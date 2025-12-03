Новини
Солиден песимизъм! Справедлив мир в Украйна е малко вероятен
  Тема: Украйна

Солиден песимизъм! Справедлив мир в Украйна е малко вероятен

3 Декември, 2025 18:53

Александър Стуб отбеляза, че първоначалният 28-точков план на САЩ, разкрит миналия месец, е бил разочароващ за четене

Солиден песимизъм! Справедлив мир в Украйна е малко вероятен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Всяко споразумение за спиране на боевете в Украйна е малко вероятно да изпълни всички условия за справедлив мир. Това заяви президентът на Финландия Александър Стуб, цитиран от "Франс прес".

Европейските страни работят, за да гарантират запазването на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, изтъкна той.

"Но реалността е, че мирът може да бъде добър, лош или някакъв вид компромис", допълни Стуб.

"Реалността е, че и ние, финландците, трябва да се подготвим за момента, в който мирът бъде постигнат, и че всички условия за справедлив мир, за които говорихме толкова много през последните четири години, е малко вероятно да бъдат изпълнени", отбеляза той.

Стуб не уточни какво би означавал един несправедлив мир за Финландия, която споделя 1340-километрова граница с Русия.

Северната страна затвори източната си граница с Русия през декември 2023 г., тъй като напрежението между двете държави се увеличи заради нахлуването на руските сили в Украйна.

Стуб, който е в близки отношения както с президента на САЩ Доналд Тръмп, така и с украинския лидер Володимир Зеленски, заяви, че следващите дни и седмици ще определят дали дипломатическите усилия за прекратяване на войната ще дадат резултати.

Той изрази увереност, че Съединените щати се стремят да се възползват икономически от мира в Украйна.

"Това е реалността. Намираме се в ситуация, в която Съединените щати инвестират и в различни сделки в мирното посредничество, като например минерални резерви в Украйна. И е възможно решението, свързано с регионите, да е свързано по някакъв начин и с търговията", посочи Стуб.

Той беше скептичен дали Русия ще одобри последната версия на плана за прекратяване на боевете, но заяви, че "се движим към някакъв вид прекратяване на огъня и мир".

Стуб отбеляза, че първоначалният 28-точков план на САЩ, разкрит миналия месец, е бил разочароващ за четене.

Отразявайки много от максималистките искания на Москва, първоначалният план предизвика обвинения, че Русия е участвала в изготвянето му - нещо, което Вашингтон отрече.


Финландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия попиля НАТО

    37 4 Отговор
    Русия побеждава и ще диктува условията на мира, според опустошителна статия в The Telegraph

    Никакви възмутени протести от страна на министъра на външните работи на ЕС Кая Калас няма да променят този факт.
    ▪️Европейските лидери могат да разработват всякакви алтернативни мирни планове, но единственият наистина важен глас е този на Путин.
    ▪️Руските войски непрекъснато напредват, а ракетите унищожават енергийния сектор на Украйна.
    ▪️Украйна не успя да спечели, въпреки огромните загуби и стотиците милиарди долари западна помощ.
    ▪️Европа няма реалистичен мирен план и няма достатъчно пари, за да снабди Украйна с оръжия, за да продължи конфликтът.
    ▪️Вярата, че руската икономика ще се срине поради санкции, е все едно да вярваш в магии.

    Най-накрая разбраха, че лъжите са безсмислени тъй като не могат да променят реалността и започват да пишат истината.

    Коментиран от #32, #44

    18:54 03.12.2025

  • 2 Атина Палада

    2 24 Отговор
    Русия ще бъде преформатирана

    Коментиран от #18, #21

    18:58 03.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 27 Отговор
    братушките излязаха големи некадърници

    Коментиран от #23

    19:00 03.12.2025

  • 4 Малкия холандец

    35 0 Отговор
    Цирк Европа
    Що се масите в чужда война?
    Ако войната е на Европа, да скача ,ако не е да си трае. Клоуни, 4г не разбраха, че нямат карти да играят играта на големите!

    19:00 03.12.2025

  • 5 Механик

    29 1 Отговор
    Справедливия мир ще е когато руснаците ви доразмажат.
    Направиха ви на лютика от бръмбари, но за сега това е само за загрявка. Тепърва ще отнасяте тоягата.

    19:01 03.12.2025

  • 6 Борис Джонсън

    26 1 Отговор
    Да стоят без ток и газ да им дойде акъла.

