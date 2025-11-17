Новини
Свят »
Франция »
Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово проведе протест в Страсбург

Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово проведе протест в Страсбург

17 Ноември, 2025 10:51 390 5

  • косово-
  • армия за освобождение на косово-
  • страсбург-
  • сърбия-
  • югославия

Четиримата бивши командири на АОК бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаването на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления

Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово проведе протест в Страсбург - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово проведе протест в Страсбург, Франция, с искане за освобождаването на бившите командири на Армията за освобождение на Косово (АОК) Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, подсъдими в Специалния съд за Косово в Хага, съобщи косовският вестник "Коха диторе", цитиран от БТА.

Вчерашният протест се проведе пред централата на Съвета на Европа в Страсбург и е четвъртият в подкрепа на бившите лидери на АОК след тези в Прищина, Хага и Тирана, припомня изданието.

Четиримата бивши командири на АОК бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаването на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи се обявиха за невинни и отрекоха всички обвинения. Делото срещу тях започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. и се планира да приключи през декември 2025 г.

Лидерът на организацията на ветераните Хюсни Гуцати заяви по време на речта си вчера, че Специалният съд за Косово в Хага е допуснал "изфабрикувани от Сърбия" свидетели, които да свидетелстват срещу бившите лидери на АОК, отбелязва "Коха диторе".

От Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово информираха, че са изпратили писмо до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), в което изразяват притесненията си за процеса с командирите на АОК, които вече пет години са задържани в Хага.

Специалният съд за Косово в Хага бе създаден през 2015 г., за да разследва твърдения и обвинения за военни престъпления, извършени от членове на АОК по време и след войната в Косово. Разследването на тези престъпления и създаването на съда бяха инициирани след доклада на специалния докладчик на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Дик Марти, представен на 7 януари 2011 г. В доклада на Дик Марти се твърди, че членове на АОК са били замесени в трафик на наркотици, отвличания и убийства, както и трафик на хора и органи в края на 90-те години на миналия век и началото на новото хилядолетие. Съдът започна изслушвания през декември 2018 г.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    1 2 Отговор
    Косово е Албания!

    11:03 17.11.2025

  • 2 Смърт

    1 2 Отговор
    За Сърбия! Чумата на Балканите

    Коментиран от #4

    11:04 17.11.2025

  • 3 Нищо ново

    2 0 Отговор
    То на натото Идил и Хамас му са партньорите в Сирия . Никой не е забравил , че партньорите на натото срещу Сърбия пък бяха косовските кръволоци - крадци на човешки органи !

    11:05 17.11.2025

  • 4 Всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Смърт":

    Една заплаха има за Балканите - Турция , дето е нахлула и сега в три от съседките си .

    11:06 17.11.2025

  • 5 Някой

    1 0 Отговор
    Това е, когато става въпрос за политически интерес, дори хората са "изфабрикувани". Тия ветерани като имат доказателства за лъжесвидетелстване - да ги покажат на съда! Дотогава ТЕ са лъжльовците!

    11:07 17.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания