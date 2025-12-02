Новини
Financial Times: Киев преструктурира дълга си, подготвяйки се за мир или продължаване на войната
  Тема: Украйна

2 Декември, 2025 06:27, обновена 2 Декември, 2025 06:35 942 8

Според вестника, украинското Министерство на финансите е представило предложение на инвеститорите да обменят варанти за БВП за нови облигации до края на годината

Financial Times: Киев преструктурира дълга си, подготвяйки се за мир или продължаване на войната - 1
Сергий Марченко, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна започна преструктуриране на 2,6 милиарда долара дълг, обвързан с БВП, съобщава Financial Times.

„Украйна започна преструктуриране на 2,6 милиарда долара дълг, обвързан с растежа, считан за ключов за финансирането на военните усилия и заплашващ да източи милиарди долари от следвоенните финанси на Киев“, съобщава вестникът.

Според вестника, украинското Министерство на финансите в понеделник е представило предложение на инвеститорите да обменят варианти за БВП за нови облигации до края на годината. В замяна, след няколко месеца преговори, им е обещан паричен бонус до 180 милиона долара и постепенно увеличаване на лихвените плащания.

Този ход, според изданието, подчертава усилията на Киев да подготви финансите си за потенциално мирно споразумение с Русия, както и да ограничи растежа на дълга, ако военният конфликт се проточи.

„Без преструктуриране Украйна рискува да плати милиарди долари за следвоенно икономическо възстановяване, което ще отклони жизненоважни средства от отбрана, реконструкция и основни обществени услуги“, цитира изданието украинския министър на финансите Сергий Марченко.

Украйна е просрочила плащане в размер на 670 милиона долара по своите ценни книжа, обвързани с БВП, чийто падеж беше на 2 юни 2025 г. На този фон международната рейтингова агенция S&P Global Ratings обяви, че ще запази дългосрочния суверенен кредитен рейтинг на страната в чуждестранна валута на „SD“ (селективно неизпълнение). По-специално, рейтингът на ценните книжа, обвързани с БВП, за които плащанията не са извършени навреме, беше понижен от „CC“ на „неизпълнение“ („D“).
Вариантът за БВП е държавните ценна книжа, чиито плащания са обвързани с растежа на БВП: ако бъде превишено определено ниво, притежателите получават допълнителни плащания. Това е инструмент, който обвързва възвръщаемостта с икономическите резултати на страната. Украйна е задължена да плати по варантите за БВП за 2015 г., когато ръстът на БВП надвиши 3%, което се случи през 2023 г.

Изправен пред бюджетен дефицит от 43,9 милиарда долара за 2024 г., Киев продължава да разчита на помощ от международни партньори, за да покрие значителна част от финансовите си нужди.

Междувременно на Запад разпределението на нови пакети помощ се извършва след продължителни дискусии, а Гавин Грей, ръководител на мисията на МВФ в Украйна, заяви, че международната подкрепа за Киев ще намалее с времето и властите на страната трябва да развият вътрешни ресурси за самофинансиране.

Зеленски, от своя страна, многократно се е оплаквал от липсата на средства в Украйна за производство на оръжия и бавния поток от западна помощ.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Урка на три области.

    Мецан така каза и така ще стане.

    06:38 02.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 8888

    9 0 Отговор
    Някой да пита финансистите на Украйна от къде точно ще дойде БВП при положение че работоспособните хора са избити/тежко ранени на фронта или са емигрирали? За БВП трябва вътрешно производство, за което няма работна ръка, да не говорим как и кой ще възстановява Украйна десетки години.
    Но Зеленски и неговите хора си направиха техните финанси, изпълниха дълга си пред тези които назначиха актьор за президент, да му мислят останалите украинци, поне тия които не са отвличани по улиците за да може да се поддържа изгубена война.

    06:56 02.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Инвеститорите

    5 0 Отговор
    Да пият по една вода...студена. още не се знае колко от Украйна ще остане след войната че да си плаща дълга

    07:21 02.12.2025

  • 7 Това е положението

    1 0 Отговор
    "...Гавин Грей, ръководител на мисията на МВФ в Украйна, заяви, че международната подкрепа за Киев ще намалее с времето и властите на страната трябва да развият вътрешни ресурси за самофинансиране."

    08:18 02.12.2025

  • 8 Литнат

    0 0 Отговор
    Гледам на снимката Елин Топузаков и се чудя, той пък какво общо има с Украйна, а се оказа, че бил друг.

    08:27 02.12.2025

