Украйна няма да бъде принуждавана да се откаже от НАТО, но няма и да бъде приета

Един от най-спорните въпроси в първоначалния американски план за прекратяване на войната в Украйна бе условието Киев да се откаже официално от членство в НАТО, което е залегнало в конституцията на страната, предава News.bg.

Според източник на CNN на среща във Флорида в неделя представители на САЩ и Украйна са обсъдили вариант, при който забраната за членство в Алианса би била договорена директно между Русия и държавите-членки на НАТО, без участие на Киев. „Украйна няма да бъде принудена юридически да се откаже от този стремеж“, посочи източникът.

„Ако САЩ сключват двустранни споразумения с Русия или ако Кремъл търси някакви гаранции от НАТО на многостранна основа, това не означава, че Украйна ще участва в процеса на вземане на решения“, добави той.

Окончателно решение за този деликатен компромис все още не е взето и ще трябва да бъде обсъдено с украинския президент. CNN отбелязва, че докато продължават преговорите между САЩ и Украйна и преди пътуването на специалния пратеник Стив Уиткоф до Москва, се търсят „креативни решения за заобикаляне на червените линии на Киев“.

Друга нерешена червена линия за Кремъл е искането за предаване на цялата територия на Донбас. Дискусиите по този въпрос продължават, посочва източникът.