Въоръжените сили на Русия през последното денонощие са поели контрол над селището Червоное в южната украинска Запорожка област, предаде ТАСС, като се позова руското министерство на отбраната, съобщи БТА.

„Частите на войскова група „Изток“ продължиха придвижването в дълбочина на отбраната на противника, освобождавайки населеното място Червоное в Запорожка област […] и откриват още един път към град Гуляйполе, притискайки противника в критична ситуация“, съобщиха от министерството.

От ведомството допълниха, че руските войски през последното денонощие са поразили обекти от транспортната и енергийна инфраструктура, използвани в интерес на Въоръжените сили на Украйна, както и цех по сглобяване на безпилотни летателни апарати с дълъг обсег. Също така се съобщава, че през същия период руската противовъздушна отбрана е свалила 251 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип.

„Общо от началото на провеждането на Специалната военна операция са унищожени 100 082 безпилотни летателни апарата“, уточни Министерството на отбраната.

Същевременно, Черноморският флот на Русия унищожи два украински безекипажни катера, съобщи министерството.

Украинската армия съобщи вчера, че боевете в Покровск продължават, въпреки че Русия заяви, че е превзела стратегическия град, важен за украинската логистика на изток, предаде Франс прес.

Украинската източна армейска група, която отговаря за района, посочи в изявление, че "щурмовите операции, както и операциите по издирване и елиминиране на врага в района на град Покровск продължават". Русия разпространи видео, в което се вижда как руски войници издигат знамето си на централния площад в града. Киев заяви, че това видео е инсценировка.

"Нашествениците отново се опитаха да издигнат знамето си в един от градските квартали, за да могат пропагандистите да го използват като "доказателство" за превземането на града. След това те избягаха бързо. Прочистването на вражеските групи продължава", се казва още в изявлението на украинските сили. Руският президент Владимир Путин потвърди пред журналисти в Москва, че Покровск е "изцяло в ръцете на руските въоръжени сили".