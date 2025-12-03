Новини
Русия обяви, че украинската армия е в „критична ситуация“

3 Декември, 2025 13:05 1 759 69

Руските сили са поели контрол над ново селище в украинската Запорожка област, съобщи Москва

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Русия през последното денонощие са поели контрол над селището Червоное в южната украинска Запорожка област, предаде ТАСС, като се позова руското министерство на отбраната, съобщи БТА.

„Частите на войскова група „Изток“ продължиха придвижването в дълбочина на отбраната на противника, освобождавайки населеното място Червоное в Запорожка област […] и откриват още един път към град Гуляйполе, притискайки противника в критична ситуация“, съобщиха от министерството.

От ведомството допълниха, че руските войски през последното денонощие са поразили обекти от транспортната и енергийна инфраструктура, използвани в интерес на Въоръжените сили на Украйна, както и цех по сглобяване на безпилотни летателни апарати с дълъг обсег. Също така се съобщава, че през същия период руската противовъздушна отбрана е свалила 251 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип.

„Общо от началото на провеждането на Специалната военна операция са унищожени 100 082 безпилотни летателни апарата“, уточни Министерството на отбраната.

Същевременно, Черноморският флот на Русия унищожи два украински безекипажни катера, съобщи министерството.

Украинската армия съобщи вчера, че боевете в Покровск продължават, въпреки че Русия заяви, че е превзела стратегическия град, важен за украинската логистика на изток, предаде Франс прес.

Украинската източна армейска група, която отговаря за района, посочи в изявление, че "щурмовите операции, както и операциите по издирване и елиминиране на врага в района на град Покровск продължават". Русия разпространи видео, в което се вижда как руски войници издигат знамето си на централния площад в града. Киев заяви, че това видео е инсценировка.

"Нашествениците отново се опитаха да издигнат знамето си в един от градските квартали, за да могат пропагандистите да го използват като "доказателство" за превземането на града. След това те избягаха бързо. Прочистването на вражеските групи продължава", се казва още в изявлението на украинските сили. Руският президент Владимир Путин потвърди пред журналисти в Москва, че Покровск е "изцяло в ръцете на руските въоръжени сили".


  • 1 Последния Софиянец

    18 6 Отговор
    Знам.

    Коментиран от #45

    13:06 03.12.2025

  • 2 си дзън

    9 33 Отговор
    Топ предложение:
    Русията обяви БГ за вражеска държава и затова трябва да плати за нашето въоръжаване.
    Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.

    Коментиран от #7, #25, #27, #50, #55, #59, #63

    13:06 03.12.2025

  • 3 Не само Русия го казва

    40 8 Отговор
    от една седмица това се пише във всички американски медии.
    Но днес статиите за разпада на украинския фронт са брутални.

    Коментиран от #29

    13:08 03.12.2025

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    39 6 Отговор
    Скоро ще четете гуляйполе няма стратегическо значение

    Коментиран от #8

    13:08 03.12.2025

  • 5 Пич

    29 7 Отговор
    В случая не съобщават никаква тайна - това е очевидно за цял свят !!! А и помагачите от НАТО и ЕС издишат отвсякъде !!!

    13:10 03.12.2025

  • 6 А кога

    18 5 Отговор
    не е била ?

    13:10 03.12.2025

  • 7 Русия не ни е обявила за вражеска държав

    33 9 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    а каза, че правителството ни, ....не народа са НЕДРУЖЕЛЮБНИ, НЕПРИЯТЕЛСКИ.
    Намираш ли разликата? М?

    Коментиран от #13, #40

    13:10 03.12.2025

  • 8 Румен

    8 9 Отговор

    До коментар #4 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Покровск,чий е?

    Коментиран от #15, #37

    13:11 03.12.2025

  • 9 Атина Палада

    24 5 Отговор
    Аз питам:) тия до кога ще си играят на война? Тоя в критична ситуация,другия в критична ситуация а Европа е в цветуща ситуация ,благодарение на единият и другият от критичните ситуации.

    13:11 03.12.2025

  • 11 Шопо

    30 9 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #41

    13:12 03.12.2025

  • 12 Солдать

    6 16 Отговор
    С бинокиля смотрям Киеве !

