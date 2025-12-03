Новини
Естония готова да изпрати войски в Украйна при гаранции за мироопазваща мисия
Естония готова да изпрати войски в Украйна при гаранции за мироопазваща мисия

3 Декември, 2025 11:18 663 30

Нови пакети военна помощ за Украйна от Германия и Норвегия, докато Латвия призовава за реалистични преговори

Естония готова да изпрати войски в Украйна при гаранции за мироопазваща мисия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Естония ще разположи войски в Украйна, ако бъде договорено, че гаранциите за сигурността на страната ще включват участие на мироопазваща сила. Това заяви естонският външен министър Маргус Цахкна преди срещата на външните министри на НАТО в Брюксел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Латвийската външна министърка Байба Браже добави, че никой не бива да търси резултати чрез мирни преговори, ако не може да ги постигне на бойното поле.

Германският външен министър Йохан Вадефул обяви преди събитието, че Германия ще предостави на Украйна два пакета военна помощ на стойност 200 милиона долара, докато норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде обеща 500 милиона евро военна помощ.


  • 1 Изпратете бащата на някаква Саяна

    7 10 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    11:19 03.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    31 1 Отговор
    😀😀😀
    Тя цялата им армия е колкото военния оркестър на Москва❗

    11:20 03.12.2025

  • 3 Хахаха

    28 1 Отговор
    Най- миниатюрните, най- много джавкат.

    Коментиран от #23

    11:20 03.12.2025

  • 4 Уфф

    24 0 Отговор
    Тези не спират всеки ден да дразнят мечката. Ами изпратете ги сега бре ненормалници! След войната на кого са нужни?

    11:21 03.12.2025

  • 5 За два-три дни

    19 0 Отговор
    ще остане без армия. Но нека защото трябва да им дойде нещо в пустата мозъчна кутия.

    11:21 03.12.2025

  • 6 Хохо Бохо

    20 1 Отговор
    Клоуни прибалтийски. Доста са забавни. А дали НАТО ще се намеси ако Путин им върне границите от 1980?

    Коментиран от #24

    11:22 03.12.2025

  • 7 Ъъъъ

    21 0 Отговор
    Естония увеличи въоръжените си сили от 3000души на 7000! От нищо вече не ги е страх! Даже от мишки!🤥

    11:22 03.12.2025

  • 8 Бих искал поименен списък

    16 0 Отговор
    Сигурно ще се събере в една статия от 100 реда.😂🤟😂🤣🤟

    11:22 03.12.2025

  • 9 ???????

    16 0 Отговор
    Цялата армия от 10 човека ли ще изпрати,или само половината?

    11:24 03.12.2025

  • 10 ха ха ха ...

    19 0 Отговор
    Държава с население колкото половин София и с армия за два автобуса .... тръгнала и тя войски да праща ...

    11:26 03.12.2025

  • 11 Василеску

    15 0 Отговор
    Доста по-умно ще е да си пазят собствената граница, че и те като нас са една плюнка, а и вътре доста хора не са доволни от курса.

    11:27 03.12.2025

  • 12 руснаците ще умрат от страх

    11 0 Отговор
    Да не вземат естонците да ги окупират . Тия жендъри май литнаха в небесата . Руснаците само оркестъра да им пратят и тия са готови .

    11:27 03.12.2025

  • 13 иван костов

    10 0 Отговор
    По границата с Русия изкопаха ровове и от танкове не ги е страх! Срещу ракети и дронове ще опънат мрежа до космоса и по натам!

    11:28 03.12.2025

  • 14 Николета

    7 0 Отговор
    Руснаците ако рекат , ще ги изринат с правата лопата в морето .

    11:29 03.12.2025

  • 15 Селянин с кол

    6 0 Отговор
    .....от Коиловци . Да минат първо през моята нива, за практическо обучение и оценка на бойните качества.

    11:32 03.12.2025

  • 16 Макрон

    6 0 Отговор
    Естонците като албанците дето щели да обявяват война на Китай, но като ги пленели как ще ги изхранвали!

    11:38 03.12.2025

  • 17 Усилен взвод

    8 0 Отговор
    Войски? Колко ли войска имат, като се има в предвид, колко са всичките, каква част от населението е в емиграция и колко от останалите са руснаци?

    11:43 03.12.2025

  • 19 Каунь

    8 0 Отговор
    На какъв език ще си говорят тези естонци с украинците?

    11:44 03.12.2025

  • 20 Абе

    6 0 Отговор
    На тия армията не е ли по малка и още по "професионална" от нашата??

    11:46 03.12.2025

  • 21 Оффффф

    1 4 Отговор
    Големи глупости се ръсят всеки ден. Тая тъпа Европа не проумя ли, че Путинизма докато не унищожи цяла Украйна няма да се спре. А дали ще е само Украйна, не ми се вярва. Режима в Русия се крепи винаги само на война.

    Коментиран от #25, #26

    11:51 03.12.2025

  • 23 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    Явно са по-смели от "смелите" българи! Които громят всеки ден запада, докато живеят в него.

    11:53 03.12.2025

  • 25 Хахахаха

    0 6 Отговор

    До коментар #21 от "Оффффф":

    Докато кремълската хунта е на власт, мир няма да има!

    11:55 03.12.2025

  • 26 Папуц

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Оффффф":

    Може би имате някаква информация, която не е общодостъпна,затова да Ви попитам:
    -След като твърдите, че "режимът" в Русия се крепи САМО на войни, да отговорите ,колко войни е предизвикала Москва, след ВСВ? В която участва, а не започва!
    Ако се затруднявате с отговрът си, моля ползвайте необятното интернет-пространство - там има доста информация.
    Благодаря предварително за отговорът Ви!

    11:58 03.12.2025

  • 27 Вертоломей първи

    4 0 Отговор
    ами, ако войниците откажат да отидат ?

    12:00 03.12.2025

  • 29 Берлин

    2 0 Отговор
    Естонски тигри,за един ден ще оправят окрабандерия, Русия ще бъде в шок и ужас от еврогейчета и хората на дъгата.

    12:09 03.12.2025

  • 30 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Русия е държава, Украйна е държава, Естония е имитиращ продъкт.

    12:13 03.12.2025

