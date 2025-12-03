НАТО иска от страните-членки да отделят над 1 милиард долара месечно за доставки на американски оръжия на Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте очаква от страните-членки на Алианса да отделят повече от един милиард долара месечно за доставки на американски оръжия на Украйна през 2026 г., предаде ДПА, съобщи БТА.
Средствата ще бъдат използвани за закупуването на американско оборудване като например прехващачи за противовъздушните отбранителни системи, посочи днес Рюте на среща на министрите на външните работи на държавите-членки на НАТО в Брюксел.
Финансовият инструмент "Списък с приоритетни изисквания за Украйна" предвижда боеприпаси и оръжия, произведени в САЩ, да бъдат продадени на европейските съюзници на Украйна и Канада, които след това ще ги предоставят на украинската страна. Финансовата инициатива беше подета тази година в отговор на исканията на американския президент Доналд Тръмп другите страни от Алианса да платят за по-нататъшна американска военна помощ.
Рюте уточни, целта на инициативата да се съберат около 1 млрд. долара на месец е напът да бъде постигната през тази година и очаква допълнителни изявления от страните на НАТО.
Германският външен министър заяви преди срещата в Брюксел, че Германия ще отдели още 200 млн. долара за доставка на американско оръжие и боеприпаси за Украйна.
Полша, Норвегия и Нидерландия ще допълнят финансирането, за да бъде достигната общата сума от 500 млн. долара за американско оръжие. Германия вече предостави същата сума тази година за финансовата инициатива.
"Трябва да се уверим, че докато продължават преговорите за прекратяването на войната на Русия, а ние не знаем кога ще приключат, Украйна е във възможно най-добрата позиция да продължи да се бие и да отвръща на удара на руснаците", подчерта Марк Рюте.
Днешната среща на НАТО в Брюксел, на която се обсъжда подкрепата за Украйна и усилията за укрепване на възпиращите и отбранителни способности на Алианса е засенчвана от продължаващите мирни усилия на САЩ за Украйна и отсъствието на държавния секретар Марко Рубио от Брюксел.
Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул заяви преди срещата в Брюксел, че руският президент Владимир Путин "все още не е показал реално желание за преговори." "Путин желае да продължи да подкопава европейската и евроатлантическа сигурност. Той иска да ни разедини, за да отслаби алианса ни, но няма да успее", добави Вадефул.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Русията обяви БГ за вражеска държава и затова трябва да плати за нашето въоръжаване.
Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.
Коментиран от #43, #48, #105
13:51 03.12.2025
2 пешо
13:51 03.12.2025
3 Гост
Ето затова няма да има референдум, затова победата на евроатлантизма и еврото е неизбежна и непредотвратима!
Коментиран от #8, #23
13:52 03.12.2025
4 Ъхъъъъъ
Нямаме легитимен парламент който да реши бюджета на страната за Украйна пари ще се дават
13:52 03.12.2025
5 стоян
Коментиран от #11, #27, #39
13:53 03.12.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #36
13:54 03.12.2025
7 Допитване
13:55 03.12.2025
8 Мисирката наведена да каже защо...
До коментар #3 от "Гост":Държавите от ЕС, които не са приели еврото, са шест: Дания, Полша, Чехия, Румъния, Унгария и Швеция. Дания има „клауза за неучастие“, която я освобождава от задължението, а останалите......
Изчакват, а... Гледат на къде ще задуха вятъра....Не козируват като нашите .
Коментиран от #80
13:55 03.12.2025
9 Обикновен
Съсивпам европейската икономика и после ще трябва да сме на хранилка или на Путиин или на Тръмп.
Но много умните в Брюксел какво ги бърка, видимо и те си въртят разни далавери там и им е все тая!
13:55 03.12.2025
10 Айде
13:56 03.12.2025
11 Гост
До коментар #5 от "стоян":Стояне, нещо ми се вкисна киселото зеле, да не би Путин да му е направил нещо, а?!
13:56 03.12.2025
12 РБ е бананова република без банани
13:56 03.12.2025
13 Да не иска
13:57 03.12.2025
14 БОЛШЕВИК
Коментиран от #24, #61
13:57 03.12.2025
15 Точен
13:57 03.12.2025
16 За размисъл
Страхът от загубата на канали за кражба и страхът от народния гняв какво ли не прави? Алчност до степен загуба на връзка с действителността. Настървение до последната капка кръв на украинския народ и до последния европейски цент, че и отвъд това.
13:58 03.12.2025
17 ДрайвингПлежър
13:59 03.12.2025
18 В В.П.
Коментиран от #25
14:01 03.12.2025
19 Бах
Коментиран от #22
14:01 03.12.2025
20 Само така... НАТО👍🇪🇺
14:03 03.12.2025
21 В В.П.
14:03 03.12.2025
22 Споко......
До коментар #19 от "Бах":Ще намерим!
Коментиран от #42, #49
14:04 03.12.2025
23 СЗО
До коментар #3 от "Гост":По евтино е Европа да плаща на Украйна да види война с Русия, отколкото самата Европа да води война.
