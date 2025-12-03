Новини
Кремъл заяви, че Путин е приел някои от предложенията на САЩ
  Тема: Украйна

Кремъл заяви, че Путин е приел някои от предложенията на САЩ

3 Декември, 2025 14:54 797 17

Високо ценим политическата воля на президента Тръмп да продължи да търси решения за мирното уреждане на конфликта, каза Песков

Кремъл заяви, че Путин е приел някои от предложенията на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че руският президент Владимир Путин е приел някои от предложенията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, и че Русия е готова да провежда срещи с американски представители толкова пъти, колкото е необходимо, за да бъде постигнато мирно споразумение, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Кремъл посочи, че на вчерашната среща на специалния американски пратеник Стив Уиткоф и на зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър с руския президент, не е постигната договореност.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уточни обаче, че би било погрешно да се каже, че Путин е отхвърлил американските предложения, като добави, че по време на срещата те са били обсъдени директно за първи път.

"Високо ценим политическата воля на президента Тръмп да продължи да търси решения за мирното уреждане на конфликта в Украйна и сме признателни за тези усилия на неговата администрация", каза Песков.

"Ние сме готови да се срещнем толкова пъти, колкото е необходимо, за да постигнем мирно споразумение", подчерта той.


  • 1 си дзън

    9 11 Отговор
    При 40% пари за война дали Путин иска мир е въпросът. Май само Тръмп "вярва" в това.
    Всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.

    14:56 03.12.2025

  • 2 Нещо

    7 1 Отговор
    като нищо !

    14:56 03.12.2025

  • 3 Пич

    9 6 Отговор
    Превод:
    - Балъците може да се разхождат колкото е нужно , докато им уврат главите че ще стане нашето ?

    В.Путин

    14:58 03.12.2025

  • 4 Атина Палада

    6 6 Отговор
    Хаяско е история

    15:01 03.12.2025

  • 5 Шопо

    9 1 Отговор
    Парите които САЩ са дали на Украйна са заеми.
    Ако Украйна капитулира и стане част от РФ няма кой да върне заемите.
    Тръмп предлага мирен план за да може да си върне парите.
    Каквото и да говорят политиците винаги става въпрос за пари.

    15:02 03.12.2025

  • 6 европеец

    8 2 Отговор
    Рашата в границите след разпада на Сесерето и ще има мир!

    15:03 03.12.2025

  • 7 Плешива първопричина

    1 3 Отговор
    Мир ще има, когато първопричината за войната бъде елиминирана с един точен изстрел.

    Коментиран от #15

    15:07 03.12.2025

  • 8 Тагарев

    2 1 Отговор
    Ша приема къде ша ходи,иначе го почваме с нашите две сакати ефки 16

    Коментиран от #10

    15:09 03.12.2025

  • 9 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Акцията по мирния процес се характеризира с протакане.

    15:10 03.12.2025

  • 10 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тагарев":

    С нашите ефки Зеленски може да победи Русия.
    После ще ни ги върне.

    15:12 03.12.2025

  • 11 Кирчо

    5 1 Отговор
    План за мир има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    15:14 03.12.2025

  • 12 Великата матушка

    2 1 Отговор
    Като е толкова велика, защо преговаря с Тръмп?

    15:16 03.12.2025

  • 13 Хахахаха

    1 0 Отговор
    А тези "американски" предложения които са одобрени, мисля са дошли от раша.

    15:16 03.12.2025

  • 14 Дедо ви...

    1 1 Отговор
    Пентагонът прекъсна комуникацията с Германия.
    Пентагонът е „отрязал контакта“ между американски представители на отбраната и германските им колеги, съобщава началникът на въоръжените сили на Германия генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, цитиран от Times.
    Съединените щати традиционно третират Германия като един от най-важните си европейски съюзници и имат около 35 000 войници, разположени в германски бази като Рамщайн и Щутгарт, които се използват за американски операции в цяла Африка и Близкия Изток.
    След завръщането на президента Тръмп на власт през януари отношенията между страните станаха значително по-хладни.
    Ген. Фройдинг каза, че преди това е успял да обменя текстови съобщения с колегите си в САЩ „ден и нощ“, но каналите вече са „прекъснати“. Изводи...................

    15:17 03.12.2025

  • 15 Един Томахоук по мумията на ленин

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Плешива първопричина":

    и ще настане мир!

    15:18 03.12.2025

  • 16 Да се разбира

    1 0 Отговор
    Ще продължавам да ви водя за носа! Аз съм тарикат, пък Вие балами - такава е бандитската логика на другаря Путин и никой на Запад не я разбира, защото не са се сблъсквали с бандити!

    15:19 03.12.2025

  • 17 Георгиев

    0 0 Отговор
    В статията е използвано неправилно време. Все едно, че Атанасова е била на линия при изявленията. Малко по скромно и по истинско, моля. Давам пример Милен.

    15:19 03.12.2025

Новини по държави:
