Украйна няма да бъде принуждавана да се откаже от НАТО, но няма и да бъде приета
  Тема: Украйна

1 Декември, 2025 13:44, обновена 1 Декември, 2025 13:46 504 10

САЩ обсъждат двустранни и многостранни гаранции с Русия преди пратеника на Уиткоф да пътува до Москва

Украйна няма да бъде принуждавана да се откаже от НАТО, но няма и да бъде приета - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един от най-спорните въпроси в първоначалния американски план за прекратяване на войната в Украйна бе условието Киев да се откаже официално от членство в НАТО, което е залегнало в конституцията на страната, предава News.bg.

Според източник на CNN на среща във Флорида в неделя представители на САЩ и Украйна са обсъдили вариант, при който забраната за членство в Алианса би била договорена директно между Русия и държавите-членки на НАТО, без участие на Киев. „Украйна няма да бъде принудена юридически да се откаже от този стремеж“, посочи източникът.

„Ако САЩ сключват двустранни споразумения с Русия или ако Кремъл търси някакви гаранции от НАТО на многостранна основа, това не означава, че Украйна ще участва в процеса на вземане на решения“, добави той.

Окончателно решение за този деликатен компромис все още не е взето и ще трябва да бъде обсъдено с украинския президент. CNN отбелязва, че докато продължават преговорите между САЩ и Украйна и преди пътуването на специалния пратеник Стив Уиткоф до Москва, се търсят „креативни решения за заобикаляне на червените линии на Киев“.

Друга нерешена червена линия за Кремъл е искането за предаване на цялата територия на Донбас. Дискусиите по този въпрос продължават, посочва източникът.


Украйна
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли

    8 0 Отговор
    Хахахахах, оксиморон ли, що ли...

    13:47 01.12.2025

  • 2 Не по врат

    9 0 Отговор
    а по шия.

    13:48 01.12.2025

  • 3 Залъгалката

    7 1 Отговор
    за хохохолите продължава.

    13:49 01.12.2025

  • 4 Някой

    15 0 Отговор
    А, ще бъде принудена! От Русия. Защото обещанията на Запада не означават нищо. Утре ще дойде някой като Байдън и ще погази обещанията.

    13:49 01.12.2025

  • 5 Не няма

    10 0 Отговор
    да я има след десетина дена.

    Коментиран от #9, #10

    13:49 01.12.2025

  • 6 Винету

    11 0 Отговор
    индианците така са ги залъгвали със шарени мъниста.

    13:49 01.12.2025

  • 7 Ццц

    5 0 Отговор
    Нито една терористична организация не е забранявала мечтите на хората. НАТО не прави изключение. 🤣

    13:51 01.12.2025

  • 8 Баце ЕООД

    5 0 Отговор
    Ква Украйна уе, кво нато?? Не разбрахте ли че каквото каже Русия, такова..

    13:52 01.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Не няма":

    аре драсни 1 ред-след 10 дена...б ас и и про сти те копеи тука /как ви търпи Митрофанова нз.

    13:53 01.12.2025

