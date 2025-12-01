Украйна няма да бъде принуждавана да се откаже от НАТО, но няма и да бъде приета

Един от най-спорните въпроси в първоначалния американски план за прекратяване на войната в Украйна бе условието Киев да се откаже официално от членство в НАТО, което е залегнало в конституцията на страната, предава News.bg.
Според източник на CNN на среща във Флорида в неделя представители на САЩ и Украйна са обсъдили вариант, при който забраната за членство в Алианса би била договорена директно между Русия и държавите-членки на НАТО, без участие на Киев. „Украйна няма да бъде принудена юридически да се откаже от този стремеж“, посочи източникът.
„Ако САЩ сключват двустранни споразумения с Русия или ако Кремъл търси някакви гаранции от НАТО на многостранна основа, това не означава, че Украйна ще участва в процеса на вземане на решения“, добави той.
Окончателно решение за този деликатен компромис все още не е взето и ще трябва да бъде обсъдено с украинския президент. CNN отбелязва, че докато продължават преговорите между САЩ и Украйна и преди пътуването на специалния пратеник Стив Уиткоф до Москва, се търсят „креативни решения за заобикаляне на червените линии на Киев“.
Друга нерешена червена линия за Кремъл е искането за предаване на цялата територия на Донбас. Дискусиите по този въпрос продължават, посочва източникът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно ли
13:47 01.12.2025
2 Не по врат
13:48 01.12.2025
3 Залъгалката
13:49 01.12.2025
4 Някой
13:49 01.12.2025
5 Не няма
Коментиран от #9, #10
13:49 01.12.2025
6 Винету
13:49 01.12.2025
7 Ццц
13:51 01.12.2025
8 Баце ЕООД
13:52 01.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Не няма":аре драсни 1 ред-след 10 дена...б ас и и про сти те копеи тука /как ви търпи Митрофанова нз.
13:53 01.12.2025