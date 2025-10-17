Косовските сили за сигурност отидоха погрешка в Северна Митровица

Няколко превозни средства на Косовските сили за сигурност (КСС/FSK) са влезли погрешка в четвъртък на територията на община Северна Митровица, която е предимно населена със сърби, съобщи вестник „Коха диторе“. цитиран от БТА.

За това информира ръководителят на отдела за информиране на обществеността към КСС Влазърим Черими, който поясни, че превозните средства са били там само няколко минути. Черими заяви в отговор до „Коха диторе“, че причината за отклонението е объркване и че конвоят е отивал от северозападния град Истог към казарма на КСС в община Южна Митровица, предимно населена с етнически албанци.

Разполагането на КСС в северната част на Косово е възможно единствено с предварителното одобрение на мироопазващите сили на НАТО в Косово (КейФОР), припомня вестникът.

Това разрешение се базира на споразумение между Косово и НАТО от 2013 г., което все още е в сила и съгласно което тогавашният министър-председател на Косово Хашим Тачи гарантира пред тогавашния генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен, че Косовските сили за сигурност няма да отидат в Северно Косово без предварително одобрение от страна на КейФОР.

Няколкоминутният престой на КСС в общината беше потвърден и от заместник-директора на косовската полиция за Северно Косово Ветон Елшани. Той заяви, че Косовските сили за сигурност не са били въоръжени, а престоят им е бил пет минути, след което косовската полиция ги е забелязала и ги е попитала за ситуацията, на което те отговорили, че мислели, че са в Южна Митровица.

Според информация на сръбски медии и видеа, които бяха разпространени в Телеграм, превозните средства на КСС са влезли на основния път в Северна Митровица в четвъртък сутринта.

Според сведения на очевидци пред портала на косовските сърби от Северно Косово „КосСев“ престоят на превозните средства, които са били десетина и са включвали няколко „Хамъра“ и три-четири камиона, е бил около десет минути, пише „Коха диторе“. Първоначално хората там са си помислили, че това са автомобили на КейФОР.

От КейФОР излязоха с изявление вчера вечерта, в което посочиха, че Косовските сили за сигурност са потвърдили пред тях навлизането на конвоя им в Северно Косово погрешка.

Мироопазващите сили на НАТО в Косово заявиха, че приемат изявленията на командира на КСС генерал-лейтенант Башким Яшари и на косовската полиция, че конвоят погрешка се е отклонил от курса си за няколко минути и че веднага след това се е върнал по първоначалния си маршрут в Южно Косово.