Рубио: Путин залага на изтощението на Запада и Украйна.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че стратегията на руския президент Владимир Путин се гради върху убеждението, че Русия е способна да издържи по-дълго от Запада и Украйна в условията на продължителен и изтощителен военен конфликт. Това е сред основните изводи в последния анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

В интервю за Fox News на 2 декември Рубио определи Путин като „най-твърдата страна“ в процеса на евентуални мирни преговори. По думите му изявленията на руския лидер, че Русия ще постигне целите си независимо от цената и времето, отразяват реалната му нагласа към войната в Украйна.

Според Рубио дългосрочната концепция на Путин за победа се базира на предположението, че руската армия и икономика ще надделеят над западната подкрепа за Украйна, както и над способността на самата страна да се защитава. В същото време той отбеляза, че не е реалистично Русия да продължи войната още „четири или пет години“, като подчерта, че към момента Москва контролира по-малка част от украинската територия в сравнение с първите месеци на инвазията през 2022 г.

Украйна е успяла да си върне над 50% от териториите, завзети от Русия от началото на пълномащабната война. Наред с това руската икономика се сблъсква с редица затруднения, които вероятно ще ограничават способността ѝ да поддържа дългосрочни военни действия.

Въпреки това руските власти продължават да представят последните тактически успехи като доказателство за неизбежна победа. На 3 декември съветникът на президента Юрий Ушаков заяви, че постиженията на руските сили са оказали „положително влияние“ върху срещата между Путин и американска делегация в Москва на 2 декември, като според него са дали на Запада „по-реалистична оценка“ за възможните пътища към мир.

Кремъл отново активизира тезата, че Одеса е руски град, докато паралелно продължава опитите за мобилизация на руското и беларуското общество в подкрепа на военната експанзия. В тези усилия се включват и беларуски организации, както и Руската православна църква, с цел укрепване на вътрешната подкрепа и влияние върху международните кампании.

На бойното поле руските сили постигнаха тактически пробив североизточно и източно от Хуляйполе в средата на ноември 2025 г., вероятно чрез съсредоточаване на сили, съпоставими с тези в направлението Покровск–Добропиля. Пробивът на 5-а въздушно-десантна армия в района може да създаде условия за оперативни успехи в посока Хуляйполе и Орихов, като реалното развитие зависи в голяма степен от съпротивата на украинските сили и способността им да възпрепятстват преминаването на реките.

В същото време високопоставени представители на Кремъл продължават да създават предпоставки, които биха могли да оправдаят бъдеща агресия срещу Молдова и балтийските държави.

Украинските войски наскоро отбелязаха напредък в районите край Вовчанск, Покровск, Новопавловка и в тактическата зона Костянтиновка–Дружковка. Руските сили от своя страна напреднаха в близост до Сиверск и Покровск. Европейските съюзници на Украйна продължават да оказват военна и логистична помощ на страната.