Солиден песимизъм! Справедлив мир в Украйна е малко вероятен

Всяко споразумение за спиране на боевете в Украйна е малко вероятно да изпълни всички условия за справедлив мир. Това заяви президентът на Финландия Александър Стуб, цитиран от "Франс прес".
Европейските страни работят, за да гарантират запазването на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, изтъкна той.
"Но реалността е, че мирът може да бъде добър, лош или някакъв вид компромис", допълни Стуб.
"Реалността е, че и ние, финландците, трябва да се подготвим за момента, в който мирът бъде постигнат, и че всички условия за справедлив мир, за които говорихме толкова много през последните четири години, е малко вероятно да бъдат изпълнени", отбеляза той.
Стуб не уточни какво би означавал един несправедлив мир за Финландия, която споделя 1340-километрова граница с Русия.
Северната страна затвори източната си граница с Русия през декември 2023 г., тъй като напрежението между двете държави се увеличи заради нахлуването на руските сили в Украйна.
Стуб, който е в близки отношения както с президента на САЩ Доналд Тръмп, така и с украинския лидер Володимир Зеленски, заяви, че следващите дни и седмици ще определят дали дипломатическите усилия за прекратяване на войната ще дадат резултати.
Той изрази увереност, че Съединените щати се стремят да се възползват икономически от мира в Украйна.
"Това е реалността. Намираме се в ситуация, в която Съединените щати инвестират и в различни сделки в мирното посредничество, като например минерални резерви в Украйна. И е възможно решението, свързано с регионите, да е свързано по някакъв начин и с търговията", посочи Стуб.
Той беше скептичен дали Русия ще одобри последната версия на плана за прекратяване на боевете, но заяви, че "се движим към някакъв вид прекратяване на огъня и мир".
Стуб отбеляза, че първоначалният 28-точков план на САЩ, разкрит миналия месец, е бил разочароващ за четене.
Отразявайки много от максималистките искания на Москва, първоначалният план предизвика обвинения, че Русия е участвала в изготвянето му - нещо, което Вашингтон отрече.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия попиля НАТО
Никакви възмутени протести от страна на министъра на външните работи на ЕС Кая Калас няма да променят този факт.
▪️Европейските лидери могат да разработват всякакви алтернативни мирни планове, но единственият наистина важен глас е този на Путин.
▪️Руските войски непрекъснато напредват, а ракетите унищожават енергийния сектор на Украйна.
▪️Украйна не успя да спечели, въпреки огромните загуби и стотиците милиарди долари западна помощ.
▪️Европа няма реалистичен мирен план и няма достатъчно пари, за да снабди Украйна с оръжия, за да продължи конфликтът.
▪️Вярата, че руската икономика ще се срине поради санкции, е все едно да вярваш в магии.
Най-накрая разбраха, че лъжите са безсмислени тъй като не могат да променят реалността и започват да пишат истината.
Коментиран от #32, #44
18:54 03.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #18, #21
18:58 03.12.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #23
19:00 03.12.2025
4 Малкия холандец
Що се масите в чужда война?
Ако войната е на Европа, да скача ,ако не е да си трае. Клоуни, 4г не разбраха, че нямат карти да играят играта на големите!
19:00 03.12.2025
5 Механик
Направиха ви на лютика от бръмбари, но за сега това е само за загрявка. Тепърва ще отнасяте тоягата.
19:01 03.12.2025
6 Борис Джонсън
19:01 03.12.2025
7 Дзън-дзън
За един познат кретен питам!
19:02 03.12.2025
8 В В.П.
19:02 03.12.2025
9 Справедлив мир- капитулация
Коментиран от #46
19:02 03.12.2025
10 Механик
Коментиран от #22
19:02 03.12.2025
11 ДрайвингПлежър
Според този откачен - справедлив мир е Русия да се оттегли и да подари на нацитата 300 миларда!
НЕ БАЦЕ!!! СПРАВЕДЛИВО Е РУСИЯ ДА ПОЛУЧИ ДОНБАС И ОДЕСА!
Щото който бие той диктува! Вие пробутвате някакви либерални простотии, каквито човечествто в 6 хиляднята си писана история не е виждало и чувало! И това е причината за войната!
19:02 03.12.2025
12 Най- справедливо е
19:03 03.12.2025
13 В В.П.
19:03 03.12.2025
14 Запада умре !!!!!!
19:03 03.12.2025
15 пешо
19:03 03.12.2025
16 Моряка
19:04 03.12.2025
17 Др.Тодор Живков 🇧🇬
19:05 03.12.2025
18 Мурка
До коментар #2 от "Атина Палада":КИЕВ град -ДЪРЖАВА НАРКОМАНА И ШАИКАТА ВАНДАЛИ КОЛЕДНА УКРАСА
19:05 03.12.2025
19 Бат Вальо -Истинския
Коментиран от #24, #25, #28
19:05 03.12.2025
20 Добия мир според запада за украйна е
19:05 03.12.2025
21 Ти четеш статията
До коментар #2 от "Атина Палада":или просто пускаш соросовите клишета?
