Новини
Свят »
Русия »
Захарова: Това са нови неприятелски действия, Русия ще въведе ответни мерки
  Тема: Украйна

Захарова: Това са нови неприятелски действия, Русия ще въведе ответни мерки

4 Декември, 2025 18:09 2 161 45

  • санкции-
  • фарьорски острови-
  • русия-
  • кораби-
  • мария захарова

Европейският съюз и Норвегия вече предприеха подобни действия, като обвиниха двете компании в извършване на шпионски дейности

Захарова: Това са нови неприятелски действия, Русия ще въведе ответни мерки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия обмисля ответни мерки срещу Фарьорските острови, след като парламента на автономната датска територия прие закон, даващ на правителството правомощия да забрани на руски риболовни компании да извършват дейност във фарьорски води, предаде Ройтерс, позовавайки се на руското Министерство на външните работи, съобщи БТА.

Обществената телевизия на Фарьорските острови съобщи вчера, че парламентът е одобрил законопроект, даващ право на министър на външните работи да забрани на две големи руски компании - "Норебо" (Norebo) и "Мурман Сий Фууд" (Murman Seafood) - да извършват риболовни дейности във фарьорски води или техни кораби да акостират на фарьорски пристанища.

Още новини от Украйна

Европейският съюз и Норвегия вече предприеха подобни действия, като обвиниха двете компании в извършване на шпионски дейности, подкрепяни от Русия, в европейски води - обвинение, което двете компании категорично отхвърлиха.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "новите неприятелски действия" на самоуправляващия се архипелаг поставят под въпрос ангажимента на Фарьорските острови към споразумението за риболов, подписано със Съветския съюз през 1977 г.

Споразумението, което в момента е в сила с Русия, като правоприемник на СССР, обхваща риболовните квоти. Фарьорските острови изнасят риба за Русия и в замяна на това, че позволяват на руски кораби да ловят риба във водите им, имат достъп до улова на треска в Баренцово море.

Действията на Фарьорските острови са принудили "руската страна да започне да обмисля въвеждането на подходящи ответни мерки", заяви Захарова пред журналисти.

Въпреки затягането на достъпа до фарьорските пристанища през 2023 г., руските риболовни кораби, които оперират по дългогодишното двустранно споразумение, все още имат право да акостират на пристанищата и да ловят риба във фарьорските води.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    21 19 Отговор
    МиМиМиМи?

    Хайде продължаваш да квикаш и да продаваш златния резерв, магистралке.

    Коментиран от #10

    18:10 04.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 24 Отговор
    пак ли бе....РФ се мисли за много по-важна отколкото е / вече става смешна и жалка ,идва времето на ..ножки Буша,, и нова наССЕЕЕЕРЕарация

    18:12 04.12.2025

  • 3 Име

    14 14 Отговор
    Всекиму заслуженото!

    18:13 04.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Винкело

    17 15 Отговор
    Население - 54 000. Е сега на Русийката й се дръпна онуй.

    18:14 04.12.2025

  • 7 Ангелогласний

    22 9 Отговор
    И те ли ще побеждават Русия, стратегически?

    18:14 04.12.2025

  • 8 Нормално....

    20 31 Отговор
    С убийци и престъпници така се процедира, никакъв достъп до цивилизованият свят, шут на руските варвари.

    Коментиран от #14

    18:15 04.12.2025

  • 9 си дзън

    18 25 Отговор
    При 40% пари за война дали Путин няма да нападне Европа е въпросът.
    Май само Орбан и Фицо "вярват" в това.
    Всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.

    Коментиран от #13

    18:15 04.12.2025

  • 10 Хага

    18 25 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Путин е позор! Оставка и затвор!

    Коментиран от #41

    18:16 04.12.2025

  • 11 Ответни мерки

    13 24 Отговор
    И какво ще им направите?, пиянката Митя сармати ли ще им хвърля? 🤣

    Коментиран от #29

    18:17 04.12.2025

  • 12 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    13 19 Отговор
    Маша ошибается !!!
    Неприятелски действия са германски и български изстребители в Руското небе. Очаквайте очень скоро 😁

    18:18 04.12.2025

  • 13 Стамат Ставрев

    16 9 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Да, всички до един!, и българските копейки тоже.

    18:19 04.12.2025

  • 14 Събуди се

    19 11 Отговор

    До коментар #8 от "Нормално....":

    Кой свят наричаш цивилизован ?

    Отдавна вече не е...

    Коментиран от #18, #20

    18:19 04.12.2025

  • 15 Герги

    15 21 Отговор
    Никой не ги иска тези пишман освободители...

    18:19 04.12.2025

  • 16 Дрът русофил

    14 13 Отговор
    Мастурбирам пред портрета на Захариева!

