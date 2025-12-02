Обща стачка срещу проектобюджета във Франция

Обща стачка обявиха за днес във Франция три синдиката, предаде NOVA. Протестът е срещу проекта за бюджет за следващата година, който се обсъжда в парламента.

Мобилизацията започна още в понеделник вечер, а днес се очакват сериозни затруднения в обществения транспорт в Париж.

Франция въведе данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Планирани са спирания на работата на железопътния транспорт, работещите в авиокомпанията "Еър Франс" също ще се включат в стачката. Протестите ще засегнат и здравеопазването.