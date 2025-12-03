Нефтена база край Тамбов гори след украинска атака

Нефтобаза в Тамбовска област се запали след падане на фрагменти от украински дронове, съобщи областният губернатор Евгений Первишов.
„В нощта на 3 декември избухна пожар в нефтобаза в Тамбовска област след падане на фрагменти от дрон“, написа той в своя Telegram канал.
Губернаторът отбеляза, че пожарникари и служители на реда бързо са пристигнали на мястото на инцидента.
„Всички необходими ресурси са разположени на мястото“, добави Первишов.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
05:56 03.12.2025
2 Наблюдател
Коментиран от #4
05:57 03.12.2025
3 Глас от бункера
05:57 03.12.2025
4 Първо трябва да изплува
До коментар #2 от "Наблюдател":крайцера Москва, че едва тогава.
05:59 03.12.2025
5 С кафе и хубава новина
Време е Путлер и хунтата му да разберат, че насила хубост не става. Иначе ще пламне цялата Русия
06:04 03.12.2025