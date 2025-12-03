Новини
Нефтена база край Тамбов гори след украинска атака
  Тема: Украйна

Нефтена база край Тамбов гори след украинска атака

3 Декември, 2025 05:46, обновена 3 Декември, 2025 05:49 460 5

  • тамбов-
  • нефтена база-
  • атака-
  • всу-
  • дронове

Според местните власти фрагменти от свален дрон са предизвикали пожар

Нефтена база край Тамбов гори след украинска атака - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нефтобаза в Тамбовска област се запали след падане на фрагменти от украински дронове, съобщи областният губернатор Евгений Первишов.

„В нощта на 3 декември избухна пожар в нефтобаза в Тамбовска област след падане на фрагменти от дрон“, написа той в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна

Губернаторът отбеляза, че пожарникари и служители на реда бързо са пристигнали на мястото на инцидента.

„Всички необходими ресурси са разположени на мястото“, добави Первишов.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

    3 0 Отговор
    🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

    05:56 03.12.2025

  • 2 Наблюдател

    1 3 Отговор
    Да няма после,ох изгубихме излаза ма черно море и защо киев остана на тъмно.

    Коментиран от #4

    05:57 03.12.2025

  • 3 Глас от бункера

    3 1 Отговор
    Санкциите на ВСУ работят брутално. 👍🇺🇦💪

    05:57 03.12.2025

  • 4 Първо трябва да изплува

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    крайцера Москва, че едва тогава.

    05:59 03.12.2025

  • 5 С кафе и хубава новина

    1 0 Отговор
    Добре започва деня!

    Време е Путлер и хунтата му да разберат, че насила хубост не става. Иначе ще пламне цялата Русия

    06:04 03.12.2025

