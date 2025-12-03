Естония готова да изпрати войски в Украйна при гаранции за мироопазваща мисия

Естония ще разположи войски в Украйна, ако бъде договорено, че гаранциите за сигурността на страната ще включват участие на мироопазваща сила. Това заяви естонският външен министър Маргус Цахкна преди срещата на външните министри на НАТО в Брюксел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Латвийската външна министърка Байба Браже добави, че никой не бива да търси резултати чрез мирни преговори, ако не може да ги постигне на бойното поле.
Германският външен министър Йохан Вадефул обяви преди събитието, че Германия ще предостави на Украйна два пакета военна помощ на стойност 200 милиона долара, докато норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде обеща 500 милиона евро военна помощ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изпратете бащата на някаква Саяна
11:19 03.12.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Тя цялата им армия е колкото военния оркестър на Москва❗
11:20 03.12.2025
3 Хахаха
Коментиран от #23
11:20 03.12.2025
4 Уфф
11:21 03.12.2025
5 За два-три дни
11:21 03.12.2025
6 Хохо Бохо
Коментиран от #24
11:22 03.12.2025
7 Ъъъъ
11:22 03.12.2025
8 Бих искал поименен списък
11:22 03.12.2025
9 ???????
11:24 03.12.2025
10 ха ха ха ...
11:26 03.12.2025
11 Василеску
11:27 03.12.2025
12 руснаците ще умрат от страх
11:27 03.12.2025
13 иван костов
11:28 03.12.2025
14 Николета
11:29 03.12.2025
15 Селянин с кол
11:32 03.12.2025
16 Макрон
11:38 03.12.2025
17 Усилен взвод
11:43 03.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Каунь
11:44 03.12.2025
20 Абе
11:46 03.12.2025
21 Оффффф
Коментиран от #25, #26
11:51 03.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хахахаха
До коментар #3 от "Хахаха":Явно са по-смели от "смелите" българи! Които громят всеки ден запада, докато живеят в него.
11:53 03.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хахахаха
До коментар #21 от "Оффффф":Докато кремълската хунта е на власт, мир няма да има!
11:55 03.12.2025
26 Папуц
До коментар #21 от "Оффффф":Може би имате някаква информация, която не е общодостъпна,затова да Ви попитам:
-След като твърдите, че "режимът" в Русия се крепи САМО на войни, да отговорите ,колко войни е предизвикала Москва, след ВСВ? В която участва, а не започва!
Ако се затруднявате с отговрът си, моля ползвайте необятното интернет-пространство - там има доста информация.
Благодаря предварително за отговорът Ви!
11:58 03.12.2025
27 Вертоломей първи
12:00 03.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Берлин
12:09 03.12.2025
30 Я пък тоя
12:13 03.12.2025