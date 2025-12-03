Новини
НАТО иска от страните-членки да отделят над 1 милиард долара месечно за доставки на американски оръжия на Украйна
  Тема: Украйна

НАТО иска от страните-членки да отделят над 1 милиард долара месечно за доставки на американски оръжия на Украйна

3 Декември, 2025 13:49 2 193 105

Германският външен министър заяви преди срещата в Брюксел, че Германия ще отдели още 200 млн. долара за доставка на американско оръжие и боеприпаси за Украйна

НАТО иска от страните-членки да отделят над 1 милиард долара месечно за доставки на американски оръжия на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте очаква от страните-членки на Алианса да отделят повече от един милиард долара месечно за доставки на американски оръжия на Украйна през 2026 г., предаде ДПА, съобщи БТА.

Средствата ще бъдат използвани за закупуването на американско оборудване като например прехващачи за противовъздушните отбранителни системи, посочи днес Рюте на среща на министрите на външните работи на държавите-членки на НАТО в Брюксел.

Финансовият инструмент "Списък с приоритетни изисквания за Украйна" предвижда боеприпаси и оръжия, произведени в САЩ, да бъдат продадени на европейските съюзници на Украйна и Канада, които след това ще ги предоставят на украинската страна. Финансовата инициатива беше подета тази година в отговор на исканията на американския президент Доналд Тръмп другите страни от Алианса да платят за по-нататъшна американска военна помощ.

Рюте уточни, целта на инициативата да се съберат около 1 млрд. долара на месец е напът да бъде постигната през тази година и очаква допълнителни изявления от страните на НАТО.

Германският външен министър заяви преди срещата в Брюксел, че Германия ще отдели още 200 млн. долара за доставка на американско оръжие и боеприпаси за Украйна.

Полша, Норвегия и Нидерландия ще допълнят финансирането, за да бъде достигната общата сума от 500 млн. долара за американско оръжие. Германия вече предостави същата сума тази година за финансовата инициатива.

"Трябва да се уверим, че докато продължават преговорите за прекратяването на войната на Русия, а ние не знаем кога ще приключат, Украйна е във възможно най-добрата позиция да продължи да се бие и да отвръща на удара на руснаците", подчерта Марк Рюте.

Днешната среща на НАТО в Брюксел, на която се обсъжда подкрепата за Украйна и усилията за укрепване на възпиращите и отбранителни способности на Алианса е засенчвана от продължаващите мирни усилия на САЩ за Украйна и отсъствието на държавния секретар Марко Рубио от Брюксел.

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул заяви преди срещата в Брюксел, че руският президент Владимир Путин "все още не е показал реално желание за преговори." "Путин желае да продължи да подкопава европейската и евроатлантическа сигурност. Той иска да ни разедини, за да отслаби алианса ни, но няма да успее", добави Вадефул.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    7 93 Отговор
    Топ предложение:
    Русията обяви БГ за вражеска държава и затова трябва да плати за нашето въоръжаване.
    Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.

    Коментиран от #43, #48, #105

    13:51 03.12.2025

  • 2 пешо

    85 4 Отговор
    натю да си го на....

    13:51 03.12.2025

  • 3 Гост

    106 3 Отговор
    Честита ви ЕВРОЗОНАТА!
    Ето затова няма да има референдум, затова победата на евроатлантизма и еврото е неизбежна и непредотвратима!

    Коментиран от #8, #23

    13:52 03.12.2025

  • 4 Ъхъъъъъ

    100 7 Отговор
    Аз не искам да сме в НАТО и ЕС.
    Нямаме легитимен парламент който да реши бюджета на страната за Украйна пари ще се дават

    13:52 03.12.2025

  • 5 стоян

    6 95 Отговор
    Щом путин продължава войната ще плащаме - хубавото е че и путинофилите ще плащат със всяка покупка чрез данък ддс - то затова путин вдигна дедесето с два процента и вече е 22 % за да плаща за войната а рузката минимална заплата е 183 евро и пенсия от 86 евро - смешно е

    Коментиран от #11, #27, #39

    13:53 03.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    82 4 Отговор
    Четири години война разориха България.