    13:12 03.12.2025

  • 13 си дзън

    11 25 Отговор

    До коментар #7 от "Русия не ни е обявила за вражеска държав":

    Русията обяви БГ за вражеска държава!!!
    Корупцията в БГ винаги е свързна с руснаците. За да я махнем първо трябва всички руснаци
    да бъдат изгонени от БГ.

    Коментиран от #30

    13:13 03.12.2025

  • 15 Чийто флаг се е вее там от седмици.

    20 7 Отговор

    До коментар #8 от "Румен":

    РУСКИ.

    13:13 03.12.2025

  • 16 Путин

    4 18 Отговор
    Тръгвам към Европа!

    Коментиран от #22

    13:14 03.12.2025

  • 17 Ами не

    9 24 Отговор
    Украинците никога няма да легнат пред руснаците! Глупавото джудже е свършен!

    Коментиран от #21

    13:14 03.12.2025

  • 19 Факти

    19 2 Отговор
    Да проявят инициатива и първи да пратят Мара и Джамбаза да установят на място ситуацията. Може и Пулицър да получат и да са гордейм с тях !

    13:14 03.12.2025

  • 20 шеломов вова

    7 9 Отговор
    тва го слушам от 22 година

    13:14 03.12.2025

  • 21 Рублевка

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ами не":

    Щом не лягат, тогава "раком"!

    13:15 03.12.2025

  • 22 си дзън

    9 13 Отговор

    До коментар #16 от "Путин":

    Путин тръгва към Европа!
    Незабавно всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.

    13:15 03.12.2025

  • 23 И що бе що в критична сигуация

    14 5 Отговор
    Белия байряк и спасението е готово... кой иска повече!!!

    13:15 03.12.2025

  • 24 Каква победа за Русия!

    10 14 Отговор
    За 11 години са завзели 20% от територията ѝ и пълзят по-бавно и от охлюви. За 3г. и 9м. от Донецк до Покровск на 40км. 40000м/1370дни е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час или 12по24 - 288м.за 1 ден. Десет пъти по-бавно от охлюва.

    Коментиран от #39

    13:16 03.12.2025

  • 25 Други идеи ?

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Що не питаш укрите , дето се опитаха да се разпореждат с руски имоти ? Ама кой да ти отговори , повечето от тях са в найлонови чували и фризери ! Белгийците също можеш да попиташ , дали ще посегнат на руските активи в банките си ! 😜 Но виж , можем да си вземем златните мини от англосаксонците , дето изнасят вагони българско злато зад океана !

    Коментиран от #43

    13:17 03.12.2025

  • 26 То и аз

    7 11 Отговор
    мога да обявя, че московитската е в критично състояние.

    13:17 03.12.2025

  • 27 Правилно

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    и трябва да бъдат запорирани руски активи.

    13:18 03.12.2025

  • 28 Генерал миСИРСКИ

    8 7 Отговор
    Ааа докато нИ видим, нИ вярвамИ

    13:18 03.12.2025

  • 29 Те америханските

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Не само Русия го казва":

    медии препечатват ТАСС по поръчка на Краснов.

    13:18 03.12.2025

  • 30 Атина Палада

    12 5 Отговор

    До коментар #13 от "си дзън":

    Ще ти кажа нещо на уше:)
    Най т.Ъпите тролеи в този форум си ти и оня СтоЕнчо:))) И останалата с оросня е т.Ъпа ,но ти и СтоЕнчо водите с една обиколка вашите съмишленици :)))
    Сори за откровеността ми:) не съм учила дипломация:)

    13:19 03.12.2025

  • 31 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    11 4 Отговор
    Мара се и3каза, чакаме статия от Дойче 3еле

    13:19 03.12.2025

  • 32 пешо

    10 7 Отговор
    слава на русия ПОБЕДА

    13:20 03.12.2025

  • 33 Чапаев

    7 4 Отговор
    Руската конница,бързо напредва !

    13:20 03.12.2025

  • 35 Мдаа

    12 3 Отговор
    Всъщност трагедията на Европа тепърва предстои...Аз след Нова Година се местя в Аржентина-продадох и двата си апартамента и с 330 000 € се остановявам там! Дали България ще ми липсва...безспорно да, до болка!

