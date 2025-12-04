Захарова: Това са нови неприятелски действия, Русия ще въведе ответни мерки

Русия обмисля ответни мерки срещу Фарьорските острови, след като парламента на автономната датска територия прие закон, даващ на правителството правомощия да забрани на руски риболовни компании да извършват дейност във фарьорски води, предаде Ройтерс, позовавайки се на руското Министерство на външните работи, съобщи БТА.
Обществената телевизия на Фарьорските острови съобщи вчера, че парламентът е одобрил законопроект, даващ право на министър на външните работи да забрани на две големи руски компании - "Норебо" (Norebo) и "Мурман Сий Фууд" (Murman Seafood) - да извършват риболовни дейности във фарьорски води или техни кораби да акостират на фарьорски пристанища.
Европейският съюз и Норвегия вече предприеха подобни действия, като обвиниха двете компании в извършване на шпионски дейности, подкрепяни от Русия, в европейски води - обвинение, което двете компании категорично отхвърлиха.
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "новите неприятелски действия" на самоуправляващия се архипелаг поставят под въпрос ангажимента на Фарьорските острови към споразумението за риболов, подписано със Съветския съюз през 1977 г.
Споразумението, което в момента е в сила с Русия, като правоприемник на СССР, обхваща риболовните квоти. Фарьорските острови изнасят риба за Русия и в замяна на това, че позволяват на руски кораби да ловят риба във водите им, имат достъп до улова на треска в Баренцово море.
Действията на Фарьорските острови са принудили "руската страна да започне да обмисля въвеждането на подходящи ответни мерки", заяви Захарова пред журналисти.
Въпреки затягането на достъпа до фарьорските пристанища през 2023 г., руските риболовни кораби, които оперират по дългогодишното двустранно споразумение, все още имат право да акостират на пристанищата и да ловят риба във фарьорските води.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Хайде продължаваш да квикаш и да продаваш златния резерв, магистралке.
Коментиран от #10
18:10 04.12.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:12 04.12.2025
3 Име
18:13 04.12.2025
6 Винкело
18:14 04.12.2025
7 Ангелогласний
18:14 04.12.2025
8 Нормално....
Коментиран от #14
18:15 04.12.2025
9 си дзън
Май само Орбан и Фицо "вярват" в това.
Всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.
Коментиран от #13
18:15 04.12.2025
10 Хага
До коментар #1 от "хаха":Путин е позор! Оставка и затвор!
Коментиран от #41
18:16 04.12.2025
11 Ответни мерки
Коментиран от #29
18:17 04.12.2025
12 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Неприятелски действия са германски и български изстребители в Руското небе. Очаквайте очень скоро 😁
18:18 04.12.2025
13 Стамат Ставрев
До коментар #9 от "си дзън":Да, всички до един!, и българските копейки тоже.
18:19 04.12.2025
14 Събуди се
До коментар #8 от "Нормално....":Кой свят наричаш цивилизован ?
Отдавна вече не е...
Коментиран от #18, #20
18:19 04.12.2025
15 Герги
18:19 04.12.2025
16 Дрът русофил
Коментиран от #43
18:24 04.12.2025
17 Хахахаха
18:28 04.12.2025
18 Ами този
До коментар #14 от "Събуди се":В който не си стъпвал и няма да помиришеш!!!
18:30 04.12.2025
19 Горски
18:31 04.12.2025
20 Сънен ли си?
До коментар #14 от "Събуди се":За теб и земята може да е плоска.
18:32 04.12.2025
21 Варварска Русия
Коментиран от #32
18:35 04.12.2025
24 Русин
18:38 04.12.2025
25 Ссср
18:38 04.12.2025
28 Никой не ги
18:40 04.12.2025
29 Плевен
До коментар #11 от "Ответни мерки":какво ми ще им спрат да продават рибата
си и ония ще ядат на датчаните норките
Коментиран от #45
18:40 04.12.2025
30 Фашизма едно време гонеше евреи
18:42 04.12.2025
31 Хайде
18:43 04.12.2025
32 Че кой иска вече
До коментар #21 от "Варварска Русия":в урсулската фалирала кочина? Слез на земята.
Коментиран от #37
18:43 04.12.2025
33 Логично е
18:45 04.12.2025
34 Маша
18:48 04.12.2025
35 Аз съм веган
18:50 04.12.2025
36 Хахаххааххаха
Коментиран от #40
18:54 04.12.2025
37 Незнам кой точно иска
До коментар #32 от "Че кой иска вече":Поименно не ги зная, но като пътувах за Холандия доста българи заминаха, и не само за там.
18:55 04.12.2025
38 Джо
18:58 04.12.2025
39 Архимандрисандрит Бибиян
19:00 04.12.2025
40 Ренесанс
До коментар #36 от "Хахаххааххаха":Който защищава агресори и убийци не го чака нищо добро. И в библията го пише.
Коментиран от #44
19:00 04.12.2025
41 Само това ли ти продиктуваха
До коментар #10 от "Хага":чичко Асенка Кокорчева от ПП,с баща полковник от БКП-ДС и нискочелия Маймун Мирчев - другото тъмно-червено (вече тъмно синьо) комуне на ДБ от тъмно-червен врачански род?
19:01 04.12.2025
42 Да Винчи
19:02 04.12.2025
43 Евроатлантик
До коментар #16 от "Дрът русофил":Ние сме в ЕС и Haто , предателю ! Мастурбиране пред портретите на Рюте и фон Фекален !
19:02 04.12.2025
44 Хахахахах
До коментар #40 от "Ренесанс":Това ли измисли, за защита на Украйна???
19:03 04.12.2025
45 Обратното е,
До коментар #29 от "Плевен":но гугъл е излъгал нашето Марче - това с тъмните очила, снимано преди 20 години.
Риболовните кораби са руски и руснаците продават рибата.
19:07 04.12.2025