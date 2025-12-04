Русия блокира достъпа до Snapchat

Русия е блокирала достъпа до мобилното приложение "Снапчат" (Snapchat), съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Според властите една от причините за забраната е, че платформата "е била използвана за организиране и извършване на терористични действия в страната, както и за набиране на извършители", допълва РИА Новости, позовавайки се на руския телекомуникационен регулатор "Роскомнадзор".

Русия блокира и приложението за видеовръзки "Фейстайм" (FaceTime) на "Епъл" (Apple), като част от разширяваща се кампания срещу чуждестранни технологични платформи, за които властите твърдят, че се използват за престъпна дейност.

Мярката се предприема след вече наложени ограничения върху "Ютюб" (YouTube) на "Гугъл" (Google), "Уатсап" (WhatsApp) на "Мета" (Meta) и приложението за съобщения "Телеграм" (Telegram).