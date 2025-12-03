Новини
Свят »
Куба »
На тъмно! Столицата Хавана и половин Куба останаха без ток

На тъмно! Столицата Хавана и половин Куба останаха без ток

3 Декември, 2025 18:23 1 234 57

  • куба-
  • хавана-
  • фидел кастро-
  • острова на свободата

Куба разчита основно на остарели и неефективни ТЕЦ, работещи на нефт, които и без това трудно поддържат стабилно електрозахранване

На тъмно! Столицата Хавана и половин Куба останаха без ток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Куба преживя нов голям срив в електрическата си мрежа рано в сряда, като столицата Хавана и голяма част от западните провинции останаха без електричество, съобщиха местни медии и очевидци. Държавният репортер Ласаро Мануел Алонсо потвърди, че четири западни провинции - от Пинар дел Рио до Маябеке - са били обхванати от прекъсването, цитира думите му "Ройтерс".

Причината за аварията засега не е известна. Преди изгрев Хавана беше потънала в тъмнина, като електричество имаше само в болници и някои луксозни хотели, съобщава очевидец на "Ройтерс".

Куба разчита основно на остарели и неефективни ТЕЦ, работещи на нефт, които и без това трудно поддържат стабилно електрозахранване. Миналата година страната изпадна в тежка енергийна криза вследствие на рязко намалелите доставки на гориво от Венецуела, Русия и Мексико. Оттогава електропреносната мрежа на острова неколкократно е претърпявала частични или пълни сривове.

През последните месеци жителите на острова търпят ежедневни прекъсвания на тока, достигащи до 20 часа в много региони. Дори Хавана, която дълго време беше предпазвана от най-тежките ограничения, сега редовно остава без електричество по 10 или повече часа дневно.

Кубинското правителство обвинява за критичната ситуация недостига на гориво, разпадащата се инфраструктура и щетите, причинени от урагана Мелиса. Американските санкции и дълбоката икономическа криза затрудняват закупуването на достатъчно гориво, което засилва зависимостта от външни съюзници.

Според данни от корабни манифести и вътрешни документи, видени от "Ройтерс", доставките на суров петрол и горива за Куба през първите десет месеца на 2025 г. са намалели с над една трета спрямо същия период на 2024 г., след като Мексико и Венецуела значително ограничиха износа си.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ксаниба

    28 28 Отговор
    Дето са се хванали с матушката живот си живеят.Заплати 5 долара и ток няма.Натам ни тласкат копейките и резидента.

    Коментиран от #6, #10, #12, #53

    18:28 03.12.2025

  • 2 малиииий...

    15 21 Отговор
    Путин и руските войски чак дотам ли стигнаха вече?

    18:30 03.12.2025

  • 3 Атина Палада

    11 13 Отговор
    Хавана ми хареса.

    18:33 03.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И тия като

    17 17 Отговор

    До коментар #1 от "Ксаниба":

    в Киев и 404, които три седмици са без ток.

    18:34 03.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    19 22 Отговор
    Където е стъпил руския галош винаги е глад и мизерия, само копейките им завиждат!

    Коментиран от #11

    18:37 03.12.2025

  • 9 Атина Палада

    22 18 Отговор
    Кубинците са дружелюбни хора,но и много горд народ! При тотални санкции от САЩ които ги обричат на нищетата,не се подчиняват .Не зная друг народ да е толкова горд. Като го натисне САЩ ,веднага се подчинява Кубинеца -Не!

    Коментиран от #13, #14, #15, #17

    18:38 03.12.2025

  • 10 Атина Палада

    23 21 Отговор

    До коментар #1 от "Ксаниба":

    И ние като бяхме с тях имаше огради и опашки за хляб, заплатите и тук бяха 10 долара, червената чума не прощава!

    Коментиран от #18, #19

    18:39 03.12.2025

  • 11 Атина Палада

    12 13 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Изобщо знаеш ли какво говориш? Кубинеца не лази за разлика от теб!

    18:41 03.12.2025

  • 12 Куба е остров и

    18 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ксаниба":

    е под икономическо ембарго на САЩ от 1962г!

    Коментиран от #23, #54

    18:41 03.12.2025

  • 13 Над 50 год.

    19 11 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    са под краварски санкции, но не клекнаха на говедата.

    18:41 03.12.2025

  • 14 Румен

    17 15 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Затова половината Маями е кубинци

    18:41 03.12.2025

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    16 14 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    А защо не търгуват с блатните клошари и съюзнизите им, кой ги спира,пдапналожат и те ембарго на Сащ!

