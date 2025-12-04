Новини
Мерц настоява ЕС да споделят рисковете от плана за руските активи

4 Декември, 2025 11:56 735 27

  • фридрих мерц-
  • риск-
  • европейски съюз-
  • белгия-
  • руски активи

Белгия да получи правно обвързваща гаранция при използване на замразени руски активи за Украйна, заяви германският канцлер

Мерц настоява ЕС да споделят рисковете от плана за руските активи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви подкрепата си за предоставяне на гаранция на Белгия, че рисковете от планираното използване на замразени руски държавни активи в помощ на Украйна ще бъдат справедливо поети от всички страни членки на Европейския съюз, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Мерц подчерта, че всяка държава трябва „да поеме равен дял от риска, в зависимост от съответните си икономически резултати“.

Вчера Европейската комисия предложи безпрецедентното използване на замразени руски активи или международни заеми за набиране на 90 милиарда евро, с които Украйна да покрие разходите за армията и основни услуги в контекста на войната с Русия.

Белгия, която държи по-голямата част от активите, изрази редица правни опасения и не желае да разчита единствено на политически обещания. Мерц посочи, че страната заслужава правно обвързваща гаранция и добави: „Би било неприемливо една държава да носи прекомерна тежест в това отношение“.


  • 1 Ганко

    12 0 Отговор
    Ще плащаме яко ...

    Коментиран от #3

    11:57 04.12.2025

  • 2 Хасан Хамбург

    13 0 Отговор
    България е Богата. Ще плати вместо нас .

    11:58 04.12.2025

  • 3 Мия чинии

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганко":

    В Клуба на Богатите работя и живея ! Слава !

    11:58 04.12.2025

  • 4 Абсолютен

    10 0 Отговор
    Т!а!п!а!н!а!р!!!

    11:58 04.12.2025

  • 5 Кукурузец баце

    14 0 Отговор
    Мерц настоява,ама тоя път руснака нема да дели берлин

    11:58 04.12.2025

  • 6 Госあ

    14 0 Отговор
    Еййй въртат, сучат и все ги сърби ръката да крадат тия ве ! Между другото, най големите проблеми на България идват от швабите ! Дори не толкова от англосаксите. Удроу Уилсън се застъпва за нас.

    11:58 04.12.2025

  • 7 Пич

    15 0 Отговор
    Всички грандиозни тъпаци имат еднакво качество:
    - Тъпи и упорити !!! И Урсулианците така ! Опитват се да прецакат белгийците , но белгийците излязоха една идея не толкова тъпи !!!

    11:59 04.12.2025

  • 8 Много

    9 0 Отговор
    рисков ход на уплашеният с очилата.Ще се гледа къде с...т гладните.

    11:59 04.12.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    15 0 Отговор
    Абе я иди се обеси бе ненормалник! Гарант за плащане на кражба? Ти чуваш ли се бе!

    Толкова са закъсали вече, че нямат друг ход освен това чисто самоубийство!

    11:59 04.12.2025

  • 10 Госあ

    7 0 Отговор
    Добре че Макрон не дава такъв зор да краде руски пари…тоя е марионетка на ротшилдите. Не разбирах защо русофилите толко плюеха Шолц, ама айде.

    12:00 04.12.2025

  • 11 Диво Свирчев

    13 0 Отговор
    Какво справедливо на всички по равно? Поемайте си го вие желаещите ти, Урсула, Калас и там напъващите за война!

    12:01 04.12.2025

  • 12 Дори и давземат

    10 0 Отговор
    Което ще предизвика международен скандал, пак няма да им стигнат. Какво ще правят, когато и тези пари свършат и заемът не е върнат?

    12:03 04.12.2025

  • 13 Булба67

    10 0 Отговор
    Значи вие ще крадете , а ние ще плащаме! Вашта Ма .!

    12:03 04.12.2025

  • 14 Улаф Шморц

    11 0 Отговор
    Като нямате пари не пипайте чужди, че изхода от войната май ще е в полза на Русия! После да не товарите нас бедните за вашите глупости! Фалирал съюз вече и на цент се радват!