    19:01 03.12.2025

  • 7 Дзън-дзън

    25 0 Отговор
    Какво е "справедлив мир"?
    За един познат кретен питам!

    19:02 03.12.2025

  • 8 В В.П.

    27 1 Отговор
    Всеки се изокква по темата .Обаче реалността е друга .РФ ще вземе всичките руски територии..Защото така е справедливо..Колкото по рано се предадат ,толкова по малко хора ще умрат ..

    19:02 03.12.2025

  • 9 Справедлив мир- капитулация

    28 2 Отговор
    и в състава на Русия.

    Коментиран от #46

    19:02 03.12.2025

  • 10 Механик

    2 25 Отговор
    Целият свят видя,че от руснака войник не става

    Коментиран от #22

    19:02 03.12.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    28 1 Отговор
    Поредния ненормалник - между другото и поредния европейски "лидер" дето неговите си хора искат да го тричат щото яко са го закъсали откакто скъсаха връзки с Русия

    Според този откачен - справедлив мир е Русия да се оттегли и да подари на нацитата 300 миларда!

    НЕ БАЦЕ!!! СПРАВЕДЛИВО Е РУСИЯ ДА ПОЛУЧИ ДОНБАС И ОДЕСА!
    Щото който бие той диктува! Вие пробутвате някакви либерални простотии, каквито човечествто в 6 хиляднята си писана история не е виждало и чувало! И това е причината за войната!

    19:02 03.12.2025

  • 12 Най- справедливо е

    19 0 Отговор
    да им напукат канчетата.

    19:03 03.12.2025

  • 13 В В.П.

    21 0 Отговор
    Колкото по ритат хахлята повече им влиза ..Закон от физиката .

    19:03 03.12.2025

  • 14 Запада умре !!!!!!

    24 0 Отговор
    Да живее ИЗТОКА !!!!!!!

    19:03 03.12.2025

  • 15 пешо

    2 15 Отговор
    важното е,че копейките пак ще се хванат за средния.....

    19:03 03.12.2025

  • 16 Моряка

    1 15 Отговор
    за 3 години-2 села

    19:04 03.12.2025

  • 17 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    18 0 Отговор
    След "москаляку на гиляку" урките да не очакват нищо добро.

    19:05 03.12.2025

  • 18 Мурка

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    КИЕВ град -ДЪРЖАВА НАРКОМАНА И ШАИКАТА ВАНДАЛИ КОЛЕДНА УКРАСА

    19:05 03.12.2025

  • 19 Бат Вальо -Истинския

    2 17 Отговор
    Томахавките идват-ватата реве

    Коментиран от #24, #25, #28

    19:05 03.12.2025

  • 20 Добия мир според запада за украйна е

    19 2 Отговор
    Русия да капитулира !!!!!!!! Ха ха ха ха !!!!!!!

    19:05 03.12.2025

  • 21 Ти четеш статията

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    или просто пускаш соросовите клишета?
    Вятъра смени посоката ! Но си е пак само вятър

    19:05 03.12.2025

  • 22 Механик

    19 2 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Никак не става, да. За това Зели си върна Крим и пи кафе там още лани.
    Понеже от "руснак войник не става", за това на вашите сега им пречи мългата, а лятото гъстата растителнос.
    Няма да споменавам как "полските мишки" изгризаха кабелите на абрамсите, дето с тях щяхте да събаряте "Кремля".
    Абе, чей Курск, бе?

    19:06 03.12.2025

  • 23 Мурка

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ЩОТО РАЗТУРИХА ЗМИЯРНИКА НАТО НЪЛ ТЪИ ХАМСТЕР

    19:07 03.12.2025

  • 24 Дивия бик !!!

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "Бат Вальо -Истинския":

    Със Томахавките ще взема скалповете на войнолюбивите западняци !!!!!

    19:08 03.12.2025

  • 25 Механик

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бат Вальо -Истинския":

    И кой ще ви дава томахавките бе, папагал? "Тръмпоча" или "агент Краснов", както ти го наричаш често?
    п.п.
    Иди с и наплискай челцето със студена водица и постой пред отворения прозорец, че те хвърля в жар.

    19:11 03.12.2025

  • 26 Строг но Справедлив

    12 0 Отговор
    Ама хайде изплюйте, ко и туй "справедлив мир" та да се посмеем!
    Че никоя сериозна медия не смее да ви попита!

