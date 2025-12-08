Износът отбеляза бум! Търговският излишък на Китай за първи път надхвърли 1 трилион долара

Търговският излишък на Китай надхвърли 1 трилион долара тази година за първи път, съобщава "Файненшъл таймс".

Износът отбеляза бум въпреки търговската война на президента на САЩ Доналд Тръмп.

През първите 11 месеца на тази година търговският излишък на Китай в доларово изражение е бил 1,076 трилиона долара, според данни, публикувани в понеделник от митническата администрация на страната, които обхващат стоки, но не и услуги.

Търговският излишък на Китай за цялата 2024 г. беше малко под 1 трилион долара.

Рекордният излишък идва след деескалацията на търговското напрежение между Вашингтон и Пекин, които се споразумяха за едногодишно примирие през октомври. Голямата разлика между износа и вноса на Китай предизвика критики от търговските му партньори, като френският президент Еманюел Макрон посочи "непоносими" дисбаланси по време на посещение в страната миналата седмица.

Днешните данни показват, че износът е нараснал с 5,9% през ноември спрямо година по-рано, след като неочаквано е спаднал през октомври. Вносът е нараснал с 1,9% през ноември, което е довело до излишък от 112 милиарда долара за месеца.

Износът на Китай за САЩ се е сринал рязко през последните месеци и е спаднал с 29% миналия месец на годишна база. Доставките до други региони, особено Югоизточна Азия, обаче са нараснали бързо. Икономистите смятат, че някои от тези доставки до Югоизточна Азия, които са добавили 8% миналия месец, по-късно се претоварват в САЩ.

"Мисля, че същината на въпроса е, че САЩ не са ограничили претоварването на стоки през трети страни", заяви Карлос Казанова, старши икономист за Азия в UBP. Той посочи, че търсенето в САЩ е било "стабилно" и добави: "Тъй като не се наблюдава спад в търсенето в САЩ, регионът продължава да наблюдава скок в износа и Китай косвено се възползва от това".

Пекин разчиташе в голяма степен на износа, за да стимулира икономическата активност на фона на слабото вътрешно търсене и забавянето на пазара на недвижими имоти, което вече навлиза в петата си година.

На заседание на Политбюро на Комунистическата партия по икономическа политика президентът Си Дзинпин посочи необходимостта от по-голямо потребление, като заяви, че "е от съществено значение да се придържаме към вътрешното търсене като основен двигател, изграждайки силен вътрешен пазар".

Той обаче повтори и призивите за изграждане на "нови двигатели на растеж" - индустрии, задвижващи китайския износ, като например електрически превозни средства и роботи. Износът за ЕС също се е увеличил рязко през ноември, с 14,8% на годишна база в сравнение с 0,9% през октомври. "Това беше голямата изненада в данните за ноември", посочи главният икономист за Китай на ING Лин Сонг.

Той отбеляза, че обезценяването на юана, в съответствие с долара и спрямо еврото, също е повишило конкурентоспособността на китайския износ и е допринесло за търговския му излишък с блока. Според него силата на китайския износ ще се запази и през следващата година, но ще се сблъска с нарастваща съпротива от търговските партньори.

"Макрон заяви, че ЕС може потенциално да повиши митата за Китай, така че това са все несигурности", добави Сонг. "Мисля също, че имаме малко по-бавни перспективи за растеж в световен мащаб, така че това ще се отрази и на търсенето на износ".

Китай е готов да увеличи дела си в световния износ до 16,5% до 2030 г. от настоящите 15%, посочват в доклад анализатори на Morgan Stanley, водени от главния икономист за Азия Четан Ахя. Те се съмняват, че засилването на протекционистичните мерки от търговските партньори би могло да спре този напредък.

"Като се има предвид доминиращата му позиция в бързорастящи развиващи се сектори като електрически превозни средства, батерии и роботика, ние вярваме, че Китай ще продължи да укрепва позицията си в световното производство и търговия", пишат анализаторите.