    Коментиран от #38

    13:20 03.12.2025

  • 36 Радж Капур

    3 7 Отговор
    Ше забия руското знаме в Куоянск и Покровск!

    13:22 03.12.2025

  • 37 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Румен":

    Гледай телеграм и ще разбереш на кого е има стотици клипове

    13:22 03.12.2025

  • 38 Защо не

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Мдаа":

    в Магадан?

    Коментиран от #47

    13:22 03.12.2025

  • 39 Рублевка

    10 3 Отговор

    До коментар #24 от "Каква победа за Русия!":

    От 50 милиона, бандерия се стопи на 15. Фронта е като сито и урките само се озъртат накъде да бягат. Наци батальоните ги застрелват в гръб иначе всички ще избягат.
    Това е световен рекорд за унищожаване населението на една страна! От 50 на 15 милиона!

    Коментиран от #54

    13:23 03.12.2025

  • 40 Черното е бяло

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Русия не ни е обявила за вражеска държав":

    но архивните новини си го казват в прав текст: русия ни обяви за вражеска държава и го препотвърди преди месец.

    Коментиран от #49

    13:23 03.12.2025

  • 41 То и рушната

    3 11 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    не държава , а китайска територия.

    Коментиран от #52

    13:24 03.12.2025

  • 42 Слава на Русия!

    11 2 Отговор
    Поглединфо : След новината за превземането на Покровск, руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова да гарантира безопасността на чуждестранните журналисти и да ги ескортира през всички квартали на Красноармейск и Купянск.
    Военни кореспонденти отбелязват, че сред новините за освобождението на Покровск и Вовчанск сме пропуснали една много важна новина: превземането на Кленовое в ДНР (източно от Дружковка). По същество това включваше марш на руската армия от 8 километра в тила на противника, принуждавайки украинските въоръжени сили да бягат. Нашият безразсъден пробив означава крах на вражеската отбрана, отбелязват военни експерти.

    13:24 03.12.2025

  • 43 Атина Палада

    10 3 Отговор

    До коментар #25 от "Други идеи ?":

    За имоти не зная,обаче помня добре,че бяха запорирали някакви сметки на руснаци. . Последва съдия изпълнител в Украйна спешно да отмени запора ,като търси по спешност директора на банката в Украйна за разблокиране на сметките на руснаците. .

    13:24 03.12.2025

  • 44 Хаха

    3 10 Отговор
    РуZката армия обявила, че украинската армия е в критична ситуация и ще предземе Киев за 3 дена. Така беше преди близо 4 години и сега отново е така Киев за 3 дена. Някой вярва ли им на тези отрепки, които се крият в Кремъл.

    Коментиран от #51

    13:24 03.12.2025

  • 46 Г-н Путин,

    8 2 Отговор
    поучете се малко от Натаняху и инвазиите на САЩ! Щом украинците искат да умират заради Зеленски и фон дер Лайен - помогнете им! Ако не като Хирошима и Нагазаки то поне като Газа!

    Коментиран от #65

    13:26 03.12.2025

  • 47 Мдаа

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Защо не":

    Защото ще купя малко ранчо, ще гледам крави и ще изживея детската си мечта на стари години - ще бъда просто един дърт каубой, затова...

    Коментиран от #53

    13:27 03.12.2025

  • 48 Зеленски

    6 2 Отговор
    Не е в критично състояние.На места има и оцелели.

    13:27 03.12.2025

  • 49 Атина Палада

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Черното е бяло":

    Да, Русия ни обяви за вражеска държава а преди месец не го потвърди а го преиначи,като каза:-Ние нямаме вражески държави,имаме вражески правителства" Т.е не е потвърждение а изменение!
    Ако не знаеш нещо,замълчи.А ако знаеш,кажи истината -Не лъжи! А ти в случая лъжеш!

    Коментиран от #56

    13:28 03.12.2025

  • 50 Хе,хе...!

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Драги ми Смехурко,отдавна не съм се смял така...🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂!
    Благодаря ти за положителните емоции...👍👍👍👏👏👏👏!

    13:28 03.12.2025

  • 51 Рублевка

    7 3 Отговор

    До коментар #44 от "Хаха":

    От 50 милиона население за три години 15! Хахаха! Световен рекорд!

