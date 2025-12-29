Вучич под прицел! Хиляди сърби поискаха с подписка предсрочни парламентарни избори

Хиляди в Сърбия се включиха в подписка с искане да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори, съобщава БТА.

Инициатори на подписката са протестиращи студенти.

Акцията в сръбската столица Белград се провежда на няколко места, където са разположени щандове със специално изработени бюлетини, които всеки желаещ попълва и пуска в прозрачна урна.

45-годишна майка на студент първи курс заяви, че иска да се проведат предсрочни парламентарни избори, за да може нейният син да има бъдеще в Сърбия. Тя посочи, че с президента Александър Вучич начело има само натиск, бедност и липса на демокрация.

"Аз протестирам откакто се помня, моите деца също, техните деца също. Вече минаха 25 години от падането на (Слободан) Милошевич, а тази страна все още не е установила трайно правилата на демокрацията", изтъкна 65-годишният Йован Драгшич.

"Избори, трябват нови избори, нови лица, демократи трябват", категорична бе и 25-годишната Йелена Васич. Тя отбеляза, че днес се провежда своеобразен референдум, който да покаже, че мнозинството от сърбите искат промяна чрез провеждането на предсрочен вот.

Инициативата за днешната подписка бе подкрепена в Белград от много известни личности, както и от ректора на Белградския университет проф. Владан Джокич.

Подписката за насрочване на избори се провежда в над 500 места в 100 общини в цялата страна, а окончателният брой на подписалите се ще бъде оповестен впоследствие.