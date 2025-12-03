Китай демонстрира военна сила в Тайванския проток със симулирани атаки

Китайските въоръжени сили периодично провеждат учения, които включват имитация на атаки срещу чуждестранни военни кораби в Тайванския проток. В подобни случаи Тайван предоставя разузнавателни данни на международните си партньори, когато те оперират в тези води. Това съобщи високопоставен служител по сигурността на Тайван, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
Пекин, който счита демократично управлявания Тайван за своя територия, настоява, че единствено той има суверенитет и юрисдикция над пролива - ключов морски търговски път, през който преминава близо половината от световния контейнерен трафик. Съединените щати и Тайван обаче поддържат позицията, че Тайванският проток е международен воден маршрут.
Американски военни кораби преминават през пролива през интервали от няколко месеца, което редовно предизвиква остра реакция от страна на Пекин. Освен тях, съюзници на САЩ като Великобритания и Канада също осъществяват подобни преходи, макар и по-рядко.
По думите на Цай Минг-йен, генерален директор на Бюрото за национална сигурност на Тайван, военноморските сили на осем държави, сред които Великобритания, Франция, Нова Зеландия и Съединените щати, са извършили общо 12 преминавания през протока от началото на годината.
Той поясни, че основната практика на Китай е да наблюдава всеки кораб по време на такива мисии, като изпраща собствени военноморски единици за съпровождане. В отделни случаи Пекин използва и бойна авиация за провеждане на симулирани атаки с цел демонстрация на военна мощ и заявяване на претенции върху Тайванския проток.
Тайван разполага с обширна и технологично напреднала мрежа от радари и системи за наблюдение, чрез която непрекъснато следи движението в тесния морски коридор.