    Коментиран от #36

    13:54 03.12.2025

  • 7 Допитване

    75 3 Отговор
    В нормалните страни се прави допитване, може и по пощата, стига са решавали вместо нас, впрочем да плащат богатите страни,не им ще оръжията

    13:55 03.12.2025

  • 8 Мисирката наведена да каже защо...

    80 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Държавите от ЕС, които не са приели еврото, са шест: Дания, Полша, Чехия, Румъния, Унгария и Швеция. Дания има „клауза за неучастие“, която я освобождава от задължението, а останалите......
    Изчакват, а... Гледат на къде ще задуха вятъра....Не козируват като нашите .

    Коментиран от #80

    13:55 03.12.2025

  • 9 Обикновен

    70 1 Отговор
    Значи така....НАТО иска,ЕС иска, а ние откъде да ги извадим?
    Съсивпам европейската икономика и после ще трябва да сме на хранилка или на Путиин или на Тръмп.
    Но много умните в Брюксел какво ги бърка, видимо и те си въртят разни далавери там и им е все тая!

    13:55 03.12.2025

  • 10 Айде

    75 3 Отговор
    Давайте си заплатите, натювчета, войнолюбци и урсулци!

    13:56 03.12.2025

  • 11 Гост

    46 2 Отговор

    До коментар #5 от "стоян":

    Стояне, нещо ми се вкисна киселото зеле, да не би Путин да му е направил нещо, а?!

    13:56 03.12.2025

  • 12 РБ е бананова република без банани

    62 3 Отговор
    И вече в нова национална катастрофа. Както казваше Сталин: "Демокрацията е, когато шайка мерзавци управлява тълпа идиоти"

    13:56 03.12.2025

  • 13 Да не иска

    45 1 Отговор
    Щото народът по някое време може и да поиска да ги измете

    13:57 03.12.2025

  • 14 БОЛШЕВИК

    59 4 Отговор
    Такъв грабеж на народонаселението в тия фашизирани съюзи не е имало и по турско! Дано по-бързо се разпаднат тия сборища и поне България да мине под руско влияние.

    Коментиран от #24, #61

    13:57 03.12.2025

  • 15 Точен

    57 4 Отговор
    Пълна простотия. Само дето още НАТО не е поискало да си купим сами въжетата, с които ще се обесим. Вместо Рюте и пр. песоглавци...

    13:57 03.12.2025

  • 16 За размисъл

    45 3 Отговор
    " докато продължават преговорите ... а ние не знаем кога ще приключат, подчерта Марк Рюте.

    Страхът от загубата на канали за кражба и страхът от народния гняв какво ли не прави? Алчност до степен загуба на връзка с действителността. Настървение до последната капка кръв на украинския народ и до последния европейски цент, че и отвъд това.

    13:58 03.12.2025

  • 17 ДрайвингПлежър

    45 4 Отговор
    мръсника Рюте (помните ли му посещението в Македония и думите за България?!!) и Урсулица с Кая трябва да бъдат изгорени на клада!

    13:59 03.12.2025

  • 18 В В.П.

    47 4 Отговор
    България няма да плаща нищо..България няма проблем с РФ ..Окропитеците са проблемни и затова ги заличават ..Чакат ги на пусия В красноармейск.. Артьоомовск,Соледар ,Угледар ,Купянск...Да плаща богатата Германия ,люлката на нацизма ..

    Коментиран от #25

    14:01 03.12.2025

  • 19 Бах

    48 3 Отговор
    Вашата мама питате ли дали имаме!

    Коментиран от #22

    14:01 03.12.2025

  • 20 Само така... НАТО👍🇪🇺

    2 49 Отговор
    Оръжие и бой по руските варвари💥💥💥, ако трябва и по два милиарда ще съберем щом е за защитата на братска Украйна🇺🇦🇪🇺🇧🇬

    14:03 03.12.2025

  • 21 В В.П.

