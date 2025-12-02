ЕК търси гъвкаво решение за финансирането на Украйна през следващите две години

Европейската комисия проявява гъвкавост в търсенето на решение за финансирането на Украйна през следващите две години. Това заяви говорител на ЕК по време на пресконференция, в отговор на въпроси, свързани с информацията, че Европейската централна банка не подкрепя използването на замразеното руско имущество за тази цел, предава БТА.
По думите му председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е очертала три възможни подхода, като окончателното решение може да представлява комбинация от тях. Говорителят уточни, че в момента се търсят алтернативни варианти, съобразени с изразените опасения. Целта е бъдещото решение да не противоречи на международните ангажименти на Европейския съюз и на европейските институции.
Той допълни, че предложението на ЕК за осигуряване на заем за Киев, свързан с руското имущество, може да бъде представено в най-скоро време.
Както вече беше съобщено, ЕС възнамерява да осигури заем за Украйна в размер на 140 милиарда евро. До този момент Комисията даваше приоритет на варианта средствата да бъдат осигурени от поставеното под запор имущество на Руската централна банка. Срещу този подход обаче възрази Белгия, която междувременно беше предупредена и от руските власти да не допуска подобна стъпка.
В началото на октомври председателят на ЕЦБ Кристин Лагард подчерта, че всяко решение на ЕС по този въпрос трябва да бъде в пълно съответствие с международното право.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мурка
14:50 02.12.2025
2 Василеску
14:51 02.12.2025
3 Британия
а колкото до 2026 година те ще бъде годината на Суровата Действителност
14:51 02.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатана Z
14:52 02.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зевс
14:53 02.12.2025
9 ДрайвингПлежър
14:53 02.12.2025
10 гъвкаво решение за финансирането на Укр
за бункера да оцелее
както и русобофоборците дет много се зъбят кат псета на Мечока
14:53 02.12.2025
11 Последния Софиянец
14:54 02.12.2025
12 Патриот
14:54 02.12.2025
13 Главанаци сте си
14:55 02.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Някой
Коментиран от #16
14:56 02.12.2025
16 Коко
До коментар #15 от "Някой":Нидей тъй веее.
Ко сига, да ни развалиш деня ли искаш,а?
15:01 02.12.2025
17 До софиянците
15:04 02.12.2025
18 Феникс
15:11 02.12.2025
19 Точен
15:24 02.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 говорилник
15:44 02.12.2025
22 Ежко
15:46 02.12.2025
23 При тези
15:52 02.12.2025