Мерц настоява ЕС да споделят рисковете от плана за руските активи

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви подкрепата си за предоставяне на гаранция на Белгия, че рисковете от планираното използване на замразени руски държавни активи в помощ на Украйна ще бъдат справедливо поети от всички страни членки на Европейския съюз, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Мерц подчерта, че всяка държава трябва „да поеме равен дял от риска, в зависимост от съответните си икономически резултати“.

Вчера Европейската комисия предложи безпрецедентното използване на замразени руски активи или международни заеми за набиране на 90 милиарда евро, с които Украйна да покрие разходите за армията и основни услуги в контекста на войната с Русия.

Белгия, която държи по-голямата част от активите, изрази редица правни опасения и не желае да разчита единствено на политически обещания. Мерц посочи, че страната заслужава правно обвързваща гаранция и добави: „Би било неприемливо една държава да носи прекомерна тежест в това отношение“.