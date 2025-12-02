ЕК търси гъвкаво решение за финансирането на Украйна през следващите две години

Европейската комисия проявява гъвкавост в търсенето на решение за финансирането на Украйна през следващите две години. Това заяви говорител на ЕК по време на пресконференция, в отговор на въпроси, свързани с информацията, че Европейската централна банка не подкрепя използването на замразеното руско имущество за тази цел, предава БТА.

По думите му председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е очертала три възможни подхода, като окончателното решение може да представлява комбинация от тях. Говорителят уточни, че в момента се търсят алтернативни варианти, съобразени с изразените опасения. Целта е бъдещото решение да не противоречи на международните ангажименти на Европейския съюз и на европейските институции.

Той допълни, че предложението на ЕК за осигуряване на заем за Киев, свързан с руското имущество, може да бъде представено в най-скоро време.

Както вече беше съобщено, ЕС възнамерява да осигури заем за Украйна в размер на 140 милиарда евро. До този момент Комисията даваше приоритет на варианта средствата да бъдат осигурени от поставеното под запор имущество на Руската централна банка. Срещу този подход обаче възрази Белгия, която междувременно беше предупредена и от руските власти да не допуска подобна стъпка.

В началото на октомври председателят на ЕЦБ Кристин Лагард подчерта, че всяко решение на ЕС по този въпрос трябва да бъде в пълно съответствие с международното право.