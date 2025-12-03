Дори след края на конфликта в Украйна, страните от ЕС ще трябва да похарчат милиарди долари за подкрепа на Киев, включително за снабдяване на украинските въоръжени сили.

Това заяви бившият дипломат и икономически съветник в британското посолство в Москва (2014-2019 г.) Иън Прауд в статия, публикувана в американския портал Responsible Statecraft.

„Дори ако войната приключи утре, Европа може да се наложи да похарчи 135 милиарда евро (почти 160 милиарда долара) през следващите две години, за да поддържа Украйна на повърхността. Брюксел изглежда няма план Б“, отбеляза той. Експертът обясни, че тези средства ще са необходими, по-специално, за да се покрие бюджетният дефицит на Украйна.

Както подчерта Прауд, „може да е изкушаващо да се предположи, че огромните разходи за отбрана на Украйна, които представляват около 63% от украинския бюджет, ще намалеят“, ако конфликтът приключи. „Но се опасявам, че това предположение би било неправилно“, добави експертът. Той заяви, че Киев и страните от ЕС, които го подкрепят, се надяват да избегнат намаляване на размера на украинските въоръжени сили след конфликта. Според Прауд „Украйна може да реши постепенно да намали размера“ на въоръжените си сили. „Но това все пак ще остави голяма дупка в бюджета за няколко години. И една голяма армия няма да се изплати, а европейците ще бъдат принудени да платят сметката“, добави той.

Експертът отбеляза, че поради това страните от ЕС „засилват натиска“ върху Белгия, за да я принудят да предприеме стъпки за експроприация на руски активи. По-голямата част от блокираните в ЕС суверенни активи на Русия, възлизащи на 210 милиарда евро, се съхраняват на платформата Euroclear в Белгия. Експертът обаче заяви, че белгийската страна е предпазлива относно последиците от подобни действия.

На срещата на върха на ЕС на 23 октомври Белгия блокира план за експроприация на руски активи под претекст, че предоставя на Украйна т. нар. репарационен заем, опасявайки се от ответните мерки на Москва и изисквайки правни гаранции от страните от ЕС, че финансовите загуби на Белгия ще бъдат споделени между всички страни от ЕС. Решението по този въпрос беше отложено за срещата на върха на ЕС на 18-19 декември, а на Европейската комисия беше възложено да подготви различни варианти за заем за Украйна през 2026-2027 г.

По-рано руският посланик в Белгия Денис Гончар заяви в интервю за ТАСС, че експроприацията на руски активи, независимо как ще бъде извършена, ще се равнява на кражба. Посланикът предупреди, че отговорът на Русия „ще последва незабавно“ и ще принуди Запада да „преброи загубите си“.