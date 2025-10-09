Косово получи хиляди турски дронове. Вучич: Турция мечтае да възстанови Османската империя

Сръбският президент Александър Вучич осъди остро изпращането на бойни дронове на Прищина от страна на Турция, подчертавайки, че е "ужасен от поведението на Турция и бруталното ѝ нарушаване на Устава на ООН и Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН", предаде ТАНЮГ, съобщи БТА.
„Вече е напълно ясно, че Турция не иска стабилност в Западните Балкани и че мечтае да възстанови отново Османската империя. Сърбия е малка страна, но ние разбрахме добре посланието!“, написа Вучич в профила си в Екс вчера вечерта.
Вчера в Прищина беше обявено, че поръчани от Турция дронове „Скайдагър“ (Skydagger) са пристигнали, а премиерът на Косово Албин Курти написа в профила си във Фейсбук, че става дума за пратка с „хиляди дронове“.
Курти допълни, че тези дронове са част от договор, подписан през декември миналата година с турската компания „Байкар“ (Baykar), която е основният производител на дроновете „Скайдагър“, както и че се е очаквало те да пристигнат през януари 2026 г., но са пристигнали по-рано.
Директорът на Службата за Косово в сръбското правителство Петър Петкович също посочи, че с въоръжаването на Косово Турция пряко нарушава Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, според която КейФОР (мироопазващите сили на НАТО в Косово) са единствените въоръжени сили в Косово, предаде ТАНЮГ.
Сръбската национална телевизия РТС съобщи, че Петкович е попитал „срещу кого е насочена милитаризацията на Прищина и поставянето на смъртоносни оръжия в ръцете на подпалвача Албин Курти, ако не срещу мирния сръбски народ?“
Петкович подчерта и че не е случайно, че дроновете са доставени три месеца предсрочно, „само няколко дни преди местните избори“ – за да се осигури на Курти „необходимата подкрепа преди изборите на 12 октомври, за да може той да продължи да тероризира сръбския народ“.
Той каза още, че Белград „е разбрал добре това послание“ и че ще „продължи отговорно да опазва мира и стабилността, въпреки въоръжените съюзи, които се създават в ущърб на мира и които представляват пряка заплаха“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 123456
10:27 09.10.2025
2 Сорос
10:28 09.10.2025
3 професор Кучков
Коментиран от #9
10:28 09.10.2025
4 Ние
10:29 09.10.2025
5 матю хари
Коментиран от #11
10:29 09.10.2025
6 456
Не случайно Ердоган иска да изменя конституцията, защото в сегашната той не може да е повече президент след приключване на мандата.
10:31 09.10.2025
7 Всичко по левче
10:31 09.10.2025
8 Истината
10:34 09.10.2025
9 Израел е 100х по-силен от Русия
До коментар #3 от "професор Кучков":Израел. Султана само лае безпомощно докато Израел коли палестинците му
Коментиран от #10
10:39 09.10.2025
10 6666
До коментар #9 от "Израел е 100х по-силен от Русия":То с Пуслер начело май и Андора е по-силна от Русийката
10:40 09.10.2025
11 456
До коментар #5 от "матю хари":Нима? Я се върни малко назад и направи справка. Сръбската армия е в пъти по- добре оборудвана от българската. Вече можеме да мечтаеме за това което имат сърбите.
10:49 09.10.2025
12 В В.П.
тия негодници вземат парите за войни..
10:56 09.10.2025
13 В В.П.
Да стане отново част от Отоманската смрад..
10:57 09.10.2025
14 В В.П.
11:00 09.10.2025
15 В В.П.
.
11:01 09.10.2025