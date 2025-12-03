Естония готова да изпрати войски в Украйна при гаранции за мироопазваща мисия

Естония ще разположи войски в Украйна, ако бъде договорено, че гаранциите за сигурността на страната ще включват участие на мироопазваща сила. Това заяви естонският външен министър Маргус Цахкна преди срещата на външните министри на НАТО в Брюксел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Латвийската външна министърка Байба Браже добави, че никой не бива да търси резултати чрез мирни преговори, ако не може да ги постигне на бойното поле.

Германският външен министър Йохан Вадефул обяви преди събитието, че Германия ще предостави на Украйна два пакета военна помощ на стойност 200 милиона долара, докато норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде обеща 500 милиона евро военна помощ.