    31 2 Отговор
    Гадните комунисти не мога бяха да забранят на бай Ганьо да пече ракия ,да пърли прасета ,да пуши цигари ,да прави кото си поиска .Обаче , ЕССР е друга бира..Ще ви направи бедни роби..с борчове..за поколения .

    14:03 03.12.2025

  • 22 Споко......

    2 15 Отговор

    До коментар #19 от "Бах":

    Ще намерим!

    Коментиран от #42, #49

    14:04 03.12.2025

  • 23 СЗО

    2 23 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    По евтино е Европа да плаща на Украйна да види война с Русия, отколкото самата Европа да води война.

    Коментиран от #30, #40, #46, #47, #53

    14:05 03.12.2025

  • 24 Всъщност

    22 1 Отговор

    До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":

    То и сега си е "под турско" - Турция е от най-големите в Натото , а ние плащаме за войната на Сащ и Турция срещу Русия - Сащ воюва за енергийните си интереси , а Турция за геостратегическите си в Средния изток (бившите азиатски съветски републики ) и енергиен контрол над България и Балканите .

    Коментиран от #29

    14:06 03.12.2025

  • 25 Копейка...

    1 23 Отговор

    До коментар #18 от "В В.П.":

    Ще плащаш като поп бе, до сега не си ли го разбрал?

    Коментиран от #38

    14:06 03.12.2025

  • 26 Фкоф

    23 1 Отговор
    Eвете си майката!

    14:07 03.12.2025

  • 27 За размисъл

    22 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян":

    Кой ви разреши да плащате с парите на хората без тяхно съгласие?
    Не искам нито българския народ да плаща на Лайкая, Погеребини и Уроспийка и украинския народ да умира от кръвозагуба за златни тоалетни.
    Само знаете да лаете като бесни булдози. Думата "дипломация" липсва във речника ви. Иначе щяхте с разум да го сложите оня с имперските амбиции в ъгала на света. Юмруци размахвате , ама за юмручето на РР знаете да лаете.
    Тъпо , тъпо , та в длъжности.

    14:07 03.12.2025

  • 28 А бе,

    19 1 Отговор
    НАТО иска, но неможе !

    14:07 03.12.2025

  • 29 БОЛШЕВИК

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Всъщност":

    И това е истина!

    14:07 03.12.2025

  • 30 И кво ?

    24 2 Отговор

    До коментар #23 от "СЗО":

    А защо да плащаме на нацистка Украйна , която преди СВО избиваше рускоезичните си , цивилни , жени и деца , и гореше руски книги ?.

    14:08 03.12.2025

  • 31 Луд с картечница

    19 1 Отговор
    Тия познаватли цифрите? Нато милярд на месец,ЕСЕС трилион на година. И принтер неможе да им смогне

    14:08 03.12.2025

  • 32 Време е

    20 3 Отговор
    Путин да ги направи на стъкло, че на хората им писна да плащат за загубена кау3а.

    14:08 03.12.2025

  • 33 В В.П.

    19 1 Отговор
    Окропите се наскачаха по площада .2 млн са в трапа..15 млн офейкали...Клозета е пълен..

    14:09 03.12.2025

  • 34 Матръошка

    23 2 Отговор
    Кръвожадните англосаксонски сатанисти нямат милост към украинския народ. Войната наистина ще се води до последния украинец. Ако нещата продължават така , след две години украинците ще са дали над 3 милиона жертви и още толкова осакатени мъже, инфраструктурата и енергетиката ще бъдат напълно унищожен и Украйна няма да може да се възстанови през следващите 100 години.

    14:10 03.12.2025

  • 35 Омбре

    24 2 Отговор
    Да караш хората ти да обедняват, като даваш толкова пари за страна, която не е в ЕС и НАТО, показва само, колко много запада мрази руснаците,и фактът че губят войната,ги побърква,и наливат още и още,само и само поне да са реми,ама и това няма да стане.

    14:10 03.12.2025

  • 36 Атина Палада

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Не България а цяла Европа.А 21 години?
    Руснака нали каза в Истанбул,че са готови 21 години,само ние да сме готови с милиардите:)

    14:10 03.12.2025

  • 37 При 520 млн. население

    3 16 Отговор
    това прави малко под 2$ на човек месечно.

