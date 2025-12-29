Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич под прицел! Хиляди сърби поискаха с подписка предсрочни парламентарни избори

29 Декември, 2025 11:15 614 10

  • сърбия-
  • александър вучич-
  • александър вулин-
  • нови сад

Подписката за насрочване на избори се провежда в над 500 места в 100 общини в цялата страна, а окончателният брой на подписалите се ще бъде оповестен по-късно

Вучич под прицел! Хиляди сърби поискаха с подписка предсрочни парламентарни избори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Хиляди в Сърбия се включиха в подписка с искане да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори, съобщава БТА.

Инициатори на подписката са протестиращи студенти.

Акцията в сръбската столица Белград се провежда на няколко места, където са разположени щандове със специално изработени бюлетини, които всеки желаещ попълва и пуска в прозрачна урна.

45-годишна майка на студент първи курс заяви, че иска да се проведат предсрочни парламентарни избори, за да може нейният син да има бъдеще в Сърбия. Тя посочи, че с президента Александър Вучич начело има само натиск, бедност и липса на демокрация.

"Аз протестирам откакто се помня, моите деца също, техните деца също. Вече минаха 25 години от падането на (Слободан) Милошевич, а тази страна все още не е установила трайно правилата на демокрацията", изтъкна 65-годишният Йован Драгшич.

"Избори, трябват нови избори, нови лица, демократи трябват", категорична бе и 25-годишната Йелена Васич. Тя отбеляза, че днес се провежда своеобразен референдум, който да покаже, че мнозинството от сърбите искат промяна чрез провеждането на предсрочен вот.

Инициативата за днешната подписка бе подкрепена в Белград от много известни личности, както и от ректора на Белградския университет проф. Владан Джокич.

Подписката за насрочване на избори се провежда в над 500 места в 100 общини в цялата страна, а окончателният брой на подписалите се ще бъде оповестен впоследствие.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
  • 1 Ивелин Михайлов

    9 1 Отговор
    Сръбските ПеПета искат избори, но накрая ще го ядат

    11:16 29.12.2025

  • 2 онзи

    9 0 Отговор
    Българите сме много затрит народ . Ходим да врякаме по площадите , а после пак избираме тоя , срещу когото сме врякали ...

    Коментиран от #6

    11:22 29.12.2025

  • 3 Трол

    2 3 Отговор
    Сръбският Бойко не могат да го уплашат някакви джендъри.

    Коментиран от #5

    11:25 29.12.2025

  • 4 Наблюдател

    9 2 Отговор
    Хиляди врякат и искат, а милиони подкрепят Вучич.

    11:26 29.12.2025

  • 5 Завижда на гиганта

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Бойко е джудже пред Вучич.

    11:28 29.12.2025

  • 6 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "онзи":

    А някои излизат само защото е дошло време да разходят кучето .

    11:29 29.12.2025

  • 7 Александър 3

    1 2 Отговор
    Не ги мислете сърбите ! Те са горд и смел народ а не като нас !

    Коментиран от #9

    11:29 29.12.2025

  • 8 Продайгъзета

    0 1 Отговор
    Да уточним, оранжеви сърби!

    11:30 29.12.2025

  • 9 минаващия

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Александър 3":

    Нито горд , нито смел , но като си казал .......

    11:34 29.12.2025

  • 10 Иван Грозни

    1 1 Отговор
    Тоя номер с плащане на студентите да стачкуват е познат до болка.Който клъвне , клъвне. Мисля, че у комшиите няма да мине. Да не са глупави.Оглеждат се и виждат какво е положението. Вече имат примери и могат да изберат реалността пред обещанията.

    11:44 29.12.2025

