Новини
Свят »
Турция »
Турция: Имаме силата и решимостта да елиминираме всяка заплаха, която може да бъде насочена срещу нашата страна

Турция: Имаме силата и решимостта да елиминираме всяка заплаха, която може да бъде насочена срещу нашата страна

4 Декември, 2025 22:11 490 3

  • егейско море-
  • турция-
  • гърция-
  • никос дендиас

Турското министерство на отбраната осъди изказвания на гръцкия министър на отбраната, определяйки ги като „ескалация на напрежението“

Турция: Имаме силата и решимостта да елиминираме всяка заплаха, която може да бъде насочена срещу нашата страна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представители на турското министерство на отбраната осъдиха скорошни изказвания на гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, свързани с разполагане на ракетни системи на островите в Егейско море, определяйки ги като „ескалация на напрежението“ по време на седмичния си брифинг, предаде ТРТ Хабер, съобщи БТА.

„Всички развития в региона на Егейско море, включително военните дейности на нашия съсед Гърция, се наблюдават отблизо и внимателно. Както подчертаваме постоянно, мирът и стабилността в нашия регион са наша основна цел. Ние изпълняваме своите отговорности съответно и нашето очакване към Гърция е да следва същия конструктивен подход“, заявиха днес представителите на Министерството пред журналисти.

Коментарът им идва след скорошно изявление на Дендиас относно новата гръцка отбранителна доктрина, която включва въоръжаване на егейските острови с високоточни ракети, доставяни основно от Израел.

Източниците определиха изявленията на Дендиас като „ескалация на напрежението, която няма друга цел, освен да навреди на положителната двустранна атмосфера, основана на споразумението между лидерите на двете страни – турския президент Реджеп Тайип Ердоган и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис“.

„Турските въоръжени сили не са заплаха за никого, който сам не представлява заплаха за тях. Въпреки това, те имат силата и решимостта да елиминират всяка заплаха, която може да бъде насочена срещу нашата страна“, заявиха още представителите на Министерството.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    абе ко стана с ,,мь не простим , мь не забудем,, със СУшките?за благодарност им строят АЕЦи на комшиите великите ви рашани-машани

    22:13 04.12.2025

  • 2 Британия

    1 2 Отговор
    Турция 🇹🇷 е силна държава и може да счупи кокалите на целият континент Европа ,някой ден от Албиона ще наблюдават с бинокъл байрака и полумесеца забит над Париж

    22:16 04.12.2025

  • 3 роб яде боб

    1 0 Отговор
    Доколкото знаем не турците на гърците,а гърците на турците са били векове роби......както казва турчина, колкото повече мърдаш, толкова по дълбоко ще го усетиш

    22:18 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания