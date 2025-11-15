Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран задържа петролен танкер в Ормузкия проток

15 Ноември, 2025 17:15 852 4

Танкерът е бил отведен в ирански териториални води. Не се дават подробности за "незаконната пратка".

Иран задържа петролен танкер в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран потвърди днес, че е задържал петролен танкер, плаващ под флага на Маршаловите острови, докато е преминавал вчера през Ормузкия проток, поради нарушения, включително транспортирането на незаконна пратка, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на иранските държавни медии, съобщи БТА.

Иранската новинарска агенция ИРНА публикува изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), в което се посочва, че танкерът е бил отведен в ирански териториални води. Не се дават подробности за "незаконната пратка", екипажа или местонахождението на плавателния съд.

В изявлението обаче се посочва, че задържането е извършено по съдебно разпореждане и операцията е имала за цел "защита на националните интереси и ресурси на Иран". Танкерът плава под името "Талара" и се посочва, че транспортира 30 000 тона нефтохимически продукти.

Техеран все по-често предупреждава, че може да отвърне на удара след 12-дневната война с Израел през юни, по време на която САЩ атакуваха ирански ядрени обекти, отбелязва АП.

Според ИРНА танкерът е плавал за Сингапур, когато е бил спрян от иранските сили. Британската компания за морска сигурност "Амбри" (Ambrey) съобщи, че при операцията по задържането му са участвали три малки лодки.

Безпилотен стратегически разузнавателен апарат "Нортроп Груман Ем Кю-4 Си Тритон" (MQ-4C Triton) на американския флот е кръжал вчера над района, където се е намирал танкерът, в продължение на няколко часа, наблюдавайки задържането му от иранските власти, показват данни за проследяване на полета, анализирани от АП.

Организацията за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) потвърди случая и заяви, че най-вероятно заради "държавни действия" танкерът "Талара" е бил принуден да се отклони от маршрута и да навлезе в ирански териториални води.

Кипърската компания "Колумбия Шипмениджмънт" (Columbia Shipmanagement) заяви, че е "загубила връзка" с екипажа на плавателния съд, който по техни данни е транспортирал газьол. Днес компанията не предостави никаква допълнителна информация.

Иран е обвиняван за поредица от атаки с прикрепяне на мини към кораби, които повредиха танкери през 2019 г., както и за нападението през 2021 г. с дронове срещу петролен танкер, свързан с Израел, при което бяха убити двама европейски членове на екипажа. Тези започнаха, след като по време на първия си мандат като президент на САЩ Доналд Тръмп едностранно оттегли през 2018 г. САЩ от международното споразумение за иранската ядрена програма от 2015 г. Подобен сериозен инцидент стана през май 2022 г., когато Иран задържа два гръцки танкера, които впоследствие освободи през ноември същата година. През април 2024 г. Техеран задържа плаващия под португалски флаг контейнеровоз MSC Aries, отбелязва АП.

През юни трупаното с години на напрежение между Иран и Запада, в съчетание със ситуацията в ивицата Газа, прерасна в пълномащабна 12-дневна война през юни с Израел, през която САЩ също нанесоха удари по ирански ядрени обекти.

Иран отдавна заплашва да затвори Ормузкия проток – тесния вход към Персийския залив, през който преминава една пета от целия търгуван петрол в света. Пети флот на Военноморските сили на САЩ, базиран в Бахрейн, патрулира в района, за да поддържа водните пътища отворени, посочва АП.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Крайно време е

    1 2 Отговор
    Иран да затвори Ормузкия проток ! Да наложи санкции

    Коментиран от #4

    17:42 15.11.2025

  • 2 Че не си спомням

    1 3 Отговор
    Кой я започна тази пълномащабна 12-дневна война през юни с Израел и подлогата му САЩ ? Кой беше ядреният терорист ? А?

    17:44 15.11.2025

  • 3 гост

    3 0 Отговор
    Тези явно нещо не разбраха от разрушенията...незаконна пратка....и до там...че всеки път може да излизат с този номер...ще настъпят котето рано или късно...

    17:53 15.11.2025

  • 4 Руснаков

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Крайно време е":

    Недей се радва защото ще се наложи да купуваш бензина или дизела,над 4 лв за литър,какво те топли..

    17:55 15.11.2025

