Русия обяви, че украинската армия е в „критична ситуация“

Въоръжените сили на Русия през последното денонощие са поели контрол над селището Червоное в южната украинска Запорожка област, предаде ТАСС, като се позова руското министерство на отбраната, съобщи БТА.
„Частите на войскова група „Изток“ продължиха придвижването в дълбочина на отбраната на противника, освобождавайки населеното място Червоное в Запорожка област […] и откриват още един път към град Гуляйполе, притискайки противника в критична ситуация“, съобщиха от министерството.
От ведомството допълниха, че руските войски през последното денонощие са поразили обекти от транспортната и енергийна инфраструктура, използвани в интерес на Въоръжените сили на Украйна, както и цех по сглобяване на безпилотни летателни апарати с дълъг обсег. Също така се съобщава, че през същия период руската противовъздушна отбрана е свалила 251 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип.
„Общо от началото на провеждането на Специалната военна операция са унищожени 100 082 безпилотни летателни апарата“, уточни Министерството на отбраната.
Същевременно, Черноморският флот на Русия унищожи два украински безекипажни катера, съобщи министерството.
Украинската армия съобщи вчера, че боевете в Покровск продължават, въпреки че Русия заяви, че е превзела стратегическия град, важен за украинската логистика на изток, предаде Франс прес.
Украинската източна армейска група, която отговаря за района, посочи в изявление, че "щурмовите операции, както и операциите по издирване и елиминиране на врага в района на град Покровск продължават". Русия разпространи видео, в което се вижда как руски войници издигат знамето си на централния площад в града. Киев заяви, че това видео е инсценировка.
"Нашествениците отново се опитаха да издигнат знамето си в един от градските квартали, за да могат пропагандистите да го използват като "доказателство" за превземането на града. След това те избягаха бързо. Прочистването на вражеските групи продължава", се казва още в изявлението на украинските сили. Руският президент Владимир Путин потвърди пред журналисти в Москва, че Покровск е "изцяло в ръцете на руските въоръжени сили".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #45
13:06 03.12.2025
2 си дзън
Русията обяви БГ за вражеска държава и затова трябва да плати за нашето въоръжаване.
Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.
Коментиран от #7, #25, #27, #50, #55, #59, #63
13:06 03.12.2025
3 Не само Русия го казва
Но днес статиите за разпада на украинския фронт са брутални.
Коментиран от #29
13:08 03.12.2025
4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Коментиран от #8
13:08 03.12.2025
5 Пич
13:10 03.12.2025
6 А кога
13:10 03.12.2025
7 Русия не ни е обявила за вражеска държав
До коментар #2 от "си дзън":а каза, че правителството ни, ....не народа са НЕДРУЖЕЛЮБНИ, НЕПРИЯТЕЛСКИ.
Намираш ли разликата? М?
Коментиран от #13, #40
13:10 03.12.2025
8 Румен
До коментар #4 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Покровск,чий е?
Коментиран от #15, #37
13:11 03.12.2025
9 Атина Палада
13:11 03.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Шопо
Коментиран от #41
13:12 03.12.2025
12 Солдать
13:12 03.12.2025
13 си дзън
До коментар #7 от "Русия не ни е обявила за вражеска държав":Русията обяви БГ за вражеска държава!!!
Корупцията в БГ винаги е свързна с руснаците. За да я махнем първо трябва всички руснаци
да бъдат изгонени от БГ.
Коментиран от #30
13:13 03.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Чийто флаг се е вее там от седмици.
До коментар #8 от "Румен":РУСКИ.
13:13 03.12.2025
16 Путин
Коментиран от #22
13:14 03.12.2025
17 Ами не
Коментиран от #21
13:14 03.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Факти
13:14 03.12.2025
20 шеломов вова
13:14 03.12.2025
21 Рублевка
До коментар #17 от "Ами не":Щом не лягат, тогава "раком"!
13:15 03.12.2025
22 си дзън
До коментар #16 от "Путин":Путин тръгва към Европа!
Незабавно всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.
13:15 03.12.2025
23 И що бе що в критична сигуация
13:15 03.12.2025
24 Каква победа за Русия!
