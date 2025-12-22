Русия обвини ЕС в двоен стандарт по въпроса за Гренландия и Косово

Русия възприема изявлението на върховния представител на Европейския съюз Кая Калас за Гренландия като сигнал за отказ на Брюксел да признае независимостта на Косово, съобщи говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, цитирана от ТАСС, предава News.bg.
Изявлението на Калас бе направено след назначаването на специален пратеник за Гренландия на Съединените щати. Той подчерта, че всички партньори от ЕС трябва да уважават суверенитета и териториалната цялост на ЕС, както и да спазват международните задължения, залегнали в хартите на ООН и НАТО.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник за Гренландия, което според датския външен министър Ларс Локе Расмусен е сигнал за траен американски интерес към арктическия остров. „Назначаването потвърждава интереса на САЩ към Гренландия, но настояваме всички - включително САЩ - да уважават териториалната цялост на Кралство Дания“, подчерта Расмусен. Той добави, че ще привика американския посланик за разяснения и изрази дълбоко възмущение от назначението и изявлението.
В миналото Тръмп е заявявал, че САЩ се нуждаят от Гренландия за „световен мир“ и „международна сигурност“.
Косово е признато от над 100 държави, включително 22 от 27-те членки на ЕС, като съюзът подкрепя пътя на Косово към членство.