    13:28 03.12.2025

  • 52 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "То и рушната":

    Така да пишат 29 точка в мирния план за успокоение на евролиберастите и 30 точка онова за 3 дни дето не успяли:)))

    13:29 03.12.2025

  • 53 Пенсионер 69 годишен

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "Мдаа":

    Не знам, на колко си години, но Аржентина е лош вариант. Страна без бъдеще. 100 години непрекъснато криза след криза и хунта след хунта. Като искаш земя, иди в Русия и ще ти дадат колкото можеш да обработваш. Пълно е със западняци земеделци.

    Коментиран от #57

    13:32 03.12.2025

  • 54 49млн.беше УССР по

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Рублевка":

    времето нна СССР. Имат около 8млн. емиграция към ЕС, но повечето са жени, деца и стари мъже. Друга част са наистина руснаци и са емигрирали в РФ или чакат "освобождение", така наречените "ждуни". Трета част са във временно окупираните ЛНР, ДНР, Запорожие и Херсон. Имат естествено и убити и трайно НГВС. Голяма част от руснаците украински граждани се преструват на украинци и също емигрират на Запад. Има и няколко милиона от смесени бракове които се чудят какви са. Ние без война станахме 6млн. от 9млн.

    Коментиран от #58

    13:32 03.12.2025

  • 56 Абе

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Голяма лъжа,няма що :)))То и нещата оттогава бая се измениха и вицепредседателя от Бсп и правителството беше в Китай официално заедно с Путин на червения килим:))))

    13:34 03.12.2025

  • 57 Мдаа

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Пенсионер 69 годишен":

    В Аржентина имам роднини, обсъдил съм всичко с тях! Не скачам с главата напред на сляпо...Дано все пак не греша, но каквото е, такова! Мерси за съвета все пак👍

    Коментиран от #62

    13:36 03.12.2025

  • 58 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "49млн.беше УССР по":

    Население на УССР 51,71 млн чел. (1989). Сега 15 милиона. Световен рекорд!

    Коментиран от #69

    13:36 03.12.2025

  • 59 Викаш -,,Трябва да плати" ...!

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Да,ама не ще!
    Ко праЙм тогава?!
    Освен да рипаш от дивана и на фронта...!

    Коментиран от #64

    13:36 03.12.2025

  • 60 Дядо Иван

    1 1 Отговор
    Всичко ще си кажете

    13:37 03.12.2025

  • 61 Маша от Курск

    0 1 Отговор
    Родих корейче !

    13:38 03.12.2025

  • 62 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Мдаа":

    Сложи на една карта 5000€ и поживей там без да купуваш бизнес и имоти. Сигурен съм, че ще се откажеш. Не вярвай на роднини.

    13:39 03.12.2025

  • 63 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    За вашето въоръжаване ще плати Натю защото немате трица за гъзица!

    13:39 03.12.2025

  • 64 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Викаш -,,Трябва да плати" ...!":

    Една седмица мизерия в окопа и руски дрон ще му отнесе кратуната. Това не е Батълфилд или Кол оф Дюти. Няма възраждане и смъртта е само една.

    13:42 03.12.2025

  • 67 Рублевка

    0 0 Отговор
    Евала на Тръмп и Путин, че имат жалост към украинците. Нацюгите ги унищожиха и прогониха в чужбина. Бяха най-богатите в съюза, а сега са само 15 милиона население. Още 2 години и ще станат колкото България.

    13:47 03.12.2025

  • 68 койдазнай

    0 0 Отговор
    A защо Русия се притеснява от "критичното състояние на ВСУ"? Че дори го заявяват на специална пресконференция?!?

    13:51 03.12.2025

  • 69 Сега никой не ги е

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Рублевка":

    броил колко са, а и е невъзможно при война. Резултатите ще бъдат и секретни и манипулирани както се лъже по време на война. За РФ също се говори,че са под 100млн. В САЩ и ЕС има поне 10млн. руснаци. в Турция и арабските държави не се знае колко са. У нас имат над 500 000 апартхотели. Бягат като плъхове от потъващия кораб на РФ.

    13:52 03.12.2025