    14:10 03.12.2025

  • 38 Без име

    5 10 Отговор

    До коментар #25 от "Копейка...":

    Заминавай в Покровск,копей!!.Ще те забременеят ануално...

    14:10 03.12.2025

  • 39 Пенсионер 69 годишен

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян":

    Стояне, не се прави на глупав. С 182€ заплати не се купуват имоти в България, Гърция, Турция, Италия, Франция, Израел, Испания...

    14:11 03.12.2025

  • 40 За размисъл

    12 2 Отговор

    До коментар #23 от "СЗО":

    Умен е българския народ. Казал : да би мирно седяло, не би чудо(вище) видяло.

    14:12 03.12.2025

  • 41 Плаща си ти

    16 2 Отговор
    Ше те ейва и алеманския 6оклук

    14:12 03.12.2025

  • 42 Бай Дън

    14 3 Отговор

    До коментар #22 от "Споко......":

    Да шишарки ще ядем но на Украйна трябва да помогнем! Макар че ги крадат важно е да се налива нали има ресто за коалицията на желаещите!

    14:12 03.12.2025

  • 43 Ха ХаХа

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Хайде и ще стане тъпата ти тиква ДЗЪН ДРЪН

    14:13 03.12.2025

  • 44 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    13 2 Отговор
    ...малко са🤔💰

    14:13 03.12.2025

  • 45 В В.П.

    18 2 Отговор
    Ама ,още малко и Окрайната ще победи...Още 2 млн умрели хахля ..И самотни бандерки,алкохолички...Ахахаха ..

    14:13 03.12.2025

  • 46 Гост

    23 2 Отговор

    До коментар #23 от "СЗО":

    "По евтино е Европа да плаща на Украйна да види война с Русия, отколкото самата Европа да води война" Това ми е любимата евроатлантическа опорка! За кого, обаче, е по евтино? За Европа или за Украйна, която загуби половината си население, една трета от територията си и 100% от минералните ресурси? Вторият въпрос е, ние българите къде ще бъдем в бъдеще, ако войната продължи? Ня мастото на Европа, да се възползваме от войната или на мястото на Украйна? Хора, използвайте си мозъците, моля ви се!

    14:14 03.12.2025

  • 47 Атина Палада

    25 1 Отговор

    До коментар #23 от "СЗО":

    Не е по евтино,защото освен висши военни ,които изпращаш в Украйна,ти плащаш и пенсиите,социални,заплати и пр.в Украйна..Отделни от това,че в Украйна те крадат като за световно ...а ти си мислиш,че водят война...:)))

    14:14 03.12.2025

  • 49 Роко

    17 1 Отговор

    До коментар #22 от "Споко......":

    Ще намериш не могат ваще демократчета 35 години да построят една детска болница ще даваме пари за въоръжение за Украйна тотално мръднахте

    14:15 03.12.2025

  • 50 Ало,Рюте?

    17 2 Отговор
    Путин ви даде 3елена светлина да нападате Русия. Защо Нейто не напада, ами търси пари и оръжие за Украйна? Давайте,...атака!

    14:15 03.12.2025

  • 51 Пич

    17 2 Отговор
    Айде бе, къде да сага ПП и ДБ да свикат протести срещу това грандиозно скубане !!! Ще трябва да даваме по 12 милиарда на Украйна !? Какво означава тогава разправията за един два милиарда в бюджета ?!

    14:16 03.12.2025

  • 52 Когато

    12 2 Отговор
    от 15 милиона население крайна стане 10 милиона, може и да победи Русия. Или да не победи.

    14:16 03.12.2025

  • 53 Бай Дън

    14 2 Отговор

    До коментар #23 от "СЗО":

    А ти чувал ли си за преговори??? Или да напишем нещо без смисъл! Рано или късно ще подписват капитулация! По добре сега че после няма да има украинец който да подпише!

    14:16 03.12.2025

  • 54 В В.П.

