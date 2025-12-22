Новини
Свят »
Русия »
Русия обвини ЕС в двоен стандарт по въпроса за Гренландия и Косово

Русия обвини ЕС в двоен стандарт по въпроса за Гренландия и Косово

22 Декември, 2025 22:28 761 17

  • мария захарова-
  • европейски съюз-
  • косово-
  • гренландия-
  • двоен стандарт

Москва критикува Брюксел след назначаването на специален пратеник на САЩ за арктическия остров

Русия обвини ЕС в двоен стандарт по въпроса за Гренландия и Косово - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия възприема изявлението на върховния представител на Европейския съюз Кая Калас за Гренландия като сигнал за отказ на Брюксел да признае независимостта на Косово, съобщи говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, цитирана от ТАСС, предава News.bg.

Изявлението на Калас бе направено след назначаването на специален пратеник за Гренландия на Съединените щати. Той подчерта, че всички партньори от ЕС трябва да уважават суверенитета и териториалната цялост на ЕС, както и да спазват международните задължения, залегнали в хартите на ООН и НАТО.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник за Гренландия, което според датския външен министър Ларс Локе Расмусен е сигнал за траен американски интерес към арктическия остров. „Назначаването потвърждава интереса на САЩ към Гренландия, но настояваме всички - включително САЩ - да уважават териториалната цялост на Кралство Дания“, подчерта Расмусен. Той добави, че ще привика американския посланик за разяснения и изрази дълбоко възмущение от назначението и изявлението.

В миналото Тръмп е заявявал, че САЩ се нуждаят от Гренландия за „световен мир“ и „международна сигурност“.

Косово е признато от над 100 държави, включително 22 от 27-те членки на ЕС, като съюзът подкрепя пътя на Косово към членство.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 7 Отговор
    Бай Дончо е получил Гренландия като Коледен подарък от Владимир Путин .

    22:30 22.12.2025

  • 2 Тамън ми беше домъчняло за тоя

    10 4 Отговор
    пар цал

    22:30 22.12.2025

  • 3 Знахарова

    8 2 Отговор
    Косово е първоначалното оправдание за анексията на Крим.

    22:36 22.12.2025

  • 4 хаха

    9 7 Отговор
    Никой не се интересува от плампането на алкохолизирани безполезни ватенки.

    Коментиран от #12

    22:36 22.12.2025

  • 5 бай Бай

    4 6 Отговор
    НАТО ще защити ли Дания ако сащ си вземат Гренландия?
    Истинския шеф на нато не е онзи паляк рюте, той е проста секретарка, ами военен от сащ.
    Абсурдите нямат край във фалшименто конструкции като т.нар. евросъюз и т.нар. нато.
    Колко жалко, че ни набутаха и в двете, без дори да се допитат до българския народ,

    22:38 22.12.2025

  • 6 СМЕХ

    4 3 Отговор
    Когато само 14% от гражданите ви ходят редовно на църква, 73 от 100 брака завършват с развод, имате 500 000 изоставени деца, вие сте европейски лидер по деца, отгледани от самотни родители, и аборти на глава от населението, но въпреки това успявате да убедите лидерите на западната алт-райт, че сте истинският бастион на консервативните ценности заради анти-ЛГБТ законите и високите нива на домашно насилие. (Най-високият процент на ХИВ в Европа)

    Наша Траша!
    ХАХАХА

    22:43 22.12.2025

  • 7 Готина е

    0 6 Отговор
    Хубавица е Захарова. Екстравагантна и модерна жена

    22:45 22.12.2025

  • 8 химлер

    4 2 Отговор
    трябва да се прекъсне всяква комуникация с Русия вредна е за обществото!!

    Коментиран от #11, #15

    22:46 22.12.2025

  • 9 хехей

    0 0 Отговор
    Братя съррби, не сме ви забравили, и вие внимавайте, просто сме такива...

    22:49 22.12.2025

  • 10 Али Турчинът

    0 1 Отговор
    :)))
    Преди малко написах че,Прайм министъра на Дания ще и загреят врата. Лично от страна на Тръмп.
    Със сълзи ще се съгласи на условията на Тръмп.Аз знам защо, а вие не знаете ...мисирки..:))

    22:49 22.12.2025

  • 11 Али Турчинът

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "химлер":

    Прекъсвай..:))
    Почвай от близките си, ако са българи.

    22:51 22.12.2025

  • 12 НАЛИ?!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Само дето Макрон,както не искаше и да чуе за преговори с Русия и Путин... и хоп-изненада...- отведнъж се извъртя на 180 градуса...!
    Четете бре хора,преди да ръсите мухлясали опорки и клишета...!

    22:54 22.12.2025

  • 13 Али Турчинът

    0 0 Отговор
    Дане стане тъй,че пак Бойко Борисов да ходи до Кремъл и да нарича Русия "по големия брат, винаги трябва да прощава ".

    22:55 22.12.2025

  • 14 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:55 22.12.2025

  • 15 Та викаш...-,,трябва"...?!

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "химлер":

    Да,ама пусто-...от дивана-не става...!

    22:56 22.12.2025

  • 16 наблюдател

    1 1 Отговор
    САЩ могат да направят полезни неща за Гренландия, което ще добре и за Дания и за Европейския съюз. Дания няма капацитет за това! Ще спечели и световния мир!

    22:59 22.12.2025

  • 17 Лев Толстой

    0 0 Отговор
    Маша лапай льо бубу мъ..ршо проста

    23:06 22.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания