Кремъл заяви, че Путин е приел някои от предложенията на САЩ

Кремъл заяви днес, че руският президент Владимир Путин е приел някои от предложенията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, и че Русия е готова да провежда срещи с американски представители толкова пъти, колкото е необходимо, за да бъде постигнато мирно споразумение, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Кремъл посочи, че на вчерашната среща на специалния американски пратеник Стив Уиткоф и на зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър с руския президент, не е постигната договореност.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уточни обаче, че би било погрешно да се каже, че Путин е отхвърлил американските предложения, като добави, че по време на срещата те са били обсъдени директно за първи път.
"Високо ценим политическата воля на президента Тръмп да продължи да търси решения за мирното уреждане на конфликта в Украйна и сме признателни за тези усилия на неговата администрация", каза Песков.
"Ние сме готови да се срещнем толкова пъти, колкото е необходимо, за да постигнем мирно споразумение", подчерта той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.
14:56 03.12.2025
2 Нещо
14:56 03.12.2025
3 Пич
- Балъците може да се разхождат колкото е нужно , докато им уврат главите че ще стане нашето ?
В.Путин
14:58 03.12.2025
4 Атина Палада
15:01 03.12.2025
5 Шопо
Ако Украйна капитулира и стане част от РФ няма кой да върне заемите.
Тръмп предлага мирен план за да може да си върне парите.
Каквото и да говорят политиците винаги става въпрос за пари.
15:02 03.12.2025
6 европеец
15:03 03.12.2025
7 Плешива първопричина
Коментиран от #15
15:07 03.12.2025
8 Тагарев
Коментиран от #10
15:09 03.12.2025
9 Хипотетично
15:10 03.12.2025
10 Шопо
До коментар #8 от "Тагарев":С нашите ефки Зеленски може да победи Русия.
После ще ни ги върне.
15:12 03.12.2025
11 Кирчо
Безусловна капитулация на Украйна.
15:14 03.12.2025
12 Великата матушка
15:16 03.12.2025
13 Хахахаха
15:16 03.12.2025
14 Дедо ви...
Пентагонът е „отрязал контакта“ между американски представители на отбраната и германските им колеги, съобщава началникът на въоръжените сили на Германия генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, цитиран от Times.
Съединените щати традиционно третират Германия като един от най-важните си европейски съюзници и имат около 35 000 войници, разположени в германски бази като Рамщайн и Щутгарт, които се използват за американски операции в цяла Африка и Близкия Изток.
След завръщането на президента Тръмп на власт през януари отношенията между страните станаха значително по-хладни.
Ген. Фройдинг каза, че преди това е успял да обменя текстови съобщения с колегите си в САЩ „ден и нощ“, но каналите вече са „прекъснати“. Изводи...................
15:17 03.12.2025
15 Един Томахоук по мумията на ленин
До коментар #7 от "Плешива първопричина":и ще настане мир!
15:18 03.12.2025
16 Да се разбира
15:19 03.12.2025
17 Георгиев
15:19 03.12.2025