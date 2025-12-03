Солиден песимизъм! Справедлив мир в Украйна е малко вероятен

Всяко споразумение за спиране на боевете в Украйна е малко вероятно да изпълни всички условия за справедлив мир. Това заяви президентът на Финландия Александър Стуб, цитиран от "Франс прес".

Европейските страни работят, за да гарантират запазването на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, изтъкна той.

"Но реалността е, че мирът може да бъде добър, лош или някакъв вид компромис", допълни Стуб.

"Реалността е, че и ние, финландците, трябва да се подготвим за момента, в който мирът бъде постигнат, и че всички условия за справедлив мир, за които говорихме толкова много през последните четири години, е малко вероятно да бъдат изпълнени", отбеляза той.

Стуб не уточни какво би означавал един несправедлив мир за Финландия, която споделя 1340-километрова граница с Русия.

Северната страна затвори източната си граница с Русия през декември 2023 г., тъй като напрежението между двете държави се увеличи заради нахлуването на руските сили в Украйна.

Стуб, който е в близки отношения както с президента на САЩ Доналд Тръмп, така и с украинския лидер Володимир Зеленски, заяви, че следващите дни и седмици ще определят дали дипломатическите усилия за прекратяване на войната ще дадат резултати.

Той изрази увереност, че Съединените щати се стремят да се възползват икономически от мира в Украйна.

"Това е реалността. Намираме се в ситуация, в която Съединените щати инвестират и в различни сделки в мирното посредничество, като например минерални резерви в Украйна. И е възможно решението, свързано с регионите, да е свързано по някакъв начин и с търговията", посочи Стуб.

Той беше скептичен дали Русия ще одобри последната версия на плана за прекратяване на боевете, но заяви, че "се движим към някакъв вид прекратяване на огъня и мир".

Стуб отбеляза, че първоначалният 28-точков план на САЩ, разкрит миналия месец, е бил разочароващ за четене.

Отразявайки много от максималистките искания на Москва, първоначалният план предизвика обвинения, че Русия е участвала в изготвянето му - нещо, което Вашингтон отрече.