Рубио: Путин залага на изтощението на Запада и Украйна.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че стратегията на руския президент Владимир Путин се гради върху убеждението, че Русия е способна да издържи по-дълго от Запада и Украйна в условията на продължителен и изтощителен военен конфликт. Това е сред основните изводи в последния анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
В интервю за Fox News на 2 декември Рубио определи Путин като „най-твърдата страна“ в процеса на евентуални мирни преговори. По думите му изявленията на руския лидер, че Русия ще постигне целите си независимо от цената и времето, отразяват реалната му нагласа към войната в Украйна.
Според Рубио дългосрочната концепция на Путин за победа се базира на предположението, че руската армия и икономика ще надделеят над западната подкрепа за Украйна, както и над способността на самата страна да се защитава. В същото време той отбеляза, че не е реалистично Русия да продължи войната още „четири или пет години“, като подчерта, че към момента Москва контролира по-малка част от украинската територия в сравнение с първите месеци на инвазията през 2022 г.
Украйна е успяла да си върне над 50% от териториите, завзети от Русия от началото на пълномащабната война. Наред с това руската икономика се сблъсква с редица затруднения, които вероятно ще ограничават способността ѝ да поддържа дългосрочни военни действия.
Въпреки това руските власти продължават да представят последните тактически успехи като доказателство за неизбежна победа. На 3 декември съветникът на президента Юрий Ушаков заяви, че постиженията на руските сили са оказали „положително влияние“ върху срещата между Путин и американска делегация в Москва на 2 декември, като според него са дали на Запада „по-реалистична оценка“ за възможните пътища към мир.
Кремъл отново активизира тезата, че Одеса е руски град, докато паралелно продължава опитите за мобилизация на руското и беларуското общество в подкрепа на военната експанзия. В тези усилия се включват и беларуски организации, както и Руската православна църква, с цел укрепване на вътрешната подкрепа и влияние върху международните кампании.
На бойното поле руските сили постигнаха тактически пробив североизточно и източно от Хуляйполе в средата на ноември 2025 г., вероятно чрез съсредоточаване на сили, съпоставими с тези в направлението Покровск–Добропиля. Пробивът на 5-а въздушно-десантна армия в района може да създаде условия за оперативни успехи в посока Хуляйполе и Орихов, като реалното развитие зависи в голяма степен от съпротивата на украинските сили и способността им да възпрепятстват преминаването на реките.
В същото време високопоставени представители на Кремъл продължават да създават предпоставки, които биха могли да оправдаят бъдеща агресия срещу Молдова и балтийските държави.
Украинските войски наскоро отбелязаха напредък в районите край Вовчанск, Покровск, Новопавловка и в тактическата зона Костянтиновка–Дружковка. Руските сили от своя страна напреднаха в близост до Сиверск и Покровск. Европейските съюзници на Украйна продължават да оказват военна и логистична помощ на страната.
1 Хм...
А ние, по стар български обичай, отново се наредихме откъм булката...
Коментиран от #11, #37
07:21 04.12.2025
2 Тити
Коментиран от #13, #14, #23
07:24 04.12.2025
3 Гого
07:25 04.12.2025
4 ОДЕСА РУСКА ЛИ Е
Коментиран от #9, #24, #38
07:26 04.12.2025
5 Факти
07:26 04.12.2025
7 Ддд
Коментиран от #10, #18, #20, #25, #26
07:28 04.12.2025
8 Каквото
07:28 04.12.2025
9 Мурка
До коментар #4 от "ОДЕСА РУСКА ЛИ Е":ще БЪДЕ ---БЪДИ СИГУРЕН
07:30 04.12.2025
10 Мурка
До коментар #7 от "Ддд":МАИ ЧЕ ТИ СИ ЛИТНАЛ---ОГЛЕДАИ КЪДЕ ЩЕ КАЦНЕШ
07:31 04.12.2025
11 Стар лаф
До коментар #1 от "Хм...":Българинът се страхува да не настине и да не се мине.
Коментиран от #16
07:32 04.12.2025
12 Не знам ама едни руснаци дето им
07:34 04.12.2025
13 Тимур Миндич
До коментар #2 от "Тити":Били ме златната тоалетна и златното биде.
07:36 04.12.2025
14 Зеленски
До коментар #2 от "Тити":Така е, дайте още, за бЕло едвам ми стигат само.
07:36 04.12.2025
15 Ууууу
07:37 04.12.2025
16 Хм...
До коментар #11 от "Стар лаф":И накрая, в тоя конкретен случай българинът хем настина, хем се мина.
Абе откъм булката, отново!
07:38 04.12.2025
17 Евродебил
07:38 04.12.2025
19 Георгиев
07:39 04.12.2025
20 Зеленски
До коментар #7 от "Ддд":аз летя надолу по канала на златната тоалетна на Миндич.
07:40 04.12.2025
21 Заблудата на Рубио
Районите от Харков и Суми които Украйна си върна бяха първоначално завзети от местните милиции а не от руската армия. И не издържаха пред украинската армия! Путин им каза да се оттеглят докато се извърши частичната мобикизация в РФ!
