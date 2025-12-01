Синдикатите във Франция обявяват национална стачка заради бюджета за 2026 г.

Франция се подготвя за национална стачка утре по призив на синдикатите Единна синдикална федерация, Обща конфедерация на труда и „Солидарните“, съобщава „Фигаро“, предава БТА.

Протестните действия са насочени срещу проектобюджета за следващата година, който в момента се разглежда в парламента и трябва да бъде обсъждан до средата на месеца.

Според синдикалните организации заложените мерки не защитават интересите на служителите в държавния сектор и обществените предприятия.

Общата мобилизация в парижкия градски транспорт започва още тази вечер от 18:00 ч. и ще продължи до 7:00 ч. сутринта на 3 декември. Очакват се сериозни ограничения по някои линии на метрото, както и по автобусните и трамвайните маршрути. Утре са възможни закъснения и отменени влакове и в системата на националните железници. В стачката ще се включат и два по-малки синдиката в авиокомпанията „Еър Франс“, които протестират срещу планирани съкращения на персонал.

Недоволство ще изразят и преподаватели в различни части на страната заради намеренията за премахване на над 4000 работни места в сферата на образованието.

Заради протестите се очаква временно спиране на работа в редица административни служби, включително при издаването на официални документи. Стачните действия ще засегнат и здравния сектор, като е възможно да бъдат отменени предварително насрочени медицински прегледи.

Паралелно със стачката утре ще се проведат и демонстрации и митинги в много от големите френски градове.