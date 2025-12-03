Новини
Свят »
Великобритания »
Responsible Statecraft: ЕС ще похарчи милиарди за Киев след края на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Responsible Statecraft: ЕС ще похарчи милиарди за Киев след края на войната в Украйна

3 Декември, 2025 04:50, обновена 3 Декември, 2025 04:56 816 20

  • иън прауд-
  • украйна-
  • европа-
  • средства-
  • помощ-
  • дипломат

Това твърди в своя бившият дипломат и икономически съветник в британското посолство в Москва Иън Прауд

Responsible Statecraft: ЕС ще похарчи милиарди за Киев след края на войната в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дори след края на конфликта в Украйна, страните от ЕС ще трябва да похарчат милиарди долари за подкрепа на Киев, включително за снабдяване на украинските въоръжени сили.

Това заяви бившият дипломат и икономически съветник в британското посолство в Москва (2014-2019 г.) Иън Прауд в статия, публикувана в американския портал Responsible Statecraft.

Още новини от Украйна

„Дори ако войната приключи утре, Европа може да се наложи да похарчи 135 милиарда евро (почти 160 милиарда долара) през следващите две години, за да поддържа Украйна на повърхността. Брюксел изглежда няма план Б“, отбеляза той. Експертът обясни, че тези средства ще са необходими, по-специално, за да се покрие бюджетният дефицит на Украйна.

Както подчерта Прауд, „може да е изкушаващо да се предположи, че огромните разходи за отбрана на Украйна, които представляват около 63% от украинския бюджет, ще намалеят“, ако конфликтът приключи. „Но се опасявам, че това предположение би било неправилно“, добави експертът. Той заяви, че Киев и страните от ЕС, които го подкрепят, се надяват да избегнат намаляване на размера на украинските въоръжени сили след конфликта. Според Прауд „Украйна може да реши постепенно да намали размера“ на въоръжените си сили. „Но това все пак ще остави голяма дупка в бюджета за няколко години. И една голяма армия няма да се изплати, а европейците ще бъдат принудени да платят сметката“, добави той.

Експертът отбеляза, че поради това страните от ЕС „засилват натиска“ върху Белгия, за да я принудят да предприеме стъпки за експроприация на руски активи. По-голямата част от блокираните в ЕС суверенни активи на Русия, възлизащи на 210 милиарда евро, се съхраняват на платформата Euroclear в Белгия. Експертът обаче заяви, че белгийската страна е предпазлива относно последиците от подобни действия.

На срещата на върха на ЕС на 23 октомври Белгия блокира план за експроприация на руски активи под претекст, че предоставя на Украйна т. нар. репарационен заем, опасявайки се от ответните мерки на Москва и изисквайки правни гаранции от страните от ЕС, че финансовите загуби на Белгия ще бъдат споделени между всички страни от ЕС. Решението по този въпрос беше отложено за срещата на върха на ЕС на 18-19 декември, а на Европейската комисия беше възложено да подготви различни варианти за заем за Украйна през 2026-2027 г.

По-рано руският посланик в Белгия Денис Гончар заяви в интервю за ТАСС, че експроприацията на руски активи, независимо как ще бъде извършена, ще се равнява на кражба. Посланикът предупреди, че отговорът на Русия „ще последва незабавно“ и ще принуди Запада да „преброи загубите си“.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    11 15 Отговор
    И откъде ще ги вземат тези милиарди като сума ти икономисти казват, че водещите държави в ЕС Германия и Франция са гола вода.

    Коментиран от #4

    04:59 03.12.2025

  • 2 Нормално!

    13 12 Отговор
    Европа и САЩ не направиха нищо съществено срещу руския империализъм през 2014 година и сега ще си платят с лихвите за тази безсмислена и жестока война на Путлер.

    Коментиран от #16

    05:03 03.12.2025

  • 3 Мурка

    6 9 Отговор
    за ПОРЕДЕН ПЪТ от страната на БУЛКАТА

    05:05 03.12.2025

  • 4 От данъкоплатци като теб копейко

    16 15 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    мaлoyмнa, които защитават агресора Русия. Сега става ли ти ясно, че ще гладуваш заради Путлера?

    Коментиран от #5, #8, #14, #20

    05:06 03.12.2025

  • 5 смешник

    12 10 Отговор

    До коментар #4 от "От данъкоплатци като теб копейко":

    какво чакаш заминавай в Донбас да громиш руснаците.

    Коментиран от #9, #10

    05:16 03.12.2025

  • 6 Промяна

    5 3 Отговор
    Малко са ни кражбите на шайката ГЕРБ Ново начало та и тези хрантутници ще храним.

    05:16 03.12.2025

  • 7 ЗЛОто

    5 6 Отговор
    Всички неприродни катаклизми и войни по света стават благодарение на САЩ и империалистическа Русия.

    05:18 03.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 В Украйна съм ,по"cepко,а ти

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "смешник":

    под мacaта ли си?

    Коментиран от #11, #13, #17, #18, #19

    05:24 03.12.2025

  • 11 смешник

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "В Украйна съм ,по"cepко,а ти":

    по-полека ще получиш инфаркт от злоба.

    05:31 03.12.2025

  • 12 Охрайна ше затрие европата

    6 0 Отговор
    Нема да има ни охрайна ни европа......охрайна ще глътне дори 1000 факториел евра и пак нима да стигнат за нищо

    05:34 03.12.2025

  • 13 Феликс Дж

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "В Украйна съм ,по"cepко,а ти":

    Знаем те ИНДО-БЪЛГАРИНО. сети се защо не сме се задействали.

    05:38 03.12.2025

  • 14 Ето това

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "От данъкоплатци като теб копейко":

    Харссамвпедалите като теб 24/7 сте по кабините на турските тирове докатодухашитеебът драскаш и някой ред

    05:42 03.12.2025

  • 15 Артилерист

    4 0 Отговор
    Англичаните са лоялни само към 5-6 себеподобни бивши експлоататорски колониални империи. Всичко останало, особено източноевропейците, те лъжат и се опитват да ограбват. Те са водещи в коалицията на желаещите и първи застават до американците в десетките им войни, както и в безбройните им диверсии за смяна на властта срещу опитващи се да са независими (и обикновено имащи нефт) държави. От България те няма какво повече да вземат, освен да ползват територията и гласа й срещу незападния свят.

    05:46 03.12.2025

  • 16 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нормално!":

    Какви имперски амбиции? Чисто и просто Русия иска сигурност по границите си.

    05:47 03.12.2025

  • 17 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "В Украйна съм ,по"cepко,а ти":

    В Украйна си друг път. Най-много да си в някоя дашна украинка

    05:50 03.12.2025

  • 18 Каква украйна

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "В Украйна съм ,по"cepко,а ти":

    Те гони розав пингвин кой беше ти !връщай се в леглото при мъжкара ти половинка

    05:51 03.12.2025

  • 19 Ох ти

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "В Украйна съм ,по"cepко,а ти":

    Розовкурояд!каво си пожела за Коледа вибриращ пингвин с екстра батерия и много лубрикнннн

    05:54 03.12.2025

  • 20 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "От данъкоплатци като теб копейко":

    Не. Гладувам заради мало.умници като теб дето подкрепят украинските нацисти. Бандеровците не за първи път съсипват Украйна. Сега съсипват и Европа. Ние късмет от замъка си а те си правят златни билета, купуват си замъци и имоти по целия свят.

    05:57 03.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания