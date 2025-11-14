Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран поиска от ООН САЩ да бъдат подведени под отговорност

Иран поиска от ООН САЩ да бъдат подведени под отговорност

14 Ноември, 2025 14:44 532 8

  • иран-
  • сащ-
  • оон-
  • израел-
  • абас арагчи

Арагчи каза, че президентът Тръмп и други представители на американските власти носят „наказателна отговорност“ за ударите

Иран поиска от ООН САЩ да бъдат подведени под отговорност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи призова Организацията на обединените нации (ООН) да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати и Израел заради военните удари през юни срещу ядрените обекти на Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Арагчи каза, че президентът Доналд Тръмп и други представители на американските власти носят „наказателна отговорност“ за ударите, след като миналата седмица Тръмп заяви, че е насочил първоначалната атака на Израел срещу Иран на 13 юни.

В писмо от вчера до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и Съвета за сигурност на ООН, Арагчи заяви, че Израел и Съединените щати трябва да бъдат принудени да платят репарации, включително компенсация за щетите, причинени на Иран.

Говорители на мисията на САЩ в ООН и на офиса на Гутериш засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

На 6 ноември Тръмп заяви пред репортери, че „до голяма степен е направлявал“ първоначалния удар на Израел срещу Иран.

Арагчи заяви, че коментарът на Тръмп представлява ясно доказателство за влиянието на САЩ по време на 12-дневната въздушна война на Иран с Израел, в която според иранските държавни медии са били убити над 900 души, включително ирански военнослужещи.

„Това не отменя и не ограничава възможността за индивидуална наказателна отговорност на всички онези лица, включително в рамките на израелския режим, участвали в командването, нареждането, извършването или подпомагането, подстрекателството и по друг начин подпомагането на извършването на военните престъпления“, каза Арагчи.

Искането за действия от страна на ООН контрастира с неотдавнашните призиви на американските и иранските лидери за разрешаване на десетилетния им конфликт.

Иран заяви по-рано тази седмица, че иска да постигне споразумение със Съединените щати за ядрената си програма, която според него е за мирни цели.

Тръмп каза миналия месец, че Съединените щати са готови да сключат сделка с Иран, когато Техеран е готов да го направи, добавяйки, че „ръката на приятелството и сътрудничеството е подадена“.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    1 0 Отговор
    Намерили на кого да се оплачат.Те са в устата на вълка.

    14:49 14.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ...

    0 3 Отговор
    А нещо за онези 300 ракети и дрона дето бяха пуснати няколко месеца преди това от Иран към Израел? Как па дамо другите гледаме...

    Коментиран от #7

    14:50 14.11.2025

  • 6 фейк

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":

    Проверено - ФЕЙК

    14:50 14.11.2025

  • 7 взички знаем че Русия е фашизма

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "...":

    Неоспорим факт който се маблюдава всеки ден. Дори и днес сутринта с унийствата на мирни цивилни в домовете им

    Коментиран от #8

    14:52 14.11.2025

  • 8 Дичо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "взички знаем че Русия е фашизма":

    Да да и децки градини нали

    15:10 14.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания