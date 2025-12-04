Новини
Рубио: Путин залага на изтощението на Запада и Украйна
  Тема: Украйна

Рубио: Путин залага на изтощението на Запада и Украйна

4 Декември, 2025 07:19 2 054 38

  • владимир путин-
  • марко рубио-
  • запад-
  • украйна

ISW анализира стратегията на Кремъл, бойните действия и геополитическите рискове

Рубио: Путин залага на изтощението на Запада и Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че стратегията на руския президент Владимир Путин се гради върху убеждението, че Русия е способна да издържи по-дълго от Запада и Украйна в условията на продължителен и изтощителен военен конфликт. Това е сред основните изводи в последния анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

В интервю за Fox News на 2 декември Рубио определи Путин като „най-твърдата страна“ в процеса на евентуални мирни преговори. По думите му изявленията на руския лидер, че Русия ще постигне целите си независимо от цената и времето, отразяват реалната му нагласа към войната в Украйна.

Според Рубио дългосрочната концепция на Путин за победа се базира на предположението, че руската армия и икономика ще надделеят над западната подкрепа за Украйна, както и над способността на самата страна да се защитава. В същото време той отбеляза, че не е реалистично Русия да продължи войната още „четири или пет години“, като подчерта, че към момента Москва контролира по-малка част от украинската територия в сравнение с първите месеци на инвазията през 2022 г.

Украйна е успяла да си върне над 50% от териториите, завзети от Русия от началото на пълномащабната война. Наред с това руската икономика се сблъсква с редица затруднения, които вероятно ще ограничават способността ѝ да поддържа дългосрочни военни действия.

Въпреки това руските власти продължават да представят последните тактически успехи като доказателство за неизбежна победа. На 3 декември съветникът на президента Юрий Ушаков заяви, че постиженията на руските сили са оказали „положително влияние“ върху срещата между Путин и американска делегация в Москва на 2 декември, като според него са дали на Запада „по-реалистична оценка“ за възможните пътища към мир.

Кремъл отново активизира тезата, че Одеса е руски град, докато паралелно продължава опитите за мобилизация на руското и беларуското общество в подкрепа на военната експанзия. В тези усилия се включват и беларуски организации, както и Руската православна църква, с цел укрепване на вътрешната подкрепа и влияние върху международните кампании.

На бойното поле руските сили постигнаха тактически пробив североизточно и източно от Хуляйполе в средата на ноември 2025 г., вероятно чрез съсредоточаване на сили, съпоставими с тези в направлението Покровск–Добропиля. Пробивът на 5-а въздушно-десантна армия в района може да създаде условия за оперативни успехи в посока Хуляйполе и Орихов, като реалното развитие зависи в голяма степен от съпротивата на украинските сили и способността им да възпрепятстват преминаването на реките.

В същото време високопоставени представители на Кремъл продължават да създават предпоставки, които биха могли да оправдаят бъдеща агресия срещу Молдова и балтийските държави.

Украинските войски наскоро отбелязаха напредък в районите край Вовчанск, Покровск, Новопавловка и в тактическата зона Костянтиновка–Дружковка. Руските сили от своя страна напреднаха в близост до Сиверск и Покровск. Европейските съюзници на Украйна продължават да оказват военна и логистична помощ на страната.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
  • 1 Хм...

    37 8 Отговор
    Той хубаво дето заложи, ама и спечели.
    А ние, по стар български обичай, отново се наредихме откъм булката...

    Коментиран от #11, #37

    07:21 04.12.2025

  • 2 Тити

    12 18 Отговор
    Сумите преведени от запада към Украйна са просто смешни.

    Коментиран от #13, #14, #23

    07:24 04.12.2025

  • 3 Гого

    33 4 Отговор
    Само не разбрах кой напредва в Покровск, че според статията са и двете страни, но предполагам Украйна настъпва към Киев

    07:25 04.12.2025

  • 4 ОДЕСА РУСКА ЛИ Е

    18 5 Отговор
    Да попитам.

    Коментиран от #9, #24, #38

    07:26 04.12.2025

  • 5 Факти

    25 5 Отговор
    То се вижда, кой губи във войната на изтощение! Урселите, искат да откраднат руските авоари в Белгия, но не им стиска засега.

    07:26 04.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ддд

    7 31 Отговор
    Путин е пътник , Русия лети към 91-ва

    Коментиран от #10, #18, #20, #25, #26

    07:28 04.12.2025

  • 8 Каквото

    30 5 Отговор
    И да пишете в статиите си, фактите към момента показват, че фронтовата линия продължава да се мести на Запад.

    07:28 04.12.2025

  • 9 Мурка

    18 5 Отговор

    До коментар #4 от "ОДЕСА РУСКА ЛИ Е":

    ще БЪДЕ ---БЪДИ СИГУРЕН

    07:30 04.12.2025

  • 10 Мурка

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ддд":

    МАИ ЧЕ ТИ СИ ЛИТНАЛ---ОГЛЕДАИ КЪДЕ ЩЕ КАЦНЕШ

    07:31 04.12.2025

  • 11 Стар лаф

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хм...":

    Българинът се страхува да не настине и да не се мине.

