Сърбия прие бюджета си за 2026 г. с дефицит от 3% от БВП

Сръбският парламент одобри бюджета на страната за 2026 г., като фискалният дефицит е определен на 337 милиарда динара (3,35 милиарда долара), или 3% от брутния вътрешен продукт, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Общите приходи възлизат на 2 414,7 милиарда динара, а разходите – на 2 751,7 милиарда динара. Отделно са предвидени 164 милиарда динара, които Сърбия може да използва за придобиването на санкционираната от САЩ петролна компания НИС от руските ѝ мажоритарни собственици "Газпром нефт" и "Газпром", ако те не продадат дела си до средата на януари.

Приемането на бюджета беше формалност, тъй като управляващата коалиция, водена от Сръбската прогресивна партия, разполага с комфортно мнозинство от 154 депутати в 250-местния парламент.

Капиталовите разходи възлизат на 602 милиарда динара, като най-голямото разпределение - 47,5 милиарда динара, е за международното изложение Expo 2027. Бюджетът предвижда и средства за повторното въвеждане на задължителната военна служба през следващите три години, както и увеличения за заплати и пенсии в публичния сектор.