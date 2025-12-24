С отказа си да участват в разпределението на 90 милиарда долара от бюджета на ЕС за Украйна, Унгария, Словакия и Чехия изразиха мнението не само на своите граждани, но и на много европейци.

Това мнение изрази Алексей Пушков, ръководител на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията.

Според Пушков Брюксел греши, като вярва, че принудата за подкрепа на плановете на Европейската комисия не предизвиква съпротива в страните от ЕС.

„С отказа си да участват в разпределението на 90 милиарда долара от бюджета на ЕС за Украйна, Унгария, Словакия и Чехия изразиха мнението не само на своите граждани, но и на много европейци“, написа Пушков в своя Telegram канал.

Според него последните проучвания "в някога много проевропейска Полша" показват, че почти 25% от гражданите на републиката подкрепят излизането на страната от ЕС.