    15 2 Отговор
    Ееей гадей ,победата се вижда ..Само пращайте милиарди за оръжия ..И не спирайте да плащате ..Колкото повече ,по добре ..Да го дууат бедните ..и болните ..Урсул фашиста..

    14:17 03.12.2025

  • 55 Сандо

    16 2 Отговор
    Това е повод Нушето да изтегли още един милиарден заем.

    14:17 03.12.2025

  • 56 Джендърчета,

    15 2 Отговор
    Сега разбрахте ли защо държавният бюджет не ви харесва

    14:19 03.12.2025

  • 57 В В.П.

    10 2 Отговор
    Яжте ми дъртата руса кошница Обаче плащайте !Урсул фашиста..

    14:22 03.12.2025

  • 58 Пенсионер 69 годишен

    11 0 Отговор
    От времето на Чингиз Хан не е имало такъв мор на територията. Разбягаха се по света и скоро от 50 милиона ще станат 10.

    14:22 03.12.2025

  • 59 не се косете

    11 1 Отговор
    първо юроцентчетата, а после и животеца ще ви поискат. Войната е не-из-беж-на. и планирана от по-рано.

    14:27 03.12.2025

  • 60 В В.П.

    8 1 Отговор
    Франция Англия Германия ,разделиха България на Берлинския конгрес .На княжество България и на Източна Румелия...Откъде взеха това циганско име..??.Откъде извадиха Шоплука и София за столица .??.Тоя ги мразя ,и ми писна от тая измет..

    14:27 03.12.2025

  • 61 Вземи си

    0 6 Отговор

    До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":

    руското влияние и си го наври знаеш къде . После можеш да опиташ как е на вкус . И как е възможно " болшевик " да не е забранена дума

    14:33 03.12.2025

  • 62 така, така

    13 0 Отговор
    Нали разбирате как звучат тези цефри на фона на протестите в България, където ни обеснават, че няма пари за повишаване на всички заплати и затова се налага повишаване на данъците.
    Ми нека всички си обеснят как за българските граждани пари няма, но за 0срайната трябва да намерим (каквато и да е нашата лепта, трябва да я снасяме всеки месец поне 2 години напред).
    Общо взето съдирането на 100 кожи от обикновения европеец започна. Колкото по-бързо се отървем от тия управници (но не само в България), толкова по-бързо може и да се постигне мир и нормалност.
    В определен смисъл, Русия отново ще освободи Европа, но този път всяка държава трябва да си напише домашното

    14:34 03.12.2025

  • 65 Жорко

    6 0 Отговор
    Чудесна новина,чудесен г.зобрък за НАТО и членките ѝ.

    14:38 03.12.2025

  • 67 az СВО Победа 80

    9 2 Отговор
    Накратко:

    1. Подобно искане само ще усили центробежните сили в НАТО.

    2. Скоро и самото НАТО ще е история.

    Коментиран от #71, #73, #88

    14:39 03.12.2025

  • 68 Да да

    5 0 Отговор
    Сега или веднга

    14:39 03.12.2025

  • 69 Петър

    8 0 Отговор
    Супер! Така е най добре за да се приключи с този ЕС!

    14:41 03.12.2025

  • 70 Бойкот на О.Л.Хлъц

    7 0 Отговор
    Да си дойдем на думата - всички РОБИ от НАТО да подпомагат краварската инономика...

    Коментиран от #77

    14:42 03.12.2025

  • 71 А пък

    2 8 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа 80":

    РускитеСвине си мрат

    14:43 03.12.2025

  • 72 Натиснати

    6 0 Отговор
    Кой се хвали, че е в НАТО? Борисов! Да си събере приятелчетата и да дават от личното си имане.

    14:44 03.12.2025

  • 73 Рублевка

    8 0 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа 80":

    НАТО е съставено от американския окупационен корпус и 10% европейски сили. САЩ не желаят война с РФ. Кой ще воюва с РФ? Естония? България?

    14:44 03.12.2025

  • 74 стоян георгиев

    8 1 Отговор
    Това няма да промени с нищо хода на войната, защото всички оръжия които пристигат в Осрайна се унищожават. Но за Зеля е добра новина, ще има пари за златни бани и кенефи. А, бедния Ханс ще си спомни гладните години.

