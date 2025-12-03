На тъмно! Столицата Хавана и половин Куба останаха без ток

Куба преживя нов голям срив в електрическата си мрежа рано в сряда, като столицата Хавана и голяма част от западните провинции останаха без електричество, съобщиха местни медии и очевидци. Държавният репортер Ласаро Мануел Алонсо потвърди, че четири западни провинции - от Пинар дел Рио до Маябеке - са били обхванати от прекъсването, цитира думите му "Ройтерс".
Причината за аварията засега не е известна. Преди изгрев Хавана беше потънала в тъмнина, като електричество имаше само в болници и някои луксозни хотели, съобщава очевидец на "Ройтерс".
Куба разчита основно на остарели и неефективни ТЕЦ, работещи на нефт, които и без това трудно поддържат стабилно електрозахранване. Миналата година страната изпадна в тежка енергийна криза вследствие на рязко намалелите доставки на гориво от Венецуела, Русия и Мексико. Оттогава електропреносната мрежа на острова неколкократно е претърпявала частични или пълни сривове.
През последните месеци жителите на острова търпят ежедневни прекъсвания на тока, достигащи до 20 часа в много региони. Дори Хавана, която дълго време беше предпазвана от най-тежките ограничения, сега редовно остава без електричество по 10 или повече часа дневно.
Кубинското правителство обвинява за критичната ситуация недостига на гориво, разпадащата се инфраструктура и щетите, причинени от урагана Мелиса. Американските санкции и дълбоката икономическа криза затрудняват закупуването на достатъчно гориво, което засилва зависимостта от външни съюзници.
Според данни от корабни манифести и вътрешни документи, видени от "Ройтерс", доставките на суров петрол и горива за Куба през първите десет месеца на 2025 г. са намалели с над една трета спрямо същия период на 2024 г., след като Мексико и Венецуела значително ограничиха износа си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ксаниба
Коментиран от #6, #10, #12, #53
18:28 03.12.2025
2 малиииий...
18:30 03.12.2025
3 Атина Палада
18:33 03.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И тия като
До коментар #1 от "Ксаниба":в Киев и 404, които три седмици са без ток.
18:34 03.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
Коментиран от #11
18:37 03.12.2025
9 Атина Палада
Коментиран от #13, #14, #15, #17
18:38 03.12.2025
10 Атина Палада
До коментар #1 от "Ксаниба":И ние като бяхме с тях имаше огради и опашки за хляб, заплатите и тук бяха 10 долара, червената чума не прощава!
Коментиран от #18, #19
18:39 03.12.2025
11 Атина Палада
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Изобщо знаеш ли какво говориш? Кубинеца не лази за разлика от теб!
18:41 03.12.2025
12 Куба е остров и
До коментар #1 от "Ксаниба":е под икономическо ембарго на САЩ от 1962г!
Коментиран от #23, #54
18:41 03.12.2025
13 Над 50 год.
До коментар #9 от "Атина Палада":са под краварски санкции, но не клекнаха на говедата.
18:41 03.12.2025
14 Румен
До коментар #9 от "Атина Палада":Затова половината Маями е кубинци
18:41 03.12.2025
15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #9 от "Атина Палада":А защо не търгуват с блатните клошари и съюзнизите им, кой ги спира,пдапналожат и те ембарго на Сащ!
Коментиран от #26
18:41 03.12.2025
16 Кривоверен алкаш
Коментиран от #22
18:42 03.12.2025
17 гост
До коментар #9 от "Атина Палада":Сякаш днес си на двойна надница...нямаш спирачки...или самотата те побърква..
Коментиран от #21, #28
18:43 03.12.2025
18 ехаааа
До коментар #10 от "Атина Палада":С 10 долара заплата направо си била от щастливите, ние бяхме с по 3. А може и все още да си била в училище, а мама и тати да са получавали общо 10, но това е друга тема.
Коментиран от #42
18:44 03.12.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Атина Палада":Така е, тази зима братушките ще виядят какво е глад, бункерното ги доведе до просешка тояга, по зле са от кубинците и бая по страхливи и подли‼️
18:45 03.12.2025
20 койдазнай
Коментиран от #24
18:46 03.12.2025
21 Атина Палада
До коментар #17 от "гост":Идва Коледа, а тьота продължава да е пияна от пладне и да ни лъже, ако ме разбираш какво искам да кажа!
Коментиран от #30
18:47 03.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Морския
До коментар #12 от "Куба е остров и":Еми да търгуват с БРИКС ,какво им пречи САЩ ! .Нали уж там били много развити и богати
Коментиран от #27
18:48 03.12.2025
24 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #20 от "койдазнай":Кой ще ги плаща, като и те са пред фалит!
18:48 03.12.2025
25 ИВАН
18:49 03.12.2025
26 Атина Палада
До коментар #15 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Когато се образоваш ще разбереш сам и тогава няма да задаваш елементарни въпроси тук
Коментиран от #29
18:50 03.12.2025
27 Атина Палада
До коментар #23 от "Морския":И в куба и в реуия произвеждат само евтини проститутки, какквж да изнасят друго за Брикс!
Коментиран от #48
18:50 03.12.2025
28 Атина Палада
До коментар #17 от "гост":Приятелче,на работа съм..На 12 часа ..След обяд няма много работа и влизам тук да се посмея с с.оро.снята:))
Коментиран от #40
18:52 03.12.2025
29 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #26 от "Атина Палада":Моляте да ни обясните, зяща кубинците не налагат ембарго на Сащ и не търгуват с пияните братушки и съюзниците им, северна сорея, еритрея, иран, талибания!
Коментиран от #34, #36
18:53 03.12.2025
30 Атина Палада
До коментар #21 от "Атина Палада":Не ти стига ,че пишеш от моя ник,ами отговаряш от мое име...Много е ...няма да довърша изказа си ..