Коментиран от #39
13:16 03.12.2025
25 Други идеи ?
До коментар #2 от "си дзън":Що не питаш укрите , дето се опитаха да се разпореждат с руски имоти ? Ама кой да ти отговори , повечето от тях са в найлонови чували и фризери ! Белгийците също можеш да попиташ , дали ще посегнат на руските активи в банките си ! 😜 Но виж , можем да си вземем златните мини от англосаксонците , дето изнасят вагони българско злато зад океана !
Коментиран от #43
13:17 03.12.2025
26 То и аз
13:17 03.12.2025
27 Правилно
До коментар #2 от "си дзън":и трябва да бъдат запорирани руски активи.
13:18 03.12.2025
28 Генерал миСИРСКИ
13:18 03.12.2025
29 Те америханските
До коментар #3 от "Не само Русия го казва":медии препечатват ТАСС по поръчка на Краснов.
13:18 03.12.2025
30 Атина Палада
До коментар #13 от "си дзън":Ще ти кажа нещо на уше:)
Най т.Ъпите тролеи в този форум си ти и оня СтоЕнчо:))) И останалата с оросня е т.Ъпа ,но ти и СтоЕнчо водите с една обиколка вашите съмишленици :)))
Сори за откровеността ми:) не съм учила дипломация:)
13:19 03.12.2025
31 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
13:19 03.12.2025
32 пешо
13:20 03.12.2025
33 Чапаев
13:20 03.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мдаа
Коментиран от #38
13:20 03.12.2025
36 Радж Капур
13:22 03.12.2025
37 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
До коментар #8 от "Румен":Гледай телеграм и ще разбереш на кого е има стотици клипове
13:22 03.12.2025
38 Защо не
До коментар #35 от "Мдаа":в Магадан?
Коментиран от #47
13:22 03.12.2025
39 Рублевка
До коментар #24 от "Каква победа за Русия!":От 50 милиона, бандерия се стопи на 15. Фронта е като сито и урките само се озъртат накъде да бягат. Наци батальоните ги застрелват в гръб иначе всички ще избягат.
Това е световен рекорд за унищожаване населението на една страна! От 50 на 15 милиона!
Коментиран от #54
13:23 03.12.2025
40 Черното е бяло
До коментар #7 от "Русия не ни е обявила за вражеска държав":но архивните новини си го казват в прав текст: русия ни обяви за вражеска държава и го препотвърди преди месец.
Коментиран от #49
13:23 03.12.2025
41 То и рушната
До коментар #11 от "Шопо":не държава , а китайска територия.
Коментиран от #52
13:24 03.12.2025
42 Слава на Русия!
Военни кореспонденти отбелязват, че сред новините за освобождението на Покровск и Вовчанск сме пропуснали една много важна новина: превземането на Кленовое в ДНР (източно от Дружковка). По същество това включваше марш на руската армия от 8 километра в тила на противника, принуждавайки украинските въоръжени сили да бягат. Нашият безразсъден пробив означава крах на вражеската отбрана, отбелязват военни експерти.
13:24 03.12.2025
43 Атина Палада
До коментар #25 от "Други идеи ?":За имоти не зная,обаче помня добре,че бяха запорирали някакви сметки на руснаци. . Последва съдия изпълнител в Украйна спешно да отмени запора ,като търси по спешност директора на банката в Украйна за разблокиране на сметките на руснаците. .
13:24 03.12.2025
44 Хаха
Коментиран от #51
13:24 03.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Г-н Путин,
Коментиран от #65
13:26 03.12.2025
47 Мдаа
До коментар #38 от "Защо не":Защото ще купя малко ранчо, ще гледам крави и ще изживея детската си мечта на стари години - ще бъда просто един дърт каубой, затова...
Коментиран от #53
13:27 03.12.2025
48 Зеленски
13:27 03.12.2025
49 Атина Палада
До коментар #40 от "Черното е бяло":Да, Русия ни обяви за вражеска държава а преди месец не го потвърди а го преиначи,като каза:-Ние нямаме вражески държави,имаме вражески правителства" Т.е не е потвърждение а изменение!
Ако не знаеш нещо,замълчи.А ако знаеш,кажи истината -Не лъжи! А ти в случая лъжеш!
