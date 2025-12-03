Новини
Сърбия прие бюджета си за 2026 г. с дефицит от 3% от БВП

3 Декември, 2025 13:42 614 2

Средствата включват възможност за придобиване на НИС и инвестиции в Expo 2027, военна служба и публичния сектор

Снимкa: БГНЕС
Сръбският парламент одобри бюджета на страната за 2026 г., като фискалният дефицит е определен на 337 милиарда динара (3,35 милиарда долара), или 3% от брутния вътрешен продукт, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Общите приходи възлизат на 2 414,7 милиарда динара, а разходите – на 2 751,7 милиарда динара. Отделно са предвидени 164 милиарда динара, които Сърбия може да използва за придобиването на санкционираната от САЩ петролна компания НИС от руските ѝ мажоритарни собственици "Газпром нефт" и "Газпром", ако те не продадат дела си до средата на януари.

Приемането на бюджета беше формалност, тъй като управляващата коалиция, водена от Сръбската прогресивна партия, разполага с комфортно мнозинство от 154 депутати в 250-местния парламент.

Капиталовите разходи възлизат на 602 милиарда динара, като най-голямото разпределение - 47,5 милиарда динара, е за международното изложение Expo 2027. Бюджетът предвижда и средства за повторното въвеждане на задължителната военна служба през следващите три години, както и увеличения за заплати и пенсии в публичния сектор.


  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Сърбия си изтегли златото. Може да приеме, какъвто бюджет си пожелае. Ганчо обаче няма този лукс. Ще чака скидка от Европа и подаяния от комшу.

    13:43 03.12.2025

  • 2 Ами да

    0 0 Отговор
    И няма да дават милиарди за укрите... от ЕС по далечпа и от нато!!!

    15:21 03.12.2025

