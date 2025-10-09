Косово получи хиляди турски дронове. Вучич: Турция мечтае да възстанови Османската империя

Сръбският президент Александър Вучич осъди остро изпращането на бойни дронове на Прищина от страна на Турция, подчертавайки, че е "ужасен от поведението на Турция и бруталното ѝ нарушаване на Устава на ООН и Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН", предаде ТАНЮГ, съобщи БТА.

„Вече е напълно ясно, че Турция не иска стабилност в Западните Балкани и че мечтае да възстанови отново Османската империя. Сърбия е малка страна, но ние разбрахме добре посланието!“, написа Вучич в профила си в Екс вчера вечерта.

Вчера в Прищина беше обявено, че поръчани от Турция дронове „Скайдагър“ (Skydagger) са пристигнали, а премиерът на Косово Албин Курти написа в профила си във Фейсбук, че става дума за пратка с „хиляди дронове“.

Курти допълни, че тези дронове са част от договор, подписан през декември миналата година с турската компания „Байкар“ (Baykar), която е основният производител на дроновете „Скайдагър“, както и че се е очаквало те да пристигнат през януари 2026 г., но са пристигнали по-рано.

Директорът на Службата за Косово в сръбското правителство Петър Петкович също посочи, че с въоръжаването на Косово Турция пряко нарушава Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, според която КейФОР (мироопазващите сили на НАТО в Косово) са единствените въоръжени сили в Косово, предаде ТАНЮГ.

Сръбската национална телевизия РТС съобщи, че Петкович е попитал „срещу кого е насочена милитаризацията на Прищина и поставянето на смъртоносни оръжия в ръцете на подпалвача Албин Курти, ако не срещу мирния сръбски народ?“

Петкович подчерта и че не е случайно, че дроновете са доставени три месеца предсрочно, „само няколко дни преди местните избори“ – за да се осигури на Курти „необходимата подкрепа преди изборите на 12 октомври, за да може той да продължи да тероризира сръбския народ“.

Той каза още, че Белград „е разбрал добре това послание“ и че ще „продължи отговорно да опазва мира и стабилността, въпреки въоръжените съюзи, които се създават в ущърб на мира и които представляват пряка заплаха“.