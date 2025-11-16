Новини
Иран вече не обогатява уран, заяви иранският външен министър

16 Ноември, 2025 15:04 470 0

Арагчи заяви, че настоящият подход на Вашингтон към Техеран не показва никаква готовност за "равнопоставени и справедливи преговори"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран вече не обогатява уран в нито един обект в страната, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

В отговор на въпрос на журналист от АП, който е в Иран, Арагчи даде най-директната досега реакция от страна на правителството в Техеран по отношение на ядрената програма на Ислямската република след израелските и американски бомбардировки през юни на съоръженията ѝ за обогатяване на уран в хода на 12-дневната война с Израел.

"В Иран няма недекларирано обогатяване на уран. Всички наши съоръжения са под контрола и наблюдението" на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви Арагчи. "В момента няма обогатяване, защото нашите съоръжения бяха атакувани", добави той.

Арагчи заяви, че настоящият подход на Вашингтон към Техеран не показва никаква готовност за "равнопоставени и справедливи преговори". "Иран винаги ще бъде готов да се ангажира с дипломация, но не и с преговори, които имат за цел да наложат диктат", подчерта той, цитиран от Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
