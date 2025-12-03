На тъмно! Столицата Хавана и половин Куба останаха без ток

Куба преживя нов голям срив в електрическата си мрежа рано в сряда, като столицата Хавана и голяма част от западните провинции останаха без електричество, съобщиха местни медии и очевидци. Държавният репортер Ласаро Мануел Алонсо потвърди, че четири западни провинции - от Пинар дел Рио до Маябеке - са били обхванати от прекъсването, цитира думите му "Ройтерс".

Причината за аварията засега не е известна. Преди изгрев Хавана беше потънала в тъмнина, като електричество имаше само в болници и някои луксозни хотели, съобщава очевидец на "Ройтерс".

Куба разчита основно на остарели и неефективни ТЕЦ, работещи на нефт, които и без това трудно поддържат стабилно електрозахранване. Миналата година страната изпадна в тежка енергийна криза вследствие на рязко намалелите доставки на гориво от Венецуела, Русия и Мексико. Оттогава електропреносната мрежа на острова неколкократно е претърпявала частични или пълни сривове.

През последните месеци жителите на острова търпят ежедневни прекъсвания на тока, достигащи до 20 часа в много региони. Дори Хавана, която дълго време беше предпазвана от най-тежките ограничения, сега редовно остава без електричество по 10 или повече часа дневно.

Кубинското правителство обвинява за критичната ситуация недостига на гориво, разпадащата се инфраструктура и щетите, причинени от урагана Мелиса. Американските санкции и дълбоката икономическа криза затрудняват закупуването на достатъчно гориво, което засилва зависимостта от външни съюзници.

Според данни от корабни манифести и вътрешни документи, видени от "Ройтерс", доставките на суров петрол и горива за Куба през първите десет месеца на 2025 г. са намалели с над една трета спрямо същия период на 2024 г., след като Мексико и Венецуела значително ограничиха износа си.