    Пък и работа на победения лузър ли е да казва кое е справедливо

    19:11 03.12.2025

  • 27 Кен Киси

    9 0 Отговор
    “Хардинг седеше на плажа до едрогърдестата си жена с нелепо изражение, сякаш токущо някой мъжага му е ритнал пясък в лицето”
    Тва все едно за тоя е писано!

    19:11 03.12.2025

  • 28 Мурка

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бат Вальо -Истинския":

    Ъ-Ъ ПАРЕТЕ ЗА ТОМАХАВКИТЕ УИДЕА У ИЕРУСАЛИМ МИНДИЧ ГИ ОТНЕСЕ

    19:11 03.12.2025

  • 29 Американският историк и анализатор

    4 4 Отговор
    Стивън Вертхайм. Скорошният 28-точков план на администрацията на Тръмп, наречен "капитулация" пред Москва в Конгреса и сред наблюдателите, всъщност предлага на Киев значим стратегически резултат.Първо, условията не предвиждат значителни ограничения за украинската армия в мирно време, въпреки че Русия се опитва да наложи драконовски ограничения от 2022 г. Единственото изискване - ограничение до 600 000 души - вероятно надвишава броя на редовната армия, който Украйна вече би поддържала в мирно време, тя беше 200 000 преди конфликта. Второ, Украйна ще получи значителни гаранции за сигурност от Съединените щати и Европа - най-силните в историята, дори ако не отговарят на член 5 на НАТО. Вертхайм си спомня: Путин започна инвазията, за да прекъсне прозападния курс на Украйна. Когато боевете спрат, Украйна ще бъде по-силна военно, по-враждебна към Русия и по-добре защитена от всякога.Въпреки това, влиятелни гласове във Вашингтон, както републиканци, така и демократи, вече наричат такъв резултат неморален. Сенатори като Мич Макконъл или Джийн Шахийн се противопоставят на "най-малко лошия компромис". Авторът на статията остро критикува тази позиция. "Лесно е да изискваш перфектни резултати, когато си на хиляди километри и си на дивана в хола не плащаш цената ти друг пролива кръвта си и плаща с ней" отбелязва Вертхайм.

    19:13 03.12.2025

  • 30 Я пък тоя

    16 10 Отговор
    Какво означава "справедлив мир" границите от 1991 година ли.
    Ами тогава защо загинаха милиони хора!?
    Победителя да взима победеното, загубилия да се примирява, това е положението.
    Третия вариант е Украйна да изчезне.
    Няма справедливост на света. Иначе да съм милионер.

    Коментиран от #34

    19:14 03.12.2025

  • 31 Ясно на всички

    5 13 Отговор
    Никакъв мир няма да има, ако Русия не претърпи поражение.

    19:14 03.12.2025

  • 32 От векове Русия е най-добрият приятел

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":

    и доброжелател на България (с минимални изключения).
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Създаде след Освобождението на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    2. Руският посланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    3. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
    4. По настояване на СССР на парижката конференция 1947 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп.
    5.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
    6. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
    7. Разви образователна, здравна, спортна система.
    8. Армията ни на беше на висота, втора на Балканите.
    9. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Правец

    19:15 03.12.2025

  • 33 СПРАВЕДЛИВ МИР, ДРЪН,ДРЪН !!!

    13 3 Отговор
    НЯМА ТАКОВА ПОНЯТИЕ "СПРАВЕДЛИВ " МИР !!!!! ИМА ПОБЕДЕНИ И ПОБЕДИТЕЛИ , И Е ОТ ВЕКОВЕ ИЗВЕСТНО ,ЧЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА СПОРЕД НРГОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И НИКОЙ ДРУГ!
    КАКВО ИМА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ? МНОГО Е ПРОСТО , ТОВА Е !!!
    А ОТНОСНО .........:
    Северната страна затвори източната си граница с Русия през декември 2023 г., тъй като напрежението между двете държави се увеличи заради нахлуването на руските сили в Укайна.
    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, ПОРЕДНАТА ЛЪЖА ЗА БАЛЪЦИ!!! ЗАРАДИ НЕУТРАЛИТЕТА , КОЙТО БЕ ЗАМЕНИХТЕ С ЧЛЕНСТВО В НАТО, СКЪПИ!! И ОТ ТОЗИ МОМЕНТ ВИ ЗАПОЧНА ПРЕТИСНЕНИЕТО , ЗАЩИОТО ВЗЕХТЕ СТРАНА В КОМФЛИКТА !! ЖАЛКО ЗА ИЗГУБЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ НА ХОРАТА , НО ПРЕДАТЕЛИТЕ СА ЕДНИ И СЪЩИ НАВСЯКЪДЕ!!

