоритарна система. В цялата страна са създадени тридесет избирателни района, всеки от които избира трима депутати. Общо 460 кандидати, предимно самономинирани, се борят за 90 парламентарни места. На партиите също беше позволено да номинират свои кандидати, но само социално-консервативната партия „Ънтимак“ (Единство) се възползва от това право, като представи девет кандидати. Близо 80 от 90-те депутати на предишния парламент се кандидатираха за нов мандат.

Изборите се проведоха предсрочно. Според конституцията, редовните избори за Жогорку Кенеш (еднокамарен парламент) бяха насрочени за ноември следващата година, последвани от президентските избори само шест седмици по-късно. За да се отдалечат тези събития, депутатите от предишния състав решиха да се саморазпуснат на 25 септември, след което беше определена дата за нови избори.

Изборите бяха проведени в съответствие с конституцията на републиката и бяха открити и състезателни. Това заяви ръководителят на мисията, първият заместник-генерален секретар на ОНД Игор Петришенко.

„Мисията на наблюдателите от ОНД заключава, че предсрочните избори за депутати в Жогорку Кенеш на Киргизската република на 30 ноември 2025 г. бяха проведени в пълно съответствие с Конституцията на Киргизската република и избирателното законодателство. Те бяха открити, честни, състезателни и съответстваха на принципите на демократичните избори. Свободното изразяване на волята на гражданите беше осигурено“, каза той, представяйки доклада на мисията.


Киргизстан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин...

    1 0 Отговор
    И тея са живи телета. Не ходят по избори като в бг. После се оплакват че ги крадат!

    06:03 01.12.2025

  • 2 Гориил

    2 0 Отговор
    Една от най-бедните и изостанали страни в Централна Азия многократно се е опитвала да спечели благоволението на Запада и да си осигури финансова помощ. В Бишкек трима прозападни президенти, единият от които жена, се опитаха да играят рулетка по време на цветни революции. И тримата заминаха в изгнание (двама на Запад и един в Русия). Западът не предостави средства. В отговор корумпираните киргизки кланове влязоха във васални отношения с Русия. Американската авиобаза в Кант беше демонтирана и прехвърлена на руска собственост. Москва пое контрола над страна, умираща от недостиг на храна, гориво и електричество.

    06:07 01.12.2025