    Коментиран от #16

    07:32 04.12.2025

  • 12 Не знам ама едни руснаци дето им

    32 3 Отговор
    свършиха ракетите още 2022 г и се бият с едни сапьорски лопатки яздейки стари, куци, слепи и глухонеми магарета намачкаха толкоз леопарди, абрамси, непробиваемите Челинджъри, страйкъри и т.н, и постоянно все някой град се оказва, че е изгубил стратегическо значение.На всичко отгоре и Путин умряТри пъти още когато долара стана 200 рубли и руската икономика се разпадна 2 месеца след налагането на санкциите от Байдън.

    07:34 04.12.2025

  • 13 Тимур Миндич

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    Били ме златната тоалетна и златното биде.

    07:36 04.12.2025

  • 14 Зеленски

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    Така е, дайте още, за бЕло едвам ми стигат само.

    07:36 04.12.2025

  • 15 Ууууу

    18 1 Отговор
    най- после схванаха бавните. А тук един Едиот все повтаря: Киев за три дня. С било изтощение, моля ти се.

    07:37 04.12.2025

  • 16 Хм...

    18 4 Отговор

    До коментар #11 от "Стар лаф":

    И накрая, в тоя конкретен случай българинът хем настина, хем се мина.
    Абе откъм булката, отново!

    07:38 04.12.2025

  • 17 Евродебил

    20 3 Отговор
    Аз викам Урсула и Кая да ни натягат бурмите и първо да откраднат руските активи,после да вземат един як кредит на наш гръб от най малко 500 милярда,да си изперът всичко това през Украйна,а накрая по стара традиция евроинтегрирани юнаци като нас и румънците хем ще връщат откраднатото от Русия,хем борча към запада,и за капак,станалите вече традициони след всяка война репарации.Да живее вечната дружба с ЕССР.И да не забравите както предлагаше Пеевски да включите в конституцията задължителното членство в ЕССР.

    07:38 04.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Георгиев

    21 3 Отговор
    Къде Окраина си е върнала 50% от завзетите територии? И кога? Толкова неясно, при непрекъснатия ход на фронта на запад и юг... Всъщност кой и кого лъже? Ели не е в час.

    07:39 04.12.2025

  • 20 Зеленски

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ддд":

    аз летя надолу по канала на златната тоалетна на Миндич.

    07:40 04.12.2025

  • 21 Заблудата на Рубио

    22 3 Отговор
    " като подчерта, че към момента Москва контролира по-малка част от украинската територия в сравнение с първите месеци на инвазията през 2022 г."

    Районите от Харков и Суми които Украйна си върна бяха първоначално завзети от местните милиции а не от руската армия. И не издържаха пред украинската армия! Путин им каза да се оттеглят докато се извърши частичната мобикизация в РФ!
    А при Херсон руската армия се оттегли сама заради язовира Каховка. Дори до последно Зеленски мислеше че е капан.
    Украйнската армия никога никъде, не е побеждавала руската.
    За останалото Рубио е прав!

    Коментиран от #32

    07:40 04.12.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    16 1 Отговор
    Запада вместо да изтощи Русия с 5000 санкции, изтощи себе си. Това се и очакваше.

    07:43 04.12.2025

  • 23 Смешното е, че

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    че са хвърлени на вятъра!


    А колко са "смешни" сумите виждаме от рецесията, деиндустриализацията и изпразнените военни складове.

    07:45 04.12.2025

  • 24 Всъщност

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "ОДЕСА РУСКА ЛИ Е":

    Руската Одеса не е античен град, а в класическия си вид е основана от руската императрица Екатерина Велика - разбира се, че е руски град

    Коментиран от #36

    07:46 04.12.2025

  • 25 Георгиев

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ддд":

    И според мен ще е добре времето да се върне 1991 г. И никакво Беловежко споразумение. Никакви национални републики. Един документ, че Русия е правоприемник на СССР стига. Бившите републики в СССР стават членове на федерацията. Всички си работят, няма национализъм. Ще се мачка бурно зараждащия се фашизъм. И това ще стане след време, по пътя на спиралата, но на друго ниво.

    07:47 04.12.2025

  • 26 Лети към 91 г. Русия, дааа

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ддд":

    И украйна в състава на РФ както към 91 г.

    07:47 04.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Уфф

    12 3 Отговор
    Русия е самодостатъчна и има реална икономика и ВПК. а запада е въздух под налягане.

