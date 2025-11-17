Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово проведе протест в Страсбург, Франция, с искане за освобождаването на бившите командири на Армията за освобождение на Косово (АОК) Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, подсъдими в Специалния съд за Косово в Хага, съобщи косовският вестник "Коха диторе", цитиран от БТА.

Вчерашният протест се проведе пред централата на Съвета на Европа в Страсбург и е четвъртият в подкрепа на бившите лидери на АОК след тези в Прищина, Хага и Тирана, припомня изданието.

Четиримата бивши командири на АОК бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаването на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи се обявиха за невинни и отрекоха всички обвинения. Делото срещу тях започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. и се планира да приключи през декември 2025 г.

Лидерът на организацията на ветераните Хюсни Гуцати заяви по време на речта си вчера, че Специалният съд за Косово в Хага е допуснал "изфабрикувани от Сърбия" свидетели, които да свидетелстват срещу бившите лидери на АОК, отбелязва "Коха диторе".

От Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово информираха, че са изпратили писмо до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), в което изразяват притесненията си за процеса с командирите на АОК, които вече пет години са задържани в Хага.

Специалният съд за Косово в Хага бе създаден през 2015 г., за да разследва твърдения и обвинения за военни престъпления, извършени от членове на АОК по време и след войната в Косово. Разследването на тези престъпления и създаването на съда бяха инициирани след доклада на специалния докладчик на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Дик Марти, представен на 7 януари 2011 г. В доклада на Дик Марти се твърди, че членове на АОК са били замесени в трафик на наркотици, отвличания и убийства, както и трафик на хора и органи в края на 90-те години на миналия век и началото на новото хилядолетие. Съдът започна изслушвания през декември 2018 г.