    Коментиран от #82

    14:45 03.12.2025

  • 75 Честита на евроатлантите

    9 1 Отговор
    Хайде сега България да дава по един милиард месечно долара за украина.Нали властите поддържат бандеровската хунта . Сега иде време за плащане. И БСП и цялата властова сглобка с ИТН и останаите лъжци да почне да плаща и да гледа уверено бъдещето от Бузлуджа,която кой знае защо викат,че била тяхна. Така става,седнали са на масата на богатите и сега ще трябва да плащат. До сега подкрепяха санкци пакет след пакет.Сега плащане. А на края ще ни заведът целокупно на източния фронтови ад. А след това ще има тишина за 1000 години.

    Коментиран от #81

    14:45 03.12.2025

  • 76 Урсула

    10 0 Отговор
    Както казва един български национален герой ,,...имали са бол пари- дали са. Бълха ги ухапала...." И тези по един млрд. долара месечно ще отидат при онези над 500 млрд. потънали в Украйна.

    14:46 03.12.2025

  • 77 Преди руснаците бяха крепостни

    2 8 Отговор

    До коментар #70 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    Сега са роби..

    14:46 03.12.2025

  • 78 бай Иван

    9 0 Отговор
    Алооо, тия на площада от изключително интелигентното поколение Зет дали разбират къде и за какво им изтичат доходите.

    14:46 03.12.2025

  • 79 Христов

    9 0 Отговор
    Рютито, колко ли лапка на месец...

    Коментиран от #83

    14:48 03.12.2025

  • 80 бай Иван

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мисирката наведена да каже защо...":

    Държавите от ЕС, които не са приели еврото, са шест: Дания, Полша, Чехия, Румъния, Унгария и Швеция. Дания има „клауза за неучастие“, която я освобождава от задължението, а останалите......
    Изчакват, а... Гледат на къде ще задуха вятъра....Не козируват като нашите .

    Дания изчаква но с радост набута нас.

    14:48 03.12.2025

  • 81 Някой

    1 7 Отговор

    До коментар #75 от "Честита на евроатлантите":

    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин

    Коментиран от #95

    14:49 03.12.2025

  • 83 да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Христов":

    През ден-два и го лапка сополив.

    14:51 03.12.2025

  • 84 Силиций

    7 0 Отговор
    И в крайна сметка излиза,че "СВО" се развива по план : НАТО е в спорове и харчове,отгоре на всичко САЩ не продават оръжие на Украйна, "а на съюзниците"-защото и те "се борят за мир" като руснаците? И на това ако не се казва прекарване на шарената ,оглупяла брюкселска Европа,здраве да е.

    14:51 03.12.2025

  • 85 факуса

    7 0 Отговор
    ха ха да плащаме дълга на говедата а те за мир се борели ама продават оръжие,оставка на продажното правителство и никакви пари за осрайна,капачки ще им сбираме на фашагите

    14:51 03.12.2025

  • 86 Град Козлодуй

    4 0 Отговор
    В даден момент парите ще свършат... украйнците също. А, момента е все по близо🤓

    14:52 03.12.2025

  • 87 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    2 1 Отговор
    АМИ РУСКИТЕ ДРОНОВОДИ ПОМОЛИХА ДА СА ПРЕДИМНО АБРАМСИ БРЕДЛИТА И ПАТРИОТИ
    ЩОТО ЗА ТЯХ ПРЕМИИТЕ СА НАЙ ГОЛЕМИ
    ПРЕДЛОЖИХА 10% ОТ БОНУСИТЕ ЗА КОМИСИОННА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ

    14:54 03.12.2025

  • 88 Копейкотрошач

    0 4 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа 80":

    Вратленцето ти колко минути ще издържи?

    14:54 03.12.2025

  • 89 Зеля

    4 0 Отговор
    Малко са. По 1 милиард на ден казах, какво не разбраха?

