Шефът на НАТО: Надявам се на прекратяване на огъня в Украйна или споразумение за мир преди лятото

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази днес надежда преговорите за мир в Украйна да постигнат прекратяване на огъня или мирно споразумение преди лятото на следващата година. Трудно е да се предскаже дали усилията на САЩ ще постигнат успех, каза Рюте на пресконференция в навечерието на утрешното заседание на външните министри от НАТО в Брюксел, цитиран от БТА.
Той отбеляза, че на месец във войната загиват по 20 хиляди руснаци, големи жертви търпи и украинската страна, и това трябва да спре. Да се надяваме да има спорамузение за мир, помагаме с всичко по силите си, добави Рюте. По неговите думи очакванията са войната да свърши така, че Русия никога повече да не напада Украйна.
Пътят на Украйна към НАТО е необратим, но знаем, че няма необходимото единодушие в алианса за приемането на страната в организацията. Затова обсъждаме как Украйна да бъде защитена след като войната приключи, поясни Рюте. Той настоя, че въпросите, свързани с бъдещето на пакта и залегнали в първоначалната чернова на мирното споразумение от последните седмици, ще бъдат решавани от съюзниците отделно.
Приветстваме усилията на САЩ и съм уверен, че накрая мирът ще бъде възстановен, каза Рюте. Той отбеляза, че утре външните министри ще обсъдят променящите се заплахи за сигурността, включително опасностите, създавани от Русия.
1 Хипотетично
17:11 02.12.2025
2 Сатана Z
17:12 02.12.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6
17:13 02.12.2025
4 Бой по бандеронацистите,
17:14 02.12.2025
5 Мими Кучева🐕
17:15 02.12.2025
6 То най-добре е да се прибереш
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":в психиатрията от която избяга и да си подновиш лечението.
Коментиран от #9
17:15 02.12.2025
7 гост
17:15 02.12.2025
8 Край
17:16 02.12.2025
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "То най-добре е да се прибереш":Митрофанова-прибери си вересиите!
17:18 02.12.2025
10 Скандал в Киев:
Коментиран от #14
17:19 02.12.2025
11 Дориана
17:21 02.12.2025
12 Др.Тодор Живков 🇧🇬
17:22 02.12.2025
13 Пердрагон
17:26 02.12.2025
14 Тео
До коментар #10 от "Скандал в Киев:":И в България е така даже без да има война. Ако имаш неплатени здравни осигуровки те изхвърлят на улицата и не те лекуват.
Коментиран от #16
17:26 02.12.2025
15 Пропаднал евролиберастин
17:30 02.12.2025
16 Определено
До коментар #14 от "Тео":Това е справедливо за хитрягите, свикнали да им правят изключение, а баламите състрадателно да плащат и за тях.
17:33 02.12.2025
