Нидерландия отпуска 250 милиона евро за военна помощ на Украйна чрез НАТО

Нидерландия ще предостави 250 милиона евро за инициативата на НАТО PURL (Списък с приоритетни нужди за Украйна), обяви министърът на отбраната Рубен Брекелманс, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

„Всеки ден Украйна е подложена на масирани въздушни удари. Най-бързият начин да им окажем помощ е чрез доставки от американските запаси. Затова днес обявявам допълнителен принос от 250 милиона евро“, заяви Брекелманс по време на срещата на министрите на отбраната на ЕС.

Инициативата PURL, стартирала това лято, позволява на страните от НАТО да финансират закупуването на оръжия за Украйна от САЩ. Нидерландия беше първата държава, която се включи, предоставяйки пакет от 500 милиона евро през август. По-късно към програмата се присъединиха скандинавски и балтийски страни, както и Германия и Канада.