    12:04 04.12.2025

  • 15 Прави впечатление фактът, че колкото

    3 0 Отговор
    по на Запад е една държава,толкова повече управниците и търсят начини и средства войната в Украйна да продължи.Това не изглежда като случайност на фона на корупционният скандал в Украйна.

    12:04 04.12.2025

  • 16 Макрон

    3 0 Отговор
    Ех колко си ми противен с това изказване! Ще има драматичен обрат на събитията ще плащаме с лихви! Но не знам дали ще имаме!

    12:08 04.12.2025

  • 17 Някой

    4 0 Отговор
    Що, бе? Ако сте толкова убедени, че сте прави, значи рискове няма. Тогава защо искате някой да споделя несъществуващия риск?

    12:09 04.12.2025

  • 18 Инна

    2 0 Отговор
    Рейтингът на одобрение на германския канцлер Фридрих Мерц е спаднал до рекордните 22%, по-малко от шест месеца след встъпването му в длъжност. Това е според проучване на общественото мнение, проведено от социологическа агенция Forsa по поръчка на телевизионните канали NTV и RTL.

    Отбелязва се също, че неговият предшественик, бившият германски канцлер Олаф Шолц, е имал малко по-висок рейтинг на одобрение от 23% дори в края на мандата си.

    12:10 04.12.2025

  • 19 Дон Дони

    2 0 Отговор
    Като те е страх да крадеш сам не намесвай други!

    12:10 04.12.2025

  • 20 германският проблем

    3 0 Отговор
    Нациста отново въвлича цяла европа в пъклените си планове за поход на изток. Изнася военното си производство в такива нещастни теритроии като България , барут ,снаряди за армията. ! Прави планове за войня с Русия, прави планове как да и открадне парите, подкрепя неонацистите в украина. Няма оправия,нацистите са си нацисти,само руското знаме над Райхстага ги оправя. Няма да се размине ,много народ ще погине,докато прекипи виното. Докато няма трайно решение на германския проблем -войната е неизбежна. Въпреки,че им дадоха цяла европа,необятен пазар и ресурс , отново на изток и отново на изток.

    Коментиран от #27

    12:12 04.12.2025

  • 21 Надарена кака

    3 0 Отговор
    Най обичам някой да настоява от мое име нещо което лично аз след това ще трябва да плащам ,абе поредният мкоопшшшш ковветс .На такива директно си им газвам да си бият петите в г3аааа .

    12:12 04.12.2025

  • 22 Тагарев Тошко

    2 0 Отговор
    Защо заговорихте за рискове? Нали нямаше? Явно знаете последици и искате да въвлечете и други! Дали ще успеете да убедите Орбан?

    12:14 04.12.2025

  • 23 Тоя голям

    2 0 Отговор
    Хитрец бе,той ша Гепи ,дава на зеления укрогепач ,стоя му връща ресто през банките на кая Калас и накрая да е отговорен ессср,ама неговото си остава негово .по тази схема съществува рврокенега

    12:17 04.12.2025

  • 24 Мерцан

    1 0 Отговор
    Пак ще върне източна Германия на Русия!

    12:18 04.12.2025

  • 25 Десислава Димитрова

    1 0 Отговор
    Този Грррррзниkkk на снимката в случая ли се явява еталон за арийското превъзходство и красота ?А ми по хубаво да си направя пръстче или пък например да се обадя на Алито от Лондон ,който е сууупер непретенциозен и най вече надда ренн .

    12:18 04.12.2025

  • 26 Урсето

    1 0 Отговор
    Ще гепим 200 милиарда сто за мен и по педесет за теб и зеля а после ЕС да ги връща!

    12:20 04.12.2025

  • 27 Топчията

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "германският проблем":

    Дружее ,германец и на снимка да го видиш ,отпери му един як ,все ще се намери за какво .

    12:22 04.12.2025