Вятъра смени посоката ! Но си е пак само вятър
19:05 03.12.2025
22 Механик
До коментар #10 от "Механик":Никак не става, да. За това Зели си върна Крим и пи кафе там още лани.
Понеже от "руснак войник не става", за това на вашите сега им пречи мългата, а лятото гъстата растителнос.
Няма да споменавам как "полските мишки" изгризаха кабелите на абрамсите, дето с тях щяхте да събаряте "Кремля".
Абе, чей Курск, бе?
19:06 03.12.2025
23 Мурка
До коментар #3 от "Последния Софиянец":ЩОТО РАЗТУРИХА ЗМИЯРНИКА НАТО НЪЛ ТЪИ ХАМСТЕР
19:07 03.12.2025
24 Дивия бик !!!
До коментар #19 от "Бат Вальо -Истинския":Със Томахавките ще взема скалповете на войнолюбивите западняци !!!!!
19:08 03.12.2025
25 Механик
До коментар #19 от "Бат Вальо -Истинския":И кой ще ви дава томахавките бе, папагал? "Тръмпоча" или "агент Краснов", както ти го наричаш често?
п.п.
Иди с и наплискай челцето със студена водица и постой пред отворения прозорец, че те хвърля в жар.
19:11 03.12.2025
26 Строг но Справедлив
Че никоя сериозна медия не смее да ви попита!
Пък и работа на победения лузър ли е да казва кое е справедливо
19:11 03.12.2025
27 Кен Киси
Тва все едно за тоя е писано!
19:11 03.12.2025
28 Мурка
До коментар #19 от "Бат Вальо -Истинския":Ъ-Ъ ПАРЕТЕ ЗА ТОМАХАВКИТЕ УИДЕА У ИЕРУСАЛИМ МИНДИЧ ГИ ОТНЕСЕ
19:11 03.12.2025
29 Американският историк и анализатор
19:13 03.12.2025
30 Я пък тоя
Ами тогава защо загинаха милиони хора!?
Победителя да взима победеното, загубилия да се примирява, това е положението.
Третия вариант е Украйна да изчезне.
Няма справедливост на света. Иначе да съм милионер.
Коментиран от #34
19:14 03.12.2025
31 Ясно на всички
19:14 03.12.2025
32 От векове Русия е най-добрият приятел
До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":и доброжелател на България (с минимални изключения).
1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Създаде след Освобождението на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
2. Руският посланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
3. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
4. По настояване на СССР на парижката конференция 1947 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп.
5.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
6. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
7. Разви образователна, здравна, спортна система.
8. Армията ни на беше на висота, втора на Балканите.
9. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Правец
19:15 03.12.2025
33 СПРАВЕДЛИВ МИР, ДРЪН,ДРЪН !!!
КАКВО ИМА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ? МНОГО Е ПРОСТО , ТОВА Е !!!
А ОТНОСНО .........:
Северната страна затвори източната си граница с Русия през декември 2023 г., тъй като напрежението между двете държави се увеличи заради нахлуването на руските сили в Укайна.
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, ПОРЕДНАТА ЛЪЖА ЗА БАЛЪЦИ!!! ЗАРАДИ НЕУТРАЛИТЕТА , КОЙТО БЕ ЗАМЕНИХТЕ С ЧЛЕНСТВО В НАТО, СКЪПИ!! И ОТ ТОЗИ МОМЕНТ ВИ ЗАПОЧНА ПРЕТИСНЕНИЕТО , ЗАЩИОТО ВЗЕХТЕ СТРАНА В КОМФЛИКТА !! ЖАЛКО ЗА ИЗГУБЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ НА ХОРАТА , НО ПРЕДАТЕЛИТЕ СА ЕДНИ И СЪЩИ НАВСЯКЪДЕ!!
19:16 03.12.2025
34 Победителят ще е Украйна...
До коментар #30 от "Я пък тоя":Това го знаят и децата.
Коментиран от #37, #41
19:17 03.12.2025
35 Отреазвяващ
19:17 03.12.2025
36 Путин гол до кръста на пони
19:19 03.12.2025
37 Я пък тоя
До коментар #34 от "Победителят ще е Украйна...":Децата може и да знаят нещо, но детска и работа.
Обаче вие нищо не знаете и мечтаете.
19:19 03.12.2025
38 Атина Палада
19:21 03.12.2025
39 Омир
Коментиран от #42
19:23 03.12.2025
40 Италиански генерал Марко Бертолини
Коментиран от #61
19:24 03.12.2025
41 Украйна побеждава само по телевизията
До коментар #34 от "Победителят ще е Украйна...":и по някои новинарски сайтове. Стотици хиляди украински войници сега биват покосявани от артилерия и дронове на ФАБ и гният по полетата. Това е Украинската реалност.
