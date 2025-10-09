Новини
Косово получи хиляди турски дронове. Вучич: Турция мечтае да възстанови Османската империя

Косово получи хиляди турски дронове. Вучич: Турция мечтае да възстанови Османската империя

9 Октомври, 2025 10:21 923 15

Курти каза, че тези дронове са част от договор, подписан през декември миналата година с турската компания „Байкар“

Косово получи хиляди турски дронове. Вучич: Турция мечтае да възстанови Османската империя - 1
Снимка: БГНЕС
Сръбският президент Александър Вучич осъди остро изпращането на бойни дронове на Прищина от страна на Турция, подчертавайки, че е "ужасен от поведението на Турция и бруталното ѝ нарушаване на Устава на ООН и Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН", предаде ТАНЮГ, съобщи БТА.

„Вече е напълно ясно, че Турция не иска стабилност в Западните Балкани и че мечтае да възстанови отново Османската империя. Сърбия е малка страна, но ние разбрахме добре посланието!“, написа Вучич в профила си в Екс вчера вечерта.

Вчера в Прищина беше обявено, че поръчани от Турция дронове „Скайдагър“ (Skydagger) са пристигнали, а премиерът на Косово Албин Курти написа в профила си във Фейсбук, че става дума за пратка с „хиляди дронове“.

Курти допълни, че тези дронове са част от договор, подписан през декември миналата година с турската компания „Байкар“ (Baykar), която е основният производител на дроновете „Скайдагър“, както и че се е очаквало те да пристигнат през януари 2026 г., но са пристигнали по-рано.

Директорът на Службата за Косово в сръбското правителство Петър Петкович също посочи, че с въоръжаването на Косово Турция пряко нарушава Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, според която КейФОР (мироопазващите сили на НАТО в Косово) са единствените въоръжени сили в Косово, предаде ТАНЮГ.

Сръбската национална телевизия РТС съобщи, че Петкович е попитал „срещу кого е насочена милитаризацията на Прищина и поставянето на смъртоносни оръжия в ръцете на подпалвача Албин Курти, ако не срещу мирния сръбски народ?“

Петкович подчерта и че не е случайно, че дроновете са доставени три месеца предсрочно, „само няколко дни преди местните избори“ – за да се осигури на Курти „необходимата подкрепа преди изборите на 12 октомври, за да може той да продължи да тероризира сръбския народ“.

Той каза още, че Белград „е разбрал добре това послание“ и че ще „продължи отговорно да опазва мира и стабилността, въпреки въоръжените съюзи, които се създават в ущърб на мира и които представляват пряка заплаха“.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 123456

    1 0 Отговор
    Назаем брашно...

    10:27 09.10.2025

  • 2 Сорос

    4 3 Отговор
    Сърбите хапнаха еврейска "демокрация" и човешки "права" муахаха

    10:28 09.10.2025

  • 3 професор Кучков

    4 8 Отговор
    И ще я възстанови. Кой ще я спре? Бyлгаристан ли?

    Коментиран от #9

    10:28 09.10.2025

  • 4 Ние

    8 3 Отговор
    Нали сме на страната на Турция и Косово!? Явно сме за възстановяване на Османската империя?

    10:29 09.10.2025

  • 5 матю хари

    3 5 Отговор
    Косово получи хиляди дронове от Турция, а Сърбия от Русия получи НИЩО.

    Коментиран от #11

    10:29 09.10.2025

  • 6 456

    7 3 Отговор
    Прав и Вучич. Това една мечта на Ердо за възвръщане на земите по времето на Османската империя.
    Не случайно Ердоган иска да изменя конституцията, защото в сегашната той не може да е повече президент след приключване на мандата.

    10:31 09.10.2025

  • 7 Всичко по левче

    6 3 Отговор
    За днешните корпорации е норма да унищожат правата на държавите и суверинитета , защото основната цел в цяло си остава. Тотална разпродажба на всички нива до ниво личност. И като прикючат с народа той ще има правото само да работи за тях по 16 часа и ще живее в кутиика . Днешните времена на изобилие ще са бегъл спомен.

    10:31 09.10.2025

  • 8 Истината

    8 0 Отговор
    Ние , българите сме със свалени гащи . И с болшинство на протурски атлантици в Народното събрание .

    10:34 09.10.2025

  • 9 Израел е 100х по-силен от Русия

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "професор Кучков":

    Израел. Султана само лае безпомощно докато Израел коли палестинците му

    Коментиран от #10

    10:39 09.10.2025

  • 10 6666

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Израел е 100х по-силен от Русия":

    То с Пуслер начело май и Андора е по-силна от Русийката

    10:40 09.10.2025

  • 11 456

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "матю хари":

    Нима? Я се върни малко назад и направи справка. Сръбската армия е в пъти по- добре оборудвана от българската. Вече можеме да мечтаеме за това което имат сърбите.

    10:49 09.10.2025

  • 12 В В.П.

    0 0 Отговор
    Не плащайте данък !

    тия негодници вземат парите за войни..

    10:56 09.10.2025

  • 13 В В.П.

    0 0 Отговор
    България има една мечта
    Да стане отново част от Отоманската смрад..

    10:57 09.10.2025

  • 14 В В.П.

    0 0 Отговор
    Национален герой на България,е Кемал Ататюрк..Също и Сюлейман Великолепни,,.Левски и Каблешков ,Волов,Бенковски ,Димитър Асенов ,Панайот Хитов. Са террористи..Отцепници...И хиляди други..

    11:00 09.10.2025

  • 15 В В.П.

    0 0 Отговор
    България ,е със своите хора .Турските приятели ..
    .

    11:01 09.10.2025