Коментиран от #56
13:28 03.12.2025
50 Хе,хе...!
До коментар #2 от "си дзън":Драги ми Смехурко,отдавна не съм се смял така...🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂!
Благодаря ти за положителните емоции...👍👍👍👏👏👏👏!
13:28 03.12.2025
51 Рублевка
До коментар #44 от "Хаха":От 50 милиона население за три години 15! Хахаха! Световен рекорд!
13:28 03.12.2025
52 Ами
До коментар #41 от "То и рушната":Така да пишат 29 точка в мирния план за успокоение на евролиберастите и 30 точка онова за 3 дни дето не успяли:)))
13:29 03.12.2025
53 Пенсионер 69 годишен
До коментар #47 от "Мдаа":Не знам, на колко си години, но Аржентина е лош вариант. Страна без бъдеще. 100 години непрекъснато криза след криза и хунта след хунта. Като искаш земя, иди в Русия и ще ти дадат колкото можеш да обработваш. Пълно е със западняци земеделци.
Коментиран от #57
13:32 03.12.2025
54 49млн.беше УССР по
До коментар #39 от "Рублевка":времето нна СССР. Имат около 8млн. емиграция към ЕС, но повечето са жени, деца и стари мъже. Друга част са наистина руснаци и са емигрирали в РФ или чакат "освобождение", така наречените "ждуни". Трета част са във временно окупираните ЛНР, ДНР, Запорожие и Херсон. Имат естествено и убити и трайно НГВС. Голяма част от руснаците украински граждани се преструват на украинци и също емигрират на Запад. Има и няколко милиона от смесени бракове които се чудят какви са. Ние без война станахме 6млн. от 9млн.
Коментиран от #58
13:32 03.12.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Абе
До коментар #49 от "Атина Палада":Голяма лъжа,няма що :)))То и нещата оттогава бая се измениха и вицепредседателя от Бсп и правителството беше в Китай официално заедно с Путин на червения килим:))))
13:34 03.12.2025
57 Мдаа
До коментар #53 от "Пенсионер 69 годишен":В Аржентина имам роднини, обсъдил съм всичко с тях! Не скачам с главата напред на сляпо...Дано все пак не греша, но каквото е, такова! Мерси за съвета все пак👍
Коментиран от #62
13:36 03.12.2025
58 Рублевка
До коментар #54 от "49млн.беше УССР по":Население на УССР 51,71 млн чел. (1989). Сега 15 милиона. Световен рекорд!
Коментиран от #69
13:36 03.12.2025
59 Викаш -,,Трябва да плати" ...!
До коментар #2 от "си дзън":Да,ама не ще!
Ко праЙм тогава?!
Освен да рипаш от дивана и на фронта...!
Коментиран от #64
13:36 03.12.2025
60 Дядо Иван
13:37 03.12.2025
61 Маша от Курск
13:38 03.12.2025
62 Пенсионер 69 годишен
До коментар #57 от "Мдаа":Сложи на една карта 5000€ и поживей там без да купуваш бизнес и имоти. Сигурен съм, че ще се откажеш. Не вярвай на роднини.
13:39 03.12.2025
63 Българин
До коментар #2 от "си дзън":За вашето въоръжаване ще плати Натю защото немате трица за гъзица!
13:39 03.12.2025
64 Пенсионер 69 годишен
До коментар #59 от "Викаш -,,Трябва да плати" ...!":Една седмица мизерия в окопа и руски дрон ще му отнесе кратуната. Това не е Батълфилд или Кол оф Дюти. Няма възраждане и смъртта е само една.
13:42 03.12.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Рублевка
13:47 03.12.2025
68 койдазнай
13:51 03.12.2025
69 Сега никой не ги е
До коментар #58 от "Рублевка":броил колко са, а и е невъзможно при война. Резултатите ще бъдат и секретни и манипулирани както се лъже по време на война. За РФ също се говори,че са под 100млн. В САЩ и ЕС има поне 10млн. руснаци. в Турция и арабските държави не се знае колко са. У нас имат над 500 000 апартхотели. Бягат като плъхове от потъващия кораб на РФ.
13:52 03.12.2025