А при Херсон руската армия се оттегли сама заради язовира Каховка. Дори до последно Зеленски мислеше че е капан.
Украйнската армия никога никъде, не е побеждавала руската.
За останалото Рубио е прав!
Коментиран от #32
07:40 04.12.2025
22 Данко Харсъзина
07:43 04.12.2025
23 Смешното е, че
До коментар #2 от "Тити":че са хвърлени на вятъра!
А колко са "смешни" сумите виждаме от рецесията, деиндустриализацията и изпразнените военни складове.
07:45 04.12.2025
24 Всъщност
До коментар #4 от "ОДЕСА РУСКА ЛИ Е":Руската Одеса не е античен град, а в класическия си вид е основана от руската императрица Екатерина Велика - разбира се, че е руски град
Коментиран от #36
07:46 04.12.2025
25 Георгиев
До коментар #7 от "Ддд":И според мен ще е добре времето да се върне 1991 г. И никакво Беловежко споразумение. Никакви национални републики. Един документ, че Русия е правоприемник на СССР стига. Бившите републики в СССР стават членове на федерацията. Всички си работят, няма национализъм. Ще се мачка бурно зараждащия се фашизъм. И това ще стане след време, по пътя на спиралата, но на друго ниво.
07:47 04.12.2025
26 Лети към 91 г. Русия, дааа
До коментар #7 от "Ддд":И украйна в състава на РФ както към 91 г.
07:47 04.12.2025
28 Уфф
07:54 04.12.2025
29 така, така
Всъщност всички са наясно, какво трябва да се случи, за да се свърши с този конфликт. Въпросът е ще има ли сили Запада да погледне в огледалото и да види своята несъстоятелност в претенцията си да определят дневния ред на света. Крайно време е да осъзнаят, че от победители в студената война, за каквито се мислеха, се оказаха загубили всеки потенциален горещ сблъсък. Необходимо е да се маркират новите граници на осигуряване на европейската сигурност и да забравят за поне още 100 години мераците си да завземат руските ресурси.
Може да е цинично, но е добре, че този спор се решава чрез локален конфликт, а не чрез голяма война. А украинците - е на тях никой не им е виновен, че се продадоха и харизаха за прокси на Запада. И те ще се осъзнаят каква я надробиха, но вече ще са платили висока цена.
07:55 04.12.2025
30 Факт
07:57 04.12.2025
31 Еврозомбиран
07:57 04.12.2025
32 не мисля
До коментар #21 от "Заблудата на Рубио":че Рубио се заблуждава, просто извърта фактите, за да манипулира.
Всички знаят, че през 2022 Русия въобще нямаше намерение да анексира или присъединява каквато и да е било украинска територия - иначе в мирното споразумение, което наркомана скъса, нямаше да има автономия на Луганска и Донецка области в рамките на Украйна, щеше да е заложено тяхното окончателно отделяне.
Но, за да внушава минималност на руските успехи е по-лесно да си спомниш, че руснаците са били пред Киев.
Тоя трик с данните може и да мине пред хората, които не следят развитието на конфликта, но няма как да залъже онези, които проседяват детайлите.
Рубио разчита, че всички са като средния американец - каквото му кажеш, на това вярва.
08:07 04.12.2025
33 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Що ве не беше ли обратното !!
Какво стана?
"С твоите камъни по твоята глава"
08:11 04.12.2025
34 Ще го кажа
Коментиран от #35
08:17 04.12.2025
35 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #34 от "Ще го кажа":Медицината явно е безсилна в твоя клиничен случай.
08:26 04.12.2025
36 От ЮАР
До коментар #24 от "Всъщност":До Екатерина, в Крим няма никакви Руснаци. Крайбрежните градове са Гръцки а вътрешността е Турска. Позоваването на историята не е в полза на Русия.
08:30 04.12.2025
37 Сорос
До коментар #1 от "Хм...":Спечелиха колкото моряците от Крайцера Москва.
08:32 04.12.2025
38 Инна
До коментар #4 от "ОДЕСА РУСКА ЛИ Е":Миналата нощ започна и завърши с мощни руски удари по пристанището и морските кораби, превозващи военни товари в Одеса. Военният кореспондент Юрий Котенок съобщи в своя Telegram канал, че според предварителна информация, пристанището на Одеса е било атакувано от десетки щурмови безпилотни летателни апарати. Регистрирани са удари по военни съоръжения в пристанището. Експертите смятат, че това е само началото. Украинските пристанища на Черно море и Дунав ще бъдат унищожени с всички видове оръжия. Военният експерт капитан първи ранг Василий Дандикин заяви директно, че украинските морски пристанища ще бъдат „направени неизползваеми“, а корабите, превозващи военни товари там, също ще бъдат в беда.
Освен Одеса, удари снощи бяха извършени в Харковска, Сумска и Днепропетровска области. Военни кореспонденти от Telegram канала „Изнанка“ пишат, че късно снощи е получено потвърждение за ракета „Искандер“, поразила централата на СБУ в Кривой Рог.
08:33 04.12.2025