В ремонт! Доналд Тръмп назначи нов архитект за изграждането на мащабната бална зала в Белия дом

5 Декември, 2025 16:18 547 8

В края на юли американският президент обяви идеята си за изграждане на зала в Белия дом, която да побира до 1000 души и да се използва за различни приеми в чест на чуждестранни високопоставени лица

В ремонт! Доналд Тръмп назначи нов архитект за изграждането на мащабната бална зала в Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нае нов архитект за реализирането на амбициозния си проект за бална зала в Белия дом, съобщи Франс прес. Според медийни публикации Тръмп е предприел този ход след разногласия с предишния си главен архитект за размера на залата, пише БТА.

В края на юли американският президент обяви идеята си за изграждане на бална зала в Белия дом, която да побира до 1000 души и да се използва за различни приеми в чест на чуждестранни високопоставени лица, както и за благотворителни вечери.

Новият архитект, назначен от Тръмп, е Шалом Баранес. Той ще се присъедини към екипа от експерти, натоварени с реализирането на визията на президента на САЩ, се казва в изявление на говорителя на Белгия дом Дейвид Ингъл. Предишният главен архитект - Джеймс МакКрири, ще продължи да изпълнява "важна консултативна роля", се посочва още в изявлението.

Предвиденият бюджет за изграждането на мащабната зала, финансиран от частни дарения, вече достигна 300 милиона долара. В списъка с дарители личат технологичните гиганти "Амазон", "Епъл", "Гугъл" и "Мета", както и отбранителната компания "Локхийд Мартин". Сред индивидуалните дарители са семейството на министъра на търговията Хауърд Лутник. Президентът Тръмп заяви, че самият той също е участвал във финансирането.

Въпреки уверенията си, че няма да се налагат промени в структурата на Белия дом, Тръмп разруши цялото му източно крило, в което се намираха офисите на първата дама. Снимките на разрушената сграда предизвикаха остри критики от страна на Демократическата партия. Демократите оцениха проекта на Тръмп като "разхищение" на средства и "мания за величие" на фона на високата инфлация, която удари американците, припомня АФП.

Вестник "Вашингтон пост" съобщи, че Доналд Тръмп и архитектът Джеймс МакКрири са имали разногласия относно размера на сградата. Архитектът считал, че ако залата бъде изградена, както иска Тръмп, тя би била непропорционална. Двамата обаче останали в добри отношения, а решаващият фактор за назначението на нов архитект било желанието на президента да наеме архитектурно бюро с по-голям опит в мащабни строителни проекти.


