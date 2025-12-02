Новини
Обща стачка срещу проектобюджета във Франция

2 Декември, 2025 07:26, обновена 2 Декември, 2025 07:00

Очакват се сериозни затруднения в обществения транспорт в Париж

Обща стачка обявиха за днес във Франция три синдиката, предаде NOVA. Протестът е срещу проекта за бюджет за следващата година, който се обсъжда в парламента.

Мобилизацията започна още в понеделник вечер, а днес се очакват сериозни затруднения в обществения транспорт в Париж.

Франция въведе данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Планирани са спирания на работата на железопътния транспорт, работещите в авиокомпанията "Еър Франс" също ще се включат в стачката. Протестите ще засегнат и здравеопазването.


  • 1 Умнокрасив

    17 2 Отговор
    Майтапа в еврозоната предстои, дбре, че режисьорът ни включи в мелодрамата та и ние да блеснем на сцената! Благодарим за което!

    07:07 02.12.2025

  • 2 Макрон

    13 1 Отговор
    Толкова хубаво си прекарахме аз и Зеленски с Бриджит, в Елисейския Дворец, а тия сега ще ми развалят настроението.

    07:10 02.12.2025

  • 3 Факти

    5 1 Отговор
    Франция е ФАЛИРАЛА ДЪРЖАВА СЪС ДЪЛГ 3,4 ТРИЛИОНА ЕВРО! КРАЖБАТА НА РУСКИТЕ ПАРИ, НЯМА ДА ГИ СПАСИ ОТ КРАХА!

    07:46 02.12.2025

  • 4 Долу ЕС

    3 1 Отговор
    цялата ЕЗ е измама, нищо не се произвежда смао заеми, но атшантизма е така, з анас дълговете парите за робовладелците

    07:51 02.12.2025