    07:54 04.12.2025

  • 29 така, така

    14 2 Отговор
    Има нещо шизо..френично в изказванията на западния елит - Русия хем е бедна и икономически закъсваща, хем залага на изтощението на Запада. Да се чудиш как едно икономическо джудже ще изтощи великаните.
    Всъщност всички са наясно, какво трябва да се случи, за да се свърши с този конфликт. Въпросът е ще има ли сили Запада да погледне в огледалото и да види своята несъстоятелност в претенцията си да определят дневния ред на света. Крайно време е да осъзнаят, че от победители в студената война, за каквито се мислеха, се оказаха загубили всеки потенциален горещ сблъсък. Необходимо е да се маркират новите граници на осигуряване на европейската сигурност и да забравят за поне още 100 години мераците си да завземат руските ресурси.
    Може да е цинично, но е добре, че този спор се решава чрез локален конфликт, а не чрез голяма война. А украинците - е на тях никой не им е виновен, че се продадоха и харизаха за прокси на Запада. И те ще се осъзнаят каква я надробиха, но вече ще са платили висока цена.

    07:55 04.12.2025

  • 30 Факт

    6 13 Отговор
    Русия вероломно нападна Украйна още през 2014г. Вече 11 години руската армия не може да превземе цялата територия на украинските Донецка и Луганска области!!!!!!!!!!!!!!

    07:57 04.12.2025

  • 31 Еврозомбиран

    13 2 Отговор
    За Императрица Урсула и принцеса Кая всички българи напред.Еврочленството изисква жертви и ние ще сме курбана.До последния българин и румънец,то не че останаха много.

    07:57 04.12.2025

  • 32 не мисля

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Заблудата на Рубио":

    че Рубио се заблуждава, просто извърта фактите, за да манипулира.
    Всички знаят, че през 2022 Русия въобще нямаше намерение да анексира или присъединява каквато и да е било украинска територия - иначе в мирното споразумение, което наркомана скъса, нямаше да има автономия на Луганска и Донецка области в рамките на Украйна, щеше да е заложено тяхното окончателно отделяне.
    Но, за да внушава минималност на руските успехи е по-лесно да си спомниш, че руснаците са били пред Киев.
    Тоя трик с данните може и да мине пред хората, които не следят развитието на конфликта, но няма как да залъже онези, които проседяват детайлите.
    Рубио разчита, че всички са като средния американец - каквото му кажеш, на това вярва.

    08:07 04.12.2025

  • 33 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 1 Отговор
    Рубио: Путин залага на изтощението на Запада и Украйна.

    Що ве не беше ли обратното !!

    Какво стана?

    "С твоите камъни по твоята глава"

    08:11 04.12.2025

  • 34 Ще го кажа

    3 4 Отговор
    За 574-ти път - само мощна, координирана акция на НАТО-вски войски, заедно с ВСУ , както и безпощадно бомбене на критична инфраструктура, логистични центрове и военни щабове могат по убедителен начин да отблъснат ор ки те от украинските земи. Походът им не трябва да спира до там, а след това трябва да продължат към Мацква , следвайки примера на Пригожин, но този път да стигнат до край, докато джуджето, ако все още не е напълнило гащите в бункера и не си е дръпнало спусъка бъде извадено навън и депортирано до Хага, където вече може да преговаря за размера на 100 годишните репарации към Украйна и Запада под формата на безплатен достъп до нефтените и газови находища.

    Коментиран от #35

    08:17 04.12.2025

  • 35 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ще го кажа":

    Медицината явно е безсилна в твоя клиничен случай.

    08:26 04.12.2025

  • 36 От ЮАР

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Всъщност":

    До Екатерина, в Крим няма никакви Руснаци. Крайбрежните градове са Гръцки а вътрешността е Турска. Позоваването на историята не е в полза на Русия.

    08:30 04.12.2025

  • 37 Сорос

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хм...":

    Спечелиха колкото моряците от Крайцера Москва.

    08:32 04.12.2025

  • 38 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ОДЕСА РУСКА ЛИ Е":

    Миналата нощ започна и завърши с мощни руски удари по пристанището и морските кораби, превозващи военни товари в Одеса. Военният кореспондент Юрий Котенок съобщи в своя Telegram канал, че според предварителна информация, пристанището на Одеса е било атакувано от десетки щурмови безпилотни летателни апарати. Регистрирани са удари по военни съоръжения в пристанището. Експертите смятат, че това е само началото. Украинските пристанища на Черно море и Дунав ще бъдат унищожени с всички видове оръжия. Военният експерт капитан първи ранг Василий Дандикин заяви директно, че украинските морски пристанища ще бъдат „направени неизползваеми“, а корабите, превозващи военни товари там, също ще бъдат в беда.

    Освен Одеса, удари снощи бяха извършени в Харковска, Сумска и Днепропетровска области. Военни кореспонденти от Telegram канала „Изнанка“ пишат, че късно снощи е получено потвърждение за ракета „Искандер“, поразила централата на СБУ в Кривой Рог.

    08:33 04.12.2025