    19:16 03.12.2025

  • 34 Победителят ще е Украйна...

    8 13 Отговор

    До коментар #30 от "Я пък тоя":

    Това го знаят и децата.

    Коментиран от #37, #41

    19:17 03.12.2025

  • 35 Отреазвяващ

    2 0 Отговор
    Песимистични статии не чета,тук сме само оптимисти .

    19:17 03.12.2025

  • 36 Путин гол до кръста на пони

    3 9 Отговор
    Как да има примирие като украинците стрелят по нас?

    19:19 03.12.2025

  • 37 Я пък тоя

    10 1 Отговор

    До коментар #34 от "Победителят ще е Украйна...":

    Децата може и да знаят нещо, но детска и работа.
    Обаче вие нищо не знаете и мечтаете.

    19:19 03.12.2025

  • 38 Атина Палада

    2 6 Отговор
    Да вземем теритирии от Украйна със сила не било морално! А морално ли е те да не се предават?

    19:21 03.12.2025

  • 39 Омир

    1 3 Отговор
    Атино! Да ти разкажа ли какво каза Леонид на Ксеркс, когато той дойде да иска да му предадат Спарта?

    Коментиран от #42

    19:23 03.12.2025

  • 40 Италиански генерал Марко Бертолини

    14 1 Отговор
    е казал, че НАТО е на ръба на стратегическото поражение, а Украйна няма шанс да оцелее в конфликта срещу Русия, въпреки помощта на Запада. Това мнение изразява италианският генерал Марко Бертолини. "Виждаме, че в този случай краят на конфликта ще означава поражение за НАТО и целия Запад като цяло, като се има предвид колко много е инвестирано в този конфликт. Изглежда, че сега НАТО е заплашена да загуби репутацията си и да загуби на "бойното поле", е казал той пред LAntidiplomatico.

    Коментиран от #61

    19:24 03.12.2025

  • 41 Украйна побеждава само по телевизията

    14 1 Отговор

    До коментар #34 от "Победителят ще е Украйна...":

    и по някои новинарски сайтове. Стотици хиляди украински войници сега биват покосявани от артилерия и дронове на ФАБ и гният по полетата. Това е Украинската реалност.

    Коментиран от #45

    19:27 03.12.2025

  • 42 Атина Палада

    11 1 Отговор

    До коментар #39 от "Омир":

    А морално ли е НАТО да пълзи към Русия?

    Коментиран от #43

    19:27 03.12.2025

  • 43 Омир

    1 12 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Аз не виждам НАТО да пълзи към Русия. Виждам държави които неистово драпат да влязат в НАТО.

    19:29 03.12.2025

  • 44 Шопо

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":

    Мирен план има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    Коментиран от #47

    19:30 03.12.2025

  • 45 Омир

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Украйна побеждава само по телевизията":

    Украинците гният в техните си полета. Руснаците и те и те гният в украинските полета. Да не мислиш, че се възнасят при Кобзон заедно с телата?

    19:31 03.12.2025

  • 46 Град Козлодуй

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Справедлив мир- капитулация":

    Парите които САЩ дадоха на Украйна са заеми.
    Ако Украйна стане част от РФ американците няма да си върнат парите.

    19:33 03.12.2025

  • 47 Путин гол до кръста на пони

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Шопо":

    Шопо, браво задунайчик! Щи дигна заплатата. Иди сега питай украинците защо не капитулират!!! Четири години бе! Тя втората световна не се проточи толкова!

    Коментиран от #49

    19:33 03.12.2025

  • 48 Ружа Игнатова

    3 1 Отговор
    Европа и САЩ дадоха на една русенска циганка няколко милиарда. Защо да не дадат и на украинските циганя?

    19:34 03.12.2025

  • 49 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Путин гол до кръста на пони":

    Втората световна свърши бързо защото великата Красная армия на великия Сталин разби всички вражески армии!

    Коментиран от #51

    19:36 03.12.2025

  • 50 99666

    4 1 Отговор
    Лицемерието на САЩ е безгранично, тъй като те
    всъщност са за продължение на войната между
    Русия и Украйна.Организират се срещи, водят се преговори,
    но главната линия е войната.САЩ не искат Русия да е
    силна държава. Надяват се, че в тази война Русия силно
    ще отслабне за да могат да й диктуват свойте условия.