    Коментиран от #26

    18:41 03.12.2025

  • 16 Кривоверен алкаш

    18 12 Отговор
    Запазена марка за социализма, тире комунизма...

    Коментиран от #22

    18:42 03.12.2025

  • 17 гост

    6 12 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Сякаш днес си на двойна надница...нямаш спирачки...или самотата те побърква..

    Коментиран от #21, #28

    18:43 03.12.2025

  • 18 ехаааа

    13 13 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    С 10 долара заплата направо си била от щастливите, ние бяхме с по 3. А може и все още да си била в училище, а мама и тати да са получавали общо 10, но това е друга тема.

    Коментиран от #42

    18:44 03.12.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 14 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Така е, тази зима братушките ще виядят какво е глад, бункерното ги доведе до просешка тояга, по зле са от кубинците и бая по страхливи и подли‼️

    18:45 03.12.2025

  • 20 койдазнай

    3 9 Отговор
    Китайците щяха да им строят огромна фотоволтаична централа и 25000 МВтчаса батерии. Бяха проучли всичко и започнаха да подготвят терените, но се отказаха.

    Коментиран от #24

    18:46 03.12.2025

  • 21 Атина Палада

    10 10 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    Идва Коледа, а тьота продължава да е пияна от пладне и да ни лъже, ако ме разбираш какво искам да кажа!

    Коментиран от #30

    18:47 03.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Морския

    17 10 Отговор

    До коментар #12 от "Куба е остров и":

    Еми да търгуват с БРИКС ,какво им пречи САЩ ! .Нали уж там били много развити и богати

    Коментиран от #27

    18:48 03.12.2025

  • 24 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 6 Отговор

    До коментар #20 от "койдазнай":

    Кой ще ги плаща, като и те са пред фалит!

    18:48 03.12.2025

  • 25 ИВАН

    6 6 Отговор
    Браво на кубинците, горд народ, не са като нас, гъ..лизци.

    18:49 03.12.2025

  • 26 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Когато се образоваш ще разбереш сам и тогава няма да задаваш елементарни въпроси тук

    Коментиран от #29

    18:50 03.12.2025

  • 27 Атина Палада

    11 8 Отговор

    До коментар #23 от "Морския":

    И в куба и в реуия произвеждат само евтини проститутки, какквж да изнасят друго за Брикс!

    Коментиран от #48

    18:50 03.12.2025

  • 28 Атина Палада

    13 5 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    Приятелче,на работа съм..На 12 часа ..След обяд няма много работа и влизам тук да се посмея с с.оро.снята:))

    Коментиран от #40

    18:52 03.12.2025

  • 29 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Моляте да ни обясните, зяща кубинците не налагат ембарго на Сащ и не търгуват с пияните братушки и съюзниците им, северна сорея, еритрея, иран, талибания!

    Коментиран от #34, #36

    18:53 03.12.2025

  • 30 Атина Палада

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Не ти стига ,че пишеш от моя ник,ами отговаряш от мое име...Много е ...няма да довърша изказа си ..

    Коментиран от #32

    18:54 03.12.2025

  • 31 ИВАН

    8 8 Отговор
    Но трябва да отбележим, че този горд народ продава дъщерите и жените си за по 5 долапа, същото е като и в Русия, всяка жена се продава за жълти денги!

    Коментиран от #55

    18:56 03.12.2025

  • 32 Бавноразвиващ е

    8 4 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Всеки ден пише с твоя НИК, но ние ви различаваме. Разликата в капацитета Ви е огромна

    18:56 03.12.2025

  • 33 Милен

    5 5 Отговор
    Кубинците са си добре при тях зима няма, ние какво ще правим като затворим ТЕЦовете и температурата падне под нулата ми е чудно.

    Коментиран от #35, #41

    18:57 03.12.2025

  • 34 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    По същата причина и като защо ЕС не налага ембарго на ФЕД ,а ФЕД налагат на ЕС!
    По същата причина и защо ФЕД не желае да напечати на Урсула 800 млрд ..Сега разбра ли или искаш още разяснения?
    Ако не ти е ясно какво е това ФЕД ,питай някой грамотен...

    Коментиран от #37, #38

    19:12 03.12.2025

  • 35 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "Милен":

    То рублен боташа и той обясняваше 2022г как без блатна газ сме щяли да мръзнем! А газпром е пред фалит, что случилас!

