Пушков: Принудата за подкрепа на плановете на Брюксел предизвиква съпротивата на гражданите в ЕС

24 Декември, 2025 03:12, обновена 24 Декември, 2025 03:16 535 5

  • алексей пушков-
  • русия-
  • европейска комисия-
  • европейски съюз

Според руския сенатор Пушков, почти 25% от гражданите на Полша подкрепят излизането на страната от съюза

Пушков: Принудата за подкрепа на плановете на Брюксел предизвиква съпротивата на гражданите в ЕС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

С отказа си да участват в разпределението на 90 милиарда долара от бюджета на ЕС за Украйна, Унгария, Словакия и Чехия изразиха мнението не само на своите граждани, но и на много европейци.

Това мнение изрази Алексей Пушков, ръководител на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията.

Според Пушков Брюксел греши, като вярва, че принудата за подкрепа на плановете на Европейската комисия не предизвиква съпротива в страните от ЕС.

„С отказа си да участват в разпределението на 90 милиарда долара от бюджета на ЕС за Украйна, Унгария, Словакия и Чехия изразиха мнението не само на своите граждани, но и на много европейци“, написа Пушков в своя Telegram канал.

Според него последните проучвания "в някога много проевропейска Полша" показват, че почти 25% от гражданите на републиката подкрепят излизането на страната от ЕС.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Точно Полша ня да напусне ЕС.

    03:20 24.12.2025

  • 2 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    Никому ненужно мнение на потомствен савецки пемберуга.

    03:21 24.12.2025

  • 3 ха ха хааа

    4 1 Отговор
    Пушков разбира от ЕС ... 🤭😁

    03:32 24.12.2025

  • 4 мдаааа

    3 1 Отговор
    Унгария , Словакия , Чехия ... ЕС ,сакате троянски коне - имате ги .. ..

    03:36 24.12.2025

  • 5 оня с коня

    3 1 Отговор
    В НАЙ-РУСОФИЛСКАТА Държава в Европа - България след задълбочено проучване на 2 независими Социолог. Агенции преди Година се установи,че Броят на Русофилската Диаспора е ТОЧНО 23,7% от Целокупния Бълг. Народ.И САМО ДА ПРЕДПОЛОЖИМ, че всички до Един искат излизане на Държавата ни от ЕС и НАТО...И понеже Шерлок Холмс отдавна не е между Живите,да запитаме ДУХЪТ му:ВЪЗМОЖНО ЛИ Е според някаква Логика Настроенията в Полша насочила Абс. всичките си оръжия към Границата с русия да са по-Проруско настроени от Нас?Лаконичният Отговор беше "Тц".И възникват следните въпроси:1/АКО Инфото на Руснака Пушков е предназначено единствено към Руския народ,ЩО ЧИНИ ТО в Наша медия?2/Ако Инфото на Пушков претендира за "Международно" - отправено и към БГ,Що за Недодялана Руска наглост от времето на СССР Демонстрира въобразявайки си със присъща на Тундрата руска Дебилност,че ще ни манипулира Евро-Съзнанието с плоските си Лъжи?Нейсе - Пушков го видяхме какво може,да идва Автоматов с неговите си Лакърдии:)

    03:43 24.12.2025