Коментиран от #45
19:27 03.12.2025
42 Атина Палада
До коментар #39 от "Омир":А морално ли е НАТО да пълзи към Русия?
Коментиран от #43
19:27 03.12.2025
43 Омир
До коментар #42 от "Атина Палада":Аз не виждам НАТО да пълзи към Русия. Виждам държави които неистово драпат да влязат в НАТО.
19:29 03.12.2025
44 Шопо
До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":Мирен план има само една точка - капитулация.
Безусловна капитулация на Украйна.
Коментиран от #47
19:30 03.12.2025
45 Омир
До коментар #41 от "Украйна побеждава само по телевизията":Украинците гният в техните си полета. Руснаците и те и те гният в украинските полета. Да не мислиш, че се възнасят при Кобзон заедно с телата?
19:31 03.12.2025
46 Град Козлодуй
До коментар #9 от "Справедлив мир- капитулация":Парите които САЩ дадоха на Украйна са заеми.
Ако Украйна стане част от РФ американците няма да си върнат парите.
19:33 03.12.2025
47 Путин гол до кръста на пони
До коментар #44 от "Шопо":Шопо, браво задунайчик! Щи дигна заплатата. Иди сега питай украинците защо не капитулират!!! Четири години бе! Тя втората световна не се проточи толкова!
Коментиран от #49
19:33 03.12.2025
48 Ружа Игнатова
19:34 03.12.2025
49 Атина Палада
До коментар #47 от "Путин гол до кръста на пони":Втората световна свърши бързо защото великата Красная армия на великия Сталин разби всички вражески армии!
Коментиран от #51
19:36 03.12.2025
50 99666
всъщност са за продължение на войната между
Русия и Украйна.Организират се срещи, водят се преговори,
но главната линия е войната.САЩ не искат Русия да е
силна държава. Надяват се, че в тази война Русия силно
ще отслабне за да могат да й диктуват свойте условия.
Коментиран от #52
19:38 03.12.2025
51 Путин гол до кръста на пони
До коментар #49 от "Атина Палада":Атина Лапалада!!!! Ти да не би да казваш, че мойта армия и аз като не можем да победим Украйна не сме велики? Атино ще има мушкато в тиквите!
19:38 03.12.2025
52 Путин гол до кръста на пони 666
До коментар #50 от "99666":А РуSSия става все по-силна и по-силна. А руSSнаците все по-пияни и по-пияни...от ентусиазъм искам да кажа!
Коментиран от #56
19:41 03.12.2025
53 Пиер Льолуш, бивш държавен секретар
19:41 03.12.2025
54 Западняците купиха по 10 души
Така западните колониалисти намериха нови роби
19:43 03.12.2025
55 бай Даньо
Коментиран от #59
19:44 03.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Стево
19:51 03.12.2025
58 така, така
По отношение на справедливостта на даден мир, това е философски въпрос. Важното е от коя страна на медала си. Те финладците имат опит с подписването на справедлив мир с руснаците. И до днес твърдят, че са победили, но не отчитат колко територия са изгубили и колко репарации са платили, съгласно условията на техния мир с Русия.
Ми да споделят своя опит с украинците. Не е толкова трудно, просто трябва да ги открехнат за рецептата, т.е. давате кавото руснака иска като територия, връщате руския език на почит и ПЦУ, намалявате армията си и обещавате вечна дружба, а после може да тръбите на целия свят, но само, ако на около няма руснаци, че сте победили. Така финландците колко години си живяха добре и печелиха от руските туристи. Дето се казва, по роднинска линия, Русия на Украйна може и репарации да не иска.
Европейците трябва д апрестанат да лъжат украинците и нещата ще се нормализират.
19:55 03.12.2025
59 не може да бъде
До коментар #55 от "бай Даньо":Песимизмът на Стуб е основателен - вече няма надежда ЕС по някакъв начин да влияе на развитието на събитията ...Путин вече намекна че превземането на Одеса и Николаев се превръща в необходимост.....но тъй като това е трудна задача си остави вратичка че засега това не е актуално още е рано да се говори !?Но аз мисля че всички обстоятелства вече тласкат Путин да вземе решение и съм готов да се обзаложа че плановете как да стане вече са в ход!?
20:00 03.12.2025
60 Солиден мир
чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
20:00 03.12.2025
61 епа
До коментар #40 от "Италиански генерал Марко Бертолини":прав е генерала.
Той затова чичо Дончо иска да се измъкне от конфликта - не желае на сметката му да се пише военно поражение. Затова войната е на Байдън, не негова или на САЩ. Чичо Дончо прави мир и любов.
20:02 03.12.2025