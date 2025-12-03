Нефтена база край Тамбов гори след украинска атака

Главен редактор във Fakti.bg

Нефтобаза в Тамбовска област се запали след падане на фрагменти от украински дронове, съобщи областният губернатор Евгений Первишов.

„В нощта на 3 декември избухна пожар в нефтобаза в Тамбовска област след падане на фрагменти от дрон“, написа той в своя Telegram канал.

Губернаторът отбеляза, че пожарникари и служители на реда бързо са пристигнали на мястото на инцидента.

„Всички необходими ресурси са разположени на мястото“, добави Первишов.