Шефът на НАТО: Надявам се на прекратяване на огъня в Украйна или споразумение за мир преди лятото
  Тема: Украйна

2 Декември, 2025 17:09, обновена 2 Декември, 2025 17:11 617 17

Пътят на Украйна към НАТО е необратим, но знаем, че няма необходимото единодушие в алианса за приемането на страната в организацията, каза Марк Рюте

Шефът на НАТО: Надявам се на прекратяване на огъня в Украйна или споразумение за мир преди лятото - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази днес надежда преговорите за мир в Украйна да постигнат прекратяване на огъня или мирно споразумение преди лятото на следващата година. Трудно е да се предскаже дали усилията на САЩ ще постигнат успех, каза Рюте на пресконференция в навечерието на утрешното заседание на външните министри от НАТО в Брюксел, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че на месец във войната загиват по 20 хиляди руснаци, големи жертви търпи и украинската страна, и това трябва да спре. Да се надяваме да има спорамузение за мир, помагаме с всичко по силите си, добави Рюте. По неговите думи очакванията са войната да свърши така, че Русия никога повече да не напада Украйна.

Пътят на Украйна към НАТО е необратим, но знаем, че няма необходимото единодушие в алианса за приемането на страната в организацията. Затова обсъждаме как Украйна да бъде защитена след като войната приключи, поясни Рюте. Той настоя, че въпросите, свързани с бъдещето на пакта и залегнали в първоначалната чернова на мирното споразумение от последните седмици, ще бъдат решавани от съюзниците отделно.

Приветстваме усилията на САЩ и съм уверен, че накрая мирът ще бъде възстановен, каза Рюте. Той отбеляза, че утре външните министри ще обсъдят променящите се заплахи за сигурността, включително опасностите, създавани от Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Хипотетично

    Отговор
    Мирът се отлага до лятото.

    17:11 02.12.2025

  Сатана Z

    Отговор
    Кривогледият полу идиот шеф на НАТО се нада на пияна жЕна .

    17:12 02.12.2025

  К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    Отговор
    аз се надявам 2рая в мире да вземе Покровск! и да престане да го лапа на САЩ ,да и оправя бакиите ,като наССССССрана республика ,ДЕТО чак и в ,,,,,,,,брикс,,седянката не може да изнася квот се намевреи из блатото

    Коментиран от #6

    17:13 02.12.2025

  Бой по бандеронацистите,

    Отговор
    бой, бой , бой!

    17:14 02.12.2025

  Мими Кучева🐕

    Отговор
    Рюте е прав,макар и да говори с дебелото си черво!🌈🛴🤔🤗🤣🖕

    17:15 02.12.2025

  То най-добре е да се прибереш

    Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    в психиатрията от която избяга и да си подновиш лечението.

    Коментиран от #9

    17:15 02.12.2025

  гост

    Отговор
    Че Украйна губи войната -ГУБИ Я! И за това сега изгряха с мераците за мир! Но тези фантазьори си кроят планове за мир без да питат победителя и как ще накарат победителя да плаща репарации? Или зеления наркоман трябва да не е н Киев за да не загине "геройски" от своите. А брюкселските луди жаби да си чешат езиците и "усвояват" комисионните от сделките с оръжие!

    17:15 02.12.2025

  Край

    Отговор
    ЕЦБ отказа да даде руските активи на Зелето.

    17:16 02.12.2025

  К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    Отговор

    До коментар #6 от "То най-добре е да се прибереш":

    Митрофанова-прибери си вересиите!

    17:18 02.12.2025

  Скандал в Киев:

    Отговор
    В Киев, близо до метростанция Зверинецкая е избухнал скандал, който е предизвикал вълна от възмущение в социалните мрежи. Минувачите са забелязали безпомощен мъж с вързопи багаж и патерици, който стои до парапета. Казваше на хората, че лекарите са го оставили там да чака. Мъжът нямаше пари или телефон със себе си и можеше просто да замръзне на улицата. Историята е била разказана в интернет от Лилит Скраклий жителка на Киев която е била първата която се е заела да помага. "Той каза, че е парализиран и е изхвърлен от болницата. Каза, че е седял дълго време и му е било много студено. Няма приятели и роднини в Киев, няма къде да отиде. Няма телефон. Помолих хората да се обадят в полицията или на бърза помощ " пише Лилит Скраклий. "Лекарите са извели парализирания пациент и са го оставили на 200 метра точно на парапета близо до метрото. Можеше просто да замръзне и да умре там. Убедих линейката да го върне в болницата. А там се оказа, че мъжът е претърпял наскоро инсулт и просто не са намерили в кое отделение да го настанят. За това са го оставили навън на улицата" казва Лилит Скраклий. "Все още съм в шок. Какво се случва в нашата страна? Как хора, които са положили Хипократовата клетва, могат да изхвърлят безпомощен човек на улицата само, за да умре? Защо хората в нашата страна, ако не могат да се издържат сами, просто умират?" пита Лилит Скраклий.

    Коментиран от #14

    17:19 02.12.2025

  Дориана

    Отговор
    Европейските лидери и Зеленски или са много наивни или глупави да се надяват на мир без съгласието и одобрението на Русия. Сто пъти в прав текст им се каза, че няма да бъдат допуснати Натовски войски на територията на Украйна и всички територии завладени от Русия минават под Руско управление те като малки деца се надяват на мир , който няма да се състои. Да си носят последствията и да се готвят за война, която сами предизвикват и провокират.

    17:21 02.12.2025

  Др.Тодор Живков 🇧🇬

    Отговор
    Мир ще има когато БандероЛАЙНИЯ вдигне бял байряк.

    17:22 02.12.2025

  Пердрагон

    Отговор
    Много ми се иска да коментирам двете недоразумения на снимката, ама нямам желание.

    17:26 02.12.2025

  Тео

    Отговор

    До коментар #10 от "Скандал в Киев:":

    И в България е така даже без да има война. Ако имаш неплатени здравни осигуровки те изхвърлят на улицата и не те лекуват.

    Коментиран от #16

    17:26 02.12.2025

  Пропаднал евролиберастин

    Отговор
    Остана ти да се надяваш, като всеки педлерастин.

    17:30 02.12.2025

  Определено

    Отговор

    До коментар #14 от "Тео":

    Това е справедливо за хитрягите, свикнали да им правят изключение, а баламите състрадателно да плащат и за тях.

    17:33 02.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