Коментиран от #30, #40, #46, #47, #53
14:05 03.12.2025
24 Всъщност
До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":То и сега си е "под турско" - Турция е от най-големите в Натото , а ние плащаме за войната на Сащ и Турция срещу Русия - Сащ воюва за енергийните си интереси , а Турция за геостратегическите си в Средния изток (бившите азиатски съветски републики ) и енергиен контрол над България и Балканите .
Коментиран от #29
14:06 03.12.2025
25 Копейка...
До коментар #18 от "В В.П.":Ще плащаш като поп бе, до сега не си ли го разбрал?
Коментиран от #38
14:06 03.12.2025
26 Фкоф
14:07 03.12.2025
27 За размисъл
До коментар #5 от "стоян":Кой ви разреши да плащате с парите на хората без тяхно съгласие?
Не искам нито българския народ да плаща на Лайкая, Погеребини и Уроспийка и украинския народ да умира от кръвозагуба за златни тоалетни.
Само знаете да лаете като бесни булдози. Думата "дипломация" липсва във речника ви. Иначе щяхте с разум да го сложите оня с имперските амбиции в ъгала на света. Юмруци размахвате , ама за юмручето на РР знаете да лаете.
Тъпо , тъпо , та в длъжности.
14:07 03.12.2025
28 А бе,
14:07 03.12.2025
29 БОЛШЕВИК
До коментар #24 от "Всъщност":И това е истина!
14:07 03.12.2025
30 И кво ?
До коментар #23 от "СЗО":А защо да плащаме на нацистка Украйна , която преди СВО избиваше рускоезичните си , цивилни , жени и деца , и гореше руски книги ?.
14:08 03.12.2025
31 Луд с картечница
14:08 03.12.2025
32 Време е
14:08 03.12.2025
33 В В.П.
14:09 03.12.2025
34 Матръошка
14:10 03.12.2025
35 Омбре
14:10 03.12.2025
36 Атина Палада
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Не България а цяла Европа.А 21 години?
Руснака нали каза в Истанбул,че са готови 21 години,само ние да сме готови с милиардите:)
14:10 03.12.2025
37 При 520 млн. население
14:10 03.12.2025
38 Без име
До коментар #25 от "Копейка...":Заминавай в Покровск,копей!!.Ще те забременеят ануално...
14:10 03.12.2025
39 Пенсионер 69 годишен
До коментар #5 от "стоян":Стояне, не се прави на глупав. С 182€ заплати не се купуват имоти в България, Гърция, Турция, Италия, Франция, Израел, Испания...
14:11 03.12.2025
40 За размисъл
До коментар #23 от "СЗО":Умен е българския народ. Казал : да би мирно седяло, не би чудо(вище) видяло.
14:12 03.12.2025
41 Плаща си ти
14:12 03.12.2025
42 Бай Дън
До коментар #22 от "Споко......":Да шишарки ще ядем но на Украйна трябва да помогнем! Макар че ги крадат важно е да се налива нали има ресто за коалицията на желаещите!
14:12 03.12.2025
43 Ха ХаХа
До коментар #1 от "си дзън":Хайде и ще стане тъпата ти тиква ДЗЪН ДРЪН
14:13 03.12.2025
44 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
14:13 03.12.2025
45 В В.П.
14:13 03.12.2025
46 Гост
До коментар #23 от "СЗО":"По евтино е Европа да плаща на Украйна да види война с Русия, отколкото самата Европа да води война" Това ми е любимата евроатлантическа опорка! За кого, обаче, е по евтино? За Европа или за Украйна, която загуби половината си население, една трета от територията си и 100% от минералните ресурси? Вторият въпрос е, ние българите къде ще бъдем в бъдеще, ако войната продължи? Ня мастото на Европа, да се възползваме от войната или на мястото на Украйна? Хора, използвайте си мозъците, моля ви се!
14:14 03.12.2025
47 Атина Палада
До коментар #23 от "СЗО":Не е по евтино,защото освен висши военни ,които изпращаш в Украйна,ти плащаш и пенсиите,социални,заплати и пр.в Украйна..Отделни от това,че в Украйна те крадат като за световно ...а ти си мислиш,че водят война...:)))
14:14 03.12.2025
49 Роко
До коментар #22 от "Споко......":Ще намериш не могат ваще демократчета 35 години да построят една детска болница ще даваме пари за въоръжение за Украйна тотално мръднахте
14:15 03.12.2025
50 Ало,Рюте?
14:15 03.12.2025
51 Пич
14:16 03.12.2025
52 Когато
14:16 03.12.2025
53 Бай Дън
До коментар #23 от "СЗО":А ти чувал ли си за преговори??? Или да напишем нещо без смисъл! Рано или късно ще подписват капитулация! По добре сега че после няма да има украинец който да подпише!
14:16 03.12.2025
54 В В.П.
14:17 03.12.2025
55 Сандо
14:17 03.12.2025
56 Джендърчета,
14:19 03.12.2025
57 В В.П.