    Коментиран от #43

    18:24 04.12.2025

  • 17 Хахахаха

    10 9 Отговор
    Рашата блокира снапчат! Явно щот всичко върви по план.

    18:28 04.12.2025

  • 18 Ами този

    7 11 Отговор

    До коментар #14 от "Събуди се":

    В който не си стъпвал и няма да помиришеш!!!

    18:30 04.12.2025

  • 19 Горски

    14 7 Отговор
    Предизвикат Русия "превантивно", пак ще ревнат, че Путин излъгал, че нямал намерение да напада Европа, а подло започнал пак "непредизвикано пълномащабно". Когато и да ги изритат народите им тези психопати, все ще е късно.

    18:31 04.12.2025

  • 20 Сънен ли си?

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "Събуди се":

    За теб и земята може да е плоска.

    18:32 04.12.2025

  • 21 Варварска Русия

    9 14 Отговор
    Няма място на европейският континент.

    Коментиран от #32

    18:35 04.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Русин

    8 6 Отговор
    звучи гордо!Означава ,висок,рус със сини очи!Като Путин !

    18:38 04.12.2025

  • 25 Ссср

    14 0 Отговор
    Велик Ссср

    18:38 04.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Никой не ги

    9 13 Отговор
    диша вече руските. Руските варвари. Новите такива.

    18:40 04.12.2025

  • 29 Плевен

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ответни мерки":

    какво ми ще им спрат да продават рибата
    си и ония ще ядат на датчаните норките

    Коментиран от #45

    18:40 04.12.2025

  • 30 Фашизма едно време гонеше евреи

    15 8 Отговор
    днес руснаци! Иначе всичко си е същото!

    18:42 04.12.2025

  • 31 Хайде

    8 11 Отговор
    Какви ответни мерки ще вземете бе марче. На манежа ли.

    18:43 04.12.2025

  • 32 Че кой иска вече

    13 6 Отговор

    До коментар #21 от "Варварска Русия":

    в урсулската фалирала кочина? Слез на земята.

    Коментиран от #37

    18:43 04.12.2025

  • 33 Логично е

    6 9 Отговор
    Московията да бъде изритана постепенно от всичките области на международно сътрудничество. Никой не иска да си има работа с престъпна и агресивна държава.

    18:45 04.12.2025

  • 34 Маша

    8 3 Отговор
    колко добре изглежда на 70 !

    18:48 04.12.2025

  • 35 Аз съм веган

    6 7 Отговор
    Чаша Захарова отново от сутринта. Дано доживее до Хага.

    18:50 04.12.2025

  • 36 Хахаххааххаха

    5 3 Отговор
    Хахахха, укри я се похвалете какво стана на фронта, върнахте ли си 1 км територия след 2 млн избити укри, а някога ще успеете ли да си върнете и едно село или само това ви остана, да се радвате на санкции

    Коментиран от #40

    18:54 04.12.2025

  • 37 Незнам кой точно иска

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Че кой иска вече":

    Поименно не ги зная, но като пътувах за Холандия доста българи заминаха, и не само за там.

    18:55 04.12.2025

  • 38 Джо

    0 0 Отговор
    Ами като не ловите риба така ще е. То риболов с подводници не е честен.

    18:58 04.12.2025

  • 39 Архимандрисандрит Бибиян

    1 5 Отговор
    Фарйорите че им надуят шошоните на калните пиенци! Бой,уешник и казачоци до сабалян!

    19:00 04.12.2025

  • 40 Ренесанс

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Хахаххааххаха":

    Който защищава агресори и убийци не го чака нищо добро. И в библията го пише.

    Коментиран от #44

    19:00 04.12.2025

  • 41 Само това ли ти продиктуваха

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хага":

    чичко Асенка Кокорчева от ПП,с баща полковник от БКП-ДС и нискочелия Маймун Мирчев - другото тъмно-червено (вече тъмно синьо) комуне на ДБ от тъмно-червен врачански род?

    19:01 04.12.2025

  • 42 Да Винчи

    1 3 Отговор
    Който защищава агресори и убийци не го чака нищо добро. И в библията го пише.

    19:02 04.12.2025

  • 43 Евроатлантик

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дрът русофил":

    Ние сме в ЕС и Haто , предателю ! Мастурбиране пред портретите на Рюте и фон Фекален !

    19:02 04.12.2025

  • 44 Хахахахах

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ренесанс":

    Това ли измисли, за защита на Украйна???

    19:03 04.12.2025

  • 45 Обратното е,

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Плевен":

    но гугъл е излъгал нашето Марче - това с тъмните очила, снимано преди 20 години.

    Риболовните кораби са руски и руснаците продават рибата.

    19:07 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания