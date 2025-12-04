Новини
Русия блокира достъпа до Snapchat

4 Декември, 2025 20:04 581 16

Според властите една от причините за забраната е, че платформата е била използвана за организиране и извършване на терористични действия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е блокирала достъпа до мобилното приложение "Снапчат" (Snapchat), съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Според властите една от причините за забраната е, че платформата "е била използвана за организиране и извършване на терористични действия в страната, както и за набиране на извършители", допълва РИА Новости, позовавайки се на руския телекомуникационен регулатор "Роскомнадзор".

Русия блокира и приложението за видеовръзки "Фейстайм" (FaceTime) на "Епъл" (Apple), като част от разширяваща се кампания срещу чуждестранни технологични платформи, за които властите твърдят, че се използват за престъпна дейност.

Мярката се предприема след вече наложени ограничения върху "Ютюб" (YouTube) на "Гугъл" (Google), "Уатсап" (WhatsApp) на "Мета" (Meta) и приложението за съобщения "Телеграм" (Telegram).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    8 9 Отговор
    като дори руската салата не е руска, а френска тогава какво остава за руската наука, изкуство, литература и т.н ??

    Коментиран от #14

    20:04 04.12.2025

  • 2 Учуден

    7 8 Отговор
    Защо не спрат целия интернет заедно с тока за по-сигурно.

    Коментиран от #9

    20:09 04.12.2025

  • 3 стоян

    7 8 Отговор
    За нова година украинците и тока в москвабад ще спрат

    Коментиран от #5, #7

    20:12 04.12.2025

  • 4 ?????

    11 4 Отговор
    В Русия има закон данните на руснаците се съхраняват само в сървъри на територията на Русия.
    Който не го спазва най-напред глоби, по нататък блокаж.
    Гугъл между другото клекна след няколко астрономически глоби.

    20:15 04.12.2025

  • 5 ха-ха

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "стоян":

    Ако изобщо ги има украинците и укрията , стоенчо .

    20:15 04.12.2025

  • 6 Незнайко

    7 7 Отговор
    Браво,скоро с пощенски гълъби,тъпани и огньове с пушек по баирите...

    20:16 04.12.2025

  • 7 селски ,

    6 12 Отговор

    До коментар #3 от "стоян":

    Урките първо да си помислят за техния ток , тогава да мислят за щуротии .

    20:16 04.12.2025

  • 8 Нормално

    13 6 Отговор
    Фашистите не искат руснаците да получават адекватна информация.

    20:17 04.12.2025

  • 9 ха-ха

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Учуден":

    За да питаш и да няма кой да ти отговори , мамин , сладък .

    Коментиран от #10

    20:17 04.12.2025

  • 10 Учуден

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "ха-ха":

    Ами в Северна Корея е така, там обикновенните хора имат само вътрешна връзка. Русия да вземе пример от тях, все пак идеологически са братски народни.

    20:21 04.12.2025

  • 11 Офф

    6 4 Отговор
    Тия да се връщат назад, назад във времето, докато стигнат достатъчно назад, когато все още не са се били пръкнали. И никога повече да не мърсят земята. Отпадъците от еволюционния процес, това са руснаците.

    20:23 04.12.2025

  • 12 Маша с чаша

    3 1 Отговор
    Ами сега ко прайм ,как ще виждам Серьогата ко прай на фронту ,как да знам ще има ли бяла Лада за мен

    20:26 04.12.2025

  • 13 Громико

    0 1 Отговор
    Фашизма в действие

    20:30 04.12.2025

  • 14 келеме

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Пубер, защо френските заведения се казват "бистро"

    20:31 04.12.2025

  • 15 Подлога на тинята

    0 1 Отговор
    В просията днес са пуснали кюфтета от царевични люспи и колбас от люцерна,опашките пред гастрономите са покъртителни, санкциите се оказаха очень полезний за блатново росияна.....😂😂😂😂😂

    20:32 04.12.2025

  • 16 не нужëн нам

    0 1 Отговор
    ваш тьipнет !

    20:39 04.12.2025

Новини по държави:
