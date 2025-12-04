Турция: Имаме силата и решимостта да елиминираме всяка заплаха, която може да бъде насочена срещу нашата страна

Представители на турското министерство на отбраната осъдиха скорошни изказвания на гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, свързани с разполагане на ракетни системи на островите в Егейско море, определяйки ги като „ескалация на напрежението“ по време на седмичния си брифинг, предаде ТРТ Хабер, съобщи БТА.

„Всички развития в региона на Егейско море, включително военните дейности на нашия съсед Гърция, се наблюдават отблизо и внимателно. Както подчертаваме постоянно, мирът и стабилността в нашия регион са наша основна цел. Ние изпълняваме своите отговорности съответно и нашето очакване към Гърция е да следва същия конструктивен подход“, заявиха днес представителите на Министерството пред журналисти.

Коментарът им идва след скорошно изявление на Дендиас относно новата гръцка отбранителна доктрина, която включва въоръжаване на егейските острови с високоточни ракети, доставяни основно от Израел.

Източниците определиха изявленията на Дендиас като „ескалация на напрежението, която няма друга цел, освен да навреди на положителната двустранна атмосфера, основана на споразумението между лидерите на двете страни – турския президент Реджеп Тайип Ердоган и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис“.

„Турските въоръжени сили не са заплаха за никого, който сам не представлява заплаха за тях. Въпреки това, те имат силата и решимостта да елиминират всяка заплаха, която може да бъде насочена срещу нашата страна“, заявиха още представителите на Министерството.