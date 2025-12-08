Новини
Износът отбеляза бум! Търговският излишък на Китай за първи път надхвърли 1 трилион долара
  Тема: Войната на митата

8 Декември, 2025 13:52 503 14

  • китай-
  • търговска война-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • си дзинпин

Пекин разчиташе в голяма степен на износа, за да стимулира икономическата активност на фона на слабото вътрешно търсене и забавянето на пазара на недвижими имоти, което вече навлиза в петата си година

Износът отбеляза бум! Търговският излишък на Китай за първи път надхвърли 1 трилион долара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Търговският излишък на Китай надхвърли 1 трилион долара тази година за първи път, съобщава "Файненшъл таймс".

Износът отбеляза бум въпреки търговската война на президента на САЩ Доналд Тръмп.

През първите 11 месеца на тази година търговският излишък на Китай в доларово изражение е бил 1,076 трилиона долара, според данни, публикувани в понеделник от митническата администрация на страната, които обхващат стоки, но не и услуги.

Търговският излишък на Китай за цялата 2024 г. беше малко под 1 трилион долара.

Рекордният излишък идва след деескалацията на търговското напрежение между Вашингтон и Пекин, които се споразумяха за едногодишно примирие през октомври. Голямата разлика между износа и вноса на Китай предизвика критики от търговските му партньори, като френският президент Еманюел Макрон посочи "непоносими" дисбаланси по време на посещение в страната миналата седмица.

Днешните данни показват, че износът е нараснал с 5,9% през ноември спрямо година по-рано, след като неочаквано е спаднал през октомври. Вносът е нараснал с 1,9% през ноември, което е довело до излишък от 112 милиарда долара за месеца.

Износът на Китай за САЩ се е сринал рязко през последните месеци и е спаднал с 29% миналия месец на годишна база. Доставките до други региони, особено Югоизточна Азия, обаче са нараснали бързо. Икономистите смятат, че някои от тези доставки до Югоизточна Азия, които са добавили 8% миналия месец, по-късно се претоварват в САЩ.

"Мисля, че същината на въпроса е, че САЩ не са ограничили претоварването на стоки през трети страни", заяви Карлос Казанова, старши икономист за Азия в UBP. Той посочи, че търсенето в САЩ е било "стабилно" и добави: "Тъй като не се наблюдава спад в търсенето в САЩ, регионът продължава да наблюдава скок в износа и Китай косвено се възползва от това".

Пекин разчиташе в голяма степен на износа, за да стимулира икономическата активност на фона на слабото вътрешно търсене и забавянето на пазара на недвижими имоти, което вече навлиза в петата си година.

На заседание на Политбюро на Комунистическата партия по икономическа политика президентът Си Дзинпин посочи необходимостта от по-голямо потребление, като заяви, че "е от съществено значение да се придържаме към вътрешното търсене като основен двигател, изграждайки силен вътрешен пазар".

Той обаче повтори и призивите за изграждане на "нови двигатели на растеж" - индустрии, задвижващи китайския износ, като например електрически превозни средства и роботи. Износът за ЕС също се е увеличил рязко през ноември, с 14,8% на годишна база в сравнение с 0,9% през октомври. "Това беше голямата изненада в данните за ноември", посочи главният икономист за Китай на ING Лин Сонг.

Той отбеляза, че обезценяването на юана, в съответствие с долара и спрямо еврото, също е повишило конкурентоспособността на китайския износ и е допринесло за търговския му излишък с блока. Според него силата на китайския износ ще се запази и през следващата година, но ще се сблъска с нарастваща съпротива от търговските партньори.

"Макрон заяви, че ЕС може потенциално да повиши митата за Китай, така че това са все несигурности", добави Сонг. "Мисля също, че имаме малко по-бавни перспективи за растеж в световен мащаб, така че това ще се отрази и на търсенето на износ".

Китай е готов да увеличи дела си в световния износ до 16,5% до 2030 г. от настоящите 15%, посочват в доклад анализатори на Morgan Stanley, водени от главния икономист за Азия Четан Ахя. Те се съмняват, че засилването на протекционистичните мерки от търговските партньори би могло да спре този напредък.

"Като се има предвид доминиращата му позиция в бързорастящи развиващи се сектори като електрически превозни средства, батерии и роботика, ние вярваме, че Китай ще продължи да укрепва позицията си в световното производство и търговия", пишат анализаторите.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    3 13 Отговор
    Русия е колония на Китай

    Коментиран от #3, #7

    13:53 08.12.2025

  • 2 мдаааа

    1 12 Отговор
    И ВНОСА - тоже ... Байкал - НАШ .. ТАЙВАН - ТОЖЕ .

    13:55 08.12.2025

  • 3 Сливенски маааанго,

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    А 404 в състава на РФ.

    13:55 08.12.2025

  • 4 Хохо Бохо

    13 3 Отговор
    Краварите загубиха и търговската война. Митата май не работят, както и санкциите

    13:55 08.12.2025

  • 5 хаха

    0 0 Отговор
    Докато още имат хора ...

    13:56 08.12.2025

  • 6 Времена

    2 1 Отговор
    Вече сме китайофили.

    13:56 08.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Нормално! Какво очаквате!
    Китайската политика за ненамеса се отплаща! Китай е фокусиран да прави бизнес!
    Китай казва: Какво правите с държавата си е ваша работа - ние искаме да правим бизнес и да имаме взаимоизгодно партньорство
    ЕС казва: Ако не ни се подчинявате - няма да работим с вас и ще ви пречим да работите с други
    САЩ поне са честни и казват: Ако не ни се подчините ще ви бомбим

    Е познайте коя е печелившата стратегия!

    13:58 08.12.2025

  • 9 За Китай е ясно

    8 2 Отговор
    А Европа е тотално под водата. За българското пък отрицателно салдо въобще да не говорим

    Коментиран от #14

    13:58 08.12.2025

  • 10 Баце ЕООД

    6 1 Отговор
    Братски Китай.

    13:58 08.12.2025

  • 11 УдоМача

    2 5 Отговор
    Ама Китай още ли приема тоалетна артишка като разплащателно средство???

    13:59 08.12.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 2 Отговор
    Скоро Поднебесната ще спре да взема шарената тоалетна хартия с наименование толар,еврео и др принтерни услуги.

    Тогава запдналяците ( и Ганю също) ще разбере кон боб яде ли.

    14:01 08.12.2025

  • 13 Търговският излишък на Китай....

    2 0 Отговор
    И въпреки това търговското салдо на Русия с Китай е положително. Ей това трябваше да се допълни ! Както впрочем със почити всички държави

    14:01 08.12.2025

  • 14 България основно

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "За Китай е ясно":

    Пари изкарва ! Скоро ще ядем барути

    14:03 08.12.2025

