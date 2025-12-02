Новини
ЕК търси гъвкаво решение за финансирането на Украйна през следващите две години
  Тема: Украйна

2 Декември, 2025 14:46 743 23

  • украйна-
  • европейска комисия-
  • финансиране

Брюксел подготвя алтернативи на използването на запорираното руско имущество

ЕК търси гъвкаво решение за финансирането на Украйна през следващите две години - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия проявява гъвкавост в търсенето на решение за финансирането на Украйна през следващите две години. Това заяви говорител на ЕК по време на пресконференция, в отговор на въпроси, свързани с информацията, че Европейската централна банка не подкрепя използването на замразеното руско имущество за тази цел, предава БТА.

По думите му председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е очертала три възможни подхода, като окончателното решение може да представлява комбинация от тях. Говорителят уточни, че в момента се търсят алтернативни варианти, съобразени с изразените опасения. Целта е бъдещото решение да не противоречи на международните ангажименти на Европейския съюз и на европейските институции.

Той допълни, че предложението на ЕК за осигуряване на заем за Киев, свързан с руското имущество, може да бъде представено в най-скоро време.

Както вече беше съобщено, ЕС възнамерява да осигури заем за Украйна в размер на 140 милиарда евро. До този момент Комисията даваше приоритет на варианта средствата да бъдат осигурени от поставеното под запор имущество на Руската централна банка. Срещу този подход обаче възрази Белгия, която междувременно беше предупредена и от руските власти да не допуска подобна стъпка.

В началото на октомври председателят на ЕЦБ Кристин Лагард подчерта, че всяко решение на ЕС по този въпрос трябва да бъде в пълно съответствие с международното право.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    23 0 Отговор
    МАЛКО ВАКСИНИ ТРИ ЧЕТИРИ БУСТЕРА И ГОТОВО

    14:50 02.12.2025

  • 2 Василеску

    22 0 Отговор
    Абе, изобщо... пари няма. Трябва да се вземат отнякъде... Да се откраднат. От руснаците не може. Не бива, опасно е. Тогава от обикновените граждани на ЕССР. Те и без това са ограбвани от собствените си мафии; една повече - пак ще преживеят. Да, ама не - както казваше точно ястребът Бочаров. Умре коньо.

    14:51 02.12.2025

  • 3 Британия

    19 0 Отговор
    Колко и да ,, финансирате ,, тази умряла кочина Украйна,загуби 1|5 от територията си ,Клоуна ги унищожи Зеленият педал , американците са болни и слаби идиоти а руснаците си живеят в нереалноста още Путин е никой и ги направи за посмесище пред цялата вселена
    а колкото до 2026 година те ще бъде годината на Суровата Действителност

    14:51 02.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    10 0 Отговор
    А БГто без бюджет кой ще го храни?

    14:52 02.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зевс

    12 0 Отговор
    Натоварете още малко собствените си икономики и граждани и ще видите дебелото на сопата.

    14:53 02.12.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Кражбите си продължават - вие ще плащате

    14:53 02.12.2025

  • 10 гъвкаво решение за финансирането на Укр

    13 0 Отговор
    да дават по половин заплата бръмбарите и калинките
    за бункера да оцелее
    както и русобофоборците дет много се зъбят кат псета на Мечока

    14:53 02.12.2025

  • 11 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    14:54 02.12.2025

  • 12 Патриот

    8 0 Отговор
    Мое ми финастиратКорягата.

    14:54 02.12.2025

  • 13 Главанаци сте си

    16 0 Отговор
    Плащайте от джобовете си европейци...-плащайте и се радвайте че Урсула и Кая са фюрерите ви...

    14:55 02.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    10 0 Отговор
    Не видях информация, че белгийската полиция е направила обиск в дипломатическата служба на ЕС. Изземат се документи и се разпитват хора.

    Коментиран от #16

    14:56 02.12.2025

  • 16 Коко

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Нидей тъй веее.
    Ко сига, да ни развалиш деня ли искаш,а?

    15:01 02.12.2025

  • 17 До софиянците

    10 0 Отговор
    Ще ви издам една тайна. По времето на СССР, миньорите в Донбас изкарваха от 700 до 1000 рубли. Не ги интересуваше колко струва долара, защото БИЛЕТЧЕТО В ТРАМВАЯ СТРУВАШЕ 3 КОПЕЙКИ. Хлябът 14 копейки. Нямаше електромери, газомери, водомери и топломери, а всяко семейство ползваше според потребностите си. ЖИЛИЩАТА ГИ РАЗДАВАХА БЕЗПЛАТНО. ПО ВРЕМЕТО НА СТАЛИН СССР премахват купонната система преди Англия и Франция. Всяка година ПОНИЖАВАХА цените и увеличаваха заплатите, като за 10 години понижението на цените е наполовина.

    15:04 02.12.2025

  • 18 Феникс

    9 0 Отговор
    Пет пари не давам за тази вмирисана от имигранти европа и за неонацистите в украйна!

    15:11 02.12.2025

  • 19 Точен

    8 0 Отговор
    Не знам за гъвкавите Урсула и Кая, но Баба европа хич не е гъвкава, спаружва се като всяка старица... Бъдещето е на Азия, помнете ми думата.

    15:24 02.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 говорилник

    0 0 Отговор
    Търсеното от много време гъвкаво решение съществува, но е четвъртито.

    15:44 02.12.2025

  • 22 Ежко

    1 0 Отговор
    Мисля,че няма да им се наложи.....Украйна скоро ще развее белия байрак!

    15:46 02.12.2025

  • 23 При тези

    0 0 Отговор
    ... варварски и мегапрестъпни действия от страна на Русията, ма за какви правни норми в интерес на същата иде реч! Че не го разбирам това нещо.

    15:52 02.12.2025

Новини по държави:
