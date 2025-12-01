Новини
Нидерландия отпуска 250 милиона евро за военна помощ на Украйна чрез НАТО
  Тема: Украйна

Нидерландия отпуска 250 милиона евро за военна помощ на Украйна чрез НАТО

1 Декември, 2025 13:57, обновена 1 Декември, 2025 14:04 581 10

Допълнителният пакет ще бъде използван за оръжия от американски резерви по инициативата PURL

Нидерландия отпуска 250 милиона евро за военна помощ на Украйна чрез НАТО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нидерландия ще предостави 250 милиона евро за инициативата на НАТО PURL (Списък с приоритетни нужди за Украйна), обяви министърът на отбраната Рубен Брекелманс, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

„Всеки ден Украйна е подложена на масирани въздушни удари. Най-бързият начин да им окажем помощ е чрез доставки от американските запаси. Затова днес обявявам допълнителен принос от 250 милиона евро“, заяви Брекелманс по време на срещата на министрите на отбраната на ЕС.

Още новини от Украйна

Инициативата PURL, стартирала това лято, позволява на страните от НАТО да финансират закупуването на оръжия за Украйна от САЩ. Нидерландия беше първата държава, която се включи, предоставяйки пакет от 500 милиона евро през август. По-късно към програмата се присъединиха скандинавски и балтийски страни, както и Германия и Канада.


Нидерландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    20 2 Отговор
    Само? Тия не знаят ли, че тоалетните чинии са златни?

    14:02 01.12.2025

  • 2 Браво

    19 0 Отговор
    С тях Украйна може да си купи самолет! Толкова.

    14:03 01.12.2025

  • 3 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    18 2 Отговор
    НАЛИВАТЕ ПАРИ ОТ ПУСТО В ПРАЗНО

    Коментиран от #5

    14:06 01.12.2025

  • 4 Тома

    16 2 Отговор
    Колкото повече пари бати зеле им краде толкова повече наливат в празната каца

    14:09 01.12.2025

  • 5 хахахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "ДОНЧО ГОРСКИЯТ":

    Имат си бол пари от разни вещества...кексчета...и т.н.

    14:10 01.12.2025

  • 6 лиз ач евроатлантик

    14 2 Отговор
    тия разбраха че има далавера,решиха и те да забършат някое ойро

    14:10 01.12.2025

  • 7 ОБЕКТИВЕН

    4 0 Отговор
    "Нидерландия отпуска 250 милиона евро за военна помощ на Украйна чрез НАТО" -- Аре ся сериозно: един фронтови НАТО-ден в Украйна струва ок. $160-170 млн. (брон. машини, дронове, артилерия, муниции, логистика, интел, горива и т.н. и т.н.). Повтарям - ок. $160-170 млн. и не го казвам аз, а експерти. Сега решете уравнението: €250 млн. : $160/170 млн. = ... фронтови НАТО-дни.

    14:35 01.12.2025

  • 8 Мисля

    5 2 Отговор
    Ще им стигне за два дена,а на г-жа Зеленска за седмица.

    14:39 01.12.2025

  • 9 Мдаааа

    3 0 Отговор
    Зиленски хареса това!

    14:40 01.12.2025

  • 10 Локи Пакостника

    1 0 Отговор
    Давайте милиони милярди давайте на зеления наркоман, после да не се чудете защо всичко се вдига и поскъпва ей сега след 1ви януари ще видим един Квартал на Богатите

    15:19 01.12.2025

