Синдикатите във Франция обявяват национална стачка заради бюджета за 2026 г.

Франция се подготвя за национална стачка утре по призив на синдикатите Единна синдикална федерация, Обща конфедерация на труда и „Солидарните“, съобщава „Фигаро“, предава БТА.
Протестните действия са насочени срещу проектобюджета за следващата година, който в момента се разглежда в парламента и трябва да бъде обсъждан до средата на месеца.
Според синдикалните организации заложените мерки не защитават интересите на служителите в държавния сектор и обществените предприятия.
Общата мобилизация в парижкия градски транспорт започва още тази вечер от 18:00 ч. и ще продължи до 7:00 ч. сутринта на 3 декември. Очакват се сериозни ограничения по някои линии на метрото, както и по автобусните и трамвайните маршрути. Утре са възможни закъснения и отменени влакове и в системата на националните железници. В стачката ще се включат и два по-малки синдиката в авиокомпанията „Еър Франс“, които протестират срещу планирани съкращения на персонал.
Недоволство ще изразят и преподаватели в различни части на страната заради намеренията за премахване на над 4000 работни места в сферата на образованието.
Заради протестите се очаква временно спиране на работа в редица административни служби, включително при издаването на официални документи. Стачните действия ще засегнат и здравния сектор, като е възможно да бъдат отменени предварително насрочени медицински прегледи.
Паралелно със стачката утре ще се проведат и демонстрации и митинги в много от големите френски градове.
1 Караджата
08:16 01.12.2025
2 Фен
08:18 01.12.2025
3 Макрон
08:19 01.12.2025
4 Дзън-дзън
За сверка и съобразяване, един вид.
Няма да поумнеят / все пак имат жълти павета в панелните си глави/, ама поне ще се позачудят откъде ли синдикатите са намерили толкова много Черепи и Трактори, че да платят на милионите протестиращи по улиците на френските градове😂😂😂
08:20 01.12.2025
5 Работник
Коментиран от #6
08:34 01.12.2025
6 Дзън-дзън
До коментар #5 от "Работник":Баце, както е казал другарят Карло Марксович - " На овцете все плъхове са им синдикални лидери!".
Блей си на воля и внимавай някой ден да не попаднеш на френско синдикално събрание, на което да обясняваш на французите как плоският данък е най-хубавото нещо на света, а данък дивиденти най-лошото.
Ше ти се оттепат на воля, франсетата, много обичат такива либерални мислители! Защото страшно си падат по бизнесмени, които се оплакват от високите си данъци, тъй като това ги затруднява да добавят поредната кола за 1+ млн в гаража при останалите десетина😉🤣
Коментиран от #7
08:43 01.12.2025
7 Караджата
До коментар #6 от "Дзън-дзън":Коментарът ти е като лозунг на Пролетариата .Обичате си го тоя комунизъм и това е.
Коментиран от #9
08:57 01.12.2025
8 Макарона съм
09:04 01.12.2025
9 Дзън-дзън
До коментар #7 от "Караджата":Нормално е овца, наричаща себе си "Караджата", да си въобразява, че френският пролетариат е копие на пияниците, с които разпива в кварталното тенекиено капанче. Или отпадъците, на които може да се наслади в съветските филми. Че френската социална държава е копие на панелна соцБългария или СССР.
Естествени неща, дето е рекъл другаря Дарвин😂
09:05 01.12.2025
10 Ццц
09:06 01.12.2025
11 Голям Цинизъм!
09:13 01.12.2025