Коментиран от #32
18:54 03.12.2025
31 ИВАН
Коментиран от #55
18:56 03.12.2025
32 Бавноразвиващ е
До коментар #30 от "Атина Палада":Всеки ден пише с твоя НИК, но ние ви различаваме. Разликата в капацитета Ви е огромна
18:56 03.12.2025
33 Милен
Коментиран от #35, #41
18:57 03.12.2025
34 Атина Палада
До коментар #29 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":По същата причина и като защо ЕС не налага ембарго на ФЕД ,а ФЕД налагат на ЕС!
По същата причина и защо ФЕД не желае да напечати на Урсула 800 млрд ..Сега разбра ли или искаш още разяснения?
Ако не ти е ясно какво е това ФЕД ,питай някой грамотен...
Коментиран от #37, #38
19:12 03.12.2025
35 Атина Палада
До коментар #33 от "Милен":То рублен боташа и той обясняваше 2022г как без блатна газ сме щяли да мръзнем! А газпром е пред фалит, что случилас!
Коментиран от #39
19:13 03.12.2025
36 Атина Палада
До коментар #29 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":И да допълня,че това време свършва...
19:14 03.12.2025
37 Милен
До коментар #34 от "Атина Палада":С една дума, ще мрат от гладпи ще чакат братушките да ги осводят, а пък те нямат солярка да стигнат до там!
19:15 03.12.2025
38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #34 от "Атина Палада":Защо не търгуват с брадска проссия и могъщите им съюзници не ми отговори, и какво общо има фед и ес!
Коментиран от #47
19:16 03.12.2025
39 Милен
До коментар #35 от "Атина Палада":Дреме ми за твоя Румен, кажи как ще компенсираме загубата на мощностите от ТЕЦовете щото картинката в момента е такава:
19:17 03.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ела
До коментар #33 от "Милен":Ще ти го давам да се топлиш
Коментиран от #46, #57
19:20 03.12.2025
42 Атина Палада
До коментар #18 от "ехаааа":А мен изобщо не ме интересуваше с колко долари..Важното е ,че родителите ,обикновенни работници пазаруваха и носеха в къщи по цели големи пити кашкавал,.За разлика от моите родители,които издържаха две деца ,ние и двамата със съпругът ми работим и сме с едно дете ,но пита кашкавал съм я гледала само през витрината .От Склавенитис купуваме по 200-400 гр кашкавал опакован в пакетче ,ама лъскаво ..мани,мани....:)))
Коментиран от #44, #49, #56
19:21 03.12.2025
43 Бил съм
19:22 03.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Атина Палада
До коментар #40 от "гост":Не ти разбирам коментара ..Къде съм там :))) после при сор...а не в Рая...
Изобщо изказа ти е под всякаква критика:))))
19:25 03.12.2025
46 Милен
До коментар #41 от "Ела":Извинявай ама ще ти откажа, не си падам по мъжки дупета.
19:27 03.12.2025
47 Атина Палада
До коментар #38 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Общото е,че както ЕС не може да наложи ембарго на ФЕД,така и Куба не може да наложи! ФЕД налага и на ЕС и на Куба и където иска..Това е реда основан на правила след ВСВ,който ред свърша..Т.н.Ред основан на правила няма нищо общо с международното право! Двете са коренно различни!
Коментиран от #50
19:30 03.12.2025
48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #27 от "Атина Палада":Да изнасят украинки, те са най-евтини, като безродните ни шорошпии.
19:32 03.12.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #47 от "Атина Палада":Какво ембарго имат от рушия, северна корея и талибния!
19:34 03.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #49 от "Последния Софиянец":И ти си намери сериозна работа, а не по цял ден с vibpaтора на компа, мога да те взема с мен на магистралата, малко е студено, но турските тираджии ни топлят, това е сериозна и отговорна работа.
19:42 03.12.2025
53 стоян георгиев
До коментар #1 от "Ксаниба":Сега с евроreйzepите, живот си живеем, каквото заработим, всичко отива за ток, вода, ГМО храна, данъци, винетки и др. измислени npocтотии...
19:46 03.12.2025
54 Мдаа
До коментар #12 от "Куба е остров и":Добре, че кубинците са под краварско ембарго, че щяха да прихванат niдipacтията, спина, дрогата и maлоyмието на янките, които са най-разпространени в сащ.
19:51 03.12.2025
55 стоян
До коментар #31 от "ИВАН":То затова в България се напълни с украинки, които се разкрачват за по-едно кафе с мляко от машина - 0.80 лв., та кои са по-евтини?!
19:54 03.12.2025
56 ехаааа
До коментар #42 от "Атина Палада":Точно това имах предвид като използвах термина "друга тема", защото е много сложно и дълго за обяснение. В такива моменти "нищо не е като хората". Като попаднеш на нещо изгодно пазаруваш като невидял, дори и да те вкарва в големи дългове, но иначе утре или го няма, или е на двойна цена. Имаше периоди когато цените се сменяха по два пъти на ден, че някъде и по често. Примерно сега имам възможност да си купя цяла пита кашкавал без затруднения, но не го правя (освен по изключение ако попадна на някакъв много качествен и вкусен) защото дори на едро цената да е малко по приемлива предпочитам като свърши да си купя пак малко, но по пресен. А освен това децата вече отдавна са си поели сами издръжката, не живеят при нас и консуматорите сме малко на брой.
19:55 03.12.2025
57 Зеленски bokлyk
До коментар #41 от "Ела":Кой се интересува от pazцепения ти zaдник, едвам се придвижваш до тоалетната, като фръцнеш, поцинкована кофо!
20:00 03.12.2025