14:22 03.12.2025
58 Пенсионер 69 годишен
14:22 03.12.2025
59 не се косете
14:27 03.12.2025
60 В В.П.
14:27 03.12.2025
61 Вземи си
До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":руското влияние и си го наври знаеш къде . После можеш да опиташ как е на вкус . И как е възможно " болшевик " да не е забранена дума
14:33 03.12.2025
62 така, така
Ми нека всички си обеснят как за българските граждани пари няма, но за 0срайната трябва да намерим (каквато и да е нашата лепта, трябва да я снасяме всеки месец поне 2 години напред).
Общо взето съдирането на 100 кожи от обикновения европеец започна. Колкото по-бързо се отървем от тия управници (но не само в България), толкова по-бързо може и да се постигне мир и нормалност.
В определен смисъл, Русия отново ще освободи Европа, но този път всяка държава трябва да си напише домашното
14:34 03.12.2025
65 Жорко
14:38 03.12.2025
67 az СВО Победа 80
1. Подобно искане само ще усили центробежните сили в НАТО.
2. Скоро и самото НАТО ще е история.
Коментиран от #71, #73, #88
14:39 03.12.2025
68 Да да
14:39 03.12.2025
69 Петър
14:41 03.12.2025
70 Бойкот на О.Л.Хлъц
Коментиран от #77
14:42 03.12.2025
71 А пък
До коментар #67 от "az СВО Победа 80":РускитеСвине си мрат
14:43 03.12.2025
72 Натиснати
14:44 03.12.2025
73 Рублевка
До коментар #67 от "az СВО Победа 80":НАТО е съставено от американския окупационен корпус и 10% европейски сили. САЩ не желаят война с РФ. Кой ще воюва с РФ? Естония? България?
14:44 03.12.2025
74 стоян георгиев
Коментиран от #82
14:45 03.12.2025
75 Честита на евроатлантите
Коментиран от #81
14:45 03.12.2025
76 Урсула
14:46 03.12.2025
77 Преди руснаците бяха крепостни
До коментар #70 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":Сега са роби..
14:46 03.12.2025
78 бай Иван
14:46 03.12.2025
79 Христов
Коментиран от #83
14:48 03.12.2025
80 бай Иван
До коментар #8 от "Мисирката наведена да каже защо...":Държавите от ЕС, които не са приели еврото, са шест: Дания, Полша, Чехия, Румъния, Унгария и Швеция. Дания има „клауза за неучастие“, която я освобождава от задължението, а останалите......
Изчакват, а... Гледат на къде ще задуха вятъра....Не козируват като нашите .
Дания изчаква но с радост набута нас.
14:48 03.12.2025
81 Някой
До коментар #75 от "Честита на евроатлантите":На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин
Коментиран от #95
14:49 03.12.2025
83 да знаеш
До коментар #79 от "Христов":През ден-два и го лапка сополив.
14:51 03.12.2025
84 Силиций
14:51 03.12.2025
85 факуса
14:51 03.12.2025
86 Град Козлодуй
14:52 03.12.2025
87 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
ЩОТО ЗА ТЯХ ПРЕМИИТЕ СА НАЙ ГОЛЕМИ
ПРЕДЛОЖИХА 10% ОТ БОНУСИТЕ ЗА КОМИСИОННА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ
14:54 03.12.2025
88 Копейкотрошач
До коментар #67 от "az СВО Победа 80":Вратленцето ти колко минути ще издържи?
14:54 03.12.2025
89 Зеля
14:56 03.12.2025
90 Хaрдлaйнар
14:59 03.12.2025
91 Чуй чуй
15:00 03.12.2025
92 Боян Ставрев
И ще го правят чрез данъци, глоби, такси и пр. Особено сега с цифровото евро.
Престъпници!
15:02 03.12.2025
93 Ха така...
Плащай за нещо което не е твое...
Сега си показаха рагата-
Агресивна и терористична шайка мърлячи..
15:02 03.12.2025
94 Хаха
15:03 03.12.2025
95 бай Иван
До коментар #81 от "Някой":На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.
Виж какво, лошото ще стане кога на кожата на руските воиници "на уи я" има поздрав " за предателите".Ама ще може да го прочете само гинеколога ти отвътрешната страна на ануа..ла..За тебе само болката и срама ще остане.
15:03 03.12.2025
96 Петър
15:05 03.12.2025
97 Да ви кажа аз
15:06 03.12.2025
98 Абе
15:06 03.12.2025
99 Льольо
15:10 03.12.2025
100 Хардлайнер
15:13 03.12.2025
101 Я пък тоя
15:16 03.12.2025
102 Вълчан
15:18 03.12.2025
103 Инж1
15:20 03.12.2025
104 селяк
15:22 03.12.2025
105 Пецо
До коментар #1 от "си дзън":A защо ни е обявила за такава знаеш ли или само знаеш да джавкаш глупости??? ( риторичен въпрос знам отговора )
15:23 03.12.2025