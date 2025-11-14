Иран поиска от ООН САЩ да бъдат подведени под отговорност

Иранският външен министър Абас Арагчи призова Организацията на обединените нации (ООН) да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати и Израел заради военните удари през юни срещу ядрените обекти на Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Арагчи каза, че президентът Доналд Тръмп и други представители на американските власти носят „наказателна отговорност“ за ударите, след като миналата седмица Тръмп заяви, че е насочил първоначалната атака на Израел срещу Иран на 13 юни.
В писмо от вчера до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и Съвета за сигурност на ООН, Арагчи заяви, че Израел и Съединените щати трябва да бъдат принудени да платят репарации, включително компенсация за щетите, причинени на Иран.
Говорители на мисията на САЩ в ООН и на офиса на Гутериш засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.
На 6 ноември Тръмп заяви пред репортери, че „до голяма степен е направлявал“ първоначалния удар на Израел срещу Иран.
Арагчи заяви, че коментарът на Тръмп представлява ясно доказателство за влиянието на САЩ по време на 12-дневната въздушна война на Иран с Израел, в която според иранските държавни медии са били убити над 900 души, включително ирански военнослужещи.
„Това не отменя и не ограничава възможността за индивидуална наказателна отговорност на всички онези лица, включително в рамките на израелския режим, участвали в командването, нареждането, извършването или подпомагането, подстрекателството и по друг начин подпомагането на извършването на военните престъпления“, каза Арагчи.
Искането за действия от страна на ООН контрастира с неотдавнашните призиви на американските и иранските лидери за разрешаване на десетилетния им конфликт.
Иран заяви по-рано тази седмица, че иска да постигне споразумение със Съединените щати за ядрената си програма, която според него е за мирни цели.
Тръмп каза миналия месец, че Съединените щати са готови да сключат сделка с Иран, когато Техеран е готов да го направи, добавяйки, че „ръката на приятелството и сътрудничеството е подадена“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Анонимен
14:49 14.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ...
Коментиран от #7
14:50 14.11.2025
6 фейк
До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":Проверено - ФЕЙК
14:50 14.11.2025
7 взички знаем че Русия е фашизма
До коментар #5 от "...":Неоспорим факт който се маблюдава всеки ден. Дори и днес сутринта с унийствата на мирни цивилни в домовете им
Коментиран от #8
14:52 14.11.2025
8 Дичо
До коментар #7 от "взички знаем че Русия е фашизма":Да да и децки градини нали
15:10 14.11.2025