    14:56 03.12.2025

  • 90 Хaрдлaйнар

    3 4 Отговор
    Путин заяви пред репортери в Москва във вторник: „Нямаме намерение да водим война срещу Европа, но ако Европа иска и започне да го прави, ние сме готови веднага.“ Куpяжлия е путин! Готов е да се бъхте с 10 Украйни вкупом, ама не може да приключи с тая! Представям си ква мила трагична картинка ще е Моск,вата (моск = джaмия, вaта = вaта / бележки преводача)!

    14:59 03.12.2025

  • 91 Чуй чуй

    6 0 Отговор
    Каква сигурност, бе брат? Терористичната организация открито изнудва членовете си за да пълнят гушите на америте. Приказките за защита и свободна демокрация са за наивниците.

    15:00 03.12.2025

  • 92 Боян Ставрев

    3 0 Отговор
    Нека допринесе и лично той - заплатата му е около 300 хил. и 500 хил Евро годишно. Да дадат и големите производители на оръжие! Обаче, те не искат да дават, а да вземат от обикновения европеец трудно спечелените му пари за здраве, образование, домове, пътища и др.
    И ще го правят чрез данъци, глоби, такси и пр. Особено сега с цифровото евро.
    Престъпници!

    15:02 03.12.2025

  • 93 Ха така...

    3 0 Отговор
    Рекет му се вика баце...
    Плащай за нещо което не е твое...
    Сега си показаха рагата-
    Агресивна и терористична шайка мърлячи..

    15:02 03.12.2025

  • 94 Хаха

    2 0 Отговор
    И през НАТО ще събират и през ЕС. Все пак две отделни табели са, макар и по същество да са едно и също. Хитро

    15:03 03.12.2025

  • 95 бай Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #81 от "Някой":

    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.
    Виж какво, лошото ще стане кога на кожата на руските воиници "на уи я" има поздрав " за предателите".Ама ще може да го прочете само гинеколога ти отвътрешната страна на ануа..ла..За тебе само болката и срама ще остане.

    15:03 03.12.2025

  • 96 Петър

    3 0 Отговор
    В Карлуково,веднага!

    15:05 03.12.2025

  • 97 Да ви кажа аз

    2 0 Отговор
    Плана на задокеанците за Европа в руини не е от вчера. Руините се виждат в европейската икономика, остава малките колонии да обявят фалит а големите да са в калта. Стария Континент е апетитна хапка и за да го завземат не е нужна конвенционална война/ макар че сме на прага на такава/ а пълен икономически фалит. ГовеДарите и евРеите ще се възползват както и богатите емирства. Лош сценарий, но е почти осъществим.

    15:06 03.12.2025

  • 98 Абе

    1 0 Отговор
    А Г6 няма ли и той да събира пари за Украйна

    15:06 03.12.2025

  • 99 Льольо

    2 0 Отговор
    Ако даваха 1 милиард евро месеца за разработка на лекарства, досега да сме излекували половината тежки болести.

    15:10 03.12.2025

  • 100 Хардлайнер

    2 1 Отговор
    Путин е готов, докато се укрива в мазето, електората му да мpе във война с Европа, а кво мисли електората? Аааа, забравих, че там е типичната диктатура и 100 % единомислие!

    15:13 03.12.2025

  • 101 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Малко са, един милиард, обаче на седмица.

    15:16 03.12.2025

  • 102 Вълчан

    0 1 Отговор
    Дреме ми на ... какво искало нату. Да одат да воюват който желае.

    15:18 03.12.2025

  • 103 Инж1

    1 0 Отговор
    И 1млрд. на седмица да плаща ЕС, ще ни е много по-евтино от това да повторим ВСВ!!!!

    15:20 03.12.2025

  • 104 селяк

    0 0 Отговор
    Нищо пара. Ниа сме у клуба на богатите тва са жълти стотинки за назе. Е ся вада и им даам малко

    15:22 03.12.2025

  • 105 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    A защо ни е обявила за такава знаеш ли или само знаеш да джавкаш глупости??? ( риторичен въпрос знам отговора )

    15:23 03.12.2025