    Коментиран от #52

    19:38 03.12.2025

  • 51 Путин гол до кръста на пони

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Атина Лапалада!!!! Ти да не би да казваш, че мойта армия и аз като не можем да победим Украйна не сме велики? Атино ще има мушкато в тиквите!

    19:38 03.12.2025

  • 52 Путин гол до кръста на пони 666

    0 5 Отговор

    До коментар #50 от "99666":

    А РуSSия става все по-силна и по-силна. А руSSнаците все по-пияни и по-пияни...от ентусиазъм искам да кажа!

    Коментиран от #56

    19:41 03.12.2025

  • 53 Пиер Льолуш, бивш държавен секретар

    7 0 Отговор
    на Франция по европейските въпроси и бивш председател на Парламентарната асамблея на НАТО, в интервю за "Фигаро": "Истината е, че от месеци отричаме предизвестеното поражение на Украйна, защото това поражение е станало и наше. И продължаваме да се заблуждаваме, поддържайки илюзията, че ще спечелим тази война или че ако не я спечелим, ще трябва да се бием срещу Русия в Естония или Полша след пет години! Украйна обаче няма да спечели и ние ще загубим заедно с нея, без дори да сме в позицията на посредник с Русия. Ще трябва обаче да живеем с тази страна, след като войната приключи, защото Русия няма да изчезне. Европа и по-специално Франция ще трябва да възобнови диалога и да помисли за общата сигурност на континента. Това е залогът, върху който трябва да работим днес, вместо да преживяваме отново 1938 г.. Ние не сме в такава ситуация...."

    19:41 03.12.2025

  • 54 Западняците купиха по 10 души

    7 0 Отговор
    от Източноевропейските страни които без референдуми казаха....Нашите народи искат да влязат в НАТО
    Така западните колониалисти намериха нови роби

    19:43 03.12.2025

  • 55 бай Даньо

    8 0 Отговор
    Ох, омръзна ми от тая война, да ме събуди някой когато руснаците си вземат Одеса...

    Коментиран от #59

    19:44 03.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Стево

    4 0 Отговор
    Силно се надявам Украйна да бъде премахната от картата!

    19:51 03.12.2025

  • 58 така, така

    0 0 Отговор
    Горкият Стуб, ако първоначалният 28-точков план на САЩ му е бил разочароващ за четене, то не ми се мисли как ще гледа на актуализирания такъв след разговорите с Путин.
    По отношение на справедливостта на даден мир, това е философски въпрос. Важното е от коя страна на медала си. Те финладците имат опит с подписването на справедлив мир с руснаците. И до днес твърдят, че са победили, но не отчитат колко територия са изгубили и колко репарации са платили, съгласно условията на техния мир с Русия.
    Ми да споделят своя опит с украинците. Не е толкова трудно, просто трябва да ги открехнат за рецептата, т.е. давате кавото руснака иска като територия, връщате руския език на почит и ПЦУ, намалявате армията си и обещавате вечна дружба, а после може да тръбите на целия свят, но само, ако на около няма руснаци, че сте победили. Така финландците колко години си живяха добре и печелиха от руските туристи. Дето се казва, по роднинска линия, Русия на Украйна може и репарации да не иска.
    Европейците трябва д апрестанат да лъжат украинците и нещата ще се нормализират.

    19:55 03.12.2025

  • 59 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "бай Даньо":

    Песимизмът на Стуб е основателен - вече няма надежда ЕС по някакъв начин да влияе на развитието на събитията ...Путин вече намекна че превземането на Одеса и Николаев се превръща в необходимост.....но тъй като това е трудна задача си остави вратичка че засега това не е актуално още е рано да се говори !?Но аз мисля че всички обстоятелства вече тласкат Путин да вземе решение и съм готов да се обзаложа че плановете как да стане вече са в ход!?

    20:00 03.12.2025

  • 60 Солиден мир

    1 0 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.

    20:00 03.12.2025

  • 61 епа

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Италиански генерал Марко Бертолини":

    прав е генерала.
    Той затова чичо Дончо иска да се измъкне от конфликта - не желае на сметката му да се пише военно поражение. Затова войната е на Байдън, не негова или на САЩ. Чичо Дончо прави мир и любов.

    20:02 03.12.2025