    Коментиран от #39

    19:13 03.12.2025

  • 36 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    И да допълня,че това време свършва...

    19:14 03.12.2025

  • 37 Милен

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    С една дума, ще мрат от гладпи ще чакат братушките да ги осводят, а пък те нямат солярка да стигнат до там!

    19:15 03.12.2025

  • 38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Защо не търгуват с брадска проссия и могъщите им съюзници не ми отговори, и какво общо има фед и ес!

    Коментиран от #47

    19:16 03.12.2025

  • 39 Милен

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Дреме ми за твоя Румен, кажи как ще компенсираме загубата на мощностите от ТЕЦовете щото картинката в момента е такава:

    19:17 03.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ела

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Милен":

    Ще ти го давам да се топлиш

    Коментиран от #46, #57

    19:20 03.12.2025

  • 42 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "ехаааа":

    А мен изобщо не ме интересуваше с колко долари..Важното е ,че родителите ,обикновенни работници пазаруваха и носеха в къщи по цели големи пити кашкавал,.За разлика от моите родители,които издържаха две деца ,ние и двамата със съпругът ми работим и сме с едно дете ,но пита кашкавал съм я гледала само през витрината .От Склавенитис купуваме по 200-400 гр кашкавал опакован в пакетче ,ама лъскаво ..мани,мани....:)))

    Коментиран от #44, #49, #56

    19:21 03.12.2025

  • 43 Бил съм

    4 3 Отговор
    Два пъти в Куба ,всичко освен туристическите райони е пълна скръб ,но за това има евтина лИбов също като в раша

    19:22 03.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "гост":

    Не ти разбирам коментара ..Къде съм там :))) после при сор...а не в Рая...
    Изобщо изказа ти е под всякаква критика:))))

    19:25 03.12.2025

  • 46 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ела":

    Извинявай ама ще ти откажа, не си падам по мъжки дупета.

    19:27 03.12.2025

  • 47 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Общото е,че както ЕС не може да наложи ембарго на ФЕД,така и Куба не може да наложи! ФЕД налага и на ЕС и на Куба и където иска..Това е реда основан на правила след ВСВ,който ред свърша..Т.н.Ред основан на правила няма нищо общо с международното право! Двете са коренно различни!

    Коментиран от #50

    19:30 03.12.2025

  • 48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Да изнасят украинки, те са най-евтини, като безродните ни шорошпии.

    19:32 03.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Какво ембарго имат от рушия, северна корея и талибния!

    19:34 03.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Последния Софиянец":

    И ти си намери сериозна работа, а не по цял ден с vibpaтора на компа, мога да те взема с мен на магистралата, малко е студено, но турските тираджии ни топлят, това е сериозна и отговорна работа.

    19:42 03.12.2025

  • 53 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ксаниба":

    Сега с евроreйzepите, живот си живеем, каквото заработим, всичко отива за ток, вода, ГМО храна, данъци, винетки и др. измислени npocтотии...

    19:46 03.12.2025

  • 54 Мдаа

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Куба е остров и":

    Добре, че кубинците са под краварско ембарго, че щяха да прихванат niдipacтията, спина, дрогата и maлоyмието на янките, които са най-разпространени в сащ.

    19:51 03.12.2025

  • 55 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "ИВАН":

    То затова в България се напълни с украинки, които се разкрачват за по-едно кафе с мляко от машина - 0.80 лв., та кои са по-евтини?!

    19:54 03.12.2025

  • 56 ехаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Точно това имах предвид като използвах термина "друга тема", защото е много сложно и дълго за обяснение. В такива моменти "нищо не е като хората". Като попаднеш на нещо изгодно пазаруваш като невидял, дори и да те вкарва в големи дългове, но иначе утре или го няма, или е на двойна цена. Имаше периоди когато цените се сменяха по два пъти на ден, че някъде и по често. Примерно сега имам възможност да си купя цяла пита кашкавал без затруднения, но не го правя (освен по изключение ако попадна на някакъв много качествен и вкусен) защото дори на едро цената да е малко по приемлива предпочитам като свърши да си купя пак малко, но по пресен. А освен това децата вече отдавна са си поели сами издръжката, не живеят при нас и консуматорите сме малко на брой.

    19:55 03.12.2025

  • 57 Зеленски bokлyk

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ела":

    Кой се интересува от pazцепения ти zaдник, едвам се придвижваш до тоалетната, като фръцнеш, поцинкована кофо!

    20:00 03.12.2025